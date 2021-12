SVENSKKOLLEN: "En uttagning till A-landslaget är inte science fiction"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 21/0

Mittfältaren vilades med en skadekänning i cupmatchen mot Seraing, som Anderlecht vann med 7-6 efter straffar. Han spelade sedan 89 minuter i 3-2-vinsten mot Zulte Waregem. Anderlecht ligger femma i Jupiler Pro League.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/0

Anfallaren spelade den andra förlängningskvarten i cupen mot Cercle Brügge (2-1) och kom i den 86:e minuten när Mechelen föll till sjundeplatsen efter 1-1 mot Genk.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 18/5

27-åringen byttes ut mot Engvall i cupmatchen och spelade sedan 90 minuter mot Genk, där han också varnades.

BULGARIEN

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 20/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Botev Vratsa (2-1) och sedan i 2-0-förlusten mot Levski Sofia. 20-åringen åkte på en varning i båda matcherna för tabellfyran Botev Plovdiv.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 25 matcher/3 nollor



Stod i mål när Randers förlorade den första kvartsfinalen i danska cupen med 0-2 mot Odense. 29-åringen fick betyget 3/6 i tidningen Randers Amtsavis.

Simon Tibbling, Randers FC – 26/0

27-åringen hoppade in efter 63 minuter mot Odense och fick betyget två.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 8/0

FCK är utslaget ur cupen och spelade därmed inte i förra veckan.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/0 nollor

FCK är utslaget ur cupen och spelade därmed inte i förra veckan.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0

FCK är utslaget ur cupen och spelade därmed inte i förra veckan.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn – 2/1

FCK är utslaget ur cupen och spelade därmed inte i förra veckan.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 27/1

25-åringen spelade 90 minuter när Brøndby bortabesegrades med 0-2 i cupen.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 10/0

Mittfältaren hoppade in i minut 67 mot Brøndby.

Simon Hedlund, Brøndby – 25/1

Anfallaren fick 90 minuter i cupmatchen.

Oskar Fallenius, Brøndby – 8/2

19-åringen hoppade in i den 87:e minuten mot Midtjylland.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Nyförvärvet är borta på grund av en axelskada.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 17/6 nollor

AaB är utslaget ur cupen och spelade inte förra veckan.

Tim Prica, Ålborg BK – 18/1

AaB är utslaget ur cupen och spelade inte förra veckan.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

AGF är utslaget ur cupen och spelade inte förra veckan.

Eric Kahl, AGF Århus – 16/2

AGF är utslaget ur cupen och spelade inte förra veckan.

Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 16/3

Satt på läktaren när hans lag vann mot Hvidovre med 1-0 i cupen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 14/0

Nordsjælland är utslaget ur cupen och spelade inte förra veckan.

Kevin Custovic, Velje BK – 12/1

Bänkades under 5-1-vinsten mot Kolding i cupen.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 10/0

Silkeborg är redan utslaget ur danska cupen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 18/0



Spelade 90 minuter i vinsterna mot Arsenal (3-2) och Crystal Palace (1-0), och fick betyget 7/10 efter båda i tidningen Manchester Evening News.

Anthony Elanga, Manchester United – 2/0

19-åringen säsongsdebuterade i Premier League under nye managern Ralf Rangnick med ett kvartslångt inhopp mot Crystal Palace. Yttern fick betyget 6/10 efteråt och United tog sig upp på sjätte plats i Premier League.

Emil Krafth, Newcastle United – 7/0

27-åringen satt på bänken både mot Norwich (1-1) och Burnley (1-0). Newcastle har tio poäng liksom de övriga på nedflyttningsplatserna.

Pontus Jansson, Brentford – 15/0

Spelade hela matchen när nykomlingen förlorade mot Tottenham med 2-0 och sedan kryssade mot Leeds (2-2). Sajten football.london ger kaptenen betyget 6/10 efter förlusten och en sjua i återkomsten på Leeds hemmaplan.

Ken Sema, Watford – 8/0

Yttern rehabiliterar en knäskada.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 20/9

Spelade hela matchen mot toppkonkurrenten West Bromwich. Men 1-2-förlusten innebär att anfallaren gått mållös i två månader och att Coventry är utanför playoff-platserna. 23-åringen gavs betyget 6,5/10 i tidningen Coventry Telegraph.

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) – 11/1 nollor

En muskelskada gjorde att Olsen missade segern mot Cardiff.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 29/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn – 11/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 14/7 nollor

HJK vann ligan och har en match kvar i Conference League.

Gustaf Backaliden, SJK – 17/1

Säsongen är slut och SJK slutade trea i den finska ligan.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1

Säsongen är slut och KÍ Klaksvík vann ligan på Färöarna.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 10/0

Vänsterbacken är tillbaka efter skada. Mot Rennes i början av förra veckan blev det en bänkplats när Lille vann med 2-1, och därefter fick Gudmundsson hoppa in i den 83:e minuten i 2-1-segern mot Troyes i lördags. Laget ligger just nu elva i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 19/3

Yttern spelade hela matchen när Nimes föll med 1-0 hemma mot Rodez i fredags. Laget ligger på plats tolv i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Inte med i truppen till 2-2-mötet med Auxerre i helgen. Caen ligger på plats 17 i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 2/1

Målvakten satt på bänken i ligaförlusten mot Niort under måndagen. Toulouse leder Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 11/2

Forwarden har fortsatta problem med att få speltid. Var inte med i truppen när Amiens slog Dunkerque med 3-0 i ligan i fredags. Laget ligger på plats 16 i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 11/2

Forwarden tränade, enligt bilder på klubbens officiella Twitter-konto, med laget dagen före match men var sedan inte med i truppen mot Emirates i ligacupen i helgen. Då föll Baniyas med 1-0.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 13/1

Högerbacken spelade hela cupmatchen mot Ofi (seger med 3-1) i onsdags men gick sedan ut skadad tidigt mot Asteras Tripolis (seger med 1-0) i ligan i helgen. Enligt grekiska sajter, däribland allaboutaris.gr ska det dock inte vara någon allvarlig skada. Aris ligger sexa i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 7/1

Forwarden gjorde säsongens första tävlingsmål mot Kifisia i cupen i onsdags, när AEK vann med 4-0 och Tankovic spelade 71 minuter. Sedan satt han på bänken i 1-0-segern mot Panathinaikos i ligan i helgen. AEK ligger tvåa i ligan.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 14/1

Hoppade in i den 84:e minuten i cupsegern mot Niki Volos i onsdags och därefter blev han målskytt, för första gången i nya klubben, mot Volos i ligan i helgen. Då vann Panetolikos, som ligger elva i serien, med 2-1. Morsay spelade hela matchen.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 6/1

Mittfältaren missade även den gångna veckans två matcher.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 12/6

Forwarden spelade 60 minuter mot Genoa i onsdags och gjorde ett mål, i 3-0-segern, men vilades sedan mot Salernitana i helgen. Då vann Milan på nytt. Laget leder Serie A.

Dejan Kulusevski, Juventus - 19/1

Har startat i två raka Serie A-matcher. Först mot Salernitana (2-0-seger och assist för Kulusevski), och därefter mot Genoa (2-0-seger). Nu har forwarden dock drabbats av bihåleinflammation och opererats. Juventus ligger femma i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria - 12/0

Mittfältaren var avstängd mot Fiorentina (förlust med 3-1) men spelade hela matchen mot Lazio (förlust med 3-1) i helgen. Sampdoria ligger just nu på plats 15 i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna - 17/3

Mittfältaren gjorde matchens enda mål, inför ögonen på en Manchster City-scout, mot Roma i onsdags och därefter bjöd han på en assist mot Fiorentina (förlust med 3-2). Svanberg tar ständigt steg i Serie A. Bologna ligger nia i tabellen.

Aimar Sher, Spezia - 1/0

Mittfältaren var inte med i truppen till den gångna veckans Serie A-matcher.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 11/0

Backen spelade hela matchen mot Juventus (förlust med 2-0) men missade sedan helgens möte med Milan på grund av sjukdom, enligt italienska medier. Även då föll Serie A-jumbon.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Målvakten var på bänken mot Parma men sedan utanför truppen mot Monza. Brescia ligger trea i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1

Mittfältaren missade båda den gångna veckans matcher. Frosinone ligger åtta i Serie B.

John Björkengren, Lecce - 11/0

Mittfältaren satt på bänken både mot Spal och Reggina under den gångna veckan. Lecce vann båda matcherna och ligger tvåa i Serie B.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 34/4

Avispa Fukuoka avslutade säsongen med en 0-0-match borta mot Tokyo. Salomonsson satt på bänken. Lagetslutade åtta i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 35/0

Säsongen är över, och det blev ett deppigt slut för Achinioti Jönsson. Först spelade laget 0-0 mot Motagua i Concacaf League, ett resultat som innebar att man totalt sett föll i semifinalen på grund av färre gjorda bortamål. Därefter blev det finalförlust i ligaspelet mot Pacific. Ingen stor titel för Forges del, alltså.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 0/0

Dalian spelar sin första match efter uppehållet den 12 december.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 7/2

Dalian spelar sin första match efter uppehållet den 12 december.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Veckan har innehållit en 6-3-seger i cupen mot Lokomotiva Zagreb och en 2-0-vinst mot Dinamo Zagreb i ligan. Men ingen speltid för Kacaniklic. Hajduk ligger trea i den kroatiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 8/3

Mittfältaren spelade 74 minuter och stod för en assist när Utrecht föll med 4-1 borta mot PSV i helgen. Utrecht ligger fyra i Eredivisie.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 10/0

Mittbackens lag har det tungt. I torsdags spelade man nionde raka matchen utan seger. Laget har förlorat de fem senaste ligamatcherna. Nu föll man mot Ajax med hela 5-0. Bergström var inte med i truppen. På grund av skada. Enligt tränaren Fred Grim visste man inte exakt hur allvarlig skadan är inför matchen, då väntade man på resultatet av en röntgen. Willem II ligger på plats 13 i Eredivisie.

Max Svensson, Willem II - 16/1

Forwarden spelade en halvlek mot Ajax. Startade men blev utbytt i paus.

Paulos Abraham, Groningen - 10/0

Forwarden hoppade in i den 81:a minuten mot Zwolle (1-1) i fredags. Groningen ligger på plats tolv i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 11/2

Mittfältaren spelade 81 minuter mot Zwolle.

Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Mittbacken satt på bänken mot Zwolle.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Ytterbacken var inte med i truppen mot Zwolle.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Forwarden var inte med i truppen mot Zwolle.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 13/0

Forwarden spelade 76 minuter i 2-1-förlusten mot Twente i helgen. Go Ahead Eagles ligger tia i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 13/0

Rami Kaib, Heerenveen, 11/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Heracles.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 7/1

Mittfältaren hoppade in i den 68:e minuten mot Heracles.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 16/1

Mittfältaren spelade 80 minuter mot AZ (förlust med 2-1) och 90 minuter mot Feyenoord (förlust med 5-0) under den gångna veckan. Fortuna Sittard har det tufft och är nästjumbo i Eredivisie. Laget har förlorat sex raka matcher.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 12/0

Hoppade in i den 80:e minuten mot AZ och i den 84:e minuten mot Feyenoord.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 5/0

Hoppade in i 90:e minuten mot AZ och satt sedan på bänken under hela matchen mot Feyenoord.

Jesper Karlsson, AZ - 21/8

Vilken vecka för Karlsson! Först ett mål i 2-1-segern mot Fortuna Sittard i torsdags och därefter två mål och en assist i 3-1-segern mot Sparta Rotterdam i söndags. AZ ligger nu åtta i Eredivisie.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 22/2

Blev kvar på bänken i det stora dramat borta mot Bodø/Glimt, som missade chansen att säkra ligatiteln i näst sista omgången. Brann hämtade upp till 2-2 med kvitteringsmålet på tilläggstid. En viktig poäng för Brann som nu har två poäng upp till Stabæk på kvalplatsen inför sista omgången.

Liridon Kalludra, Kristiansund - 26/2

Hoppade in efter 66 minuter, utan att näta, när Kristiansund förlorade med 2-3 borta mot Sandefjord.

Elias Hadaya, Kristiansund - 1/1 nolla

Hadaya har bara fått göra ett inhopp på 37 minuter i år och är numera inte ens med i matchtrupperna.

Andreas Linde, Molde - 29/8 nollor

Släppte tre bollar förbi sig i en svängig match hemma mot Lillestrøm, där Molde vände 0-2 till 3-2 bara för att släppa in ett sent kvitteringsmål. Tack vare Branns kvittering mot Bodø/Glimt lever dock Moldes guldhopp inför sista omgången. Bodø leder tre poäng före Molde och har två måls bättre målskillnad.

Marcus Sandberg, Stabæk - 31/9 nollor

Vaktade stolparna när Stabæk väntat förlorade med 1-3 hemma mot Rosenborg. Inför sista omgången ligger Stabæk på negativ kvalplats med två poäng ner till Brann och tre ner till Mjøndalen.

Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen) - 12/0

Spelade återigen 90 minuter i förlusten hemma mot Rosenborg.

William Kurtovic, Sandefjord - 26/2

Missade 3-2-segern mot Kristiansund med en avstängning.

Kevin Kabran, Viking - 29/3

Anton Salétros, Sarpsborg - 29/5

Saknades i 0-1-förlusten hemma mot Tromsø, enligt lokaltidningen Sarpsborg Arbeiderblad, som också skriver att Saletros hoppas på en ny klubb i januari. Svensken vill ut i Europa, skriver SA.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 4/0

Inbytt efter 71 minuter mot Tromsø. Sarpsborg ligger åtta i Eliteserien.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 22/13

Var tillbaka efter huvudskada och blev inbytt i paus när Rosenborg vann med 3-1 borta mot Stabæk. Rosenborg ligger fyra inför avslutningen.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 20/5

Var utanför matchtruppen mot Stabæk när Rosenborg tog sin första seger sedan slutet av oktober.

Adam Andersson, Rosenborg - 36/1

Gjorde som vanligt 90 minuter i 3-1-segern mot Stabæk.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Missar resten av säsongen på grund av ljumskproblem, bekräftade en av klubbens läkare nyligen.

Pavle Vagic, Rosenborg - 10/0

Har åkt på en allvarlig knäskada och blir borta från spel i fyra till fem månader.

- Pavle har drabbats av en ledbandsskada på insidan av höger knä. Ledbandet är delvis slitet. Dessutom har det bakre korsbandet drabbats av en mindre skada, säger RBK-läkaren Reidar Due i en kommentar på klubbens hemsida.

Amor Layouni, Vålerenga - 28/3

Utbytt i slutminuterna i 2-0-vinsten hemma mot Mjøndalen. Vålerenga ligger sexa inför sista omgången.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Blev kvar på bänken i hela matchen mot Mjøndalen.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 17/3

Daniel Gustavsson, Lillestrøm - 30/2

Yttermittfältaren, som öppnat för att återvända hem till Sverige nästa år, var inte med i truppen mot Molde. Nykomlingen Lillestrøm ligger femma inför sista omgången.

Albin Sporrong, Mjøndalen - 13/1

Byttes in i slutminuterna i 0-2-förlusten mot Vålerenga. Nu ser det mörkt ut inför avslutningen, då Mjøndalen måste vinna mot Bodø/Glimt för att inte åka ur Eliteserien direkt.

Daniel Janevski, Mjøndalen - 8/0

Var helt utanför truppen i förlustmatchen mot Vålerenga.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 15/4 nollor

Stod återigen mellan stolparna i 1-3-förlusten mot Viking. Positivt för Odd är dock att kontraktet nu är helt säkrat inför sista omgången.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 9/0

Mikael Ishak, Lech Poznan - 17/9

Lechs lagkapten spelade 90 minuter i 3-2-vinsten borta mot Zaglebie Lubin, dock utan att noteras i poängprotokollet. Lech toppar tabellen på 38 poäng efter 17 omgångar.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 18/0

Karlström fortsätter att gnugga på defensivt innermittfält och spelade 90 minuter i segern mot Zaglebie Lubin.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 13/1

Missade 0-1-förlusten i ligan mot Cracovia med en lårmuskelskada när Legia åkte på ännu ett tungt nederlag. Regerande ligamästaren ligger alltjämt på nedflyttningsplats. Johansson har dock en chans att hinna bli spelklar till torsdagens Europa League-match mot Spartak Moskva.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Ytterbacken var utanför matchtruppen i 1-1-matchen borta mot Boavista.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Tondela var spelledigt den gångna helgen.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FK Krasnodar - 19/3

Den svenske landslagsmittfältaren är stekhet just nu. Claesson följde upp ett mål och en assist förra helgen med två mål den här helgen i 2-1-segern borta mot Sotji.

Pontus Almqvist, FK Rostov - 17/2

Almqvist fixade först en straff när han blev fälld i straffområdet och Rostov tog ledningen med 1-0 borta mot Zenit. I andra halvlek orsakade han sedan en straff när han fick bollen på handen i eget straffområde. Matchen slutade 2-2 när Almqvist spelade 90 minuter.

Armin Gigovic, FK Rostov - 12/0

Fortfarande borta från spel med en muskelskada. Rostov ligger tolva i ryska Premier League.

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 20/1

Missade helgens 2-1-vinst hemma mot Achmat Groznyj med en muskelskada. Mer glädjande för Larsson är att han fick ta emot priset "Golden Gladiator" för sina insatser förra säsongen. Det är Spartaks supportrar som har röstat fram vinnaren.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 15/0

Var tillbaka från avstängning och spelade 90 minuter i 1-2-förlusten mot Arsenal Tula.

Besard Sabovic, FK Chimki - 14/0

Utbytt efter 65 minuter mot Arsenal Tula när Chimki föll på nytt. Laget ligger sist i ryska ligan efter 17 omgångar.

Axel Björnström, Arsenal Tula - 9/0

Blev kvar på bänken i 2-1-vinsten mot Chimki. Viktig trepoängare för Arsenal Tula som nu ligger elva av 16 lag.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem - 12/1

Strandbergs Al-Hazem spelade inte någon match i förra veckan. Al-Hazem är nästjumbo i den saudiarabiska högstaligan.

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 12/4

Quaisons lag spelade inte någon match i förra veckan. Al-Ettifaq är placerat på åttonde plats i den saudiarabiska högstaligan.



SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion - 0/0

Den tidigare Malmö FF-mittbacken har inte kommit till spel i någon match med FC Sions A-lag under den här säsongen. Den 27 november i år gjorde han dock 90 minuter och ett mål för Sions U21-lag mot FC Black Stars (2-2) på bortaplan i den schweiziska tredjeligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander är knäskadad och spelade senast i början av november i Skottland. Nye tränaren Giovanni van Bronckhorst, som ersatt Steven Gerrard, sa nyligen att Helander är ute på planen igen, men behöver tid på sig att komma i matchform. Van Bronckhorst hoppas på att Helander kan träna fullt igen med övriga i laget under december månad. Rangers toppar den skotska högstaligan med fyra poäng ner till rivalen Celtic på andra plats i ligaspelet.

Melker Hallberg, Hibernian - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i år på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel. Nyligen kom dock besked om att mittfältaren är tillbaka i träning med övriga i A-laget igen. Hibernian är på sjunde plats i den skotska högstaligan.

Carl Starfelt, Celtic - 22/0

Starfelt gjorde i förra veckan comeback efter skadeproblem och stod för två bra prestationer i 1-0-segern mot Hearts hemma och i 3-0-segern mot Dundee United borta i ligaspelet. Svensken kom till spel i 90 minuter i båda matcherna. Efteråt fick han beröm av tränaren Ange Postecoglou, enligt Daily Record: "Carl ser bra ut och för mig handlar det inte om hur de är när de kommer in, utan det handlar om hur de utvecklas. Vi spelar annorlunda gentemot andra lag och har andra förväntningar på våra spelare. Carl har haft det lika tufft som alla andra. Vi kastade in honom utan en försäsong, praktiskt taget utan träning och bad honom om att spela ihop med killar som han aldrig träffat tidigare. Han blev i många avseenden orättvist bedömd. Sedan han har vant sig har han spelat riktigt bra, även innan skadan". Celtic är tvåa i ligatabellen med fyra poäng upp till rivalen Rangers i serieledning.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 18/6

Isak kom i förra veckan till spel i två matcher. Anfallaren gjorde 29 minuter på planen och en assist i 4-0-segern mot CF Panaderia Pulido borta i den spanska cupen, samt 90 mållösa minuter på planen i 2-0-förlusten mot Real Madrid hemma i La Liga. Real Sociedad är placerat på femte plats i La Liga.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 9/1

Guidetti spelade i förra veckan från start, blev kvar på planen i 84 minuter och gjorde sitt första mål för säsongen i 3-0-segern mot Unami CP borta i den spanska cupen. Efter målet skrev den spanska tidningen El Correo så här om hans insats: ”Svensken saknar gnista och rytm, men visade vid några tillfällen prov på bra spelförståelse”. Sedan fick han i helgen sitta kvar på bänken i 90 minuter i 2-1-förlusten mot Granada borta i La Liga. Alavés är på 17:e-plats i den spanska högstaligan.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 9/0

Augustinsson stod i förra veckan för 120 minuter på planen när Sevilla slog Cordoba med 1-0 borta efter förlängning i den spanska cupen. Därefter fick han i helgen ett 27 minuter långt inhopp i 1-0-segern mot Villarreal hemma i La Liga. Sevilla är placerat på andra plats i den spanska högstaligan.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hanssons Buriram United spelade inte någon match i förra veckan i Thailand. Buriram United toppar den thailändska högstaligan.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairags Chonburi spelade inte någon match i förra veckan i Thailand. Chonburi är på tredje plats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 22/5

27-åringen fick i helgen 64 minuter på planen i 2-1-segern mot MFK Karvina på bortaplan i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är på tredje plats i ligan med fem poäng upp till Slavia Prag i serieledning.

Aiham Ousou, Slavia Prag - 16/1

Ousou är ordinarie i Slavia Prag och kom i helgen till spel i 90 minuter i 1-0-segern mot Sigma Olomouc på bortaplan i den tjeckiska högstaligan. Efteråt fick han beröm i tjeckisk press. Deník Sport-journalisten Michal Kvasnica skriver så här: "Om han fortsätter så här vore det inte en överraskning för honom att delta i VM-kvalet i mars mot Tjeckien. Just nu är han lagkapten i Sveriges U21-landslag, men en uttagning till A-landslaget är inte science fiction". Journalisten syftar på att Sveriges A-landslag ställs mot Tjeckien i mars i play off-semifinalen i VM-kvalet. Slavia-tränaren Jindřich Trpišovský berömde också Ousou efter matchen: "Han var suverän, jag tyckte verkligen om honom". Slavia Prag toppar ligan med tre poäng ner till tvåan Viktoria Plzen och med fem poäng ner till trean Sparta Prag i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 13/0

Durmaz gjorde i helgen 84 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Giresunspor på bortaplan i Süper Lig. Fatih Karagümrük är på åttonde plats i högstaligan.

Eric Björkander, Altay SK - 10/1

Den tidigare Mjällby-spelaren missade helgens bortamöte med Galatasaray (2-2) i den turkiska högstaligan. Det var därmed fjärde matchen i följd som svensken inte kunde komma till spel i Turkiet. Altay är placerat på 14:e-plats i Süper Lig.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 15/0

Holmén stod i helgen för 90 minuter på planen när det blev förlust med 4-0 mot Fenerbahce på bortaplan i den turkiska högstaligan. Caykur Rizespor är jumbo med tio poäng efter 15 spelade omgångar i Süper Lig. Rizespor har åtta poäng upp till Gazişehir Gaziantep på säker mark i tabellen.





Emil Forsberg, RB Leipzig - 21/6

Forsberg gjorde i förra veckan 26 minuter på planen när Leipzig åkte på tredje raka förlusten i Bundesliga. Leipzig föll med 2-1 mot Union Berlin på bortaplan i ligan. Det gjorde i sin tur också att chefstränaren Jesse Marsch fick sparken. Leipzig är på elfte plats med 16 poäng upp till Bayern München i serieledning i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Köln – 16/2

30-åringen gjorde i helgen 25 minuter på planen mot Arminia Bielefeld (1-1) på bortaplan i Bundesliga. Köln är på nionde plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 14/1

Nilsson gjorde i helgen 90 minuter på planen när Arminia Bielefeld kryssade mot Köln (1-1) på hemmaplan i Bundesliga. Arminia Bielefeld är nästjumbo med fyra poäng upp till Stuttgart på säker mark i ligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 15/5

Hrgotas Greuther Fürth, som är nykomling, går mot en mardrömssäsong i Bundesliga. Greuther Fürth har ännu inte vunnit en enda match i höst och föll i helgen mot Bayer Leverkusen med 7-1 på bortaplan i den tyska högstaligan. Hrgotas lag har nu åkt på tolv raka förluster i ligan, samtidigt som laget har 12-46 i målskillnad i Bundesliga. Fürth är jumbo med en poäng efter 14 omgångar, vilket gör att laget har 13 poäng upp till Stuttgart på säker mark i ligatabellen.



Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 3/0

Den tidigare IFK Göteborg-spelaren blev i helgen kvar på bänken när St. Pauli besegrade Schalke 04 med 2-1 på hemmaplan i 2. Bundesliga. St. Pauli toppar den tyska andraligan med sex poäng ner till Darmstadt på andra plats.

Eric Smith, St. Pauli - 9/0

Smith gjorde i helgen 85 minuter i 2-1-segern mot Schalke 04 hemma i den tyska andraligan. St. Pauli toppar ligan med sex poäng ner till Darmstadt på andra plats.



Svante Ingelsson,

Hansa Rostock - 12/0





23-åringen satt i helgen på bänken i 90 minuter mot Ingolstadt (1-1) på hemmaplan i den tyska andraligan. Hansa Rostock, som är nykomling, är på 13:e-plats i ligan.

Niklas Hult, Hannover 96 - 15/0

Den 31-årige vänsterbacken kom i helgen till spel i 90 minuter när Hannover hemmaslog Hamburg med 1-0 i den tyska andraligan. Det var en viktig seger för Hults lag, som nu är på 15:e-plats i 2. Bundesliga.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 16/1

Peterson blev i helgen kvar på bänken när Fortuna Düsseldorf besegrade Darmstadt med 3-1 på bortaplan i 2. Bundesliga. Fortuna Düsseldorf är på elfte plats i ligan.

Marko Johansson, Hamburg - 5/1

Den tidigare Malmö FF-målvakten gjorde i helgen sin femte raka ligamatch för säsongen, då förstemålvakten Daniel Heuer Fernandes fortfarande är skadad. Johansson gjorde 90 minuter i 1-0-förlusten mot Hannover på bortaplan i 2. Bundesliga. Hamburg är på sjunde plats i den tyska andraligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 10/0

Den tidigare Östersunds FK-mittbacken har under de senaste veckorna tagit en startplats i Darmstadt och gjorde i helgen 85 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Fortuna Düsseldorf på hemmaplan i 2. Bundesliga. Darmstadt är på andra plats med sex poäng upp till St. Pauli i serieledning i den tyska andraligan.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 30/3

Janssons säsong är över. Orlando City åkte nyligen ut i åttondelsfinalen/divisionskvartsfinalen i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 25/0

Tinnerholm drog tidigare i höst av sin ena hälsena och blir borta från spel under en längre tid. Efter beskedet i början av oktober sa han så här till Fotbollskanalen: "Sista dygnet har det varit väldigt många tårar. Jag har varit förskonad från allvarligare skador, men inte den här gången. Så det har varit väldigt mycket tankar". New York City är samtidigt klart för final mot Portland Timbers på lördag kväll i MLS-slutspelet.

Adam Lundqvist, Houston - 25/0

Lundqvists Houston Dynamo slutade som jumbo i den västra divisionen i MLS. Därmed är svenskens säsong över för den här gången.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 2/0

Henriksson har varit utanför lagets matchtrupp de sju senaste ligaomgångarna. I helgen blev det seger med 3-0 mot SCR Altach på hemmaplan i den österrikiska högstaligan. Wolfsberger är på andra plats i ligaspelet.

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 20/3

20-åringen gjorde i helgen 81 minuter på planen i 1-0-segern mot WSG Tirol på bortaplan i den österrikiska högstaligan. Austria Klagenfurt är på fjärde plats i ligan.