Postecoglus ilska: ”Det har de senaste 48 timmarna visat…”

Headlines Blogg



ENGLAND

Daily Telegraph konstaterar att Manchester City har ”En hand på pokalen”. Efter gårdagens tunga seger i London (2-0 mot Tottenham) är ligatiteln nära. Ändå hamnar fokus på Tottenhamstränare Ange Postecoglu, som var påtagligt irriterad. En del Tottenhamfans firade att Arsenal tack vare resultat ser ut att missa titeln. Postecoglu var mindre road. Han munhöggs med några fans (se klipp här). Han sa sedan under presskonferensen, ”De senaste 48 timmarna har visat att grunden är ganska skör. Inom klubben, utanför klubben, överallt”, och fortsatte, ”Det har varit en intressant erfarenhet. Det är bara mina observationer”. På de flesta håll tolkas det som kritik mot fansen, men Daily Mail läser in mer. Telegraph menar att frustration även gäller klubb och medier. En kritik mot klubbkulturen i stort som också för tankarna till tidigare tränare (se Antonio Conte här).

Annons

The Guardian fångar upp en annan tränares frustration, Erik ten Hag i Manchester United. Han slår tillbaka mot Wayne Rooneys kommentarer om att en del spelare låtsas vara skadade. Ten Hag påpekar att Unitedspelare ”desperat” försöker bli spelklara. Han rabblar sedan namn och situation, bland annat, ”Victor Lindelöf och Raphaël Varane, de tränar och försöker bli klara till finalen (FA-cupen)”. Guardian har sedan egna källor som bekräftar franska Foot Mercatos uppgifter om att Manchester United ser Kieran McKenna som alternativ till Ten Hag. Brighton och Brentford är också intresserade av Ipswichtränaren. Under tisdagen kom också uppgifter om att just Brentfords tränare Thomas Frank är ett annat alternativ för Man United.

TalkSport uppger att Manchester United försöker kapa Newcastles värvning av Tosin Adarabioyo. Mittbacken väntas lämna Fulham på en fri transfer efter säsongen. Man United är på jakt efter två mittbackar i sommar, påpekar TalkSport. Daily Mail skriver samtidigt att Man United förbereder ett bud på Jarrad Branthwaite värt 55 miljoner pund. Everton sägs vilja ha ända upp till 80 miljoner pund för den 21-årige backen.

Annons

The Sun följer upp Uniteds farväl till Anthony Martial och Raphaël Varane med ett tredje namn. Enligt tidningen är det även klart att Aaron Wan-Bissaka lämnar. T-shirts till hans ära med honom och ligacupbucklan är redan tryckta. Wan-Bissaka kom till United 2019.

The Times uppger att Uefa uppmanat City Football Group, där Manchester City är flaggskeppet, att sälja en del av innehavet i Girona. Den spanska klubben riskerar annars att spela Europa League i stället för Champions League. CFG äger för närvarande 47 procent av Girona. Det måste minskas till mindre än 30 procent.

ITALIEN

Corriere dello Sport har, som alla italienska sporttidningar, ögonen på cupfinalen i Rom, Atalanta-Juventus. Lagens tränare Gian Piero Gasperini respektive Max Allegri står i fokus. Får Gasperini kröna sin tid med en pokal? Eller blir det Allegri som får avsluta sin tid i Juve med att höja bucklan? La Gazzetta dello Sports huvudrubrik i dag är just ”Första eller sista?”. Isak Hien väntas som vanligt starta. Emil Holm är fortsatt skadad, men får ändå rubriker. Nyligen har Inter på nytt uppgetts intresserad. Nu lanserar Corriere dello Sport ett nytt namn: Lazio. Huvudstadsklubben behöver förstärka högerkanten. Stalltipset är fortsatt att Atalanta, som lånar Holm från Spezia (kostnad: 2,5 milj euro) utlöser köpoptionen (kostnad: 8,5 milj euro). Noterat: Julia Karlernäs (Como) är för andra gången på tre omgångar med i Serie A:s officiella Omgångens lag.

Annons

La Gazzetta dello Sport har en intervju med Alessandro Costacurta riktar försiktig kritik mot Zlatan Ibrahimovic. Den tidigare Milanspelaren, numera tv-expert (och nyligen uppmärksammad för en skada mitt under sändning – se klipp här), uttalar sig om situationen i Milan. Han får frågan om han väntat sig fler signaler från Ibrahimovic. ”Han kunde vara lite mer beslutsam eller lite mer framträdande. Men bara för att man kan omklädningsrummet betyder det inte nödvändigtvis att man kan allt…och så vitt jag vet har det märkts vid några tillfällen. I tv har jag ofta fått lyssna till ordinära spelare, aldrig starka personligheter som Maignan eller Leão. Zlatan kunde pusha dem att ta ansvar utåt. Eller presentera sig själv: när Ibra snackar sägs det sällan triviala saker…”, svarar Costacurta. På förstasidan dyker Antonio Conte upp. Napoli är beredd att erbjuda ett treårskontrakt men med lägre lön än den Conte tänkt sig (sex milj euro) och med stor bonus knuten till om laget fixar en Champions League-plats. Om målet inte nås ska också en klausul om att kunna bryta kontraktet finnas. Vidare spekulerar tidningen redan i ett Bologna utan Thiago Motta, som väntas ta över efter Allegri i Juventus. Maurizio Sarri ses som en möjlig ersättare. Jesper Karlsson är en av de förmodade vinnarna i så fall. Karlsson värvades för stora pengar förra sommaren men har en nattsvart säsong bakom sig. ”Under Sarri skulle han kunna bli som återfödd”, spår GdS. Sarri känner Karlsson väl. Sarris dåvarande klubb Napoli blev uppsnurrad av svensken i Conference League-mötena med AZ.

Annons

SPANIEN

Marca och AS firar Real Madrids storseger (5-0 mot Alavés). AS drar på att ”Muren är tillbaka” mellan stolparna, Thibault Courtois. Mycket talar nu för att belgaren också finns i startelvan i Champions League-finalen. Det fanns fler spelare att hylla. ”Bollen är förälskad i Arda Güler”, säger Carlo Ancelotti om den unge turken, som gjorde det avslutande målet. Cadena SER uppmärksammar också fansen vädjade till Toni Kroos att stanna i klubben. Däremot väntas Luka Modric lämna klubben.

Sport njuter av en ”Gåva från Girona” som förlorade (1-0 till Villarreal). Därmed ligger Barcelona kvar på andra plats, trots en match mindre spelad. Noterbart från ligaspelet är också att Max Svensson fick La Liga-debutera för Osasuna (1-1 mot Mallorca). Sport kan också glädja sig åt ännu en seger för Barças damer (4-0 mot Eibar). Fridolina Rolfö spelade från start och spelade fram till ett mål.

Annons

Mundo Deportivo pryder förstasidan med Luis Díaz. Det är den ytter som Barcelona helst vill värva. Liverpoolspelarens pappa har också sagt att Luis Díaz drömmer om att spela i Barça. För att kunna värva behöver Barça sälja spelare och ro i land sponsorkontrakt.

FRANKRIKE

L’Equipe berättar Crystal Palace succéanfallare Jean-Philippe Mateta kan vara på väg bort. De mest konkreta kontakterna är enligt L’Equipe med Napoli, som letar ersättare till Victor Osimhen. Tino Kadewere, med ett förflutet i Djurgården, har varit utlånad från Lyon till Nantes. Nu byter anfallaren permanent, och har skrivit på till 2027. Brest som överraskande är klart för Europaspel nästa säsong kommer troligen att spela sina matcher på antingen Rennes arena Raohzon Park eller Guingamps arena Stade de Roudourou. Brests egen arena Stade Francis Le Blé håller inte Fifas standard.

Annons

RMC Sport hävdar att grälet mellan Kylian Mbappé och PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfi innan matchen i helgen gällde pengar. Parterna är ännu inte överens om bonusar Mbappé ska betala tillbaka i samband med att han lämnar klubben. PSG har redan tidigare dementerat att något gräl förekom. Mbappé har en smärre skada och lär inte finnas med från start mot Nice i kväll.

TYSKLAND

Sky Sport uppdatera den långdragna presentationen av tyska EM-spelare, men också de som saknas. Det står klart att Mats Hummels inte får plats i EM-truppen. Samma öde drabbar enligt Sky Sport Leon Goretzka, som haft en svag säsong i Bayern München.

Sport Bild har satt säsongsbetyg på alla spelarna i Bayern München. Bara en spelare får toppbetyget 1 (skala 1-6): Harry Kane. ”Även utan en kaptensbindel är han en ledare och förebild i Bayern. Han hade förtjänat en titel”, skriver tidningen. Flera spelare får riktigt låga 5, bland dem Kim Min-jae, Alphonso Davies, Dayot Upamecano och Serge Gnabry. Tränaren Thomas Tuchel får 4, liksom klubbledningen.

Annons

WAZ uppger att Dortmund fick in hela 400 000 ansökningar om biljetter till Champions League-finalen på Wembley. Finallagen har tillgång tillgång till vardera 25 000 biljetter. Wembley tar 90 000 åskådare. Enligt Marca har Real Madrid fått in 19 000 ansökningar men 1/ bara de som är medlemmar kan ansöka och 2/ varje ansökan gäller upp till sex biljetter (med andra ord upp till 114 000).

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) räknar in ännu en utmärkelse som Månadens spelare för Viktor Gyökeres. Den här gången är det för april. Sportinganfallaren har nu vunnit vid fem av sju möjliga tillfällen den här säsongen.

Daily Record (Skottland) pratar med Aberdeen-legendaren Willie Miller som menar att Jimmy Thelin kommer till dukat bord sedan laget lyft under interimtränaren Peter Leven. Miller höjer ribban för Thelin och tycker Aberdeen nu kan sikta på tredje plats nästa säsong. En annan Aberdeen-profil, Duncan Ferguson, är inne på samma tema. ”Från att tro att han (Thelin) skulle ta över en klubb med problem så kommer han nu att känna att han har en bas att bygga på, om han kan addera några av sina egna spelare under sommaren”, skriver Ferguson i Press and Journal.