Uppgifter: United vill ha Southgate - eller Tuchel

ENGLAND

Daily Mirror-rubriken ”Trembly Stadium” indikerar att det inte ens är säkert att Erik ten Hag får sitta kvar som Manchester Uniteds tränare till FA-cupfinalen den 25 maj. Men andra tidningar, bland dem Daily Telegraph och The Times, menar att nederländaren får chansen till dess. Men spekulationerna om ersättare har fått ny fart efter kollapsen mot Crystal Palace. Manchester Evening News hävdar att José Mourinho är sugen på en comeback om han får chansen. Enligt både Telegraph och iNews är dock Thomas Tuchel ledande kandidat att ta över efter Ten Hag. Men franska Foot Mercato hävdar att Manchester United ringat in ett annat namn: Gareth Southgate. Det är förbundskaptenen som är Uniteds förstahandsval, enligt den franska sajten. Vidare skrev Telegraph under tisdagen att horden av Unitedexperter i tv-rutan får en del tränarkandidater att tveka. Det är topprubriken på sportettan.

Daily Mail-rubriken ”Erik tappar greppet” kan tyckas passa tränarposten men handlar om spelarna. De lyssnar inte längre på tränaren, som ses som en dead man walking. Till svårigheterna i omklädningsrummet adderar The Guardian att hjälptränare anmärkt på hur mycket Lisandro Martínez röst saknats. Det har påverkat prestationen, menar de. Argentinaren har varit skadad större delen av säsongen och omklädningsrummet en alldeles för tyst plats.

Daily Star toppar sporten med Harry Kanes vanor. På frågan om något med Kane förvånat Thomas Tuchel, svarar tränaren, ”Ja, hur många cappuccino han dricker om dagen. Det förvånade mig. Varje gång jag är köket så är han där. Jag har själv börjat nu. Kolla bara på honom, han ser ut att vara hälsosam och i bra form”.

The Athletic slår fast att Chelsea leder racet om Estêvão Willian, också kallad ”Messinho”. Londonklubben tror sig kunna säkra 17-åringen, men Bayern München väntas göra ett framstöt. Chelsea vill betala 30 miljoner euro plus bonusar, Palmeiras vill ha minst 40 milj euro plus saftiga bonusar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport viftar bort Champions League. Det är fullt italienskt fokus på Europa League (Roma, Atalanta) och Conference League (Fiorentina). Men, jo, Champions League nämns. ”Vinner vi turneringarna blir det sex platser i Champions League”, påpekar tidningen hoppfullt. I går skrev GdS att Benjamin Sesko är Milans utvalde nummer 9. I dag är rubriken att Zlatan Ibrahimovic gett grönt ljus till värvningen. Det lär Sesko gilla. Ibrahimovic är hans barndomsidol. En värvning från RB Leipzig väntas gå på drygt 50 miljoner euro, i så fall en rekordaffär för Milan. Från andra sidan stan rapporteras att Lautaro Martínez förlänger kontraktet med Inter till 2029 med en årslön på nio miljoner euro. Kontraktsförlängningen presenteras troligen efter säsongen och innan avresan till USA. Det nuvarande kontraktet är till 2026 med sex milj euro i årslön.

Corriere dello Sport sätter strålkastarljusen på Turin och att ”Bygga om Juve”. Max Allegris framtid är högst osäker, Dusan Vlahovic tvekar om att förlänga, Federico Chiesa funderar på Roma, Adrien Rabiots kontrakt går ut. Det är några av situationerna som behöver lösas inom den närmaste veckan, menar CdS. På annan plats hävdar tidningen att PSG kastar lystna blickar på Chvitja Kvaratschelia. Napoli väntas kräva minst 120 miljoner euro. Helst vill klubben behålla 23-åringen och skriva nytt kontrakt. CdS gör även rubrik på att Denzel Dumfries kan vara på väg bort från Inter, och att Emil Holm då anses som hans ersättare. En uppgift som förekommit tidigare.

SPANIEN

Onze, programmet på katalanska TV3, uppger att Barcelona ser Liverpools anfallare Darwin Núñez som förstaval att ersätta Robert Lewandowski. Plan B är Alexander Isak. Barça har även tidigare uppgetts ha Isak i blickfånget. Sport noterar att Núñez för närvarande är i Barcelona hos kompisen Ronald Araújo, en vänskap som kan spela Barça i händerna.

Mundo Deportivo täcker förstasidan med Xavi Simons. 21-åringen tillhör PSG, är utlånad till RB Leipzig men MD påpekar att han i sitt avtal kan välja vilken klubb han vill bli utlånad till härnäst. Och han vill till Barça. Så de frostiga relationerna mellan PSG och Barça kan inte stoppa det. Det återstår däremot att se om PSG lånar ut Simons kommande säsong.

Marca och AS hoppas att deras Real Madrid ska säkra sin finalplats mot Bayern München i kväll. I går kom bekräftelse på att Andrij Lunin vaktar målet. Enligt AS är frågan i startelvan bara om Nacho eller Camavinga spelar. Tchouaméni rycker in i backlinjen eller på mittfältet beroende på det (här troliga laguppställningen). Stort utrymme ges också till Kylian Mbappé. AS har PSG-rubriken ”Inget Champions League, ingen Kylian Mbappé”. Nu väntar Real Madrid, är förstås poängen. Det finns gott om rubriker i spanska medier om fransmannens grimas när han får en provokativ fråga om han håller på Real Madrid i kväll (se klipp här).

FRANKRIKE

L’Equipe vet att OS-elden kommer till Frankrike i dag men PSG är ”Utan eld” (1-0 till Dortmund). Champions League-bucklan försvann ut i skuggorna i år också. Krönikören Vincent Duluc skriver, ”Historien kommer att minnas att stolparna var runda men några fötter kantiga, och att PSG slog i ett glastak en natt när himlen tycktes oändlig”. Tränare Luis Enrique tar alla ramträffar som ett bevis för att ”ibland är fotbollen mycket, mycket orättvis”. Han säger också,”Fotbollen är märklig, men den belönar den som gör mål, inte den som träffar stolpen”, och är noga med att gratulera Dortmund. L’Equipe är stenhård i betygen till PSG-spelarna. Både Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé får 2 av 10, och tidningen konstaterar, ”Mbappé kommer aldrig att vinna Champions League med PSG. Drömmen försvinner, sannolikt även den om att vinna Ballon d’Or i år”.

RMC Sport-profilen Daniel Riolo går till attack mot Luis Enrique. Som han gjort så många gånger under säsongen. ”Jag vill att folk slutar kalla Luis Enrique ett geni. Han är en alldaglig tränare. Terzic gav honom en läxa i två matcher. Sluta kalla honom geni”, säger Riolo. Klubbpresident Nasser Al-Khelaïfi fick efter matchen en fråga om Luis Enrique blir kvar. Han gillade den inte. ”Vad är det för fråga? Ärligt talat. Förstår du dig på fotboll?”, svarade Al-Khelaïfi, som menar att bara oturen skiljde PSG från en final (se klipp här).

Le Petit Lillois följer upp Lillespelarna bytena på Gabriel Gudmundsson och Yusuf Yazici senast. ”Gabriel fick en smäll och Yusuf fick en ljumskskada. Jag vet inte om Yusuf kan spela mer den här säsongen, detsamma gäller Gabriel”, säger tränaren Paulo Fonseca.

TYSKLAND

Sky Sport samlar röster efter Dortmunds triumf (1-0 mot PSG). ”Nu måste vi vinna titeln annars är det skit”, säger Marco Reus. ”Det finns ingen anledning att inte tro att vi också kan vinna finalen”, säger segernickaren Mats Hummels. Dortmund passade på att i skicka en passning till PSG i sociala medier över den franska klubbens firande senast det begav sig (se bild här). Sport1 ger just Hummels samt Nico Schlotterbeck allra högsta betyg, 1 (skala 1-6).

Bild slår fast att ytterligare ett tränaralternativ för Bayern München rinner ut i sanden. Erik ten Hag är inte längre aktuell. Tränaren är för närvarande fokuserad på Man United samtidigt som Bayern vill vidare i processen. Sky Sport och transferexperten Fabrizio Romano är inne på liknande linje. I stället är Hansi Flick det hetaste alternativet. Han är öppen för en återkomst. Bayern spelar i kväll semifinalretur i CL mot Real Madrid, och Bild uppger att Thomas Tuchel gör flera ändringar i startelvan. Bland annat är Aleksandar Pavlovic och Konrad Laimer aktuella som defensiva mittfältare (här förmodad startelva).

ÖVRIGT

Record (Portugal) toppar med ”Operation Stanna Gyökeres”. A Bola har samma tema. Med ett nytt kontrakt och med Rúben Amorim kvar tros Sporting att Viktor Gyökeres kan övertalas att stanna. Dessutom väntar Champions League-fotboll. Record menar att det bara finns fyra-fem klubbar som anfallaren skulle lämna Sporting för.

Sport24 (Grekland) häller kallt vatten över uppgifterna om AEK och Ioannis Pittas. Klubben må uppskatta AIK-anfallaren men cyprioten är inte prioriterad i sommar, inte heller prioriterar AEK själva anfallspositionen. Dessutom anses AIK:s prislapp på 2,5-3 miljoner euro, bonusar exkluderade, som hög. Pittas har kontrakt till 2025. Aftonbladet skrev i går att AIK behöver sälja spelare efter det senaste ekonomiska resultatet. Pittas pekas ut som ett namn.

UOL (Brasilien) bevakar översvämningarna Rio Grande do Sul som bland annat dränkt Gremios och Sport Club Internacionals arenor (se klipp här med Gremios arena). Fotbollsstjärnor har engagerat sig. Neymar delade en video på sitt privatplan som fylls med vatten till nödställda. Andra har deltagit på plats. Diego Costa påstås ha räddat 100 personer med hjälp av jeep och jetski (se klipp här).