Gyökeres ville starta - varnas för risker

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Record (Portugal) varnar: ”Explosionsrisk”. På bild: Viktor Gyökeres. Tidningen skriver att Rúben Amorim och den medicinska avdelning försöker bromsa svensken. De har varnat honom för att han riskerar skada om han inte vilar mer. Han hade en muskelkänning i förra veckan, det medgav han själv. Tabloidaktiga Correio da Manhã är mer dramatisk med ”Gyökeres rasande över bänken på Dragão”. Anfallaren påstås ha varit missnöjd med att inte få spela från start mot Porto i söndags. CdM, som hänvisar till en källa nära spelaren, skyndar att tillägga att Gyökeres absolut inte ställde till med någon scen. Svensken hoppade sedan in som avbytare och gjorde Sportings båda mål. Gyökeres är uppe i 40 mål och A Bola uppmärksammar att har nu tagit sig in på topp-tio-listan om den euroepiska Guldskon.

Annons

Algemeen Dagblad (Nederländerna) basunerar ut sitt budskap på förstasidan: Robin Van Persie blir ny tränare för Heerenveen. Han skriver på ett tvåårskontrakt. Van Persie, för närvarande ungdomstränare i Feyenoord, ersätter sin forne lagkamrat Kees van Wonderen.

Infobae (Argentina) uppger, med hänvisning till sina källor, att Aston Villas målvakt Emiliano Martínez blir borta cirka två veckor. Målet är att vara tillbaka till semifinalreturen i Conference League mot Olympiakos den 9 maj. I hemmamötet med Olympiakos på torsdag och borta mot Brighton på söndag väntas Robin Olsen stå. Infoebaes uppgifter citeras också av Birmingham Mail.

ENGLAND

Daily Telegraph toppar med att ”United planerar utrensning”. Klubben är beredd att lyssna på bud på i stort sett alla spelare. Det inkluderar Marcus Rashford. De enda som är fredade är Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho och Rasmus Højlund. Klubben vill bygga framtiden kring dem. Just Rashford ses dock som svårsåld med tanke på sin höga lön (325 000 pund/vecka). Victor Nilsson Lindelöf finns som väntat med bland spelare som klubben kan tänka sig att sälja. Det skriver även The Times i dag. Telegraph, liksom läsarna i tidningens omröstning, tycker svensken är en spelare klubben borde sälja.

Annons

Chronicle höjer på nytt Alexander Isak till skyarna. Den här gången på temat ”Isak förlöjligar de som hävdade att prislappen på 63 miljoner pund var för hög”. Newcastle har inga planer på att sälja anfallaren, och det har talats om ett nytt kontrakt. Enligt Daily Telegraph väntas Isak skriva på ett förbättrat kontrakt ”inom de närmaste veckorna”, även om andra klubbar fortsätter kasta lystna blickar på svensken.

Football London hör Dejan Kulusevski jämföra Tottenham med Arsenal efter helgens förlust. ”Det är inte stor skillnad men de (Arsenal) är mycket mer disciplinerade. Mycket mer disciplinerade och lite mer mogna. Det saknar vi för närvarande. De gör mål på hörnor. Vi släpper in dem. Det är rätt enkelt. Att vara stark i svåra ögonblick som fasta situationer. Sådana saker”, säger Kulusevski.

Annons

The Guardian skriver, liksom The Athletic, att Liverpool räknar med att Mohamed Salah stannar även nästa säsong, trots bråket med Jürgen Klopp. The Times lägger till att Liverpool även är angelägen om att förlänga det nuvarande kontraktet som går ut 2025. Nya sportchefen Richard Hughes kommer att leda samtalen. The Guardian uppmärksammar också Premier Leagues planer på utgiftstak. Bara Manchester City, Manchester United och Aston Villa röstade emot. Chelsea avstod från att rösta.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser ”Milan drar i bromsen”. Julen Lopetegui var den utvalde men är det inte längre. Redan tidigare (se Headlines i går) har klubbledningen uppgetts överraskad av fansens missnöje med valet, i sociala medier under #Nopetegui. Så nu gäller ny casting. Favoriter är Roberto De Zerbi (Brighton) och Paulo Fonseca (Lille), med Mark Van Bommel (Antwerpen) som outsider. Corriere della Sera skriver att Milan gett sig in i kampen om Thiago Motta (Bologna), medan Corriere dello Sport hävdar att Milan sonderat terrängen kring Roberto Martinez (Portugal). Gazzetta dello Sport skriver att Juventus överväger en framstöt på Manuel Ugarte. PSG-mittfältaren har hamnat på bänken sedan Warren Zaïre-Emery gjort plötslig succé. PSG köpte Ugarte för 60 miljoner euro förra sommaren, kommer inte att få igen pengarna i dagsläget, varför GdS tror ett lån kan vara aktuellt. Gazzetta dello Sport skriver även att Gian Piero Gasperini väntas förlänga kontraktet med ett år, från 2025 till 2026. Stannar han tiden ut har han varit i klubben i tio år. Noterbart: Alexander Isak tar plats i tidningen Europaelva från helgens omgångar.

Annons

Corriere dello Sport fyller de första sidorna med tidningsprofilen Ivan Zazzaronis intervju med förbundskaptenen Luciano Spalletti. Den är spirituell, och avslutas med en fråga om framtiden efter landslaget. ”Jag lever alltid som att jag i sista stund kan förändra mitt öde”, säger Spalletti, och fortsätter filosofera, ”Hjärtat har sina skäl, men ibland känner hjärnan inte igen dem”. Nåväl, Spalletti berättar också om att han söker inspiration till landslaget. ”Jag skulle vilja ta fyra VM-10:or till Coverciano (landslagets bas, min anm) – Baggio, Del Piero, Totti och Antognoni. Jag har redan pratat med Gravina (förbundspresident, min anm) om det. Tänk att ha dem på plats på en träning, de skulle höja nivån”, menar han. På annat håll uppger CdS att Bento sagt ja till Inter. Den 24-årige målvakten från Atletico Paranaense väntas nu blit Inters tredje nyförvärv efter Mehdi Taremi coh Piotr Zielisnki, men den första med en övergångssumma. CdS tror på max 20 miljoner euro. Marija Banusic (Napoli) och Madelen Janogy (Fiorentina) är båda med i officiella Omgångens lag för Serie A.

Annons

Calciomercato.it uppger att Chelsea förhört sig om Thiago Motta. Juventus ses fortsatt som den förmodade adressen, men Bologna har inte gett upp hoppet om att han ska stanna, vilket Gazzetta dello Sport påpekar i en stor artikel i dagens tidning. Även Milan uppges nu intresserad (se ovan, under Gazzetta dello Sport).

SPANIEN

Mundo Deportivo och Sport pryder förstås förstasidorna med Robert Lewandowski. Eller ”LewanTRESki”, som MD döper om honom till. Tre mål från polacken säkrade tre poäng för Barcelona i omstarten för Xavi (4-2 mot Valencia). Det var ett statement från Lewandowski efter att han också gjort klart att han stannar i Barça. På annat håll skriver Sport att Atlético hoppas få till ett byte med Barça för João Félix. Atlético vill inte ha kvar portugisen, som för närvarande är på lån i Barça.

Annons

Super Deporte har ett helt annat perspektiv än de katalanska tidningarna. ”Skandal”, skriker tidningen ut efter Valencias förlust. Den lokala sporttidningen rasar mot domaren och över offsidemål. ”Rånet på Montjuïc”, slår tidningen fast.

Marca och AS har allt ljus på Bayer München-Real Madrid. En ”Europa-clásico”, som AS skriver (här förmodade laguppställningar). Det är 27:e gången lagen möts. Álex Baena är spelaren på mångas läppar efter helgens uppvisning för Villarreal och efter ett uttalande som tolkades som en flört med Barcelona. 22-åringen bedyrar att han vill vara kvar många år i Villarreal men det finns en utköpsklausul på 60 miljoner euro och klubben kan casha in. Enligt AS är Aston Villas tränare Unai Emery sugen på att plocka in Baena. Även Atlético har visat intresse.

FRANKRIKE

Annons

L’Equipe ser Luis Enrique som ”Största namnet på affischen”. Det är han som tagit över showen nu. Med Lionel Messi, Neymar och snart Kylian Mbappé borta har spanjoren blivit främsta ansikte för det nya PSG-projektet. ”Under de senaste åren har PSG definierats av sina stjärnor. Det fanns ’Ibrahimovics PSG’, sedan ’Neymars PSG’, sedan ’MNM:s PSG (Messni, Neymar, Mbappé) och därefter ’Mbappés PSG’”, skriver L’Equipe. Men inte längre. Luis Enrique har tagit PSG med storm och omfamnas också av fansen. ”Han har en klar vision, vilket klubben behövt länge”, säger en klubbledare anonymt. Tankar på en kontraktsförlängning (nuvarande är till 2025) finns men samtal har ännu inte inletts. Onsdagens CL-semifinal i Dortmund klassas som högriskmatch. 4 000 PSG-fans är väntade. Det finns vissa politiska skiljelinjer mellan grupperingar inom PSG (vänster) och Dortmund (höger), polisen befarar att huliganer från andra tyska klubbar kan ansluta och matchen spelas dessutom 1 maj, då demonstrationer genomförs i staden. Tabitha Chawinga (PSG) har utsetts till Årets spelare i damernas liga.

Annons

RMC Sport följer upp den kollektiva skrämselhickan som drabbade Frankrike sedan Mike Maignan skadat ljumsken med Milan. Men EM uppges inte vara i fara för landslagsmålvakten. Enligt L’Equipe väntas 28-åringen bli borta tio dagar. Maignan kan troligen vara tillbaka för Milan mot Torino den 19 maj.

TYSKLAND

Sport Bild uppger att Bayern Münchens tränare Thomas Tuchel var rasande efter Uli Hoeness offentliga kritik av honom. Tuchel blev ombedd att inte kommentera kritiken offentligt men gjorde det ändå. Bayerns ledning är oförstående till Hoeness utspel vid denna tidpunkt. Han upprepade dessutom kritiken i Kicker i söndags. Tuchel däremot vill inte kommentera ytterligare. ”Real Madrid. Det finns bara Real Madrid”, sa Tuchel under måndagens presskonferens och pekade på sitt huvud. Tuchel upprepade däremot sin spådom om att Serge Gnabry kommer göra mål i matchen. ”Det kommer att hända. Jag vet inte hur jag vet det, men det kommer att ske”, sa Tuchel (här förmodade laguppställningar). Darmstadt är klart för Zweite Bundesliga men Oscar Vilhelmsson pekas ut som en ljusglimt. Anfallaren har ökat i värde och Darmstadt hoppas behålla Vilhelmsson och sälja honom längre fram.

Annons

Sky Sport dissar helt uppgifterna om Virgil Van Dijk till Dortmund. Det spåret är iskallt. Det var Daily Mirror som i söndags kom med påståendet om det tyska intresset. Lika kall är Hansi Flick till Barcelona, sedan Xavi bestämt dig för att stanna. Enligt Sky Sport har Flick fortsatt för avsikt att hitta nytt jobb utomlands.