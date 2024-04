”Arsenal tar hjälp av svartkonster och böner”

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Telegraph konstaterar att alla medel är tillåtna när ligatiteln står på spel. ”Arsenal tar hjälp av svartkonster och får svar på sina böner” (3-2 mot Tottenham). Svartkonsterna stod Ben White för. Han försökte störa Tottenhams målvakt Guglielmo Vicario på fasta situationer, och till och med lossade på hans målvaktshandskar i smyg. Bönerna stod Mikel Arteta för. På frågan om hur han upplevde slutminuterna, när Tottenham jagade kvittering, svarade spanjoren, ”Jag bad”. Arsenal hade inte bara en tung seger att fira. Fans tog också fasta på att det var St Totteringham’s Day, dagen (nästan) varje säsong då Tottenham matematiskt inte längre kan nå Arsenal.

The Guardian påpekar att det är ”Titelstriden till mållinjen” sedan Manchester City svarat med en seger på kvällen (2-0 mot Nottingham). Pep Guardiola: ”Vi föredrar att de (Arsenal) förlorar, men vi kan inte kontrollera vad de gör. Det är fyra matcher kvar, jag tror inte de kommer att tappa många poäng, så vi vet precis vad vi måste göra”. Ett avbräck kan bli Ederson, som skadade sig och som lämnade arenan med armen i mitella. ”Det ser inte bra ut. Vi får kolla med läkarna i morgon (läs: i dag)”, säger Guardiola. Mer från ligaspelet: Brighton förlorade igen (3-0 till Bournemouth) och har 1-11 i målskillnad under maj. Det enda målet som nu bli Brightons Månadens mål var ett bisarrt självmål (se målet här).

Daily Mirror menar att Liverpool och Virgil van Dijk står vid ett vägskäl. Dortmund är intresserad av mittbacken, liksom klubbar från Spanien, Turkiet, Italien och Nederländerna. 32-åringens kontrakt går ut nästa sommar. Blivande Liverpooltränaren Arne Slot väntas försöka övertala van Dijk om att stanna.

The Sun slår fast att Mohamed Salahs ovilja att skaka hand med Jürgen Klopp i lördags låg bakom bråket vid sidlinjen. Det bekräftar en källa för tidningen. Salah var missnöjd över den lilla speltiden. Egyptiske legendaren Mohamed Aboutrika ställer sig på Klopps sida. ”Jag älskar Salah men han gör fel här för Klopp är tränare. Sådant här diskussioner ska ske bakom stängda dörrar”, säger Aboutrika till BeIN Sport, ”Salah är som min lillebror och spelare ska aldrig uppträda så här framför kamerorna. Det här är inget bra slut på en så fantastisk karriär som han haft där”.

The Times skriver att Manchester United och Arsenal är intresserade av Marc Guéhi. Chelsea har har genom en vidareförsäljningsklausul rätt att matcha eventuella bud på Crystal Palace-backen. Guéhi värderas till 55 miljoner pund. Mer Palace: BBC Sport uppgav förra veckan att klubben prislapp på 60 miljoner pund vardera för Michael Olise och Eberechi Eze. No, no, no, säger The Sun, prislappen är 80 miljoner pund vardera. Palace vill helst behålla spelarna.

Rotherham Advertiser konstatera att Rotherham förbereder sig på livet efter Victor Johansson. I går satt målvakten för första gången den här säsongen på bänken (2-0 till Bristol City). Rotherhams tränare Steve Evans ville testa reservkeepern Dillon Phillips och pratar om ”enormt intresse” för Johansson. ”Det kommer antagligen att bli en livsomvälvande flytt för killen”, säger Evans. Sheffield United och Leeds United har uppgetts vara två av de intresserade klubbarna.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport surfar på Inters titelvåg. 300 000 människor var ute på Milanos gator och firade i går. En del saker stack ut. Som Francesco Acerbis dans (se klipp här). Som Denzel Dumfries, som plockade upp en tvåpinnsflagga med bild på rivalen Theo Hernández i koppel (se klipp här). Fotbollsförbundet (FIGC) kommer att granska händelsen, och Frankrike-Nederländerna i EM den 21 juni får lite extra krydda. På tal om Dumfries. Inter har inte gjort några framsteg i försöken att förlänga. Därför dyker namnet Emil Holm upp igen. Om Atalanta inte utnyttjar sin köpoption med Spezia, så är svensken aktuell för Inter, menar GdS, och gjorde under söndagen ett porträtt på Holm. Inter vann för övrigt matchen i går (2-0 mot Torino).

Corriere dello Sport fäster i stället blicken på kampen om Champions League-platser bakom Milano-klubbarna. Några svenskar är inblandade där. Isak Hien (6/10) spelade från start igen för Atalanta som vann (2-0 mot Frosinone). Jens Cajuste fick hoppa in i Napoli startelva och gjorde det fullt godkänt (6,5/10) när laget störde Romas jakt på en CL-plats (2-2). Jesper Karlsson fick däremot som vanligt bara sitta på bänken för fjärdeplacerade Bologna (1-1 mot Udinese). Corriere dello Sport reagerar, liksom Gazzetta dello Sport i går, på motståndet från Milanfans över valet av Julen Lopetegui. Milan har överraskats en aning av de starka reaktionerna. I klubbledningen hade alla, inklusive Zlatan Ibrahimovic, gett tummen upp för Lopetegui. Det finns en överenskommelse kring ett kontrakt på tre år med årslön på fyra miljoner euro netto, men ett slutligt besked är ännu inte på plats. Milan sägs ha Paulo Fonseca (läs även under Frankrike, La Voix du Nord) och Roberto De Zerbi som plan B.

SPANIEN

Marca ser fram emot ”En ny best för Rüdiger”. Tysken satte Erling Haaland på plats i Champions Leagues kvartsfinalspel, härnäst väntar Harry Kane. På annat håll skriver Marca att Spaniens EM-plats och värdskapet för VM 2030 är ”i allvarlig fara”. Bakgrunden är att Uefa och Fifa ilsknat till över politisk inblandning i det spanska fotbollsförbundet. Marca påminner om att Fifa på senare år bland annat straffat Peru, Tchad, Guatemala, Kenya, Trinidad & Tobago och Zimbabwe.

Sport och Mundo Deportivo pryder som så många gånger tidigare de senaste dagarna förstasidan med Xavi. Mot Valencia i kväll kommer ”Första utmaningen”, som Sport skriver, sedan Xavi bekräftade att han stannar. Sport har också rubriken ”Lewandowski bestämmer sig för att fortsätta” i Barcelona. Den 35-årige anfallaren har kontrakt till 2026. En intervju i Sport Bild uppmärksammas också. Polacken hoppas fortfarande på en Ballon d’Or för pandemiåret 2020. ”Den för 2021 tillhör Messi men jag har hört rykten om en retroaktiv Ballon d’Or för 2020. Det var ett utmärkt år för mig. Jag var på min högsta nivå och vi vann allt. Låt mig säga så här: om jag skulle få Ballon d’Or fyra år senare så skulle jag inte känna mig förolämpad, det skulle vara en stor ära och jag skulle ta emot den”, säger Lewandowski. Under söndagen uppgav Sport att Barcelona närmar sig en värvning av Guido Rodriguez från Real Betis samt att Manchester United visar intresse för Ronald Araújo.

Cadena SER pratar med Álex Baena som flörtar öppet med Barcelona. Villarreals mittfältaren säger att ”spela för Barça är en av de största drömmarna”, för honom är Barça ”det bästa laget i världen”. Samtidigt påpekade Baena att han redan spelar i klubben i hans liv. 22-åringen har en utköpsklausul på 60 miljoner euro. ”Den som gillar mig får nog betala det”, säger han. Barça ryktades redan intresserad av Baena i höstas. Han är med i Omgångens lag i Marca efter ett hattrick i assists i går (3-0 mot Rayo Vallecano) – och en dubbeltunnel (se klipp här).

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”PSG är nöjda” med gårdskvällens Lyon-seger (3-2 mot Monaco). Den innebär att huvudstadsklubben blev mästare i kavaj. Det är tolfte gången PSG vinner ligan. ”Det är mindre bling-bling”, summer ex-anfallaren Guillaume Hoarau årgången i sin gamla klubb. En kvadrupel är nära. Ligan – check, Trophée des Champions – check. Kvar är franska cupen där final väntar mot Rennes den 25 maj och Champions League, där semifinal mot Dortmund väntar på onsdag. ”Jag sa det inför säsongen, det här kan verkligen vara PSG:s år”, säger Arsène Wenger till Le Parisien. Brest är klart för Europaspel för första gången i sin historia efter en galen match i går (5-4 mot Rennes). Lyons damer vann den helfranska Champions League-semifinalen (2-1 mot PSG) och möter i final Barcelona. Lyon beskrivs i L’Equipe som Barcelonas kryptonit. Bland annat har Lyon vunnit de två senaste CL-finalmötena med Barça (2022 och 2019).

La Voix du Nord hör Lilles tränare Paulo Fonseca få frågan om han träffat Zlatan Ibrahimovic. ”Ursäkta? Jag jobbar fortfarande i Lille, det är inte möjligt”, svarade Fonseca, som uppgav sig fokuserad på att avsluta säsongen med Lille. Milan har uppgetts intresserad av Fonseca, och L’Equipe skrev förra veckan att portugisen är Marseilles prioritet nummer ett. Även West Ham har sägs intresserad. Fonsecas Lille vann i går (2-1 mot Metz) och ligger fyra. Den portugisiska transferjournalisten Pedro Almeida hävdar bestämt att Fonseca är på gång till Milan.

TYSKLAND

Kicker drar på en intervju med Leon Goretzka, som tror på något stort från Bayern München inför Champions League-semifinalen med Real Madrid. ”Jag tror något hände efter Arsenal. Det kändes i omklädningsrummet efter matchen. Det kan vara starten på något stort”, spår Goretzka. Inför tisdagens match i München har Bayern uppmanat fansen att färga arenan röd. Goretzka väntas starta (här förmodade startelvor). Ingen svensk är med i Omgångens lag, men Mattias Svanberg finns med i Kicker-statistiken. Han uppmättes för näst högsta hastighet av alla spelare i helgens omgång (35 km/h). Det blev på söndagen klart att Darmstadt, med Oscar Vilhelmsson och Thomas Ishwerwood, åker ur Bundesliga (1-0 till Heidenheim).

Sky Sport uppdaterar situationen med Jonathan Tah. Det finns intresse för backen från bland annat Bayern München. Tah har kontrakt med Bayer Leverkusen till 2025. ”Vi vill förlänga hans kontrakt. Vi är en klubb som inte låter spelare gå fritt. Det betyder att antingen förlänger vi kontraktet eller så säljer vi”, säger Leverkusens vd Fernando Carro, ”Vi får se om han i slutändan stannar eller lämnar, vi hoppas han stannar”.

ÖVRIGT

Record (Portugal) har rubriken ”G-punkten”, eller ”G-poängen” som det egentligen betyder. Den står för för vad Viktor Gyökeres åstadkom på söndagskvällen (2-2 mot Porto). Tvåmålsskytt, poängräddare och matchens lirare. Men Ze Pedro i Porto är inte särskilt imponerad. Han fick en frågan om Gyökeres inhopp hade påverkan. ”Nej, han hade lyckan att göra två mål på två chanser, jag kan inte räkna till fler”, svarar backen. Gyökeres själv kommenterar matchen så här, ”Vi kom för att vinna. Det blev en poäng men känslan är bra eftersom vi låg under med 2-0 och kom tillbaka”. Att han inte startade var av ”försiktighetsskäl”, då han känning av en smärre skada sedan förra matchen. A Bola berättade i helgen att Sporting nu är i samtal med Panathinaikos om Fotis Ioannidis. Anfallaren, som Atenklubben vill ha 20 miljoner euro för, ses som ersättare till Gyökeres vid en flytt. Men enligt A Bola kan en värvning bli av även om Gyökeres stannar.

ESPN (Mexiko) berättar att Zlatan Ibrahimovic kunde hamnat i Mexiko. Tigres dåvarande tränare Ricardo Ferretti bekräftar det. ”Ja, vi övervägde det, men det var (ett erbjudande) från representanter som sa, ”ja eller nej”, och jag valde att låta bli”, säger Ferretti, utan att precisera närmare, men det ska ha varit under Zlatans tid i LA Galaxy (2018-2019).