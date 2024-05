Gyökeres: ”Aldrig upplevt något liknande”

Headlines Blogg



ÖVRIGT

A Bola (Portugal) har tryckt ”Sporting, mästare” över hela förstasidan. I går blev det klart, och en av nyckelpersonerna är Viktor Gyökeres. ”Det här min första titel. Jag har gåshud. Jag har aldrig upplevt något liknande tidigare. Jag vet inte vad jag ska säga”, sa Gyökeres vid åsynen av fansens firande (se klipp här). När avslöjar han målgesten? ”Efter cupfinalen”, svarar Gyökeres. Sporting möter Porto den 26 maj. Blir han kvar i Sporting? ”Jag kan inte lova någonting. Jag stannar gärna, jag gillar det här, men i fotbollen går det snabbt och vi får anpassa oss. Jag kan inte förutsäga så mycket, det är fortfarande några matcher kvar, sedan får vi se”. Record påpekar att Gyökeres fick det kanske största jublet när han presenterades för fansen i natt (se klipp här).

Annons

Algemeen Dablad (Nederländerna) ser PSV Eindhoven som ”Stora – med ett stort ’S’”. I går blev ligatiteln klar (4-2 mot Sparta Rotterdam) och det med eftertryck. Skulle PSV vinna de två avslutande matcherna så når klubben Ajax rekordsiffra på 93 poäng från säsongen 1971/1972.

Sport 5 (Israel) skriver att Daniel Sundgren hamnat i blåsväder i Maccabi Haifa. När 33-åringen under träningen inför helgens match mot Maccabi Bnei Reineh fick reda på att han inte var med i startelvan kunde han inte hålla igen. Vitten uppger att svensken, som ses som en viktig spelare i klubben, protesterade inför lagkamraterna. Efter det petades han ur truppen. ”Bara de som har rätt energi och är fokuserade på lagets bästa får vara med”, säger tränaren Messay Dego. Men det blir inte ytterligare efterräkningar för Sundgren. ”Vi straffar inte spelare som uttrycker sin önskan att spela, även om sättet är omoget”, säger en klubbrepresentant till Sport 5. Maccabi Haifa, som ligger tvåa i ligan, slog Maccabi Bnei Reineh med 5-1.

Annons

ENGLAND

Daily Telegraph har bild på målskytten Mohamed Salah – kallad ”SupreMO” i Daily Star – men fokus ligger ändå inte på Liverpools sseger (4-2 mot Tottenham). I stället är det ”Tottenhamspelare i bråk”. Det var Emerson Royal och Cristian Romero som började munhuggas på planen efter första halvlek. Målvakten Guglielmo Vicario fick hålla dem isär. ”Jag såg det inte, men som jag sagt till andra, de bryr sig”, kommenterar tränaren Ange Postecoglu.

Daily Mail suger i sig Roy Keanes ord. Han väcker liv i fejden med Erling Haaland och kallar norrmannen en ”bortskämd unge” för att han tjurade när han blev utbytt efter sina fyra mål i lördags (se klipp här). Det följer på att Keane efter en match för en tid sedan beskrivit Haaland som en League Two-spelare framför mål. Haaland svarade i lördags: ”Jag bryr mig inte särskilt mycket om den mannen”.

Annons

The Times gör störst rubrik på David Moyes. ”Jag är förbannad. Vi saknad ledarskap och mental styrka”, säger han efter gårdagens storförlust (5-0 till Chelsea). Han behöver antagligen inte oroa sig länge till. Allt pekar på att han får lämna klubben. Klackarna i taket hos Chelsea däremot, som dessutom har damerna tillbaka i titelstriden (8-0 mot Bristol City). Det kan de tacka tvåmålsskytten Stina Blackstenius som vände matchen mot serieledaren Manchester City (2-1 till Arsenal). ”Jag har alltid gillat svenska spelare”, säger Chelseatränaren Emma Hayes med ett leende, ”Jag gillar Stina Blackstenius, det är en fantastisk anfallare”. I Chelsea finns tre svenskor, i går spelade Zecira Musovic och Nathalie Björn från start, medan Johanna Rytting Kaneryd gjorde ett inhopp. Times uppgav i helgen att inte bara Ajax utan också Feyenoord är intresserad av Graham Potter, som ersättare till Arne Slot. Nederländska De Telegraaf skrev i helgen att det var 50/50 mellan Potter och Francesco Farioli om att ta över i Ajax.

Annons

Birmingham Mail hör Aston Villas tränare Unai Emery ösa beröm över Robin Olsen trots ny förlust (1-0 till Brighton). ”Han var fantastisk. Vi var nära att klara oavgjort för att han var fantastisk”, säger Emery, och betonar att svensken också var stark i förlustmatchen mot Olympiakos och inhoppet mot Chelsea. Birmingham Mail har Olsen som Villas bäste spelare i går (9/10).

The Sun lägger till ännu en klubb som funderar på Viktor Johansson: Derby County. Tidigare har Sheffield United, Leeds United och Stoke City nämnts. Fler väntas ansluta. Tidningen preciserar även utköpsklausulen till 900 000 pund. Tidigare har en miljon pund varit det vanligaste antagandet.

BBC Sport berättar att engelsk fotboll får en ny Hollywoodkändis i ägarskaran. Will Ferrell är på väg att köpa in sig i Leeds United. Det handlar om en mindre andel. Sedan tidigare är Russel Crowe delägare. Ferrell har ofta visat sitt stöd för svenska landslaget och syntes nyligen i AIK:s hockeytröja. Han är gift med svenska skådespelerskan Viveca Paulin.

Annons

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport menar att Milan nu provar med Sérgio Conceição. Intresset påstås ömsesidigt. Men Milan har ännu inte fattat något beslut. Landsmannen Paulo Fonseca ses också som en stark kandidat. Och under tiden tryter fansens tålamod. Ultras protesterade mot klubbledningen, och därmed också Zlatan Ibrahimovic, och fansen visslade ut Rafael Leão efter ännu en blek insats (3-3 mot Genoa). GdS har Pontus Almqvist som Lecces bästa spelare i går (1-1 mot Cagliari). Svensken, som låg bakom kvitteringen, får 7/10. Även Corriere dello Sport har Almqvist som bäst och ger honom 7,5. Hyllningarna av Sven-Göran Eriksson tar också utrymme. Liksom i Benfica möttes svensken upp av gamla ex-spelare från Sampdoriatiden när han introducerades för fansen. Bland dem fanns förbundskapten Roberto Mancini (se klipp här). ”Vi kommer att stödjer dig även i den här kampen. Välkommen tillbaka till Genoa, mister Eriksson”, löd budskapet på en av banderollerna. ”20-4-1994”, stod på en annan. Datumet då ett ”Svennis”-lett Samp vann italienska cupen. Ovanför spelargången fanns banderoller med orden ”Tack Sven”, på svenska. ”Vi hade fem fina år tillsammans”, sa en rörd Eriksson. Sampdoria vann matchen (1-0 mot Reggiana).

Annons

Corriere dello Sport tycker det var ”Premier League-stil” på söndagskvällens toppmöte (Roma-Juventus 1-1). ”Känslor, show och läckra räddningar – en engelsk match”, menar tidningen. Napoli har match i kväll, mot Udinese, och Jens Cajuste väntas starta igen.

Tutto Juve uppger att Juventus är en av klubbarna som är intresserad av Mimmi Larsson. Enligt tyska Soccerdonna är både engelska, italienska och tyska klubbar intresserade. Den 30-årige anfallarens kontrakt med RB Leipzig går ut i sommar.

SPANIEN

Marca och AS präglas av titelyra. Marca skriver om ”Det fantastiska årtiondet”. Sedan april 2014 räknar Real Madrid in 24 titlar. AS beskriver Florentino Pérez och Carlo Ancelotti som ”Århundradets par”. Under sin tid som klubbpresident kan Pérez räkna in 34 titlar. Tränaren Ancelotti har totalt 12, och har bara två upp till rekordhållaren Miguel Muñoz. Dessutom hägrar fortfarande Champions League-bucklan. fortfarande i Marcas Omgångens lag är också Ancelotti omgångens tränare. AS uppgav under söndagen både Liverpool och Inter är intresserade av Alberto Moleiro i Las Palmas. Den 20-årige mittfältaren har en utköpsaklusul på 60 miljoner euro men väntas vara tillgänglig för hälften.

Annons

Mundo Deportivo skriver om ”Tunga värvningar” för Barcelona. Enligt tidningen vill Xavi ha tre-fyra nyförvärv som kan slåss om en plats i startelvan. En som inte haft chans på en plats där är Vitor Roque. 19-åringens agent André Cury är frågande ”Vitor Roque måste få mer speltid och ingen förstår varför han inte får det”, säger Cury till Rac1. Det har spekulerats i ett lån men det utesluter Cury. ”Det bästa är att stanna i Barça, men blir det inget där så kommer vi att arbeta på en permanent övergång”, säger han. På annat håll skriver MD att Raphinhas prislapp är 55 miljoner euro. Tottenham sägs intresserad.

Estadio Deportivo lyssnar på Celta vigos tränare Claudio Giráldez. Han ber närmast om ursäkt över att Carl Starfelt som var ordinarie under Rafa Benítez blivit en bänkspelare. ”Jag har inte varit riktigt schysst mot honom med tanke på hur bra han tränar, men det händer också med andra lagkamrater”, säger Giráldez. Men i går fick Starfelt chansen från start och tog den. Han var enligt La Voz de Galicia en av de bästa spelarna när Celta vann (3-2 mot Villarreal). Starfelt får 7 av 10. Williot Swedberg, som också spelade från start men byttes ut, får bara 5.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe låter fotbollen spela en mer undanskymd roll i papperstidningen. När den väl dyker upp är det med påpekandet att Kylian Mbappé i morgon spelar sin sista Europamatch i PSG:s tröja på Parc des Princes. Champions League-semifinalreturen mot Dortmund väntas PSG ställa upp så här: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo (Beraldo), Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola. Red Star-tränaren Habib Beye är ett hett namn i Frankrike. Olympique de Marseille sägs intresserad. I Canal+ svarar Beye om framtiden, ”Mitt beslut är taget, jag ska prata med klubbledningen”. Mer får tittarna inte veta.

Le Parisien har kanske en ny karriär åt den dopningsavstängde Paul Pogba. Tidningen berättar att Pogba medverkar i Fabien Ontenientes nya film ”4 Zeros”. Inspelning ägde rum i förra veckan. Föregångaren, ”3 Zeros”, drog 1,2 miljoner biobesökare 2002. Pogba spelar en tränare för unga spelare.

Annons

TYSKLAND

Sky Sport fångar upp Bayern Münchens intresse för Erik ten Hag. Klubben har haft kontakt med Man United-tränarens representanter, men inte med Ten Hag själv. Han är fokuserad på säsongsavslutningen. Om han inte får vara kvar i United är han redo för Bayern, skriver Sky Sport. Även Julen Lopetegui nämns, men enligt Südddeutsche Zeitung kan hans namn strykas. Spanjoren är fokuserad på förhandlingarna med West Ham. Zinedine Zidane undvek frågan om Bayerns tränarposition så gott han kunde när Sky frågade (se klipp här). Bild har en omröstning med 23 möjliga namn, men lyckades inte får med Ten Hag. På den listan har Hansi Flick fått flest röster (18 procent), detsamma gäller Sky Sports lista med ett mindre urval (32 procent).

Kicker bär på budskapet att ”Hjältar sökes”. För Bayern München och Dortmund är det semifinalavgörande i Champions League, för Leverkusen i Europa League. Leverkusen är ute efter tre titlar. Förutom Europa League-chansen ska klubben också spela final i tyska cupen och har redan säkrat ligatiteln. Och den förlustfria sviten förlängdes i går till 48 matcher (5-1 mot Frankfurt). Inga svenskar finns med i Kickers Omgångens lag för Bundesliga och Zweite Bundesliga.

Annons

Wolfsburger Allgemeine Zeitung berättar att Mattias Svanberg ska opereras. Mittfältaren har haft problem med en axel en längre tid. Under fredagens träning skadade han den igen. En planerad operation har u tidigarelagts. Det blir därmed inget mer spel med klubblaget den här säsongen. Hur länge Svanberg blir borta nämns inte. Sverige spelar matcher mot Danmark och Serbien i början av juni.