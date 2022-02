SVENSKKOLLEN: Strandberg räddade poäng med första målet sedan augusti

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 32/0

Tillbaka efter en lättare skada och hoppade in i den 84:e minuten när Anderlecht slog Zulte Waregem med 2-1 på bortaplan och behåller fjärdeplatsen i Jupiler Pro League.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/0

En muskelskada höll anfallaren borta från spel i över två månader. Men i 3-0-segern mot Oostende gjorde 25-åringen comeback när han byttes in i den 84:e minuten. Engvall har på grund av sin långa skadehistorik bara spelat 67 matcher för Mechelen sedan han värvades sommaren 2018.

- Jag hoppas att han nu kan bli skonad för resten av sin karriär, säger tränaren Wouter Vrancken enligt Het Laatste Nieuws.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 26/10

27-åringen inledde målskyttet mot Oostende och spelade även fram till 3-0-målet. Den offensiva mittfältaren är för första gången i karriären uppe i ett tvåsiffrigt antal mål under samma säsong, och kan lägga sju assister till protokollet. Detta trots att Mrabti var covidsjuk i två veckor nyligen.

- När jag började träna kände jag ett tryck på bröstet. Jag gick till hjärtspecialisten, men som tur var är inget fel. Den första matchen 2022 mot Anderlecht gick dåligt. Det gick bättre mot Standard och Beerschot. Jag är fortfarande inte 100 procent, men jag är nästan tillbaka till det normala. Äntligen - det har tagit tillräckligt lång tid, säger Mrabti enligt Het Laatste Nieuws.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 0/0

Vänsterbacken fick inte plats i truppen till ovanstående match.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Ferhad Ayaz, Borac Banja Luka – 0/0

27-åringen har lämnat Degerfors för den bosniska ligatrean Borac. Vänsteryttern hoppade in i båda träningsmatcherna mot Resovia och Kairat förra veckan.

BULGARIEN

Kevin Jansson, Botev Plovdiv – 19/0



Den bulgariska ligan återstartar för Botevs del på fredag.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol – 4/0

Mittbacken spelade hela matchen när Aris föll med 3-1 mot Anorthosis. Efter fyra raka matcher utan vinst är Brorssons lag nio poäng bakom serieledaren Apollon Limassol.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 27 matcher/3 nollor

Stod i träningsmatchen mot Dinamo Tbilisi.

Simon Tibbling, Randers FC - 26/0

Mittfältaren spelade första halvlek mot Dinamo och hoppade in i halvtid i den andra träningsmatchen mot Arsenal Tula.

Mattias Andersson, Randers FC – 0/0

Nyförvärvet saknades i båda träningsmatcherna.

Hugo Andersson, Randers FC – 0/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Tula och en kvart mot Dinamo.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/0 nollor

Målvakten stod i träningsmatchen mot Breidablik och bänkades mot FC Zenit.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0 nollor

18-åringen satt på bänken mot Breidablik.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn – 2/1

16-åringen spelade 68 minuter mot Zenit.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 29/1

Wingbacken spelade 72 minuter i träningsmatchen mot Vålerenga och fastställde slutresultatet till 3-1 en kvart innan han blev utbytt.

Simon Hedlund, Brøndby – 26/1

28-åringen startade i träningsmatchen mot Zenit.

Oskar Fallenius, Brøndby – 8/2

20-åringen var inte med mot Zenit men startade mot Brentfords B-lag.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Mittbacken startade i träningsmatchen mot Brentford B.

Carl Björk, Brøndby – 0/0

Nyförvärvet startade i båda träningsmatcherna förra veckan.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 17/6 nollor

Målvakten stod i den mållösa träningsmatchen mot SønderjyskE.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

Målvakten tog inte plats i truppen som mötte Viborg.

Eric Kahl, AGF Århus – 16/2

20-åringen startade i träningsmatchen mot Viborg.

Emil Holm, Sønderjyske (utlånad från Spezia) – 17/3

21-åringen spelade 79 minuter mot Ålborg.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 14/0

19-åringen startade i träningsmatchen mot Helsingborgs IF.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland – 0/0

Anfallaren startade mot HIF och gjorde sitt första mål för klubben på straff, vilket var FCN:s tredje fullträff i 4-2-segern.

Kevin Custovic, Velje BK – 13/1

På bänken i träningsmatchen mot Fredericia.

Lucas Hägg Johansson, Vejle BK – 0/0 nollor

Stod i mål mot Fredericia.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 10/0

29-åringen hoppade in efter en timme i träningsmatchen mot Fremad Amager.

Marokhy Ndione, Viborg FF – 0/0

Anfallaren saknades i träningsmatcherna mot Elfsborg och Århus.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 21/0

Mittbacken satt på bänken i 1-1-matcherna mot Burnley och Southampton.

Anthony Elanga, Manchester United – 11/1



19-åringen hoppade in i den 85:e respektive 76:e minuten i ovanstående matcher. Betyget i tidningen Manchester Evening News blev 6/10 efter båda matcherna.

Emil Krafth, Newcastle United – 10/0

Bänkad mot Everton men kom in i den 48:e minuten mot Aston Villa när den ordinarie högerbacken Kieran Trippier skadade sig. Krafth fick betyget 7/10 i tidningen The Chronicle efter 1-0-segern.

Pontus Jansson, Brentford – 27/1

30-åringen spelade 90 minuter både i 2-0-förlusten mot Manchester City och det mållösa mötet med Crystal Palace. Sajten football.london ger mittbacken betyget 6/10 efter insatsen mot City och sju för den senare matchen.

Ken Sema, Watford – 14/0

Yttern bänkades i förlustmatcherna mot West Ham och Brighton. Hans lag ligger näst sist och har sex poäng upp till Newcastle på säker mark.

Robin Olsen, Aston Villa (utlånad från Roma) – 0/0 nollor

Målvakten satt på bänken mot Leeds (3-3) och Newcastle. Aston Villa placerar sig på plats tolv i Premier League.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) – 3/0

21-åringen hoppade in under slutkvarten mot Southampton (2-3) och spelade en dryg timme i 0-2-förlusten mot Wolves. Football.london ger yttern betyget fem efter det senare inhoppet. Spurs har sjunkit till åttonde plats i tabellen.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 30/12

23-åringen gjorde tabelltolvans mål i den oavgjorda matchen mot Blackpool och spelade fram till ett i 3-2-segern borta mot Reading. Efter Blackpool fick han högst betyg av alla spelare: 8,5/10 i tidningen Coventry Telegraph.

FINLAND

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 1/0 nollor

HJK var spelledigt den gångna helgen.

Gustaf Backaliden, VPS – 1/0

VPS var spelledigt den gångna helgen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 20/0

Vänsterbacken spelade 64 minuter i 1-0-segern mot Montpellier. Lille ligger tia i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 3/0

Mittfältaren missade 1-0-förlusten mot Nantes på grund av skada. Reims ligger på plats 14 i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 27/4

Yttern spelade hela matchen mot Caen (förlust med 4-0). Nimes ligger åtta i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 5/2

Målvakten satt på bänken i 3-1-segern mot Valenciennes. Toulouse leder Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 12/3

Forwarden var utanför truppen till den gångna veckans två matcher. Amiens ligger elva i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 20/3



Forwarden startade båda den gånga veckans matcher mot Al Wahda. Först föll Baniyas med 1-0 i ligan och därefter blev det en 4-1-förlust i första semifinalmatchen av Presidents Cup. Baniyas ligger åtta i ligan.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 22/1

Missade 2-0-förlusten mot Giannina på grund av sjukdom. Aris ligger åtta i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 12/1

Bänkad i båda matcherna den gångna veckan. AEK föll både mot Paok och Olympiakos. Laget ligger trea i ligan.

Alexander Fransson, AEK Aten - 0/0

Skrev nyligen på för klubben. Väntar fortsatt på sin debut.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 7/0

Mittfältaren spelade 106 minuter i 3-1-förlusten i cupen mot Olympiakos. Därefter var han inte med i 0-0-matchen mot Apollon Smirnis i ligan. Panetolikos ligger tia i serien.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 23/2

Jacob Une Larsson, Panetolikos (på lån från Djurgården) - 3/0

Hoppade in i 57:e minuten mot Olympiakos och spelade sedan hela matchen mot Apollon Smirnis.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 12/1

Mittfältaren missade den gångna veckans två matcher på grund av skada. Panathinaikos ligger femma i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 5/0

Startade i 3-1-segern mot Lamia och spelade då hela matchen. Därefter hoppade han in i den 67:e minuten i 1-0-förlusten mot Paok. Atromitos ligger näst sist i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 3/0

Mittbacken spelade 90 minuter i båda ligacupmatcherna mot Throttur (5-0-seger) och Grotta (3-0-seger).

Johannes Vall, IA - 0/0



Spelade inte mot Thor i ligacupen.

Emil Berger, Leiknir - 0/0

Spelade inte mot Keflavik (seger med 3-2) i ligacupen.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 18/8

Forwarden är skadad just nu.

Albin Ekdal, Sampdoria - 19/0

Mittfältaren hoppade in i 53:e minuten i 1-0-förlusten mot Milan. Sampdoria ligger på plats 16 i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna - 24/3

Mittfältaren spelade hela matchen mot Lazio (förlust med 3-0). Drog på sig ett gult kort i första halvlek. Bologna ligger på plats 13 i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Utanför truppen mot Fiorentina, på grund av skada.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 14/0

Satt på bänken mot nästjumbon Genoa (1-1). Salernitana är jumbo i Serie A.

Marcus Rohdén, Frosinone - 11/1

Mittfältaren satt på bänken i 3-0-förlusten mot Perugia. Frosinone ligger sjua i Serie B.

John Björkengren, Lecce - 15/0

Mittfältaren satt på bänken när Lecce spelade 1-1 mot Benevento. Laget leder Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 35/0

Ligan är slut. Forge föll i slutspelsfinalen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 10/2

Ligan är slut. Dalian åkte ur högstadivisionen.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 12/2

Ligan är slut. Dalian åkte ur högstadivisionen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Satt på bänken i ligamatchen mot Slaven Koprivinica (seger med 3-1). Hajduk ligger trea i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 12/3

Mittfältaren satt på bänken i 1-0-förlusten mot Heracles. Utrecht ligger sjua i Eredivisie.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 12/0



Mittbacken satt på bänken när laget föll med 1-0 i viktiga bottenmötet med Sparta Rotterdam. Willem II ligger på plats 15 i Eredivisie och har två poäng ner till kval.

Max Svensson, Willem II - 22/1

Forwarden spelade 76 minuter mot Sparta Rotterdam.

Paulos Abraham, Groningen - 18/0

Forwarden spelade 74 minuter i 1-0-förlusten mot Fortuna Sittard i helgen. Laget ligger tia i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 12/2

Mittfältaren är tillbaka från skada och hoppade in i 89:e minuten mot Fortuna Sittard.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Fortuna Sittard.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Får främst speltid i reservlaget.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 23/3

Forwarden spelade 83 och 59 minuter mot NEC (2-0-seger i cupen) respektive AZ (4-1-förlust i ligan). Go Ahead Eagles ligger på plats 14 i Eredivisie.

Amin Sarr, Heerenveen - 2/0

Fick sin första start i nya klubben mot NEC i helgen. Då spelade han hela matchen, som laget förlorade med 1-0. Heerenveen ligger elva i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 18/0

Var inte tillgänglig för spel mot NEC.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 12/1

Mittfältaren spelade 67 minuter mot NEC.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 19/1

Mittfältaren satt på bänken mot Groningen i helgen, då Fortuna Sittard vann med 1-0. Laget ligger på kvalplats i Eredivisie.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 5/0

Inte med i truppen mot Groningen.

Emil Hansson, Heracles - 13/0

Hoppade in i 88:e minuten i 1-0-segern mot Utrecht. Heracles ligger tolva i Eredivisie.

Samuel Armenteros, Heracles - 0/0

Skrev nyligen på för klubben igen. Var inte med i truppen mot Utrecht.

Jesper Karlsson, AZ - 31/13

Ytterforwarden gjorde ett mål, på straff, i 4-0-segern mot RKC Waalwijk i cupen (då Karlsson spelade hela matchen). Därefter gjorde han en assist på sina 76 minuter mot Go Ahead Eagles (seger med 4-1) i ligan. AZ ligger fyra i Eredivisie.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 1/0

Satt på bänken i 2-0-segern mot RKC Waalwijk. Feyenoord ligger trea i Eredivisie.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Leopold Wahlstedt, Odd - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Pavle Vagic, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Anton Salétros, Sarpsborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Kevin Kabran, Viking - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

David Fällman, Ålesund - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 21/11

Var tillbaka i målprotokollet när han nickade in 1-0 i den 18:e minuten hemma mot Termalica (seger med 5-0). Sedan blev Ishak utbytt i den 43:e minuten.

- Mikael hade ett muskelproblem och bad mig att byta. Jag är lite oroad över den här situationen. Nu får vi vänta till måndag för testerna och sedan kan vi säga mer, sa Lechs tränare Maciej Skorza till sajten Interia Sport under söndagen.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 22/0

Utbytt efter en timme mot Termalica. Lech leder alltjämt ligan.

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 13/0

Byttes ut i den 64:e minuten i 0-2-förlusten borta mot Cracovia. Lechia ligger femma i tabellen.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 19/1

Sebastian Ring, Wisla Krakow - 2/0

Vänsterbacken gjorde sin startdebut i 0-1-nederlaget hemma mot Stal Mielec och spelade 90 minuter. Wisla ligger på 13:e plats.

Joseph Colley, Wisla Krakow - 2/0

Mittbacken gjorde sin andra raka 90-minutare för sin nya klubb i förlusten mot Stal Mielec.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Utanför truppen i matchen mot Arouca.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Utanför truppen i 0-1-förlusten mot Estoril Praia.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 5/1

Gjorde sitt första mål för klubben i 1-1-matchen mot Al-Rayyan. Det var även forwardens första fullträff sedan 19 augusti i fjol.

RYSSLAND

Axel Björnström, Arsenal Tula - 10/0



Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Filip Dagerstål, Chimki - 16/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Besard Sabovic, Chimki - 15/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Viktor Claesson, Krasnodar - 20/3

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Pontus Almqvist, Rostov - 18/2

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Armin Gigovic, Rostov - 12/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 19/1

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Ettifaq - 14/5

Ettifaq har lämnat positivt besked om svenskens tåfraktur. Landslagsanfallaren väntas tillbaka om två-tre veckor. Därmed borde han vara aktuell för VM-playoff mot Tjeckien den 24 mars.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 7/2

Helander gjorde lördags sin första match sedan i september i fjol. Mittbacken gjorde ett mål och 61 minuter på planen i 3-0-segern mot Annan Athletic på bortaplan i åttondelsfinalen i den skotska cupen. I ligan är Rangers placerat på andra plats med en poäng upp till Celtic i serieledning.

Melker Hallberg, St. Johnstone - 3/0

Hallberg kom inte till spel i någon match i förra veckan. Han var avstängd när St. Johnstone föll mot St. Mirren med 2-1 på bortaplan i den skotska ligan. St. Johnstone är jumbo i ligaspelet.

Carl Starfelt, Celtic - 33/0

Starfelt stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 3-2-segern mot Aberdeen på bortaplan i ligan. Därefter var han i helgen utanför truppen när Celtic vann mot Raith Rovers med 4-0 på hemmaplan i åttondelsfinalen i den skotska cupen. I ligan är Celtic i serieledning med en poäng ner till värsta rivalen Rangers på andra plats i tabellen.



Max Watson, NK Maribor - 1/0

Watson gjorde i helgen tävlingsdebut med 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Olimpija Ljubljana på bortaplan i den slovenska högstaligan. I andra halvlek hade svensken otur, då han fick bollen på sin ena arm i straffområdet, vilket gjorde att Olimpija Ljubljana fick straff efter VAR-granskning. Då var i sin tur Mustafa Nukic kylig och gjorde matchens enda mål. Därmed blev det ingen rolig debut för mittbacken. Maribor är på andra plats i den slovenska högstaligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 28/8

Isak stod i söndags för 83 minuter på planen i 2-0-segern mot Granada på hemmaplan i La Liga. Det var femte ligamatchen i följd som han lämnade planen mållös. Senast svensken gjorde ett ligamål var den 18 december i fjol mot Villarreal på hemmaplan. ”La Real” är på sjätte plats i La Liga.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 11/1

Guidetti blev i helgen kvar på bänken i 2-1-segern mot Valencia på hemmaplan i La Liga. Alavés är på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den spanska andraligan. Guidetti sitter samtidigt på ett utgående avtal och spekuleras vara aktuell för en flytt till AIK med spel i allsvenskan.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 16/0

Augustinsson blev i fredags kvar på bänken i 90 minuter i 2-0-segern mot Elche på hemmaplan i La Liga. Senast svensken kom till spel i en ligamatch var den 3 januari i år mot Cadiz på bortaplan. Senast han spelade generellt sett var den 6 januari i år mot Real Zaragoza borta i Copa del Rey. Sevilla är på andra plats med fyra poäng upp till Real Madrid i serieledning i den spanska högstaligan. I helgen förlängde även Augustinssons huvudkonkurrent Marcos Acuna sitt avtal med Sevilla till sommaren 2025. Det är förstås ett tungt besked för Augustinsson, då Acuna är ordinarie på vänsterbackspositionen i startelvan.



Jonathan Ring, Jeju United - 0/0

Den tidigare Kalmar FF-yttern anslöt nyligen till den sydkoreanska klubben Jeju United. Förra säsongen slutade klubben på fjärde plats i den sydkoreanska högstaligan. Årets säsong drar igång den 20 februari med spel mot Pohang på hemmaplan i ligan.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hansson var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i två matcher. Buriram United toppar den thailändska högstaligan.



Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairag var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i två matcher. Chonburi är på fjärde plats i den thailändska högstaligan.

William Weidersjö, Port FC - 0/0

Den 20-årige mittfältaren tog nyligen steget från Hammarby TFF och ettan till Port FC i den thailändska högstaligan. Ännu väntar han på att få göra debut i Thailand. Port är placerat på sjunde plats i ligaspelet.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 22/1

Mittbacken stod i förra veckan för 70 minuter på planen i 2-0-förlusten mot rivalen Sparta Prag på hemmaplan i kvartsfinalen i den tjeckiska cupen. Därefter gjorde han i helgen 90 minuter i 1-0-segern mot Slovacko på bortaplan i den tjeckiska högstaligan. Slavia Prag är i tabelltopp i ligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 22/0

Durmaz kom i förra veckan till spel i två matcher. Först stod han för 65 minuter på planen och en assist när Fatih Karagümrük besegrade Konyaspor med 5-4 på hemmaplan efter förlängning i åttondelsfinalen i den turkiska cupen. Sedan gjorde han i helgen 45 minuter på planen i 3-0-förlusten mot Antalyaspor på bortaplan i den turkiska högstaligan. Fatih Karagümrük är tolva i Süper Lig.

Eric Björkander, Altay SK – 17/1

Eric Björkander, Altay SK – 17/1

Björkander gjorde i fredags 90 minuter på planen i svenskmötet med Caykur Rizespor (0-0) på hemmaplan i den turkiska högstaligan. I den 77:e minuten blev han även varnad. Altay SK är nästjumbo och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 24/0

Holmén gjorde i fredags 58 minuter på planen i svenskmötet med Altay SK (0-0) på bortaplan i den turkiska högstaligan. Rizespor är på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Deniz Hümmet, Caykur Rizespor - 21/1

Hümmet blev i fredags kvar på bänken i svenskmötet med Altay SK (0-0) på bortaplan i Süper Lig. Rizespor är på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 27/6

Forsberg stod i fredags för 26 minuter på planen i 3-1-segern mot Köln på hemmaplan i Bundesliga. Enligt Leipzigs Twitter-konto sa svensken så här efter matchen: ”Vi vinner matcher igen! Vi spelade bra, var farliga och hade kontroll under långa stunder. Vi gjorde några misstag, men det är en del av spelet. Vi är på rätt spår och vi tror på spelidén”. Leipzig är på fjärde plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln – 23/2

Andersson gjorde i helgen 85 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Emil Forsbergs RB Leipzig på bortaplan i Bundesliga. Köln är placerat på åttonde plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 22/1

Nilsson kom i söndags till spel i 90 minuter i 2-0-förlusten mot Hoffenheim på bortaplan i Bundesliga. Arminia Bielefeld är placerat på 15:e-plats i den tyska högstaligan. I förra veckan uppgav även den tyska tidningen Kicker att svensken blivit erbjuden ett kontrakt av den framtida MLS-klubben St. Louis City, som förväntas göra sin första MLS-säsong 2023. Nilsson sitter i dagsläget på ett utgående kontrakt med Bielefeld som sträcker sig till i sommar.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 23/8

Hrgota hade en underbar helg i Tyskland. Anfallaren stod i lördags för två mål när Greuther Fürth slog Hertha Berlin med 2-1 på hemmaplan i Bundesliga. Därmed blev han sedan även uttagen i den tyska tidningen Kickers veckans lag. Fürth är fortsatt jumbo med nio poäng upp till Arminia Bielefeld på säker mark i den tyska högstaligan.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 1/0

Den svenske målvakten, som anslöt från Molde i vintras, gjorde i lördags debut i 2-1-segern mot Hertha Berlin i Bundesliga. Fürth är fortsatt jumbo med nio poäng upp till Arminia Bielefeld på säker mark i den tyska högstaligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 7/0

Ohlsson var i helgen utanför matchtruppen när St. Pauli besegrade Jahn Regensburg med 3-2 på bortaplan i den tyska andraligan. St. Pauli toppar 2. Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 16/0

Smith stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 3-2-segern mot Jahn Regensburg på bortaplan i den tyska andraligan. St. Pauli toppar 2. Bundesliga.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 19/0

Ingelsson fick i fredags 32 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Werder Bremen på hemmaplan i den tyska andraligan. Hansa Rostock är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 4/2

Fröling stod i fredags för 75 minuter på planen när Hansa Rostock föll mot Werder Bremen med 2-1 på hemmaplan i den tyska andraligan. Hansa Rostock är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

Niklas Hult, Hannover 96 - 22/0

Den 32-årige veteranen gjorde i söndags 90 minuter på planen mot Darmstadt (2-2) på hemmaplan i den tyska andraligan. Hannover är på 13:e-plats i 2. Bundesliga.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 19/1

Peterson var i helgen utanför truppen i 2-1-segern mot Schalke 04 på hemmaplan i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf är på 16:e-plats och riskerar nedflyttning till tredjeligan.

Marko Johansson, Hamburg - 7/2

Johansson blev i förra veckan kvar på bänken i 2-0-segern mot Heidenheim på hemmaplan i den tyska andraligan. HSV är på tredje plats i 2. Bundesliga.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 16/0

Isherwood gjorde i söndags 90 minuter på planen mot Hannover (2-2) på bortaplan i den tyska andraligan. I den 81:a minuten blev han även varnad. Darmstadt är fyra i 2. Bundesliga.



UKRAINA

Douglas Bergqvist, Tjornomorets - 0/0

Bergqvist spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. Tjornomorets är på 13:e-plats i den ukrainska högstaligan.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Orlando City åkte i fjol ut i åttondelsfinalen/divisionskvartsfinalen i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Tinnerholm drog i fjol av sin ena hälsena och blir borta från spel under en längre tid. New York City vann i fjol MLS-slutspelet.

Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Lundqvists Houston Dynamo slutade i fjol som jumbo i den västra divisionen och missade MLS-slutspelet.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Den svenske backen blev nyligen draftad av San Jose Earthquakes från Clemson University.

Christopher McVey, Inter Miami - 0/0

McVey lämnade nyligen Elfsborg för spel i Inter Miami, som ägs av David Beckham. I fjol slutade Inter Miami på elfte plats i den östra divisionen och missade slutspel.

ÖSTERRIKE

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 23/3

Timossi Andersson stod i helgen för 90 minuter på planen mot LASK (2-2) på bortaplan i den österrikiska högstaligan. Austria Klagenfurt är på fjärde plats i ligan.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 19/1

Prica gjorde i helgen tävlingsdebut med 90 minuter på planen och en assist mot Sturm Graz (2-2) på hemmaplan i den österrikiska högstaligan. Tirol är på tionde plats i ligan.