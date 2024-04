Uppgifter: Holms säsong kan var över - riskerar missa finaler

Headlines Blogg



ITALIEN

Calciomercato och Bergamo e Sport bär på dåliga nyheter om Emil Holm. Atalantabacken kan bli borta drygt en månad och därmed missa resten av säsongen. Han har en muskelskada i vaden, grad 1-2. Bergamo News är mer hoppfull men skriver om 20 dagar. Oavsett missar Holm Europa League-semifinalerna mot Marseille. Den italienska cupfinalen spelas den 15 maj och en eventuell Europa League-final den 22 maj.

La Gazzetta dello Sport applåderar Bergamoklubben som nådde cupfinalen efter onsdagens storseger (4-1 mot Fiorentina). Applåderna är mer matta för Isak Hien. Liksom i Corriere dello Sport får den svenske mittbacken 5,5 av 10 i betyg – lägst av alla Atalantaspelare. I finalen väntar Juventus. Störst utrymme på förstasidan ges åt en uppföljning på gårdagens uppgifter, om Inters intresse för Milans måltavla Joshua Zirkzee. Det blir ett ”Derby om en annan stjärna”, menar tidningen. Den första vann Inter med ligatiteln i måndags. Bologna vill ha 60 miljoner euro för nederländaren. Milan har pengarna och kan erbjuda Zirkzee rollen som nummer 9. Inter kan tänka sig att sälja ett par talanger för att få ihop pengarna. Här placeras Zirkzee, alternativt Marcus Thuram, bredvid Lautaro Martínez.

ENGLAND

Daily Mirror-rubriken ”Blue it” är en återkommande rubrik efter Liverpools magplask i derbyt (2-0 till Everton). ”Jag känner med alla som följer oss, jag ledsen för det här”, säger Liverpools tränare Jürgen Klopp. ”Det här är slutet på Liverpools titelförhoppningar”, säger Sky Sports Jamie Carragher. Liverpool är tre poäng efter Arsenal. Manchester City kan vid seger i sina båda hängmatcher gå om båda klubbar.

The Times menar att en Europaplats lär vara nyckel till om Mauricio Pochettino får stanna i Chelsea eller ej. Daily Telegraph påpekar också att argentinaren inte sitter säkert efter säsongen, men att Chelsea är angeläget om att få lite stabilitet. Klubbledningen menar också att Pochettino är långt ifrån enda orsak till att laget underpresterat. Daily Mail lägger till att Chelsea riskerar en motreaktion från omklädningsrummet om Pochettino sparkas. Där har han stöd. Även The Sun trycker på denna uppgift, att det skulle bli uppror bland spelarna om tränaren fick kicken.

Daily Mail skildrar Newcastles smäll (2-0 till Crystal Palace) genom Alexander Isak. ”Mateta lämnade 100 miljonerpundsvärderade Isak i skuggan”, lyder rubriken. Tvåmålsskytten Mateta får 8,5/10 i betyg, Isak 6. Vidare har Daily Mail uppgifter om att domarbasen Howard Webb ska ha fredssamtal med Nottingham. Initiativet kommer som svar på turbulensen som följt på klubbens anklagelser i sociala medier om partiskhet från domare.

Daily Telegraph konstaterar som alla andra betraktare att Bruno Fernandes räddade Manchester United (4-2 mot Sheffield United). Sky Sports påpekar att stämningen på Old Trafford under kvällen var dämpad. Största jubel kom när Liverpools förlust förmedlades av speakern. The Sun uppger vidare att nya tekniske direktören Jason Wilcox haft ett möte med Erik ten Hag. Wilcox har gett direktiv om en fotboll baserad på starkt bollinnehav. Ten Hags framtid anses hänga på prestationerna i de avslutande matcherna.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo toppar förstås förstasidorna med onsdagskvällens besked: Xavi stannar som tränare för Barcelona. Enligt Cadena Cope ska Xavi ha sagt att han känner att han nu har styrkan att fortsätta. Barça säger å sin sida att Xavi hela tiden var förstavalet. ”Xavi ställde inga krav för att fortsätta”, poängterar vicepresident Rafa Yuste. Men tidningarna har heller inte släppt det senaste El Clásico. Mundo Deportivo berättar att Real Madrids president Florentino Pérez var nere och hälsade på spelare och domare just innan matchstart Det ska ha bekymrat Barças spelare. Inom klubben råder en uppfattning om att domare gynnar Real Madrid, vilket förstärktes av Lamine Yamals ”spökmål” i matchen. Sport skriver att Barça bara har fem spelare som inte under några omständigheter säljs: Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Gavi, Pedri och Mikayil Faye. Samtliga fem namn har förekommit bland transferrykten. En spelare Barça däremot vill sälja i sommar är enligt Sport Frenkie De Jong. Problemet är att mittfältaren inte vill lämna. Situationen känns igen från tidigare fönster.

Marca och AS ger också störst utrymme till beskedet om Xavi. Här finns sedan ett annat besked, från La Ligas president Javier Tebas. ”Jag är inte säker på när, men La Liga kommer att spela ligamatcher utomlands, jag tror det blir 2025/2026”, säger han. USA är den förväntade spelplatsen. Rubriker får också Iker Muniain som slutar i Athletic efter 15 år.

El Desmarque slår fast att Williot Swedberg är ”Kraken”. Han accepterar sitt smeknamn. ”Jag förstod först inte vad det betydde, men har fått det förklarat. De kan kalla mig vad som helst, det är en mycket trevlig sysselsättning”, säger Swedberg (se klipp här). Jämförelsen med havsmonstret kommer från att det är nordiskt och i stället för att plötsligt dyka upp från havsdjupet och sänka skepp, dyker 20-åringen plötsligt upp från avbytarbänken och sänker motståndare. Till och med Celta Vigo drog på Kraken i sociala medier i går, och la till målsnittet: ett mål var drygt 47:e minut. ”Släpp lös Kraken!”, som fansen ropar. Men senast tog Swedberg till och med plats i startelvan. ”Det gör mig glad, jag har arbetat hårt för det. Det tog ett och ett halvt år”, säger han.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”Monaco försenar krönandet” av PSG som ligamästare. Stjärnorna Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé gjorde två mål var när PSG vann enkelt (4-1 mot Lorient) – se en läcker dribbling och assist av Mbappé här. Men eftersom Monaco också vann (1-0 mot Lille) blev PSG inte ligamästare redan i går. Gabriel Gudmundsson, kallad ”Paulo Fonsecas schweiziska armékniv” i gårdagens tidning, spelade som högerytter. Svensken får bara 4/10 i betyg, ett vanligt betyg för kvällen bland Lillespelare. I PSG-matchen var den från Hammarby inlånade Nathaniel Adjei matchens flopp, 2/10. Vänsterbacken har annars gjort stabila insatser men laget är på väg ur Ligue 1 och köpoptionen lär då knappast triggas.

RMC Sport tillbakavisar italienska uppgifter om att PSG och Victor Osimhen är nära varandra. Jo, Napolianfallaren är öppen för en flytt till PSG. Men det finns inget avtal mellan klubbarna, och Foot Mercato lägger till att PSG har andra prioriterade värvningar och planerar att behålla Gonçalo Ramos och Randal Kolo Muani.

TYSKLAND

Bild följer upp uppgifterna om att Bayern München jobbar på Jonathan Tah. Det återstår en rad hinder. Först och främst vill Bayern först sälja en back innan jakten på Tah tar ordentlig fart. Sedan är Leverkusen inte pigg på att sälja till sin rival. Prislappen lär vara minst 40 miljoner euro. Bayern lär max vilja betala 25 milj euro. Möjligen kan Josip Stanisic ingå i en affär.

Süddeutsche Zeitung menar att allt nu hänger på Ralph Rangnick själv. Han har ett konkret erbjudande från Bayern München på bordet. Spelare och klubb har förberett sig på hans ankomst. Det österrikiska förbundet är beredd att släppa honom. Allt som nu fattas är Rangnicks ”ja”. Men alla är inte förberedda. Många fans har vädrat sin oro över valet. Bilds podd Stamplatz tar upp det. En del tycker inte att Rangnick passar in i Bayern, inte heller hans fotboll. Klagomål framförs också över att Rangnick inte är en tränare från högsta hyllan.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) konstaterar att succén fortsätter för Niclas Eliasson i AEK. I går gjorde han två mål i Atenderbyt (3-0 mot Panathinaikos) och prisades som bäst på planen. ”Han gjorde vad han ville”, spinner SDNA belåtet. ”Självklart är jag glad över att göra mål, men det är en laginsats”, påpekar Eliasson, och lägger till, ”Jag känner mig bra. Förra året startade jag bra men hade skador”. Gazzetta påpekade häromdagen att Eliasson är tränaren Matías Almeydas ”mest inflytelserika spelare och gör sin bästa säsong i karriären”. Ett flertal klubbar har uppgetts intresserade av 28-åringen. AEK leder ligan, fyra poäng före Pananthinaikos.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) pryder förstasidan med kandidater till att ta över Arne Slots stol. Feyenoordtränaren ses som förlorad. Förhandlingar pågår med Liverpool. Enligt The Athletic har Feyenoord nobbat ett första bud på nio miljoner euro. De Telegraaf menar att Feyenoord vill ha 15 milj euro. Slots fotbolls anses passa Liverpool och han sägs entusiastisk över flytten. Och visst pratar han – till och med skrattar – lite som Klopp (se klipp här)? Samtidigt påstås Graham Potter högaktuell för Ajax. Samtidigt upplyser danska Tipsbladet att Thomas Frank i Brentford är en av de tränare Liverpool haft samtal med.

A Bola (Portugal) menar att Newcastle leder jakten på Ousmane Diomande. Den 20-årige backen har en utköpsklausul på 80 miljoner euro, men Newcastle hoppas skruva ner priset. Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Bayern München och Juventus har alla visat intresse tidigare.