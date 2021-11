SVENSKKOLLEN: Hård kritik mot Krafth: "Han hade en total mardröm"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 20/0

3-1-vinsten borta mot Charleroi var Bryssellagets första på fyra matcher. Mittfältaren spelade 90 minuter när hans lag avancerade till sjätte plats i tabellen.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 8/0

Anfallaren hoppade in i den 70:e minuten när Mechelen förlorade med 3-1 mot nästjumbon Cercle Brügge.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 16/5

27-åringen spelade fram till Mechelens kvittering och byttes ut efter 81 minuter. Laget ligger på fjärde plats i Jupiler Pro League.

BULGARIEN

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 18/0

Mittbacken spelade hela det mållösa mötet med Slavia Sofia. Botev ligger en poäng bakom tabellfyran Slavia.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 24 matcher/3 nollor

Stod i mål när Randers tog sin första seger i Conference League efter 2-1 mot Cluj. I ligan förlorade Jyllandslaget sedan med 1-0 mot Brøndby. 29-åringen får 3/6 av Tipsbladet efter Cluj och samma betyg av Ekstra Bladet för insatsen mot Brøndby.

Simon Tibbling, Randers FC – 25/0

27-åringen spelade 90 minuter i Conference League men byttes ut efter en timme under ligamötet. Mittfältaren fick en tvåa i betyg efter båda matcherna.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 8/0

Vänsterbacken fick plats i en trupp i ligaspelet för första gången på över två månader när FCK bortaslog Ålborg med 1-3. I Conference League hoppade 33-åringen in i den 72:a minuten mot Lincoln Red Imps, som FCK slog med 0-4.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/0 nollor

Satt på bänken i båda matcherna förra veckan.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0

Målvakten tog plats på bänken i Conference League men saknades mot Ålborg.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn – 2/1



Högeryttern gjorde FC Köpenhamns 1-2-mål i Ålborg och blev Superligaens yngsta målskytt någonsin med sina 16 år och 13 dagar. Den spanska tidningen AS kallar Bardghji för “den svenske Messi”, enligt Tipsbladet. Ekstra Bladet ger honom planens högsta betyg, 5/6, och FCK är bara två poäng bakom serieledaren FC Midtjylland inför vinteruppehållet.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 26/1

25-åringen spelade 90 minuter i Europa League mot Braga (3-2), blev varnad och passade fram till ett av målen. I 1-1-matchen mot Vejle hoppade wingbacken in i den 81:a minuten. Tipsbladet ger Andersson betyget 3/6 och frågar sig om han är “Superligaens bästa anonyma spelare?”

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 9/0



22-åringen hoppade in i den 88:e minuten mot Braga och blev kvar på bänken mot Vejle.

Simon Hedlund, Brøndby – 24/1

Anfallaren spelade 90 minuter i 1-3-förlusten mot Lyon i Europa League och blev inbytt i minut 67 mot Randers. 28-åringen fick betyget tre efter båda matcherna.

Oskar Fallenius, Brøndby – 7/2

19-åringen bänkades mot Lyon och kom inte med i truppen mot Randers. Istället fick yttern spela i reservlagsmatchen mot FC Nordsjælland, där han gjorde ett snyggt mål i 1-3-vinsten.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Nyförvärvet missar resten av årets spel på grund av en axelskada.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 17/6 nollor

Stod mot FC Köpenhamn och gavs betyget två, främst på grund av ett tveksamt ingripande vid det första målet.

Tim Prica, Ålborg BK – 18/1

Anfallaren byttes in i den 72:a minuten mot FCK. AaB ligger fyra i tabellen, två poäng bakom Brøndby.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

Målvakten har inte varit uttagen i A-truppens matcher under hösten.

Eric Kahl, AGF Århus – 16/2

20-åringen byttes ut i halvtid mot Silkeborg (1-1) och de danska tidningarna är oeniga rörande vänsterbackens insats. Ekstra Bladet ger Kahl en etta, BT en tvåa medan Tipsbladet skriver att han visade “fantastiska takter”.

Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 16/3

Avstängd i 1-1-matchen mot Viborg. Hans lag är nästjumbo inför vinteruppehållet.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 14/0



Vänstermittfältaren fick 82 minuter och varnades i 2-0-förlusten mot Odense. Tabelltian Nordsjælland avslutar hösten med elva raka utan seger, och 19-åringen ges betyget tre i BT.

Kevin Custovic, Velje BK – 12/1

Hoppade in i den 84:e minuten för tabelljumbon mot Midtjylland.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 10/0

29-åringen spelade hela matchen mot Århus och fick en fyra i betyg. Silkeborg ligger sexa i Superligaen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 16/0

Spelade 90 minuter i 0-2-vinsten mot Villarreal och mot Chelsea (1-1) i ligan. Mittbacken fick betyget 7/10 av tidningen Manchester Evening News efter sina insatser.

Anthony Elanga, Manchester United – 1/0

19-åringen assisterade till ett av målen i 1-2-segern mot Villarreal i Youth League. Sedan gjorde yttern Uniteds mål i reservlagsmatchen mot Crystal Palace (1-2).

Emil Krafth, Newcastle United – 7/0

Högerbacken spelade 90 minuter och varnades under 2-0-förlusten mot Arsenal. 27-åringen fick betyget 5/10 i tidningen The Chronicle och BBC-experten Micah Richards är hård mot Krafth efter matchen-i-matchen mot Nuno Tavares.

- Krafth hade en total mardröm mot honom i dag, säger den tidigare engelske landslagsmannen.

Pontus Jansson, Brentford – 13/0

Lagkaptenen varnades när Brentford vann mot Everton med matchens enda mål. 31-åringen fick betyget 7/10 av sajten football.london när nykomlingen tog sin första hemmaseger sedan ligapremiären.

Ken Sema, Watford – 8/0

Vänsteryttern rehabiliterar en knäskada.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 19/9

Efter snart två månader utan mål inledde anfallaren för första gången en match på bänken i höst. 23-åringen kom in i den 63:e minuten när Coventry kryssade mot tabelltvåan Bournemouth. Dessförinnan spelade Gyökeres hela den mållösa matchen mot Birmingham, och fick betygen 7,5/10 respektive 6,5 i Coventry Telegraph. City har dock inte vunnit på tre matcher och ligger på den sjätte och sista playoff-platsen.

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) – 11/1 nollor

Missade förra veckans matcher på grund av en muskelskada.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 29/0



Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn – 11/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 14/7 nollor

Målvakten är fortfarande fingerskadad och missade 1-0-vinsten mot Alashkert i Conference League.

Gustaf Backaliden, SJK – 17/1

Säsongen är slut och SJK slutade trea i den finska ligan.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1

Säsongen är slut och KÍ Klaksvík vann ligan på Färöarna.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 9/0

Vänsterbacken tvingades stå över även den gångna veckans två matcher. Lille vann med 1-0 mot RB Salzburg och därefter blev det 1-1 mot Nantes i ligan. Laget ligger just nu på plats 13 i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 18/3

Blev en av hjältarna i en cuprysare mot Aubagne i lördags. Efter 2-2 vid full tid var Eliasson en av fyra som gjorde mål i straffläggningen. Yttern spelade hela matchen.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Caen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Isak Pettersson, Toulouse - 2/1

Ny cupmatch - då fick Pettersson chansen igen. Målvakten stod mellan stolparna i 3-1-segern mot Trelissac i helgen. Målet han släppte in kom på straff.

Jack Lahne, Amiens - 11/2

Forwarden har fortsatta problem med att få speltid. Var inte med i truppen när Amiens slog Cambrai med 4-1 i cupen i helgen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 11/2

Forwarden hoppade in i den 63:e minuten i 2-2-mötet med Al Orooba i ligacupen i fredags.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 11/1

Högerbacken är tillbaka från skada och spelade hela matchen mot Paok (1-0-seger) i söndags. Aris ligger sjua i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 6/0

Forwarden missade även veckans match på grund av en skada, men enligt grekisk media är han tillbaka i träning med resten av laget. AEK är med i toppen av ligan.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 12/0

Spelade 61 minuter i 2-0-förlusten mot Panathinaikos i helgen. Panetolikos ligger tredje sist i serien.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 6/1

Mittfältaren saknades när Panathinaikos slog Panetolikos med 2-0 i helgen. Laget ligger femma i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 11/5

Ibrahimovic hoppade in i 66:e minuten borta mot Atletico Madrid i Champions League, då Milan vann med 1-0. Det gör att hopp om avancemang lever. Därefter spelade Zlatan 90 minuter i 3-1-förlusten mot Sassuolo i ligan. Laget ligger tvåa i Serie A.

Dejan Kulusevski, Juventus - 17/1

Inhopp i 80:e minuten i 4-0-förlusten mot Chelsea i Champions League och därefter blev det ingen speltid i ligan mot Atalanta (förlust med 1-0) i helgen. Juventus ligger sjua i Serie A, men är redan klart för avancemang i CL.

Albin Ekdal, Sampdoria - 11/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Salernitana i helgen. Ekdal drog på sig ett gult kort. Sampdoria vann med 2-0 och laget ligger just nu på plats 16 i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna - 15/2

Mittfältaren spelade 75 minuter i 1-0-segern mot Spezia i söndags. Bologna ligger nia i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 1/0

Mittfältaren var inte med i truppen till Serie A-mötet med Bologna (förlust med 1-0) i helgen.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 10/0

Backen spelade hela matchen när hans lag kryssade borta mot nästjumbon Cagliari (1-1). Salernitana är jumbo i Serie A.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Målvakten var inte med i truppen när Brescia förlorade seriefinalen mot Pisa i helgen. Laget har ramlat ner till andraplatsen i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1

Mittfältaren var inte tillgänglig för spel mot Pordenone (2-2) i helgen, enligt italienska medier. Frosinone ligger fyra i Serie B.

John Björkengren, Lecce - 11/0

Mittfältaren startade mot Ternana i fredags och blev utbytt i 74:e minuten. Lecce ligger trea i Serie B.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 34/4

Högerbacken spelade hela matchen när hans lag kryssade i sista hemmamatchen för säsongen. Mötet med Vegalta Sendai slutade 2-2. Avispa Fukuoka ligger åtta i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 33/0

Avstängd när Forge spelade 2-2 mot Motagua i Concacaf League.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 0/0

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 7/2

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Var inte med i truppen när Hajduk slog Istra med 4-0. Laget ligger fyra i den kroatiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 7/3

Mittfältaren spelade 69 minuter i 1-0-segern mot Heracles i helgen. Gustafson missade en straff när det stod 0-0, hans första straffmiss i Eredivisie. Tidigare har han gjort 17 raka straffmål i ligan, enligt statistiktjänsten OptaJohan. Utrecht ligger fyra i Eredivisie.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 10/0

Mittbacken tränade inte fullt inför helgens match, enligt bd.nl, och var inte med i truppen mot Go Ahead Eagles (förlust med 2-0). Willem II ligger elva i Eredivisie.

Max Svensson, Willem II - 15/1

Forwarden hoppade in i den 64:e minuten mot Go Ahead Eagles.

Paulos Abraham, Groningen - 9/0

Forwarden hoppade in i den 86:e minuten borta mot Fortuna Sittard (seger med 4-1) i helgen. Laget ligger på plats 13 i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 10/2



Mittfältaren spelade hela matchen mot Fortuna Sittard, gjorde ett mål och en assist - och blev för sin insats uttagen i "veckans lag" i Eredivisie av ansedda Voetbal International.

Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Mittbacken fick hoppa in på tilläggstid i den andra halvleken mot Fortuna Sittard.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Ytterbacken var inte med i truppen mot Fortuna Sittard.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Forwarden var inte med i truppen mot Fortuna Sittard.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 12/0

Forwarden spelade 76 minuter mot Willem II (seger med 1-0) i helgen. Go Ahead Eagles ligger åtta i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 12/0

Forwarden hoppade in i den 85:e minuten hemma mot PSV (1-1) i helgen. Heerenveen ligger tia i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 10/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot PSV. Fick gult kort i andra halvlek.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 7/1

Mittfältaren hoppade in i paus mot PSV och satte Heerenveens enda mål i den 73:e minuten. Al Hajjs första i Eredivisie, och efter matchen togs han ut i Voetbal Internationals "veckans lag" för ligan.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 14/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Fortuna Sittard föll med 4-1 hemma mot Groningen i helgen. Laget är nästjumbo i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 10/0

Satt på bänken under hela matchen mot Groningen.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 4/0

Satt på bänken under hela matchen mot Groningen.

Jesper Karlsson, AZ - 19/5

Forwarden spelade 90 minuter gånger två under den gångna veckan. Först blev det 1-1 i Europa Conference League mot Jablonec och därefter 0-0 mot Vitesse i ligan. Karlsson gjorde inga poäng. AZ ligger tolva i Eredivisie.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 22/2

Hoppade in med tio minuter kvar i 0-1-förlusten hemma mot tabelltvåan Molde. Tungt nederlag för Brann som ligger sist i Eliteserien med tre poäng upp till kvalplatsen. Två omgångar återstår.

Liridon Kalludra, Kristiansund - 25/2

Byttes ut efter 84 minuter när Kristiansund föll med 2-3 mot Viking. Kristiansund ligger sexa.

Elias Hadaya, Kristiansund - 1/1 nolla

Hadaya har bara fått göra ett inhopp på 37 minuter i år och är numera inte ens med i matchtrupperna.

Andreas Linde, Molde - 28/8 nollor

Höll nollan i 1-0-segern borta mot Brann när Molde höll liv i titelstriden. Då Bodø/Glimt tappade poäng mot Rosenborg (0-0) skiljer det nu bara tre poäng mellan ettan Bodø/Glimt och tvåan Molde med sex poäng kvar att spela om. Linde blev dessutom utsedd till matchens lirare.

- I dag är det en klassisk match där man visar karaktär. Det gick på inställning, säger Linde till norska Discovery+.

Marcus Sandberg, Stabæk - 30/9 nollor

Spikade igen borta mot Tromsø (0-0) när Stabæk tog en viktig poäng i bottenstriden. Stabæk, som ligger på kvalplats, har nu tre poäng ner till Mjøndalen och Brann.

Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen) - 11/0

Gjorde 90 minuter mot Tromsø och har nu spelat fem 90-minutare på de sex senaste matcherna. Vänsterspringaren väntar dock fortfarande på sitt första mål i Stabæk-tröjan.

William Kurtovic, Sandefjord - 26/2

Gjorde 1-1-målet när Sandefjord vände och vann med 2-1 borta mot Haugesund och säkrade kontraktet till nästa säsong. Fick också syna det gula kortet i början på andra halvlek.

Kevin Kabran, Viking - 28/3

Utbytt med kvarten kvar i 3-2-segern borta mot Kristiansund när Viking tog ett stort steg mot en topp tre-placering som ger Europa-spel nästa säsong. Viking har sex poäng ner till fyran Lillestrøm med två matcher kvar.

Anton Salétros, Sarpsborg - 29/5

Spelade återigen 90 minuter när Sarpsborg besegrade Mjøndalen med 3-1 på bortaplan. Efter en sämre förstahalva av säsongen är Sarpsborg nu hela Eliteseriens formstarkaste lag med 19 poäng av 24 möjliga på de åtta senaste matcherna. Men till nästa säsong blir inte Lars Bohinen kvar som huvudtränare.

- Det är tråkigt. Jag gillar Lars och han är en väldigt bra tränare. Det är mycket som sker i Sarpsborg nu, med dagliga ledare hit och dit och med tränare. Vi får spela klart de två sista matcherna, så får vi se vad som händer, säger Salétros till VG.

Om Sarpsborgs form:

- Vi tränar mycket och vi tränar på det vi är bra på. Vi får självförtroende av att spela oss ur situationer bakifrån och att ha bollen mycket. Det ser bättre och bättre ut för varje match.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 3/0

Stefano Vecchia, Rosenborg - 21/13

Alltjämt otillgänglig för spel efter att ha kolliderat med en lagkamrat på träning för några veckor sedan och åkt på en huvudskada.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 20/5

Blev inbytt i slutminuterna i 0-0-krysset hemma mot guldjagande Bodø/Glimt. Rosenborg ligger femma och kan inte längre sluta topp tre.

Adam Andersson, Rosenborg - 35/1

Spelade 90 minuter som vänsterback mot Bodø/Glimt.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Missar resten av säsongen på grund av ljumskproblem, bekräftade en av klubbens läkare nyligen.

Pavle Vagic, Rosenborg - 10/0

Tung vecka för Vagic, som åkt på en allvarlig knäskada och blir borta från spel i fyra till fem månader.

- Pavle har drabbats av en ledbandsskada på insidan av höger knä. Ledbandet är delvis slitet. Dessutom har det bakre korsbandet drabbats av en mindre skada, säger RBK-läkaren Reidar Due i en kommentar på klubbens hemsida.

Amor Layouni, Vålerenga - 27/3

Gjorde en assist i 2-1-segern borta mot Odd i helgen. Vålerenga ligger sjua.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Blev kvar på bänken i vinsten mot Odd.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 16/3

Spelade hela matchen i 4-1-segern hemma mot Strømsgodset, men det var lagkamraten Thomas Lehne Olsen som stal showen med sitt hattrick. Nykomlingen Lillestrøm ligger fyra med två omgångar kvar.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm - 30/2

Inbytt med halvtimmen kvar att spela mot Strømsgodset.

Albin Sporrong, Mjøndalen - 12/1

Utbytt i paus när Mjøndalen förlorade med 1-3 hemma mot Sarpsborg och åkte på ett tungt nederlag i bottenstriden. Nu skiljer tre poäng upp till Stabæk på kvalplatsen inför de två sista omgångarna.

Daniel Janevski, Mjøndalen - 8/0

Var helt utanför truppen mot Sarpsborg.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 14/4 nollor

Tungt för Wahlstedt och Odd efter 1-2-förlusten hemma mot Vålerenga. Åtta raka utan seger för Odd nu och kontraktet är ännu inte helt säkrat (fem poäng ner till Stabæk på kvalplatsen med sex poäng att spela om).

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 8/0

Var äntligen tillbaka i matchtruppen efter att ha varit borta i två månader med en fotledsskada. Blev dock kvar på bänken när Lechia föll med hela 1-5 borta mot toppkonkurrenten Pogon Szczecin. Lechia ligger trea.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 16/9

Gjorde första målet sedan 17 oktober när han nickade in en frispark i derbysegern hemma mot Warta (2-0). Byttes ut efter 84 minuter. Ishak är nu uppe i delad skytteligaledning och Lech toppar tabellen tre poäng före Pogon Szczecin.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 17/0

Spelade 90 minuter i vanlig ordning i derbyviktorian mot Warta. Mittfältaren väntar dock fortfarande på sitt första mål för säsongen.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 13/1

Veckan började tungt för Johansson (utbytt i paus) och Legia med 1-3-förlusten borta mot Leicester i Europa League. Legia ligger sist i gruppen inför slutomgången men har fortfarande alla chanser att ta sig vidare. Ligamatchen hemma mot Jagiellonia blev sedan extremt händelserik för svenskens del. Johansson började på bänken, hoppade in efter tio minuter när en lagkamrat bröt nyckelbenet, höll sig framme och stötte in sitt första mål för klubben på tilläggstid i första halvlek och blev därefter utbytt med en lårmuskelskada i halvtid. Det är fortfarande oklart hur allvarlig skadan är. Trepoängaren var dock välkommen för regerande mästaren Legia efter sju raka ligaförluster. Laget ligger dock alltjämt på nedflyttningsplats.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Blev kvar på bänken i 2-0-segern mot Pacos Ferreira.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Framsteg för Tear, som fick sitta på bänken i ligaspelet för första gången när Tondela föll med 0-2 borta mot topplaget Sporting.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FK Krasnodar - 18/1

Äntligen! Så måste Claesson ha känt när han spräckte målnollan i sin 18:e(!) match för säsongen. Bjöd dessutom på en assist i 3-3-krysset borta mot Chimki. Krasnodar ligger femma.

Pontus Almqvist, FK Rostov - 16/2

Mål i två raka matcher blev inte tre när Almqvist lämnade planen mållös i 0-2-förlusten mot Achmat Groznyj. Utbytt efter 81 minuter.

Armin Gigovic, FK Rostov - 12/0

Fortfarande borta från spel med en muskelskada. Rostov ligger elva.

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 19/1

Fick hoppa in på tilläggstid i 2-1-vinsten mot Napoli i Europa League, där Spartak ligger tvåa i den hyperjämna gruppen inför sista omgången. Spelade sedan 90 minuter i ligan mot Ufa, men utan att hitta nätet. Spartak ligger tia i ligan.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 14/0

Var avstängd på grund av gula kort och missade därför 3-3-matchen mot Krasnodar.

Besard Sabovic, FK Chimki - 13/0

Blev kvar på bänken i hela matchen mot Krasnodar. Chimki ligger näst sist i ryska Premier League.

Axel Björnström, Arsenal Tula - 9/0

Fick värma bänk matchen igenom i 3-1-viktorian hemma mot Lokomotiv Moskva. Arsenal Tula ligger nu tolva i tabellen.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem - 12/1

Strandberg gjorde i förra veckan 90 minuter och lämnade planen mållös mot Al-Batin (0-0) på bortaplan i ligaspelet. Al-Hazem är nästjumbo i den saudiarabiska högstaligan.

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 12/4

Quaison stod i förra veckan för 89 minuter på planen när det blev seger med 1-0 mot Al-Faisaly på hemmaplan i den saudiarabiska högstaligan. Quaisons lag är åtta i ligaspelet.

SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion - 0/0

Den tidigare Malmö FF-mittbacken har inte kommit till spel i någon match med FC Sions A-lag under den här säsongen. Sion är placerat på sjunde plats i den schweiziska högstaligan. 23-åringen sitter på ett utgående avtal som sträcker sig till nästa sommar.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander är knäskadad och spelade senast i början av november i Skottland. Rangers toppar den skotska högstaligan med fyra poäng ner till rivalen Celtic på andra plats i ligaspelet.

Melker Hallberg, Hibernian - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i år på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel. Nyligen kom dock äntligen besked om att mittfältaren är tillbaka i träning med övriga i A-laget igen. Hibernian är på sjätte plats i den skotska högstaligan.

Carl Starfelt, Celtic - 20/0

ANNONS Starfelt är skadad och missade förra veckans matcher. Celtic är på andra plats, fyra poäng bakom Rangers i serieledning i den skotska högstaligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 16/6

Isak kom i förra veckan till spel i två matcher. Anfallaren stod för 73 minuter på planen och ett mål i 2-1-förlusten mot Monaco borta i Europa League-gruppspelet, samt ett 30 minuter långt inhopp i helgens 1-0-förlust mot Espanyol borta i La Liga. Isak nätade dessutom mot Espanyol, men målet blev bortdömt efter att bollen i ett tidigare skede träffat domaren. Real Sociedad-tränaren Imanol Alguacil var efteråt besviken enligt spanska tidningen Mundo Deportivo: ”Om ni får tillfälle, fråga Mateu (domaren)”. Backen Igor Zubeldia, enligt Mundo Deportivo: ”Jag pratade inte direkt med domaren, men andra lagkamrater gjorde det och han sa att han kan ha haft fel”. Real Sociedad är placerat på tredje plats i den spanska högstaligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 8/0

Guidetti fick i helgen ett tolv minuter långt inhopp i 2-1-förlusten mot Celta Vigo på hemmaplan i La Liga. Alavés är på 15:e-plats i ligaspelet.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 7/0

Augustinsson hoppade i förra veckan in i slutminuterna i 2-0-segern mot Wolfsburg hemma i Champions League-gruppspelet, men blev i helgen kvar på bänken i 2-1-förlusten mot Real Madrid på bortaplan i La Liga. Sevilla är på fjärde plats i ligaspelet.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hansson var i förra veckan utanför truppen i 5-0-segern mot Prime Bangkok hemma i den thailändska FA-cupen, samt i 1-0-segern mot Chiangrai United borta i ligaspelet. Buriram United toppar den thailändska högstaligan.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC – 3/0

Sanjairag var i förra veckan utanför truppen i 2-1-förlusten mot Chiangmai United borta i den thailändska FA-cupen, samt i 3-0-segern mot Ratchaburi hemma i den thailändska högstaligan. Chonburi är på tredje plats i ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 21/5

27-åringen gjorde i förra veckan 31 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Rangers borta i Europa League-gruppspelet, samt 61 minuter på planen i helgens 2-1-seger mot Slovan Liberec hemma i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är på tredje plats i ligaspelet med fem poäng upp till rivalen Slavia Prag i ligaledning.

Aiham Ousou, Slavia Prag – 15/1

Ousou är ordinarie i Slavia Prag och kom i förra veckan till spel i två matcher, först mot Feyenoord (2-2) hemma i Europa League-gruppspelet och sedan mot Teplice (3-0-seger) hemma i den tjeckiska högstaligan. Mot Teplice gjorde svensken dessutom sitt första mål för Slavia Prag i Tjeckien, då han satte 3-0-målet i matchen. Efter matchen sa han så här på klubbens hemsida: ”Det är fantastiskt. De sjöng för mig ihop (i omklädningsrummet), så jag är väldigt glad över att ha fått göra mitt första mål”. Slavia Prag toppar ligaspelet.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 12/0

Durmaz stod i helgen för 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Trabzonspor på hemmaplan i den turkiska högstaligan. Fatih Karagümrük är på sjunde plats i ligan.

Eric Björkander, Altay SK – 10/1

Den tidigare Mjällby-spelaren missade helgens bortamöte med Basaksehir (0-0) i den turkiska högstaligan. Altay är placerat på 13:e-plats i Süper Lig.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 14/0

Holmén stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 1-0-segern mot Kayserispor på hemmaplan i den turkiska högstaligan. Caykur Rizespor är fortsatt jumbo i Süper Lig.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 20/6

Forsberg gjorde i förra veckan 90 minuter på planen och två mål i 5-0-segern mot Club Brügge på bortaplan i Champions League-gruppspelet. Sedan gjorde han även i helgen 85 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Bayer Leverkusen hemma i Bundesliga. Leipzig fortsätter att blanda och ge och är på åttonde plats i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Köln – 15/2

30-åringen gjorde i helgen sitt andra mål för säsongen, då han fick ett 20 minuter långt inhopp och nätade i 4-1-segern mot Borussia Mönchengladbach på hemmaplan i Bundesliga. Köln är på tionde plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 13/1

Nilsson gjorde i helgen 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Bayern München på bortaplan i Bundesliga. Arminia Bielefeld är nästjumbo i den tyska högstaligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 14/5

Hrgotas Greuther Fürth, som är nykomling, går mot en mardrömssäsong i Bundesliga. Greuther Fürth har ännu inte vunnit en enda match i höst och föll i helgen mot Hoffenheim med 6-3 på hemmaplan i den tyska högstaligan. Hrgota gjorde dock i sin tur en bra match med ett mål och två assist, men det slutade alltså ändå med Fürths elfte raka förlust i ligan, samtidigt som laget har 11-39 i målskillnad. Fürth är jumbo med en poäng efter 13 omgångar, vilket gör att laget har tolv poäng upp till Stuttgart på säker mark i ligatabellen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 3/0

Den tidigare IFK Göteborg-spelaren gjorde i förra veckan två matcher från start i Tyskland. Högerbacken stod för 74 minuter på planen i 3-1-segern mot Sandhausen hemma, samt 45 minuter på planen i 3-2-segern mot Nürnberg borta i den tyska andraligan. St. Pauli toppar numera 2. Bundesliga och kan ha chans att gå upp till Bundesliga till nästa säsong. Senast laget spelade Bundesliga-fotboll var säsongen 2010/2011.

Eric Smith, St. Pauli - 8/0

Smith gjorde, precis som Ohlsson, två matcher från start i förra veckan i Tyskland. Mittfältaren stod för 65 minuter i 3-1-segern mot Sandhausen hemma, samt 74 minuter i 3-2-segern mot Nürnberg borta i den tyska andraligan. St. Pauli toppar 2. Bundesliga och kan ha chans att gå upp till Bundesliga till nästa säsong. Senast laget spelade Bundesliga-fotboll var säsongen 2010/2011.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 12/0

23-åringen stod i förra veckan för ett 23 minuter långt inhopp mot Paderborn (1-1) på bortaplan i den tyska andraligan. Nykomlingen Hansa Rostock är på elfte plats i ligan.

Niklas Hult, Hannover 96 - 14/0

Den 31-årige vänsterbacken gjorde i helgen 90 minuter i 4-0-förlusten mot Karlsruher på bortaplan i den tyska andraligan. Hannover är på 16:e-plats i ligaspelet. Lagkaptenen Marcel Franke uttalade sig efteråt, på klubbens hemsida, om supportrarnas missnöje med lagets resultat senaste tiden: ”Man måste lyssna på varje ord. De följer oss varje helg och fick titta på skit från oss i dag (läs i lördags). Ingen kommer stå där och heja på oss. Det är därför man måste lyssna på varje ord vid kurvan och allt missnöje är förstås helt berättigat”.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 16/1

ANNONS Peterson fick i förra veckan 68 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Heidenheim hemma i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf är på 13:e-plats i ligaspelet.

Marko Johansson, Hamburg - 4/0

Den tidigare Malmö FF-målvakten gjorde i helgen sin fjärde raka ligamatch för säsongen, då förstemålvakten Daniel Heuer Fernandes fortfarande är skadad. Johansson gjorde 90 minuter i 3-0-segern mot Ingolstadt på hemmaplan i 2. Bundesliga, vilket också var svenskens första hållna nolla. Efter matchen uttalade sig Johansson på HSV:s Twitter-konto: ”Ingolstadt gjorde det inte lätt för oss och satte oss på prov, men vi gjorde en bra prestation. Jag är glad över att vi höll nollan”. Hamburg är nu på femte plats i den tyska andraligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 9/0

Den tidigare Östersunds FK-mittbacken har under de senaste veckorna tagit en startplats i Darmstadt och gjorde i helgen 90 minuter i 2-1-segern mot Erzgebirge Aue borta i den tyska andraligan. Darmstadt är på andra plats i 2. Bundesliga.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 30/3

Jansson stod i förra veckan för 90 minuter på planen när Orlando föll med 3-1 mot Nashville på bortaplan och åkte ut i åttondelsfinalen/divisionskvartsfinalen i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 25/0

Tinnerholm drog tidigare i höst av sin ena hälsena och blir borta från spel under en längre tid. Efter beskedet i början av oktober sa han så här till Fotbollskanalen: "Sista dygnet har det varit väldigt många tårar. Jag har varit förskonad från allvarligare skador, men inte den här gången. Så det har varit väldigt mycket tankar". New York City är klart för kvartsfinal/divisionssemifinal mot New England Revolution i MLS-slutspelet.

Adam Lundqvist, Houston - 25/0

Lundqvists Houston Dynamo slutade som jumbo i den västra divisionen i MLS. Därmed är svenskens säsong över för den här gången.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 2/0

Henriksson har varit utanför lagets matchtrupp de sex senaste ligaomgångarna. I helgen blev det seger med 1-0 mot Admira Wacker på bortaplan i den österrikiska högstaligan. Wolfsberger är på andra plats i ligaspelet.

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 19/3

20-åringen gjorde i helgen 90 minuter på planen i skrällsegern mot Red Bull Salzburg (2-1) på hemmaplan i den österrikiska högstaligan. Det var den överlägsne serieledarens första förlust i ligan den här säsongen. Efter segern firade Austria Klagenfurt genom att mittfältaren Turgay Gemicibasi, som stod för 1-0-målet, klippte sig till en liknande frisyr som den tidigare brasilianske anfallsstjärnan Ronaldo hade under VM 2002. Gemicibasi ville dock inte ge ett löfte, på klubbens hemsida, om att han behåller frisyren en längre tid: ”Låt oss vänta och se vad min flickvän säger om det. Jag kanske har det så, trots allt påminner frisyren oss om vad vi kan som ett lag”. Austria Klagenfurt är på fjärde plats i österrikiska Bundesliga.