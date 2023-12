Alfred Johanssons supersuccé - men ”Mini” skeptisk

Headlines Blogg

Ekstra Bladet (Danmark) jublar i kapp med FC Köpenhamn som är vidare i Champions League (1-0 mot Galatasaray). ”Största FCK-triumfen någonsin”, menar Tipsbladet. Lagkapten Viktor Claesson får 7/10 i betyg, men högst av alla får tränaren Jacob Neestrup (9/10) – som på grund av VAR vågade jubla över målet först när Galatasaray sparkade igång igen. ”Man vågar ju inte fira. Jag övervägde att springa längs långsidan, men det var ju 50 procents chans att man skulle se dum ut sen. Det ville jag inte göra i direktsänd tv”, säger Neestrup med ett leende. Samtidigt ledde Rosenborg-aktuelle Alfred Johansson FCK till gruppseger i Youth League via förkrossande 6-0 mot Galatasaray. Det har blivit segrar både mot Manchester United och Bayern München. ”Jag är oerhört stolt”, säger Johansson. Ändå är Rosenborg-profilen Jahn Ivar ”Mini” Jakobsen skeptisk till Johansson. ”Är det någon som kan honom på det stora hela? Det verkar väldigt kosntigt att tillsätta en ungdomstränare i Norges största klubb”, säger han till TV2, och ser det som en ”chansning”. ”Mini” Jakobsens eget val? ”Jag vill ha Ole Gunnar (Solskjær) innan jul”.

Gazet van Antwerpen (Belgien) konstaterar att det nu är klart att Rik De Mil tar över Westerlo, precis som tidningen förutspått. Elfsborgs tränare Jimmy Thelin intervjuades också men GvA konstaterar att De Mil övertygade mer. Klubben har också en tradition av bara belgiska och nederländska tränare. I Borås Tidning tar Thelin lätt på alla rykten om en flytt och säger att ”Det har varit mycket skriverier”.

Eleftherostypos (Grekland) förmedlar beskedet att Olympiakos och Wolves ägare Evangelos Marinakis hoppar av jobbet som ligapresident. ”Jag beklagar att vissa inte vill att vi ska göra framsteg”, skriver han bland annat i sitt avgångsbrev.

ENGLAND

Daily Mirror och The Times ser det likadant: Manchester United har nått ”Absoluta botten” (1-0 till Bayern München). Inget Champions League, inget Europa League, sist i gruppen. Dessutom med fler insläppta mål än något engelskt lag tidigare i ett CL-gruppspel. Fler dåliga nyheter? Skador på Harry Maguire och Luke Shaw. Erik ten Hag tyckte laget var ”mycket bra”. CBS-experten Jamie Carragher kommenterar de sänkta förväntningarna,”Eftersom man inte förlorade 0-3 eller 0-4 så känns 0-1 okej”. På Old Trafford hördes visslingar på slutsignalen, men som The Times påpekar så är apatin mer talande. Härnäst väntar Liverpool på Anfield. ”Absoluta botten” riskerar att omdefinieras.

The Guardian fångar upp en annan storklubb på dekis, Chelsea. Till skillnad från United har det varit tyst om missnöjesyttringar i omklädningsrummet. Guardian försöker ändra på det. Spelare uppges ”förbryllade” över att Thiago Silva inte tilldelats kaptensbindeln i Reece James och Ben Chilwells frånvaro. I omklädningsrummet ses det som respektlöst mot Thiago Silva. Både Conor Gallagher och Levi Colwill har burit bindeln. Många hade trott att 39-åringen redan i somras skulle bli lagets kapten. Tränare Mauricio Pochettino uppges dock fortfarande ha truppens förtroende. James väntas för övrigt bli borta tre månader den här gången.

Daily Telegraph menar att Chelsea kommer att fortsätta att skriva kontrakt på över fem år med unga spelare, trots gårdagens begränsningar som klubben själv röstade för. Långa kontrakt ses fortfarande som ett sätt att locka unga talanger även om övergångssumman framöver bara kan spridas över de fem första åren. Tidningen menar också att redan klara gruppsegraren Arsenal fick ut något av sin bortamatch (1-1 mot PSV Eindhoven): Mikel Arteta har nu en plan B i Declan Rice som mittback.

Daily Mail hävdar att Everton riskerar ytterligare poängavdrag och även tvångsförvaltning. Bakgrunden är att Premier League signalerat till klubbens tilltänkta köpare 777Partners att affären inte kommer att bli godkänd innan årsskiftet. Granskningen tar tid. 777Partners har redan lånat Everton över 100 miljoner pund för att täcka kostnader men gjort klart att det är slut med det efter årsskiftet. Everton riskerar därmed att hamna i svår ekonomisk sits.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ropar ut ”Aj då, Inter”. Inzaghis gäng fixade bara en poäng i sista gruppspelsmatchen (0-0 mot Real Sociedad). Därmed blev det en andraplats och ”en stor klubb” i åttondelsfinal. Milan har sitt avgörande i kväll i Newcastle. Rafael Leão är tillbaka. Men det är inte Zlatan Ibrahimovic. Många hade räknat med ett brandtal till spelarna innan avfärd. Men det blev inget besök. Det dras slutsatser av det. La Repubblica påpekar att det hade kunnat tolkas som en akut handling och försvagat tränare Stefano Pioli. Gazzetta dello Sport lägger samtidigt till att Pioli ser på Ibrahimovic ”som ett stöd, inte som en handledare”. Corriere dello Sport fyller i, ”Folk måste vänja sig: Ibra kommer inte att styra och ställa i det tekniska området. Han kommer inte ens att vara Piolis fotbollsbeskyddare”. Enligt Gazzetta dello Sport dyker Ibrahimovic troligen inte heller upp till matchen. I stället väntas ”superkonsulten” (© La Repubblica) påbörja sin gärning i klubben i samband med matchen mot Monza på San Siro på söndag.

Corriere dello Sport toppar med Italiens andra åttondelsfinalklara lag. ”Framåt Napoli!” (2-0 mot Braga). ”Det här är det riktiga Napoli”, myser tränaren Walter Mazzarri. Tidningen uppmärksammar också det tunga beskedet för Roma. Paulo Dybala blir borta cirka tre veckor på grund av en vadskada. Tuttosport täcker förstasidan med gårdagens besked om att Giorgio Chiellini ställer undan fotbollsskorna, och budskapet att hans framtid är i en roll hos Juventus,

Calciomeracto rapporterar att Juventus tagit nya kontakter i förhoppning om att få in Pierre-Emile Højbjerg. Försöket har tränare Max Allegris välsignelse. Juve vill låna den danske mittfältaren med köpoption, Tottenham vill sälja.

SPANIEN

AS och Marca applåderar Real Madrid (3-2 mot Union Berlin). ”Ett perfekt Real Madrid”, som AS skriver på förstasidan. För det blev sex raka segrar i gruppspelet. Marca menar att ”Joselu klarade testet som nummer 9” med sina två mål. Han är ende spelare att få tre stjärnor av tre. Men i debatten om anfallaren i Cadena SER säger radioprofilen Miguel Ángel Chazarri, ”Jag tvivlar på att Real Madrid kan vinna Champions League med Joselu”. Real Sociedad fixade ytterligare en spansk gruppseger (0-0 mot Inter). Marca uppger på annat håll att Getafe har det bra förspänt med Mason Greenwood. Klubben har i låneavtalet fått 25 procent av rättigheterna till anfallaren (20 procent enligt The Athletic). Antingen kan de casha in om United säljer honom till annan klubb eller själva köpa resterande 75 procent om prislappen inte blir för hög.

Rac1 har uppgifter som ger eko i spansk press. Barcelonatränaren Xavi hade tänkt lämna tungviktare som Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan och Ronald Araújo hemma inför kvällens match mot Antwerp. Barça är redan klara för avancemang. Då ringde klubbpresident Joan Laporta och krävde att de skulle följa med. ”Laporta agerade som tränare!”, braskar Madridtidningen AS. Den katalanska tidningen Sport framför Barças påstående: det var Xavis beslut efter att resplaner ändrats, som gör att Barça ska övernatta i Belgien och inte resa hem direkt.

Estadio Deportivo konstaterar bitter att ”Det är över”. Sevilla är borta inte bara från Champions League utan också en Europa League-plats efter gårdagens förlust (2-1 till Lens). ”Det skapar en större ekonomisk kris som förvärrar den sportsliga krisen”, påpekar tidningen.

FRANKRIKE

L’Equipe ställer frågan ”Ut eller vidare?”. PSG:s öde avgörs i Dortmund i kväll. Tränare Luis Enrique har inga tveksamheter: ”Vi är kapabla att vinna den här matchen och vi kommer att vinna”. Kylian Mbappé väntas få sällskap av Barcola och Lee i anfallet. För Lens gäller i alla fall ”Äventyret fortsätter” (2-1 mot Sevilla). Okej, inte i Champions League men väl i Europa League. Anmärkningsvärt kring matchen var att Sevillafans på plats i slutändan släpptes in trots tidigare portning. Och på gatorna applåderades de av Lensfans (se klipp här).

RMC Sport skriver att Reims tränare Will Still nu träffat och är favorit att ta över Sunderland efter Tony Mowbray. Minns att Kim Hellberg ryktades aktuell (men nu är på gång till Hammarby). Enligt L’Equipe var det Still själv som tog kontakt med Championsship-klubben.

Le 10 Sport uppger att Liverpool inlett samtal om en kontraktsförlängning med Ibrahim Konaté. Den 24-årige backens nuvarande kontrakt går ut 2026, men Liverpool vill säkra spelaren på ett mer lukrativt avtal. PSG har tidigare uppgetts intresserad av Konaté.

TYSKLAND

SportBild ser fyra Bayern München-spelare vars framtid hänger på en skör tråd. Det är Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Alphonso Davies och Serge Gnabry. Kvartetten har setts som blivande ledare men som blivit mer och passagerare. Så, antingen en uppryckning annars ett uppbrott, varnar SportBild. Dortmund uppges ute efter Stuttgarts skyttekung Serhou Guirassy. Utkökpsklausulen justeras beroende på land. För Tyskland är det exempelvis 20 miljoner euro. För England, där Manchester United ryktats intresserad, är siffran högre. Även Milan har nämnts på senare tid.

Sport1 synar reaktioner efter Bayern Münchens enkla seger (1-0 mot Manchester United). Experten Mattias Sammer pratar om total klasskillnaden mellan lagens mittfält. ”Det är som en Trabant mot en F1-bil sett till fart”, menar han. Ten Hag & Co måste också förbanna Hugo Larsson & Co. För Thomas Tuchel, Dayot Upamecano, Manuel Neuer – alla använder de ordet ”reaktion” efter förlusten i Frankfurt för att förklara målmedvetenhet på Old Trafford.

Bild och Sky Sport lyfter frågan om en svensk ersätter Emil Forsberg. Tveksamt, är svaret. TuttoSvenskan lanserade uppgiften att Liverpool och en tysk klubb är intresserad av Momodou Sonko. Den tyska klubben är RB Leipzig, skriver Bild och Sky Sport, men menar att Häckens 18-åringen står långt ner på listan. Fler uppgifter: Frankfurt närmar sig Donny van de Beek från Manchester United.