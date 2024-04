Uppgifter: Zlatan stuvar om - plockar in ledare från Ajax

Headlines Blogg



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har besked till Stefano Pioli: ”Gå vidare eller gå härifrån”. Åker Milan ut ur Europa League lär det innebära slutet för tränaren. Inte ens Zlatan Ibrahimovic lär stå i vägen för hans avsked då. Just Ibrahimovics ökade inflytande i Milan har varit föremål för artiklar från först Tuttomeractoweb, sedan Gazzetta dello Sport och senast La Repubblica. Enligt sistnämnda artikel har Ibrahimovic haft en dragkamp med Vincenzo Vergine, som drivit ungdomssektionen. Vergine väntas nu lämna efter bara ett år och en ny ledare plockas in från Ajax. Beskedet kommer också kort efter att Sky Sport Italia påpekat att Ibrahimovic vill inför en Ajax-modell på ungdomssidan. Ibrahimovic har även plockat in LA Galaxy-bekante Jovan Kirovski som sportchef för nya U23-laget. I går kom vidare beskedet att Bolognas Lewis Ferguson dragit på sig en korsbandsskada, ska opereras och bli borta sex månader. Därmed missar skotten även EM. ”Jag är förkrossad men livet går vidare”, säger mittfältaren i ett uttalande. Åtskilliga storklubbar, bland dem Juventus och Napoli, hade tidigare visat intresse för att värva Ferguson. Ansenliga rubriker får vidare att Evan Ndicka lämnat sjukhuset och att Felipe Anderson, något överraskande, valt Palmeiras som ny klubbadress.

Il Messaggero uppger att Sven-Göran Eriksson kan hyllas på Stadio Olimpico inom kort, återberättar bland annat Calciomercato. Lazio planerar att bjuda in ”Svennis” till matchen mot Empoli den 12 maj. Den dagen ska Lazio fira 50-årsjubileumet av ligatiteln 1974. Nu kan firandet också inkludera Erikssons ligatitel med Lazio som säkrades den 14 maj 2000. Eriksson, som är svårt sjuk i cancer, hyllades förra helgen av Benficafans i Lissabon och han har tidigare hyllats i Liverpool.

Corriere dello Sport hävdar att ”Gasp förtrollar Napoli”. Det betyder att Napolis ägare Aurelio De Laurentiis ser Gian Piero Gasperini som ett alternativ till tränarposten, vid sidan av Antonio Conte, Vincenzo Italiano och Stefano Pioli. Gapserini själv har annat att tänka på nu. Laget är i semifinal i italienska cupen och kvartsfinal i Europa League. Men i går tycker Gasperini att hans Atalanta ”kastade bort möjligheten” att ta en seger i ligan när 2-0 till slut blev oavgjort (2-2 mot Hellas Verona). Båda Isak Hien och Emil Holm spelade från start och får 5,5 i betyg. Gazzetta dello Sport ser annorlunda på svenskarnas insats. Hien ses som en av de bättre i laget (6) medan Holm utses till sämst i laget (5).

ENGLAND

The Sun sätter en ”Coleden boot” på Cole Palmer. Det blev hela fyra mål i Chelseas överkörning på Stamford Bridge (6-0 mot Everton). 21-åringen är nu uppe i 20 mål, samma som Erling Haaland. Mauricio Pochettino, som äntligen hade något att glädja sig åt efter storsegern, fick ändå på nytt tuffa frågor att handskas med. Nicholas Jackson och Noni Madueke bråkade om vem som skulle ta en straff (se klipp här). The Sun upplyser om att Jackson efter slutsignalen fortsatte tjafsa, denna gång med Moises Caicedo. Om man ser det från den positiva sidan: går Chelseas FA-cupsemifinal mot Manchester City till straffar lär Londonklubben i alla fall inte ha brist på villiga straffskyttar.

The Times uppger att Premier League nu ska tittat närmare på Chelseaägarnas försäljning av två hotell mellan systerföretag, som framkom i årsredovisningen. Det räddade Chelsea från överträdelse av de ekonomiska regelverket (PSR). Vad som ska granskas är om priset, 76,5 miljoner pund, var skäligt. Samtidigt skriver Evening Standard att Chelsea redan utnyttjat optioner i Mychajlo Mudryks och Enzo Fernández kontrakt och förlängt till 2031 respektive 2032. Det framkommer av dokument hos fotbollsförbundet (FA). Det är oklart varför Chelsea förlängt de redan långa kontrakten.

Daily Mail toppar med att Alejandro Garnacho fått en reprimand av Erik ten Hag efter att ha lajkat ett inlägg i sociala medier som kritiserade tränarens behandling av argentinaren. Tidningen berättar också att fyra personer åtalats för inbrottet hos Alexander Isak. De kopplas också till fler inbrott. Vid inbrottet hos Isak stals en stor summa pengar och en bil. Bilen hittades senare. Isak var inte hemma vid tillfället. Newcastle släppte under måndagen för övrigt ett klipp med anfallarens samtliga 21 mål den här säsongen (se klipp här).

Daily Telegraph uppger att Frank Lampard dragit tillbaka sin kandidatur till att bli kanadensisk förbundskapten. Han förde samtal men anser att det inte är rätt jobb för honom. Vidare skriver tidningen att Newcastle är ute efter Tosin Adarabioyo (Fulham) och Lloyd Kelly (Bournemouth). Båda backarna har kontrakt som går ut i sommar.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo ställer in siktet på Barça-PSG i kväll. Sport med ett ”Heja Barça!” och med en uppmaning till publiken att vara tolfte man. Om det nu ens blir fullsatt på Montjuïc (drygt 50 000). I går hade Barça fortfarande del biljetter kvar till försäljning – och till vanvettiga priser. Eller vad sägs om en biljett för 4 600 kr – med begränsad sikt dessutom. Barça hoppas dra in sex miljoner euro på biljettförsäljningen, ett rekord på arenan. Barças förmodade startelva: Ter Stegen – Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo – De Jong, Gündogan, Pedri – Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. På annat håll berättar Sport att Barça nobbat ett bud på 60 miljoner euro för Raphinha från en Premier League-klubb. Barça vill ha 80 milj euro för brasilianaren. MD slår å sin sida fast att Barça värvar Ewa Pajor från Wolfsburg, efter rykten en tid. Den 27-åriga anfallaren kostar 500 000 euro, ett klubbrekord. Polskan ansluter efter säsongen.

Marca tar in CL-kvällen i sin helhet och blickar framåt: ”I kväll kan vi få en spansk finalist”. För om Barcelona slår ut PSG och Atlético gör detsamma med Dortmund, då blir det en helspansk Champions League-semifinal. ”Muren är Atlético”, menar Marca i en rubrik, som syftar på Atléticos starka försvar kontra Dortmunds gula vägg. Det passar bra med AS största rubrik i dag, ”Stå emot och gå vidare” – budskapet till både Barça och Atlético. Osasunas Ante Budimir stod för en närmast overklig straffmiss på tilläggstid (se klipp här). Det betydde förlust (1-0 till Valencia). Osasuna meddelar i dag att Budimir är på sjukhus med tre brutna revben.

El Desmarque spår dåliga tider för Unai Núñez och Carl Starfelt i Celta Vigo. Båda har fått minskad speltid under nya tränaren Claudio Giráldez. ”En helt ny situation för de båda”, som El Desmaqrue uttrycker det. Backarna tillhörde spelarna med flest matchminuter under Rafael Benítez. På tre matcher under Giráldez har Starfelt startat en match och bara fått totalt 67 minuter.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att det handlar om att ”Ge allt” för PSG i kväll. Inte minst Kylian Mbappé har pressen på sig att levererar efter en rad svaga insatser. Tränare Luis Enrique gick på offensiven under måndagens presskonferens. ”PSG har aldrig vänt i en returmatchen, men i morgon (läs: i dag) ska det ske”, sa Luis Enrique, och slog knogarna i bordet för att ge kraft åt sin profetia (se klipp här), ”Spelarna har förmågan att komma tillbaka, vi har haft tid på oss att förbereda bästa strategi, jag upprepar: vi är redo”. Trolig startelva: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Barcola, Mbappé, Dembélé. Enligt uppgifter både i Frankrike och Belgien har Lens gjort klart med Charelroi om att vävar Burkina Fasos landslagsmålvakt Hervé Koffi i sommar.

RMC Sport ser anledning till nya rubriker om Neymar, trots att det var länge sedan den långtidsskadade brasilianaren var nära en fotbollsplan. Häromdagen blev hans klipp när han spelar poker i stället för att fokusera på dotterns födelsedag viralt (se klipp här). Sedan kom uppgifter om att han bland annat kommit berusad till träningar hos PSG. Nu förmedlar RMC Sport beskedet att Neymar lanserar en serie cocktails. Men det är alkoholfria sådana, mocktails. L’Equipe påpekar vidare att Neymar, som spelat för både Barcelona och PSG, inte oväntat hintat om att det är Barça han håller på i kvällens möte. Det har han gjort genom att bland annat lajka inlägg av Raphinha.

TYSKLAND

Sky Sport har fortfarande på morgonen Bayern Münchens långt gångna samtal med Julian Nagelsmann som största nyhet. Den har legat där sedan måndag eftermiddag, och står fortfarande oemotsagd i andra medier. Sky Sport sätter också fokus på Serge Gnabry, som Bayern kan tänka sig att sälja i sommar, och Kim Min-jae, som är frustrerad över nuvarande situation. Enligt italienska Il Mattino i dag så drömmer Napoli om att låna honom tillbaka. Men båda spelarna vill stanna i Bayern, skriver Sky. Här finns också en förmodad startelva för Bayern mot Arsenal på onsdag. Sky uppmärksammar vidare det dystra beskedet att Jones Kusi-Asare blir borta tre-fyra månader på grund av en fotledsskada.

Bild och Weser-Kurier spekulerar i att Naby Keita gjort sitt i Werder Bremen. Mittfältaren uppges ha vägrat ta en bänkplats i helgen. Det räcker inte för att omedelbart bryta kontraktet. Men en temporär avstängning är att vänta och parterna väntas förhandla fram en lösning om att bryta kontraktet till sommaren, uppger tidningarna. ”Det är svårt att se honom bära Bremens tröja igen”, som Bild uttrycker det. Själv har Keita slagit tillbaka på Instagram Stories, ”Jag har aldrig haft några disciplinära problem och alltid försökt uppträda exemplariskt. Jag kommer därför inte att acceptera att någon förstör mitt rykte”. Den skadedrabbade Keita, som har kontrakt till 2026, ses som en flopp sedan han kom på fri transfer från Liverpool. Bild konstaterar vidare att Sébastien Haller missar Dortmunds retur mot Atlético i Champions League.

ÖVRIGT

Nettavisen (Norge) berättar att Zlatan Ibrahimovic kunde hamnat i Lyn året innan han såldes till Ajax. Det berättar dåvarande tränaren Vidar Davidsen. Konkreta samtal fördes med Malmö, som ville ha tio miljoner kronor – men också avrådde från värvningen. ”Jag minns att jag sa till Brynestad (finansiär): han kommer att bli större än (John) Carew, men de försökte prata oss ur det, helt enkelt för att de inte trodde vi skulle klara av att hantera honom”, säger Davidsen, och säger att Brynestad då fick kalla fötter.

Bold (Danmark) uppger att Oscar Hiljemark kommer att presenteras som ny tränare i Elfsborg redan i dag, vid 14-tiden. Hiljemark tar enligt Bolds uppgifter över omgående. Och enligt Daily Records uppgifter väntas Jimmy Thelin presenteras som tränare för Aberdeen i dag. Från Danmark kom under måndagen också uppgifter om att Odense överväger att ta kaptensbindeln från Filip Helander för att minska ansvaret. Lucas Björklund har varit borta sedan förra året efter en knäoperation. I går gjorde han comeback i Sønderjyske i en träningsmatch. ”Sjukt härligt”, säger han efteråt.

A Bola (Portugal) skriver att Viktor Gyökeres får en ny chans att bryta måltorkan i kväll. Han startar mot Famalicão. Samtidigt fortsätter det surras om anfallarens framtid. I går uppgav Jornal de Notícias att Arsenal trappat upp jakten på Gyökeres. Ett bud efter säsongen ”är alltmer troligt”. Arsenal vill under utköpsklausueln på 100 miljoner euro, det vill inte Sporting.