SVENSKKOLLEN: Moberg Karlssons succé - öser in mål i Urawa Red Diamons

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht - 4/0

Mittfältaren tappade sin startplats mot slutet av förra säsongen och har bara inlett en match under sommaren. 27-åringen bänkades i ligamatchen mot Sint-Truiden (3-0) och hoppade in i den 82:a minuten när Anderlecht slog Young Boys borta i Europa Conference Leagues playoff med 1-0. Olsson blev varnad under inhoppet.

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 0/0

Den offensive mittfältaren har missat säsongsinledningen med en knäskada.

Gustaf Nilsson, Union SG - 0/0

Den tidigare Falkenberganfallaren värvades från den tyska tredjeligan, men har ännu inte debuterat i sin nya klubb på grund av en muskelskada.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Tredjemålvakten har bara fått sitta på bänken i sommarens Champions League-kval.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 0/0

Den cypriotiska ligan inleds på fredag.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 0/0

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 0/0

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Muamer Tankovic, Pafos FC - 0/0

Muamer Tankovic, Pafos FC - 0/0

Nikolaos Dosis, Olympiakos Nicosia - 0/0

Nikolaos Dosis, Olympiakos Nicosia - 0/0

Amel Mujanic, Apoel FC (utlånad från Malmö FF) - 0/0

21-åringen fick inte plats i truppen som förlorade mot Djurgården i Conference League-kvalet.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 6 matcher/3 nollor

30-åringen höll nollan när Randers tog sin tredje raka seger efter 1-0 mot Viborg.

Adam Andersson, Randers FC (utlånad från Rosenborg) - 6/1

Högerbacken spelade hela matchen mot Viborg. Randers är fyra i Superligaen, en poäng efter topptrion.

Mattias Andersson, Randers FC - 0/0

Mittbacken skadades under våren och har inte spelat under säsongsinledningen.

Hugo Andersson, Randers FC - 6/1

23-åringen spelade 90 minuter mot Viborg.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 4/0 nollor

31-åringen har förpassats till bänken av den nya målvakten Mathew Ryan i de två senaste matcherna.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn - 0/0

19-åringen har sjunkit i FCK:s hierarki och är bara femtemålvakt för stunden.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 1/0

Högeryttern skadade sig när han spelade med U19-laget och missade sedan matcherna mot Lyngby och Trabzonspor.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 7/6

30-åringen gjorde FCK:s ledningsmål i Champions Leagues playoff mot Trabzonspor (2-1) och nätade två gånger i 3-0-segern mot Lyngby. Tipsbladet ger mittfältaren betyget 4/6 efter den förra matchen och i Ekstra Bladet får han en femma efter den senare. FC Köpenhamn är femma i Superligatabellen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 9/0

25-åringen, som nyligen gjorde sin 150:e match för FCM, satt på bänken i 0-2-förlusten mot AGF. Hans lag är först på sjunde plats i tabellen.

Simon Hedlund, Brøndby - 8/2

Anfallaren skadade sig i ECL-kvalet mot Basel tidigare denna månad och väntas tillbaka först i september.

Carl Björk, Brøndby - 0/0

22-åringen har missat säsongsinledningen med en muskelskada.

Oskar Fallenius, Brøndby - 0/0

20-åringen har återvänt från lånet i norska IK Start för att rehabilitera en ligamentskada.

Eric Kahl, AGF Århus - 6/0

Vänsterbacken spelade 74 minuter i vinsten mot Midtjylland och varnades i första halvlek. Han fick betyget 2/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 5/0

20-åringen kom in under slutkvarten när Nordsjælland tappade serieledningen efter 0-2 mot Silkeborg.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 6/1

Anfallaren kom in i den 74:e minuten mot Silkeborg, som har samma poäng som Nordsjælland och AGF i tabelltoppen.

Ben Engdahl, FC Nordsjælland - 0/0



18-åringen värvades från Hammarby nyligen och satt på bänken mot Silkeborg.

Robert Gojani, Silkeborg IF - 3/0

Mittfältaren bänkades mot HJK (0-1) i Europa Leagues playoff och saknades i truppen som mötte Nordsjælland.

Marokhy Ndione, Viborg FF - 7/1

Anfallaren är skadad och saknades när Viborg förlorade mot West Ham (1-3) i ECL-playoff och sedan i ligan mot Randers.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 0/0

Mittbacken har missat säsongsstarten med en skada.

Anthony Elanga, Manchester United - 3/0

20-åringen spelade första halvlek mot Liverpool och assisterade till Uniteds ledningsmål i 2-1-segern. Betyget i tidningen Manchester Evening News blev 6/10.

Emil Krafth, Newcastle United - 1/0

28-åringen gjorde säsongens första inhopp när han kom in i slutminuterna mot Manchester City (3-3).

Pontus Jansson, Brentford - 3/0

Brentford-kaptenen spelade hela matchen när laget förlorade med 2-3 borta mot Fulham. Sky Sports ger mittbacken betyget 6/10.

Robin Olsen, Aston Villa - 0/0

Målvakten satt på bänken när Villa förlorade med 1-3 borta mot Crystal Palace.

Ludwig Augustinsson, Aston Villa (utlånad från Sevilla) - 0/0

Även nyförvärvet bänkades mot Palace.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) - 3/1

22-åringen fick 86 minuter på planen i Spurs 1-0-vinst mot Wolverhampton. Betyget i tidningen Evening Standard blev 7/10.

Ken Sema, Watford - 5/0

Vänsteryttern noterades för Watfords kvittering i 1-1-mötet borta mot Birmingham, innan Rey Manaj sedan tillskrivs målet officiellt. 28-åringen spelade därefter 90 minuter i den mållösa matchen mot Preston.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 2/1

Coventrys båda hemmamatcher mot Wigan och Huddersfield förra veckan blev uppskjutna. Anledningen? Gräsmattan på Coventry Building Society Arena är för dålig, vilket City beskyllt rugbylaget Wasps för, som de delar arenan med. Coventrys första hemmamatch mot Rotherham blev uppskjuten av samma anledning. Både City och Wasps har tillsammans inlett ett renoveringsarbete på planen så att Championshiplaget kan få sin hemmapremiär där nästa vecka.

Viktor Johansson, Rotherham - 4/2 nollor

23-åringen stod i det mållösa mötet med Preston och i 1-1-matchen mot QPR. Målvakten blev varnad i båda matcherna.

FINLAND

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors - 8/4 nollor

Målvakten satt på bänken när HJK slog Silkeborg i Europa Leagues-playoff och i 3-0-vinsten mot FC Haka. HJK är trea, på samma poäng som serieledaren Honka och KuPS efter 19 omgångar i den finska ligan.

Adam Larsson, Ilves - 6/2

Sommarförvärvet spelade 70 minuter i 5-1-segern borta mot IFK Mariehamn. Ilves är på åttonde plats i Veikkausliiga.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 2/0

Vänsterbacken startade i helvetesmatchen mot PSG i helgen, då Lille föll med 7-1. Gudmundsson blev utbytt i den 58:e minuten. Lille har fyra poäng efter tre Ligue 1-omgångar.

Jens Cajuste, Reims - 1/0

Förföljd av skador förra säsongen och Cajuste har varit skadad även i sommar. Mittfältaren gjorde comeback mot Strasbourg i helgen, då han hoppade in i 1-1-mötet i den 77:e minuten.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

I början av juli slog tränaren Philippe Montanier fast för La Depeche du Midi att Pettersson skulle lämna klubben efter att ha fått lite speltid under förra säsongen. Men ännu har målvakten inte bytt klubb. Pettersson har inte suttit på bänken i någon av de inledande tre Ligue 1-matcherna.

Oliver Zandén, Toulouse - 0/0

Kom till klubben under sommaren men redan nu finns det interna tvivel kring vänsterbacken, enligt supportersajten Les Violets. De pekar ut Zandén som fjärdeval på sin position och tränaren Philippe Montanier säger att 20-åringen inte är redo än. ”Att ta plats i Ligue 1 går inte över en natt”, säger Montanier. Mot Lorient i helgen satt Zandén åtminstone på bänken, men laget har skador att hantera.

Niclas Eliasson, Nimes - 2/0

Yttern har spelat i två av de fyra första Ligue 2-matcherna för säsongen men var inte med i truppen senast mot Dijon. Det på grund av att han har tankarna på annat håll, en eventuell flytt, enligt tränaren Nicolas Usai. Tränaren hävdar dock att det inte finns något konkret intresse för Eliasson från någon annan klubb. ”Han känner verkligen för en flytt”, säger Usai enligt MidiLibre.

Sebastian Ring, Amiens - 3/0

Missade helgens 3-1-seger mot Bastia på grund av skada, men annars har han fått speltid i de tre andra Ligue 2-matcherna. Amiens ligger tvåa efter fyra omgångar.

GREKLAND

Alexander Fransson, AEK Aten - 1/0

Mittfältaren hade det tufft förra säsongen men i ligapremiären mot Lamia (3-0-seger) i helgen fick han åtminstone hoppa in i 89:e minuten.

Eric Larsson, OFI Kreta - 1/0

Högerbacken skrev nyligen på för klubben och fick direkt starta i ligapremiären mot Atromitos. Laget föll dock med 3-1. Larsson spelade hela matchen.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 0/0

Missade ligapremiären mot Paok (förlust med 1-0) på grund av skada, enligt grekiska medier.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (utlånad från Djurgården) - 0/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Paok.

August Erlingmark, Atromitos - 1/0

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 16/0

Backen satt på bänken senast mot Vikingur (2-2), precis som vid två andra tillfällen under augusti. Valur ligger fyra i ligan och har elva poäng upp till ettan Breidablik.

Johannes Vall, IA - 16/0

Spelade hela matchen när jumbon IA tog en väldigt viktig 2-1-seger mot IBV i helgen.

Emil Berger, Leiknir - 17/5

Mittfältaren gjorde ett viktigt straffmål i tunga 4-3-segern mot KR under måndagen. Berger spelade hela matchen. Leiknir är nästjumbo i ligan.

Oliver Ekroth, Vikingur - 27/1

Mittbacken är given hos Vikingur och spelade hela matchen sist mot Valur (2-2). Då gjorde dock Ekroth självmål. Vikingur ligger trea i ligan och är vidare till semifinal i isländska cupen.

Pontus Lindgren, KR - 15/0

Startade i 4-3-förlusten mot Leiknir under måndagen. Utbytt i 63:e minuten. KR ligger sexa i ligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 6/0

Laget har ännu inte gått in i ligaspelet men högerbacken har spelat i israeliska cupen och Champions League-kvalet. Senast mot Röda Stjärnan i playoff spelade Sundgren hela matchen.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 0/0

Rehabiliterar en skada just nu.

Aimar Sher, Spezia - 0/0

Mittfältaren har inte varit med i truppen till någon Serie A-match hittills.

Albin Ekdal, Spezia - 1/0

Veteranen satt på bänken i helgens 3-0-förlust mot Inter. I Serie A-premiären blev det ett inhopp på en halvtimme för mittfältaren. Spezia står på tre poäng efter två ligaomgångar.

Emil Holm, Spezia - 3/0

Högerbacken har fått tre korta inhopp hittills den här säsongen. Ett i cupen och två i de två första Serie A-matcherna.

John Björkengren, Lecce - 0/0

Mittfältaren har inte varit med i truppen till säsongens första Serie A-matcher och nyligen uppgav Gazzetta dello Sport att Björkengren är på väg bort från Lecce. Reggina i Serie B har sagts vara intresserat.

Joel Voelkerling Persson, Lecce - 0/0

Den 19-årige forwarden har suttit på bänken under de två första Serie A-matcherna.

Emmanuel Ekong, Empoli - 0/0

Forwarden har suttit på bänken i de två inledande Serie A-matcherna.

Riccardo Gagliolo, Reggina - 3/0

Backen har spelat 90 minuter i de två första Serie B-matcherna för säsongen. Reggina står på tre poäng. Senast blev det förlust med 1-0 mot Ternana.

Marcus Rohdén, Frosinone - 3/1

Mittfältaren blev hjälte med matchens enda mål i Serie B-premiären mot Modena och därefter bjöd han på en assist i 3-0-segern mot Brescia senast. Frosinone leder Serie B efter två omgångar.

Nermin Karic, Benevento - 3/1

Bytte Virtus Entella och Serie C mot Benevento och Serie B under sommaren. Mittfältaren gjorde mål i italienska cupen mot Genoa och har därefter fått starta i de två första ligamatcherna. Benevento står på en poäng efter två omgångar.

JAPAN

David Moberg Karlsson, Urawa Reds - 25/13

Forwarden gör just nu stor succé i Japan. På de tre senaste matcherna har han gjort fem mål. I ligan ligger Urawa Reds åtta men laget är framme i Champions League-semifinal där man ställs mot Jeonbuk Motos från Sydkorea, efter 5-0 mot Johor Darul Ta’zim i åttondelsfinalen och 4-0 mot Pahthum United i kvartsfinalen. ”DMK” knorrade läckert in ett frisparksmål och dunkade upp ett andra mål i krysset i åttondelen (se i tweets nedan). I kvartsfinalen dundrade han också in en boll i nät.