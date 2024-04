Pressen ökar - Ten Hag ska interngranskas

Headlines Blogg

The Guardian menar att Erik ten Hag sitter säkert säsongen ut, trots att kritiken växer. Enligt Daily Telegraph kommer nye tekniske direktören Jason Wilcox att ha Ten Hag under lupp de närmaste veckorna. Hans styrkor och svagheter, hans träningar, hans relationer med spelarna – allt ska granskas. Telegraph liknar det vid att Ten Hag ”ställs inför rätta”.

The Sun är däremot övertygad om att nederländarens tid redan är förbi, att det blir foten efter säsongen. ”The TEND is nigh”, med andra ord. The Sun levererar också silly season. Enligt tidningen är Barcelona beredd att utmana Arsenal om Alexander Isak. Barça påstås se svensken som Robert Lewandowskis arvtagare. Newcastles prislapp uppges vara 90 miljoner pund, motsvarande 1,2 miljarder kronor.

Daily Mirror gör störst rubrik på West Hams samtal med Rúben Amorim, som The Athletic var först ut med. Enligt portugisiska uppgifter flög Sportings tränare fram och tillbaka till London i går för samtal. West Hams erbjudande är enligt A Bola ”betydligt högre” än Liverpools. Amorim är öppen för båda klubbarna. Utköpsklausulen uppges vara 20 miljoner euro. Enligt Daily Telegraph är Julen Lopetegui ett alternativ för West Ham.

Daily Mail kastar sig över kaoset kring Nottinghams anklagelser om partiska domare. Kritiken har varit stark mot klubben, som överväger att stämma Sky Sports för Gary Nevilles kommentarer som liknade Nottingham vid ett ”maffiagäng”. Premier League säger sig ”extremt besviken” över Nottinghams anklagelser och har startat en utredning mot klubben.

Daily Telegraph drar stort på sin intervju med José Moruinho. Den innehåller några godbitar som plockas upp av andra medier. Som citatet om Man United. ”Det finns fortfarande en del spelare där som jag inte ville ha för fem-sex år sedan. De representerar lite av vad jag anser vara inte den allra bästa profilen för en klubb på en viss nivå”, säger Mourinho. Franska medier tar fasta på hans ord om relation med Pauli Pogba: ”Säsongen efter att Frankrike vann VM (2018) tycker jag Paul kom tillbaka annorlunda. VM tog honom till en nivå där fotbollen inte var det viktigaste för honom”.

ccITALIEN

La Gazzetta dello Sport, liksom alla andra sporttidningar, fyller förstasidan med de nyblivna italienska mästarna. ”Inter bland stjärnorna”, skriver GdS på förstasidan, som en referens till att Inter nu fixat andra stjärnan på tröjan (20 ligatitlar). Efter gårdagens derbyseger (2-1 mot Milan) firade spelare och fans på Piazza Duomo. Tidningen sätter också betyg på Inter. Tränaren Simone Inzaghi, Lautaro Martínez och Hakan Calhanoglu får högst, 10 av 10. Liksom själva laget. Milan slickar sår och tittar sig om efter ny tränare. Stefano Pioli är en dead man walking. Paulo Fonseca och Julien Lopetegui ses som favoriter men GdS gör rubrik på en Mister X – en alternativ kandidat som Zlatan Ibrahimovic lanserar. Tuttosport trodde i helgen på Mark Van Bommel. Även Antonio Conte har nämnts. Men Pioli kastar inte in handduken. ”Slutet på cykeln? Jag vet inte, Inzaghi verkade befinna sig i problem för tolv månader sedan och nu har han gjort allt detta”, säger Pioli, och påpekar att utvärderingen får göras efter säsongen. En helsida behandlar hur Napoli vill göra om mittfältet. In med spelare som Giorgi Sudakov, Giovanni Lo Celso och Guido Rodriguez. Och så ut med en drös spelare, som Jens Cajuste. Tidningen skriver att, ”Cajuste har inte levt upp till förväntningar och står redo att packa resväskorna, om ett bud anländer”. Tidigare har Il Mattino spekulerat i att Cajuste kan användas i en bytesaffär med Hellas Verona. I Turkiet har det talats om intresse från Galatasaray.

Corriere dello Sport täcker också förstasidan med det ”Inter-stellära” mästarlaget. Men tidningen applåderar även Bologna som tog ett stort kliv mot säkrat Champions League-spel (3-1 mot Roma). Laget är nu bara två poäng bakom trean Juventus. Jesper Karlsson fick på nytt se hela matchen från bänken. Tidningen ser det vidare som ”nästa säkert” att Emil Holm missar Atalantas avgörande cupsemifinal mot Fiorentina i morgon. Svensken skadade vaden i söndags.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo domineras av två ämnen. Det ena är Barça-presidenten Joan Laportas utspel om ”spökmålet” (se Laporta här). Han överväger att kräva omspel av El Clásico om det framkommer att Lamine Yamals boll var inne. Förbundet har släppt ljudfiler som visar att domarteamet inte var säker på om bollen var inne. Ingen konspiration, med andra ord, vilket Laporta tydligt antyder i avslutningen av sitt tal. ”Det här är något vi måste följa upp då vi hjälplöst tvingats uppleva felaktiga beslut som direkt påverkat oss medan andra beslut direkt gynnat vår rival den här säsongen. Lägger man ihop dessa två saker så reflekterar det poängavståndet i ligatabellen”, lyder Laportas slutsats. Det andra stora ämnet är att Xavi är beredd att stanna i Barça och alltså omvärdera sitt beslut. Ett möte väntar i veckan med Laporta, vicepresident Rafa Yuste och sportchefen Deco. Enligt journalisten Gerard Romero kan ett positivt besked komma inom de närmaste dagarna. Sport är försiktigare och menar att det är en möjlighet att Xavi stannar men långt ifrån säkert. Under måndagen kom också dystra uppgifter om att Frenkie De Jongs säsong är över.

Estadio Deportivo ser Sevilla som ”Fokuserade” (2-1 mot Mallorca). Laget fortsätter klättra i tabellen och på söndag väntar derby mot Real Betis. Det grönvita laget från Sevilla uppgavs under måndagen ute efter att värva målvakten David De Gea, som fortfarande är utan klubbadress.

Marca och AS ger sina förstasidor till Laureus World Sports Awards. Idrottsgalan hölls i Madrid. Flera pristagare hade fotbollsanknytning, och alla med Spanien. Damlandslaget vann ”Årets lag”, Aitana Bonmatí vann ”Årets idrottskvinna” och Jude Bellingham vann ”Årets genombrott” – nominerade och pristagare här. Marca berättar vidare att Luka Modric vill stanna ytterligare ett år i Real Madrid. Trots att den 38-årige kroaten har gott om anbud vill han satsa på ytterligare ett år i klubben.

FRANKRIKE

L’Equipe toppar med att ”Uefa inte gillar vete”, eller Le Blé, som i Brests arena Stade Francis-Le Blé. Brest närmar sig Europaspel nästa säsong men arenan håller inte för det. Kapaciteten hade behövt reduceras från drygt 20 000 till 5 000. Tidningen rapporterar vidare om en något ovanlig olycka för en klubbledare. Lyons och Botafogos ägare John Textor, 58, har brutit armbågen och opererats efter en skateboardolycka (ett klipp på Textor från annat tillfälle). ”Jag borde haft armbågsskydd och inte hoppat som jag gjorde när jag var yngre, men sånt händer mig jämt”, säger Textor i en kommentar. Olyckan skedde i Brasilien.

RMC Sport-kopplade transferjournalisten Sacha Tavolieri uppger att Brighton redan ringat in Burnleys tränare Vincent Kompany som en möjlig ersättare om Roberto De Zerbi lämnar. Informella samtal har hållits.

Foot Mercato kom under måndagen med uppgifter om att Bologna kontaktat Stefano Pioli, som väntas lämna Milan. Han ses som en möjlig ersättare till Thiago Motta, som i sin tur ryktas till Juventus.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att St Paulis kontrakt med Eric Smith automatiskt förlängs med ett år vid uppflyttning. Det nuvarande kontraktet går ut 2025. St Pauli är nära att säkra en plats i Bundesliga, och backen ses som en nyckelspelare. Enligt Sky Sport finns intresse för Smith både från tyska och utländska klubbar. Sky Sport uppger vidare att Frenkie de Jong är på Bayern Münchens shoppinglista inför sommaren. Bayern var ute efter mittfältaren redan innan han flyttade till Barcelona. Bayern har även erbjudits Portos talang Alan Varela, också en defensiv mittfältare, men intresset är för närvarande ljumt.

TZ kommer med uppgiften att Bayern München närmar sig Ralph Rangnick som ny tränare. Den österrikiske förbundskapten uppges öppen för idéen. Samtidigt uppger Sky Sport att Thomas Tuchel inte är helt emot att stanna kvar i Bayern München. Hans farväl är ännu inte satt på papper. Men en del inom klubbledning vill bestämt ha bort honom. Tuchel i sin tur är öppen för Manchester Uniteds intresse, liksom en återkomst till Chelsea. På tal om Bayern, Magdalena Eriksson nickade in ett mål när Bayern München vann i går (3-0 mot Werder Bremen) – se målet här. Laget är nu en seger från ligatiteln med tre matcher kvar. Linda Sembrant satt på bänken.

Bild skriver att Wolfsburgs nye tränare Ralph Hasenhüttl vill minska truppen, max 18-19 utespelare. Inlånade Amin Sarr nämns som en av de de spelare som får lämna. Nyheten om att Lars Ricken ska bli ny sportchef i Dortmund får stora rubriker.

ÖVRIGT

Nettavisen (Norge) uppmärksammar Alfred Johansson, som fått en fin start med Rosenborg – tre segrar på fyra matcher. Jahn Ivar ”Mini” Jakobsen var skeptisk till valet av Johansson som ny tränare, men säger nu, ”Jag måste medge att de överraskat mig positivt”. Ole Sæter, vars ”onani-utspel” blev viralt, har varit en succé och prisar Johansson. ”Han (Johansson) låter mig vara mig själv, och det sätter jag stort värde på, för det gör att jag slipper tänka så mycket på hur jag uppträder”, säger han.

Sport FM 95.0 (Cypern) pratar med Pafos vd Charis Theocharous som bekräftar kontraktsamtal med Muamer Tankovic är på gång. ”Vi har pratat med honom. Han har sagt att han vill stanna i Pafos. Diskussioner pågår. Jag tror det snart kommer gå framåt”, säger Theocharous. 29-åringens nuvarande kontrakt går ut i sommar.