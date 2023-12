Thelin varken nummer ett för Swansea eller Westerlo

Headlines Blogg

Gazet van Antwerpen (Belgien) skriver att Elfsborgs tränare Jimmy Thelin inte längre är huvudfavorit till jobbet Westerlo utan Rik De Mil. Svensken har tidigare intervjuats och kampen tycks, enligt GvA, stå dem emellan. Swansea har också uppgetts intresserad av Thelin men Championshipklubben har enligt Wales Online fullt fokus på Chris Davies från Tottenhams tränarstab.

TV2 (Norge) uppger att Alfred Johansson fortsatt är storfavorit till tränarposten i Rosenborg, men Djurgårdsduon Thomas Lagerlöf/Kim Bergstrand finns med i bilden, och en del inom RBK vill ge interimtränaren Svein Maalen fortsatt förtroende.

Fotomaç (Turkiet) förmedlar besked efter skandalscenerna efter Ankaragücü-Rizespor (1-1), då bland annat Ankaragücüs president Faruk Koca slog ner domaren Halil Umet Meler. Turkiska fotbollsförbundets president Mehmet Büyükeksi meddelar att allt ligaspel i alla ligor stoppas till vidare efter den ”avskyvärda attacken”, som det står i uttalandet. Efter alla fördömanden har nu också Koca själv gjort ett uttalande efter sin attack. ”Min hjärna kokade, det svartnade för ögonen. Jag minns inte vad jag gjorde”, hävdar han. Koca togs efter attacken till sjukhus med högt blodtryck och skulle gripas när han skrevs ut.

CNN (Brasilien) skriver att Santos president Marcelo Teixeira inte kommer att låta någon bära tröja nummer 10 under kommande säsong under den förödmjukande tillvaron i Serie B. Det är första gången under Santos 111-åriga historia som klubben flyttats ned. Nummer 10 är i klubben för evigt förknippad med Pelé. Men även nummer 11 kan temporärt dras in – enligt Neymars önskan. ”Han ringde och sa ’Presidenten, du har redan dragit in nummer 10 tills ni är tillbaka i högsta divisionen, så dra in nummer 11 till jag är tillbaka’. Jag blev glad. Och hoppfull”, säger Teixeira till Santa Cecília TV.

ESPN (USA) uppmärksammar det officiella beskedet i natt: Inter Miami med Lionel Messi kommer att möta Al Nassr med Cristiano Ronaldo. MLS-klubben kommer att spela två försäsongsmatcher i Saudiarabien, mot Al Hilal den 29 januari och mot Al Nassr den 1 februari. Cristiano Ronaldo gjorde för övrigt sitt 50:e mål under 2023 när Al Nassr slog Al-Shabab i cupen under måndagen.

ENGLAND

Daily Mirror tycks höra ljudet av en kastad handske. Den är från Manchester Uniteds tränare Erik ten Hag. ”Visa mig att ni bryr er”, lyder dagens rubrik. ”Det börjar med rätt attityd. Om alla är redo kan vi göra det”, säger han inför dagens stormatch mot Bayern München. Scott McTominay instämmer, och ger Ten Hag stöd. ”Det är inte som det varit med vissa andra tränare, när det varit lite förgiftat ibland – grabbarna står stadigt bakom tränaren”, menar mittfältarna. Som en kontrast till Mirrors rubrik är den största i Daily Telegraph, ”Tuchel manar på Bayern att försätta United i ännu större misär”.

The Sun-rubriken ”Sick – not toxic”, speglar just McTominays ord om att stämningen inte är förgiftad, men också sjukdom i truppen. Marcus Rashford och Anthony Martial är frågetecken. Det är också Victor Nilsson Lindelöf.

The Guardian hävdar att Chelsea överväger att köpa en anfallare och har tre namn på listan: Ivan Toney, Viktor Osimhen och Viktor Gyökeres. Tidningen påpekar att svensken scoutats i Sporting. Tidigare har bland annat Arsenal, Dortmund och Sevilla uppgetts intresserade. Men förstärkningar i vinterfönstret hänger på att Chelsea också kan göra sig av med spelare. Enligt portugisiska uppgifter släpper inte Sporting Gyökeres för annat än utköpsklausulen på 100 miljoner euro i januari. Daily Telegraph påpekar att Toney och Osimhen är svåra att locka när Chelsea lär bli utan Europaspel igen. Skyhög lön skulle kunna vara plåster på såren, men Chelsea betalar inte längre skyhöga löner – vilket kan göra Gyökeres till ett rimligare alternativ.

Daily Telegraph tar över stafettpinnen. Tidningen skriver att en del inom Chelsea beskriver 2023 som ”katastrofalt”. Det kan förändra transferstrategin. Liksom Guardian poängterar Telegraph att Chelsea måste sälja för att kunna köpa. Trevoh Chalobah, Ian Maatsen, Armando Broja och Noni Madueke nämns. Enligt Daily Mail är Chelsea också beredd att sälja Connor Gallagher, med Tottenham intresserad. Telegraph menar att tränare Mauricio Pochettino vill behålla mittfältaren. Daily Mail ser också ett mer generellt problem: Pochettino vill värva längd till Chelsea. Bara Brighton har kortare genomsnitt i centimeter. Liverpools tränare Jürgen Klopp strödde lite salt i Chelseas sår genom att skämta om värvningarna av Christophe Nkunku och Romeo Lavia.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport täcker så klart förstasidan med ett välbekant ansikte. Zlatan Ibrahimovic är tillbaka i Milan. Rollen är tudelad, dels rådgivare åt ägaren RedBird i deras breda portfölj inom idrott, media och underhållning, dels senior rådgivare åt Milan. La Repubblica beskriver svensken som en slags ”superkonsult”. Vad det gäller Milan finns inga utsatta begränsningar, påpekar GdS, och menar att det kan bli allt från taktikdiskussioner med Stefano Pioli till transfersnack med klubbledningen. La Repubblica får det att låta som ägarna ger Ibrahimovic fritt spelrum. ”Den bokstavliga översättningen är att som Cardinales superkonsult har Ibra har befogenhet att ta hand om allt: från transfermarknad till uppsikt över Milanello, a-lagets hem, till Vismara, för ungdoms- och kvinnosektionen, från skadade spelare till arenaprojektet”, skriver tidningen och fortsätter, ”Översättningen i en förlängning är att hans ord kommer att väga tyngre än vd Furlani, och sportslige chefen Moncada, tyngre kring marknadsfrågor än rösterna i Casa Milan, och framför allt, tyngre än Pioli på Milanello”. Ibrahimovics lön är okänd med tidningen skriver om ersättning ”som en spelare från högsta hyllan”. 42-åringen väntas adressera spelarna innan avresan inför matchen mot Newcastle. För som Corriere dello Sport uttrycker det, han ska fortsätta ”göra Ibra”, inspirerar och motivera, bara ur en annan position. Ibrahimovics gamle tränare Fabio Capello tillhör dem som ställer sig lite frågande till Ibrahimovics roll och den press Stefano Pioli kan hamna under. ”Var ödmjuk”, är Capellos råd till Ibrahimovic i GdS, ”Ibra måste lära sig, och rollen måste klarna för att inte överskugga Piolis arbete”. På annat håll skriver Gazzetta dello Sport att Roma vill fortsätta med José Moruinho. De första kontakterna är redan tagna om att förlänga kontraktet som går ut i sommar. Roma erbjuder ett år, Mourinho vill ha två.

Corriere dello Sport ger störst rubrik åt Viktor Osimhen. I går utsågs han till Årets spelare i Afrika, i dag ska han leda Napoli till seger mot Braga i CL-gruppspelet. Fast till och med en förlust med uddamålet räcker för att säkra en plats i åttondelsfinal. Gårdagskvällens mest spektakulära vändning stod Cagliari för med två mål på tilläggstid (2-1 mot Sassuolo). Leonardo Pavoletti cykelsparkade in avgörandet – hans tredje mål för säsongen och samtliga på tilläggstid. ”Mina fötter är bakochfram men ibland blir jag Marco Van Basten de sista åtta minuterna”, säger 35-åringen.

SPANIEN

Marca och AS blickar fram emot Real Madrids match mot Union Berlin på olika vis. Marca med citat från Union-backen Leonardo Bonucci, ”Bellingham är en utomjording”. AS med fokus på ungdomarna som kan få chansen i den för Real Madrid betydelselösa matchen. Båda tidningarna har dessutom fokus prestigekampen mellan Real Madrids och Barcelonas stora Brasilienvärvningar, Endrick mot Vitor Roque. Duellen väntas skapa rubriker lång tid framöver. Marca använder sig belåtet av en brasiliansk expert som tycker Endrick är bättre.

Mundo Deportivo och Sport rotar runt i såren efter Barcelonas senaste bakslag. MD skriver om ”Ett skört Barça”, som släpper in fler mål och gör färre. Det återspeglas i att laget har sju poäng färre än vid samma tidpunkt förra säsongen. Sport har mer fokus på stämningen. Den var dämpad bland spelarna under måndagsträningen, påtagligt nedslagna efter förlusten mot Girona i söndags. De katalanska tidningarna kan i alla fall fira att Asisat Oshoala för sjätte gången utsetts till Årets spelare i Afrika. Däremot tillhör hon, liksom Fridolina Rolfö, spelarna på skadelistan och missar mötet med FC Rosengård på onsdag.

Faro de Vigo håller fram målvakten Vicente Guaita och Carl Starfelt som två ljuspunkter i fortsatt mörker för Celta Vigo (0-0 mot Rayo Vallecano). Även AS har dem som bäst i laget. ”Celta stod emot tack vare sin målvakt och den starka insatsen från Starfelt, som räddade dem mer än en gång”, skriver FdV. Celta Vigo har bara en ligaseger under Rafael Benítez och ligger på nedflyttningsplats.

FRANKRIKE

L’Equipe bär på uppmaning till Lens, ”Sätt avtryck”. I kväll väntar match mot Sevilla i sista gruppspelsmatchen i Champions League. En poäng räcker för att säkra spel i Europa League. För PSG väntar avgörande i morgon mot Dortmund om att spela vidare i Champions League eller hamna i Europa League. Matchen får en ”ung, svensk domare”, Glenn Nyberg. Det är 35-åringens sjätte CL-match. Utgången av matchen uppges inte ha någon påverkan på Luis Enriques framtid. Spanjoren sitter säkert. Utgången har inte heller någon påverkan på Kylian Mbappés framtid. De sportsliga resultaten har överhuvudtaget mindre påverkan än stjärnans tro på själva projektet, menar tidningen. Trots att Roony Bardghji inte ens väntas starta för FCK mot Galatasaray, så bygger L’Equipes hela artikeln inför den matchen på svensken. Hans bakgrund och hans framtid. 18-åringen har satt avtryck.

RMC Sport fångar upp firandet i US Revel. Amatörklubben har lottats mot mäktiga PSG i franska cupen. Lottningen fick spelarna att jubla högt (se klipp här). ”Om jag har ett budskap till spelarna? Tillbaka till jobbet och sluta fira”, säger klubbpresidenten Didier Roques med ett leende. Lottning i sin helhet här.

Foot Mercato skriver att Thiago Mottas framgångar med Bologna väckt storklubbarnas intresse. Både Juventus och Inter uppges i kontakt inför nästa säsong. Även Milan har honom på sin lista. Bologna å sin sida vill förlänga kontraktet. Bologna ligger för närvarande femma i Serie A.

TYSKLAND

Bild hör Real Madrids Antonio Rüdiger försöka övertala sin klubbkompis Toni Kroos, 33, att återvända till landslaget. ”En spelare som honom, som är på en sådan hög nivå, bara måste vara med. Jag ber honom varje dag”, säger Rüdiger till DAZN, men lägger till, ”Det är hans beslut”. Kroos har ännu inte uttryckt några tankar om att återvända inför hemma-EM till sommaren. Han slutade i landslaget 2021.

Sky Sport uppger att samtalen mellan Bayern München och Alphonso Davies rådgivare fortsatt är ”komplicerade”. Därför kan kanadensaren komma att dra på sig Real Madrids tröja nästa säsongen. Vänsterbacken har kontrakt till 2025. Sky Sport skriver att Davies vill ha 10-13 milj euro i årslön. Bayern vill första att han lever upp till sådana krav. Sky Sport lägger också till ett namn i Bayerns jakt på en arvtagare till Manuel Neuer: Guillaume Restes, 18. Klubben har ögonen på Toulouse-målvakten. På listan finns redan tre andra namn: Gregor Kobel, Alexander Nübel och Mike Maignan.

Sport1 konstaterar att Ronald Araújos dörr för närvarande är stängd, trots Bayern Münchens enträgna försök. Han vill stanna i Barça. Det ligger i linje med vad spanska medier hela tiden hävdat. Om Araújo öppnar dörren på glänt står Bayern på utanför, beredd att betala vad det kostar, menar Sport1. Klubben ser sig nu om efter alternativ.