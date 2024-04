Efter Martínez upptåg - Olsen får semifinalchans

Headlines Blogg

Daily Mirror ser inte Emiliano Martínez bara som en ”Goal stopper” utan som en ”Gob stopper” (gob = käft). Aston Villa-målvakten tystade motståndarfans både med gester och med räddningar (1-2 mot Lille, 4-3 e str). Men han uppges nu missa första semifinalen mot Olympiakos. Både The Athletic och Birmingham Mail skriver att Aston Villa bekräftar att han blir avstängd efter sina två gula kort i går (ett under spel, ett under straffsparksläggning – därför ej rött). Han har nu totalt tre. Det bäddar för Robin Olsen mellan stolparna i Conference League-semin mot Olympiakos på Villa Park den 2 maj. Läs mer om Martínez under ”Frankrike”. Villa är nu enda kvarvarande engelska lag i Europaspelet sedan det blivit respass även för Liverpool (1-0 mot Atalanta) och West Ham (1-1 mot Bayer Leverkusen).

The Guardian drar ut på transfermarkanden. Tidningen hävdar att Arsenals prioriterade anfallsvärvning är Alexander Isak. Samtidigt påpekar Evening Standard att Londonklubben har ögonen på Benjamin Sesko, Daily Telegraph nämner Joshua Zirkzee och Football London menar att Viktor Gyökeres fortfarande finns med i bilden. Vidare skriver Guardian att Manchester City har Jamal Musiala som sin prioriterade anfallsvärvning. Det har även tidigare förekommit uppgifter om intresse. Men Bayern München har enligt Fabrizio Romano inte några planer på att sälja 21-åringen i sommar, utan vill skriva nytt kontrakt.

Daily Mail gör störst rubrik på ett ”FA-cupkrig”. Klubbar i de lägre divisionerna rasar efter torsdagens besked om att omspel skrotas från och med nästa säsong. ”Skandal”, är ett omdöme. Klubbarna rasar dels över att inte ha blivit informerade om beslutet, dels över att en möjlig inkomstkälla faller bort. Även Daily Mail tar sen en sväng på transfermarknaden. Manchester United, liksom Manchester City, Liverpool och Arsenal, är intresserad av Gustavo Nunes, kallad ”Gustavinho”. United scoutade också den 18-årige Grêmio-anfallaren på plats i Brasilien i förra veckan.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport följer upp Romas Europa League-triumf (2-1 mot Milan) med rubriken ”Party för Roma, inferno för Milan”. Medan Roma firade en semifinalplats mot Bayer Leverkusen, läxades Milanspelarna upp av de tillresta fansen i kurvan (se klipp här). ”Vi är besvikna för att vi är utslagna ur Europa League, det var vårt mål. Vi är besvikna för vi gör sämre ifrån oss i Europa än förra säsongen. Vi är besvikna för att vi inte nådde upp till vår standard”, säger Stefano Pioli. Han sitter nu löst. ”Framtiden? Det får vi prata om med klubben efter säsongen”. På måndag väntar derby mot Inter. Seger för Inter och ligatiteln är klar. I så fall lär Milanspelarnas uppläxningen från kurvan i går vara en mild bris mot vad som väntar. Atalanta är också vidare (0-1 mot Liverpool). ”Jag har inte vunnit några pokaler i min karriär men det här är en fin medalj”, säger tränaren Gian Piero Gasperini. Isak Hien startade igen och får fullt godkända 6,5 av 10 i betyg. Han är dock avstängd i första semifinalen efter gult kort i går.

La Repubblica följer upp uppgifterna om att Zlatan Ibrahimovic vill plocka en klubbledare i Ajax till Milan. Enligt tidningen handlar det om Casimir Westerveld, guru för Amsterdamklubbens ungdomssektion, men ingenting är klart ännu. Milan planerar att satsa på ett U23-lag i Serie C. Åtskilliga förändringar är att vänta när Ibrahimovic, på uppdrag av RedBirds vd Gerry Carinale, ska ge Milan tillbaka sin lyster.

Sky Sport Italia pratar med förre stortränaren Fabio Capello. Han har sin uppfattning klar. ”Carlo Ancelotti är världens bästa tränare, det visar resultaten”, säger Capello, ”Han har styrka och trovärdighet i omklädningsrummet, alla följer honom”. Ancelottis facit i Champions League: 201 matcher, 114 segrar – och fyra pokaler.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo konstaterar att det är ”Spänningar i omklädningsrummet” hos Barcelona. Det började med Ilkay Gündogans öppenhjärtiga svar till CBS efter PSG-matchen (se klipp här). Det fortsatte med medspelares reaktioner och hans frus försvar. Nu kommer en återhållsam men tydlig missnöjessignal från Ronaldo Araújo. ”Jag föredrar att hålla mina tankar för mig själv, det finns koder och värden i omklädningsrummet som jag tycker man ska respektera”, svarar brasilianaren. Enligt MD kommer Gündogan att försöka förklara sig för Araújo. Samtidigt påpekar Sport att det sedan tidigare finns tydliga grupperingar i omklädningsrummet. På tal om PSG-matchen, MD uppger också att Kylian Mbappé nästan orsakade ett storbråk i spelartunneln efter onsdagens match. Fransmannen skrek, ”Det här är fotboll, det är på planen man snackar”. Några av Barcelonas spelare tände till, massor av folk strömmade till, men säkerhetspersonal lyckades hålla isär de båda sidorna. Sammanlagt ska 60 personer ha varit involverade.

TV3-programmet Onze tar upp tråden med Ronaldo Araújo, men med en helt annan vinkel. Bayern München följer upp sitt intresse för 25-åringen. Enligt tv-kanalens journalist Lluís Canut pågår förhandlingar med Araújos representanter. Bayern uppges beredd att betala 65-70 miljoner euro. Barça har påståtts kräva 100 milj euro.

Relevo pratar med Villarreals anfallare Alexander Sørloth om landsmannen Erling Haaland. Både Real Madrid och Barcelona har uppgetts intresserade. Han är övertygad om Haaland kan anpassa sig till spansk fotboll, men drar en parallell till Zlatan Ibrahimovic. ”När du är en stor spelare som Haaland måste du anpassa dig till laget men laget också anpassa sig efter dig. Om ni minns Ibrahimovic så försökte han anpassa sig efter Barcelona men Barcelona behövde anpassa sig efter honom i många aspekter. Med Haaland skulle det vara likadant”, säger Sørloth.

FRANKRIKE

La Provence sopar undan de flesta vardagsnyheter för Marseilles triumf (1-0 mot Benfica, 4-2 e straffar): ”Heroiskt!”. I fokus för triumfen står målvakten Pau López, som får 9 av 10 i betyg, men också tränare Jean-Louis Gasset. Hans resa är fascinerade. I januari: förödmjukad och sparkade sedan hans Elfenbenskusten förlorat med 4-0 mot Ekvatorialguinea i Afrikanska mästerskapen på hemmaplan. Nu: hyllad och i semifinal i Europa League med OM. Där väntar Atalanta.

L’Equipe klär också förstasidan med Marseilles succé. Men här finns även Lilles snöpliga uttåg (2-1 mot Aston Villa, 3-4 e str). Och en stor rubrik är ”Emiliano Martínez – mardrömmen återvänder”. Den argentinske målvakten satte stopp för Frankrike i VM-finalen. I går spökade han igen. Då som hamnar är ”Dibus” uppträdande i fokus. ”Jag vill inte vi snackar mer om den här grabben som inte har en attityd som en idrottare på högsta nivå”, säger Lilles president Olivier Létang, ”För på idrottens högsta nivå förblir du lugn och ödmjuk, så jag föredrar att vi fokuserar på oss och allt positivt”. Gabriel Gudmundsson, som svarade för en assist, får starka 7 av 10 i betyg för sin insats som vänsterytter. ”Han hade en avgörande roll i matchen”, skriver L’Equipe, ”En fulländad insats”.

Foot Mercato skriver att Atlético de Madrid skrivit in Jean-Clair Todibos namn högst på shoppinglistan över backar. Nu återstår att övertyga 24-åringen och hans klubb Nice, där han har kontrakt till 2027. Tidigare har Premier League-klubbar uppgetts intresserade av Todibo, bland dem Manchester United.

TYSKLAND

Bild applåderar Bayer Leverkusen som tagit sig till Europa League-semifinal (1-1 mot West Ham) och drygat ut sin förlustfria svit till 44 matcher. Drömmen om en trippel lever. I semifinalen väntar Roma. Med Leverkusen, Dortmund och Bayern München har Tyskland för första gången på 29 år tre lag i europeiska cupsemifinaler. På mer undanskymd plats förmedlar Bild positiv besked från St Pauli. Skadan på Eric Smith är ingen bristning i baksida lår. När backen är tillbaka är oklart. Smith väntas i alla fall missa derbyt mot Hannover i helgen.

Fussball News uppger att förbundskapten Julian Nagelsmann och Bayern Münchens sportchef Max Eberl är överens om ett samarbete. Men avtalet är ännu inte klart och det är inte alla i Bayerns styrelsen som är övertygade om Nagelsmann. Hans agent Volket Struth har redan bekräftat samtal med Bayern och lovat besked inom en vecka.

Sky Sport hävdar att Ian Maatsen informerat Chelsea om att han vill lämna klubben i sommar. Den 22-årige vänsterbacken vill gärna stanna i Dortmund, där han är på lån. Dortmund har en utköpsklausul på 35-40 miljoner euro.

Weser-Kurier hör Bremens lagkapten Marco Friedl kritisera lagkamraten Naby Keita. ”Det är inte okej att svika laget på det viset och inte resa med”, säger backen. Keita har stängts av resten av säsongen efter att han i helgen vägrat resa med till matchen mot Leverkusen sedan han blivit informerad att han skulle sitta på bänken. ”Jag förstår bestraffningen, den är okej. Som spelare vill du alltid skydda din lagkamrat men i det här fallet är det omöjligt”, säger Friedl. Keita väntas lämna klubben i sommar.

ÖVRIGT

Sky Sport (Österrike) snackar med Isak Jansson, som fått en lyckad start på sin lånetid i Rapid Wien. ”Jag har ännu mer i mig”, säger han, och kan tänka sig stanna. ”Jag trivs bra i Rapid, och jag kan verkligen tänka mig min framtid här, men man vet aldrig”. Tidigare har Sky Sport uppgett att köpoptionen med Cartagena bara är på 250 000 euro. Jansson har chansen att vinna Rapid Wiens första cuptitel på 29 år. Den 1 maj väntar final mot Sturm Graz.

SDNA (Grekland) hävdar att PSV Eindhovens scout på AEK:s derby mot Panathinaikos den 3 april fattade tycke för två spelare: Fotis Ioannidis och Niclas Eliasson. Scouten väntas återkomma. Tidigare har brasilianska klubbar visat intresse för svensken.

BT (Danmark) lyssnar till en glad Jordan Larsson, som varit ute i kylan men spelat sig in i värmen hos FCK-tränaren Jacob Neestrup. ”Det har så klart varit tufft”, minns Larsson, ”I den situationen handlar det om att vända frustration till något positivt, så det inte tar energi från gruppen. Nu spelar jag igen, och förhoppningsvis kan jag fortsätta med det”. Han har fler skäl att vara glad. Jordan har i veckan blivit pappa igen. ”Man kan inte riktigt sätta ord på det, det är bara perfekt”, säger han. Sonen ska heta James. TV2 påpekar att Danmark är ytterst nära att säkra en andra Champions League-plats, vilket sker med en 15:e plats på Uefas ranking.