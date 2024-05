The Athletic: United vill behålla ten Hag

Headlines Blogg

ENGLAND

The Athletic uppger att Manchester United i nuläget planerar att behålla Erik Ten Hag kommande säsong. Nya delägaren Ineos, med Jim Ratcliffe i spetsen, tycker inte Ten Hag fått tillräckligt stöd av tidigare klubbledning och ser i nuläget inte tillräckliga skäl att sparka honom. Dessutom skulle ett tränarskifte kosta pengar och tränaralternativen anses vara få.

The Sun hävdar att Marcus Rashford tänker streta emot om Manchester United försöker sälja honom i sommar. Anfallaren vill stanna och har kontrakt till 2028. Rashford är en av många spelare som uppgetts till salu. Tidningen uppger vidare att Newcastle är nära att värva Tosin Adarabioyo. Kontraktet är värt drygt 100 000 pund i veckan. Den 26-årige backens kontrakt med Fulham går ut i sommar. Enligt Daily Mail har Adarabioyo meddelat Fulham att han inte tänker förlänga. Även Milan, Manchester United och Liverpool har visat intresse.

The Guardian har förtvivlade spelare i Chelseas damlag på förstasidan. Tränare Emma Hayes ser ut att gå titellös i sin avslutningssäsong med klubben. ”Jag tror titelkampen är över”, säger hon efter gårdagens förlust på tilläggstid (4-3 till Liverpool). Klubben har under en månad också förlorat ligacupfinalen, samt åkt ur både FA-cupen och Champions League i semifinal. Johanna Rytting Kaneryd spelade från start i går (6/10 i The Times) och Nathalie Björn gjorde ett inhopp. The Guardian skriver också att Brighton ringat in Ipswichs tränare Kieran McKenna om Roberto De Zerbi lämnar klubben. Tidningen tar vidare upp att Wrexhams Hollywoodägare Rob McElhenney och Ryan Reynolds planerar att utöka publikkapaciteten på Racecourse Ground rejält, från 12 600 till ”45 000-55 000”, säger Reynolds.

Daily Telegraph skriver att Tottenham gjort en shoppinglista för om laget når Champions League och en för om klubben inte gör det. Bland spelarna som finns uppskrivna är Lloyd Kelly (Bournemouth) till försvaret, Santiago Giménez (Feyenoord) till anfallet och Connor Gallagher (Chelsea) till mittfältet. Tottenham möter just Chelsea i kväll, och Chelseafans har förberett en banderoll till stöd för Gallagher. De vill inte att Chelsea säljer den klubbfostrade spelaren.

iNews ”exklusiva” fotbollsnyhet i dag är att Juventus leder jakten på Mason Greenwood. Ett flertal klubbar är intresserade. Prislappen anges till 40 miljoner pund. Får inte United det kan klubben välja att förlänga 22-åringens kontrakt. Uppgifter om Juves intresse har cirkulerat i italienska medier en tid.

Evening Standard menar att det inte bara är Dortmund som kan köpa loss Ian Maatsen. Även Bayern München ser Chelseaspelaren som ett alternativ om Alphonso Davies lämnar klubben. Chelseas 22-årige vänsterback är för närvarande på lån i Dortmund, som har en utköpsklausul på 35 miljoner pund.

ITALIEN

Inga papperstidningar i dag på grund av 1 maj i går.

Corriere dello Sport gick under onsdagen igenom Napolis trupp, vilka spelare som stannar och lämnar. Enligt tidningen planerar klubben att behålla Jens Cajuste, liksom Jesper Lindstrøm, kommande säsong. Anledningen är Napoli köpt dem, och dels vill ge dem en chans att få fler matchminuter, dels att det skulle sänka deras värde att sälja dem redan nu. Det har tidigare funnit uppgifter om både försäljning och utlåning av Cajuste. Men CdS menar att Cajuste väntas finnas i Napolis trupp. Onsdagens stora liganyhet var annars att Parma är tillbaka i Serie A efter 1-1 mot Bari.

Tuttomercatoweb-krönikören Fabrizio Biasin efterlyser Zlatan Ibrahimovic. ”Ibra, var är du? Varför snackar du inte?”, inleder Biasin, innan han rabblar upp de långa officiella titlarna svensken har för RedBird och Milan. Sedan kommer en vädjan till, ”Milan behöver en ledare med fullt operativa befogenheter, de behöver dig”. I första hand är det cirkusen kring ny tränare som behöver få ett slut. ”Zlatan måste ’göra en Zlatan’ och välja”. Milan fick kalla fötter kring Julen Lopetegui efter #Nopetegui-kampanjen. Gazzetta dello Sport ser sex kandidater: Roberto De Zerbi, Paulo Fonseca, Marcelo Gallardo, Christophe Galtier, Domenico Tedesco och Mark Van Bommel.

SPANIEN

Marca bär på budskapet, ”Värm upp Cibeles”. Det är vid statyn på Plaza de Cibeles som Real Madrid firar sina titlar. Snart är det dags för en ny. På lördag kan klubben säkra ligatiteln, om det blir seger mot Cádiz samtidigt som Barcelona tappar poäng mot Girona.

AS bär på ett annat Real Madrid-budskap, ”Kroos stannar”. Den 34-årige mittfältaren väntas skriva på ett nytt kontrakt, som i sin tur väntas presenteras efter returen mot Bayern München. Uppgifterna kommer från Cadena SER. ”Insatsen i München bekräftar att han är på samma höjder som under sina bästa dagar”, lägger AS till.

Cadena Cope uppger att Barcelona planerar att låna ut Vitor Roque kommande säsong för mer speltid. Det har tagit 19-åringens representanter med förvåning. Planen är att låna ut honom till en spansk klubb. Real Betis och Sevilla har påståtts intresserade.

Mundo Deportivo menar att ”Kimmich är prioritet”. Det är Barças tränare Xavi och sportchef Deco överens om. Mittfältaren har ett år kvar på kontraktet med Bayern München. Antingen lyckas den tyska klubben förlänga i sommar eller så har Barça chansen, menar MD. Guido Rodríguez i Real Betis ses som alternativ. Barças damer är efter gårdagens storseger (8-0 mot Madrid CFF) nära en historisk kvadrupel. Barça har redan vunnit Supercupen, är i final i spanska cupen (mot Real Sociedad) och i final i Champions League (mot Lyon) och kan vinna ligan på lördag. Fridolina Rolfö vilades i går.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att PSG efter semifinalförlusten i Champions League i går har ”Ryggen mot väggen” (1-0 till Dortmund). Hopp om att går till final? ”Det är jag övertygad om. Vi spelar hemma, det blir ett annat scenario”, säger PSG-tränaren Luis Enrique. L’Equipe går hårt åt PSG i spelarbetygen. Lägst får Nuno Mendes, 2 av 10, men även offensiven får stark kritik – Ousmane Dembélé och Bradley Barcola 3 och Kylian Mbappé 4. Lucas Hernández fick utgå skadad. ”Det ser inte bra ut men vi får vänta på läkarrapporten”, säger Luis Enrique. I kväll ska Marseille försvara de franska färgerna i semifinal i Europa League. ”Hatten av till Atalanta för segern mot Liverpool men på torsdag (läs: i dag) kommer de att uppleva infernot på Stade Vélodrome”, säger OM-presidenten Pablo Longoria till Gazzetta dello Sport. Ingen av Atalantas svenskar får uppleva det. Emil Holm är skadad och Isak Hien avstängd.

RMC Sport-profilen Daniel Riolo har under säsongen upprepade gånger kritiserat Luis Enrique och kan den här gången inte förstå varför Gonçalo Ramos satt på bänken. Sarkastiskt säger han om Luis Enrique, ”Geniet beslutade att han (Ramos) inte skulle ha en enda minut”. Tidigare har Riolo bland annat liknat PSG-tränarens oklara taktiska drag med Kinderägg.

TYSKLAND

Kicker skriver om ett ”Party i gult” sedan Dortmund gått segrande ur första Champions League-finalen (1-0 mot PSG). Nico Schlotterbeck pekas ut som matchens lirare. Segern innebar också att Tyskland säkrade en femte CL-plats. Just den plats som Dortmund har i ligan. Det kan bli sex lag – om Dortmund behåller sin femteplatsen och samtidigt vinner Champions League. Mats Hummels ser Dortmunds framgång som att ”vi har täckt över en usel Bundesligasäsong med en bra insats i Champions League”. Darmstadts nya sportchef Paul Fernie bekräftar att Darmstadt helt och full planerar för nästa säsong med Oscar Vilhelmsson, trots nedflyttning till Zweite Bundesliga. Kicker tror att Bundesligaklubbar kommer att försöka rycka i 20-åringen. Tidningen instämmer vidare i tidigare mediauppgifter om att Wolfsburg kommer att skicka tillbaka Amin Sarr till Lyon efter säsongen. Kicker skriver att nya tränaren Ralph Hasenhüttl gav Sarr en chans men att anfallaren inte tagit den.

Bild trycker i rubriken på förstasidan in att ”Finalen är mycket nära” för Dortmund. Men gott om utrymme ges på sporten också åt Bayern Münchens jakt på Ralph Rangnick. Österrikes förbundskapten ska ha sagt ja, men förbundet stretar emot. ”Allt är fortfarande öppet”, sa förbundspresidenten Klaus Mitterdorfer i går kväll. Enligt Salzburger Nachrichten vill förbundet ha tio miljoner euro för Rangnick. Ett besked väntas inom de närmaste dagarna. Bild rapporterar vidare att en Bundesligaklubb för första gången sålt en lagläkare. Brighton har värvat Florian Pfab från Eintracht Frankfurt för 200 000 euro. Vidare dissar tidningen helt The Independents uppgifter om att Jürgen Klopp är aktuell som fotbollschef i Dortmund under 2025.

ÖVRIGT

Arriyadiyah (Saudiarabien) applåderar Cristiano Ronaldo som tog Al-Nassr till cupfinal med två mål (3-0 mot Al-Khaleej). Det första var en pärla (se klipp här). Lagets tredje mål satte Sadio Mané på straff. I final väntar Al-Hilal.

TVP (Polen) pratar med Joseph Colley om Wisla Krakows cupfinal mot Pogoń Szczecin i kväll. ”Det är den största matchen i min karriär”, säger backen. Motståndarlaget tränas av Jens Gustafsson och bland backarna finns Linus Wahlqvist.

Record (Portugal) uppger att Viktor Gyökeres specialbehandlas för att kunna starta Sportings match mot Portimonense på lördag. Mot Porto i söndags började svensken på bänken, vilket anfallaren var missnöjd med, påstod tidningen tidigare i veckan. Diário De Notícias hör José Mourinho ringa in sina favoriter till EM-titeln. ”I mina ögon är Portugal, Frankrike och England de starkaste lagen”, säger Mourinho. Han underströk också att han vill tillbaka som tränare. Var? ”Vilket lag som helst som har ett bra träningsanläggning”.