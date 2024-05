Uppgifter: Emil Holm kan säljas två gånger

Headlines Blogg



ITALIEN

Tuttosport lyfter i en mindre artikel ämnet Emil Holm. Han har tidigare pekats ut som ersättare till Denzel Dumfries, nederländaren som Inter är beredd att sälja. Tidningen skriver att Atalanta väntas aktivera Holms utköpsklausulen med Spezia på 8,5 miljoner euro. För Inter väntas det innebär att Atalanta kommer kräva cirka 15 milj euro för svensken. Tuttosport menar också att Inter har ett alternativ för ungefär samma kostnad, Yukinari Sugawara i AZ.

La Gazzetta dello Sport konstatera att det är ”Två kvar!”. Fiorentina säkrade en finalplats i Conference League i onsdags, i går fixade Atalanta med eftertryck sin finalplats i Europa League (3-0 mot Marseille). Isak Hien är en av fem spelare som når upp till finfina betyget 7,5 av 10. Tidningen menar att svensken hade full koll på Pierre-Emerick Aubameyang, att Hien ”obarmhärtigt satte handfängsel på honom”. Mittbacken var ”fläckfri”. Roma hyllas för en tapper insats (2-2) men det är Leverkusen som blir Atalantas finalmotståndare. På annat håll skriver GdS att Sérgio Conceição gärna vill till Milan, men ännu har den portugisiske tränaren inte gjort upp om framtiden med Porto. Tidningen hävdar också att Milan har Emerson Royal som förstaval till högerbacksplatsen. Tottenham vill ha 30 miljoner euro för den 25-årige brasilianaren.

Corriere dello Sport uppmärksammar det svala intresset för Napoli. Snittet har i ligan varit 46 000 åskådare den här säsongen, aldrig under 40 000. Till matchen mot Bologna i morgon kan det bli den lägsta siffran hittills. Bara 30 000 biljetter är sålda. Jens Cajuste väntas för övrigt på nytt få starta för Napoli, enligt både Corriere dello Sport och Gazzetta dello Sport.

ENGLAND

TalkSport trycker på att Manchester United satt upp just Victor Nilsson Lindelöf till försäljning. ESPN menar däremot att United är beredd att lyssna på bud på antingen Lindelöf eller Harry Maguire. Enligt TalkSport är Gleison Bremer i Juve ett huvudmål för United, ESPN tar upp Tosin Adarabioyo i Fulham.

Daily Star ändrar Red Devils till ”Dread Devils”. Tidningen hävdar att moral och självförtroende är i så i botten hos Man Uniteds spelare att de fruktar att det inte blir fler segrar den här säsongen. På det kvarvarande spelprogrammet finns bland annat en FA-cupfinal. Enligt The Sun har Erik ten Hag bett spelare spela framöver trots smärtor. Ägaren Jim Ratcliffe har samtidigt bett om fullständig genomlysning efter Uniteds många skador den här säsongen, skriver Daily Star. Det är stökigt på annat håll i klubben. Både The Sun och The Guardian har skrivit att klubbanställda på nytt är upprörda med ägaren Jim Ratcliffe. Enligt The Sun skickade han ett mejl med sitt missnöje med anläggningarna som ska ha skapat ”en förgiftad stämning”. Enligt The Guardian ska han i mejl ha anmärkt på den höga e-posttrafiken och krävt högre närvaro på arbetsplatsen av anställda – eller att de söker annat jobb.

Daily Telegraph skriver att ”Allt ligger i ruiner” efter aftonen i Aten. Och det är inte antikens ruiner utan engelska ruiner. Aston Villa, Englands sista lag i Europaspelet, misslyckades också med att nå final (2-0 till Olympiakos). Tidningen har en teori: att Premier League har blivit för stark. ”Premier League har blivit ett offer för sina egna framgångar – ligan har blivit så rik, så stark att dess konkurrenskraft blivit till dess eget fördärv”, skriver Telegraph. Den största rubriken i dag handlar om att två lokala mulitmiljonärer är beredda att kliva in om 777:s trassliga köp av Everton inte går i lås. Samtidigt fruktar tränare Sean Dyche att det kan bli utförsäljning av klubbens stjärnor om ett övertagande av klubben inte blir av.

Metro menar att ”Graham Potter lämnar dörren öppen för Manchester United”. Det slutsatsen dras av att tränaren nu ska ha sagt nej till Ajax. Som alla andra tidningar uppmärksammar Metro också de nominerade till årets fotbollspriser, där Alexander Isak är nominerad både som Årets spelare och Årets unga spelare.

SPANIEN

Marca och AS frossar vidare i Real Madrids CL-semfinaltriumf. Marca med fokus på att det redan råder biljettfeber till finalen på Wembley. AS med att det Vinícius Jr:s stora afton och att brasilianaren nu är hetare än Kylian Mbappé till Ballon d’Or. Båda tidningarna nämner smolk i glädjebägaren: Aurélien Tchouaménis skada. Finalen är i fara. Enligt Le Parisien är det värre än så. Det handlar med all sannolikhet om en skada på ett mellanfotsben. Mittfältare blir då borta minst tre veckor. Finalen är då bara att glömma och även EM kan vara i fara. AS uppmärksammar vidare roat uppgifter från tyska Bild: Dortmund tjänar mer pengar på att förlora Champions League-finalen än att vinna. En seger väntas dra in 20 miljoner euro men en seger för Real Madrid hjälper Dortmund att dra in 25 milj euro i bonusar från försäljningen av Jude Bellingham, plus 15 milj euro som finalist.

Mundo Deportivo och Sport får i brist på större sportsliga framgångar jubla över Barcelonas kontraktsförlängning med Pau Cubarsí, eller ”CubarSI”, som MD har som fet rubrik. Sport fokuserar på att utköpsklausulen är på 500 miljoner euro. Barça är också överens med Guido Rodriguez från Real Betis på en fri transfer. En lång rad klubbar är intresserade av Athletics Nico Williams, bland dem Barcelona. MD skriver nu att uppgifterna på en utköpsklausul på 50 milj euro är felaktiga. Den är kring 60 milj euro. På tal om priser, Sport skriver med hänvisning till journalisten Nicolás Saavedra att Liverpools prislapp på Darwin Núñez är 85 milj euro. Anfallaren uppgavs häromdagen vara Barças förstaval, med Alexander Isak som plan B.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter rubriken ”Utslocknade” för Marseilles drömmar om en Europapokal (3-0 till Atalanta). Med gårdagens förlust dog också de sista förhoppningarna om en fransk pokal. Pierre-Emerick Aubameyang var i tårar (se klipp här). Men han är också en av en handfull OM-spelare som bara får 2 av 10 i betyg. Isak Hien i Atalanta får fina 7. På annat håll går tidningen igenom läget kring Ballon d’Or. Bäst placerade ansens nu vara Vinícius Jr och Jude Bellingham. Phil Foden och Rodri är också med i bilden. Kylian Mbappé är förstås också med i bilden men tappade poäng med PSG:s uttåg, liksom Harry Kane med Bayerns.

RMC Sport uppger att Chvitja Kvaratschelia är Luis Enriques prioriterade värvning i sommar. Samtal har redan förts mellan PSG och 23-åringens rådgivare. Kvaratschelia uppges positivt till en flytt till PSG. Det finns dock ännu ingen överenskommelse med varken spelare eller med Napoli. RMC Sport har även en uppföljning på Xavi Simons. Katalanska Mundo Deportivo uppgav i onsdags triumferande att om 21-åringen lånas ut igen så vill han till Barcelona. Och det är Simons som vid lån bestämmer adress. Men RMC Sport uppger nu att PSG förhandlar om en försäljning till RB Leipzig, dit han varit utlånad den här säsongen. L’Equipe skriver också om PSG:s ommöblering i offensiven efter Kylian Mbappé. En lång rad namn nämns, dock inte Viktor Gyökeres.

Le Parisien, som uppgav att Gyökeres är ett av två anfallsnamn för PSG, följer upp med ett porträtt på svensken från röster i Portugal. En tidigare Sportingpresident (Bruno De Carvalho) och en fotbollsexpert (Gary De Jesus) öser beröm över Gyökeres. Båda ser dock en liknande svaghet. ”Han har problem att kontrollera bollen”, säger De Carvalho. ”Mina tvivel gäller den kollektiva aspekten. Han har inte en förfinad teknik som kan anpassa sig till till exempel Ousman Dembélé”, säger De Jesus, som tycker PSG ska avvakta och se om Gyökeres kan upprepa sin succé.

TYSKLAND

Kicker ropar ut ”Final” på förstasidan. I tisdags blev Dortmund klart för Champions League-final. I går blev Bayer Leverkusen klart för Europa League-final (2-2 mot Roma). Ännu en gång räddade klubben sin förlustfria svit på tilläggstid. Den är nu uppe i 49 matcher. En putsning av Europarekordet. Dessutom lever Leverkusens trippeldröm (ligan är klar, final i EL och final i tyska cupen återstår). ”Det blir två finaler på tre dagar”, konstaterar tränare Xabi Alonso. Först i EL mot Atalanta den 22 maj, sedan mot Köln den 25 maj. Men Xabi Alonso menar att laget tar sig an matcherna på samma vis, ”Vi ändrar oss aldrig, vi fortsätter som vi är”. På tal om cupspel, Wolfsburgs damer blev tyska cupmästare för tionde året i rad (2-0 mot Bayern München). Magdalena Eriksson spelade från start för Bayern men får svaga 4 i betyg (skala 1-6, 1 är bäst). Drygt 44 000 åskådare såg matchen.

Bild håller fast vid domarilskan. Den polska domaren Szymon Marciniak, tillsammans med assisterande domare Michal Listkiewicz, anses ha dömt bort Bayern München mot Real Madrid. Tidningen ifrågasätter varför Marciniak fick döma matchen överhuvudtaget. Det visar sig också att Marciniak var tänkt att döma hemmanationen Tysklands EM-premiär mot Skottland den 14 juni. Enligt polska tidningen Przeglad Sportowy är den chansen nu försvinnande liten. Italienska Gazzetta dello Sport skrev förra veckan om Milans planer på att värva Benjamin Sesko. Enligt Bild har Zlatan Ibrahimovic under jakten bett Emil Forsberg om ett omdöme av sin förra lagkamrat i RB Leipzig.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) är förstås Olympiakos, Olympiakos, Olympiakos efter den säkrade finalplatsen (2-0 mot Aston Villa). Men här finns också lite AEK. Klubben har skickat ut en signal på marknaden om prislappen på Niclas Eliasson. AEK kommer inte att sätta sig ner för diskussioner om bud inte når åtta miljoner euro. Dessutom vill AEK ha ytterligare två milj euro i bonusar.

Ekstra Bladet (Danmark) hör om smärtan som Felix Beijmo känner sedan Århus förlorat den danska cupfinalen (1-0 till Silkeborg). ”Det gör ont, det gör det verkligen”, säger Beijmo, som var tillbaka efter fem veckors skadefrånvaro. Roligare då för Pontus Rödin, som var på den vinnande sidan. Gustaf Nilsson blev cupmästare med Union Saint-Gilloise i Belgien (1-0 mot Antwerpen).

Goal (Brasilien) uppger att Bayern München planerar att bjuda högre än Chelsea för Estêvão Willian, kallad ”Messinho”. Londonklubben har erbjudit Palmeiras 60 miljoner euro, fördelat på 35 milj euro plus 25 milj euro i bonusar. 17-åringen har en utköpsklausul på 45 milj euro.