Dubbel olycka för Arsenal - går miste om 600 miljoner

Sky Sport (Österrike) jublar över att RB Salzburg tagit den sista europeiska platsen till nya klubblags-VM 2025. Arsenal missade chansen genom Champions League-sortin i går. Varje deltagande lag uppges få cirka 50 miljoner euro bara för att ha kvalificerat sig. Det motsvarar cirka 580 milj kr. Övriga elva europeiska lag som kvalificerat sig: Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern München, Dortmund, Inter, Juventus, Porto, Benfica och PSG.

Arriyadiyah (Saudiarabien) uppger att den förre Real Madrid-profilen Fernando Hierro blir ny sportchef i Al-Nassr, och hänvisar till sina källor. Ett officiellt besked väntas inom kort. Kontraktet uppges sträcka sig till 2026. Hierro är för närvarande sportchef i Chivas i Mexiko.

ENGLAND

Daily Mirror skriver om ”Out and out misery” (fullständig misär) i Champions League. För Arsenal är ”out” (1-0 till Bayern München) och Manchester City är ”out” (1-1, 4-3 e str till Real Madrid). England är ute. Bara Wembley är kvar som finalarena. Arsenaltränaren Mikel Arteta talar om ”stor besvikelse” och ”mycket små marginaler”. Pep Guardiola ”ångrar ingenting” och säger att ”Det smärtar, men vilket fantastiskt sätt att förlora på”. Liverpools tränare Jürgen Klopp tycks läsa ur samma bok. Inför kvällens svåra uppgift, att vända 0-3 mot Atalanta i Europa League, säger han: ”Om vi misslyckas, låt oss misslyckas på ett vackert vis”.

Daily Mail tittar lite på konsekvenserna. Smällen för de engelska lagen innebär att chansen till en femte Champions League-plats är försvinnande liten. Det krävs mirakel från Liverpool och West Ham (0-2 mot Leverkusen) för att hoppet ska överleva torsdagen. Italien och Tyskland toppar rankingen – se ställning här.

Chronicle berättar att Jon Dahl Tomasson var på plats och såg Alexander Isak i Newcastle-Tottenham i lördags. De pratades vid i spelartunneln efter matchen och förbundskaptenen prisade tvåmålsskytten, skriver tidningen. Till Chronicle säger Isakatt han nu är ”100 procent”. Hans form har matchats av Newcastle. ”Vi är i form vid rätt tidpunkt”, säger Isak. Newcastle jagar en Europaplats.

The Times uppmärksammar Chelsea är tillbaka ligaledning i Women’s Super League (3-0 mot Aston Villa). Men Lauren James stod över matchen med en fotskada och riskerar att missa Champions League-semifinalen mot Barcelona på lördag. James är i rubrikerna av andra skäl också. Daily Telegraph skönjer en landslagskonflikt. Efter förlusten i FA-cupsemifinalen tycktes Manchester Uniteds Mille Turner pika James på Instagram, och Daily Telegraph skriver att James svarat med sluta följa landslagskollegorna Turner, Mary Earps och Ella Toone på Instagram.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar sats inför Roma-Milan med nio sidor analyser och citat. Ett som sticker ut är Romatränaren Daniele De Rossi, som tcyks lägga lite press på motståndaren. ”De (Milan) står vid ett vägskäl för säsongen med tanke på målsättningar. De vet att de måste vinna för annars är de ute. För dem är det sista chansen”, säger De Rossi. Men Pioli ger svar på tal: ”Sista chansen? Ja, för chansen att gå vidare är i morgon (läs: i dag). Men vi är definitivt klara för Champions League nästa säsong, och redo för i morgon”. För till skillnad från Milan är Roma ännu inte klart för Champions League nästa säsong. Men pressen är stor på Stefano Pioli. På nytt beskrivs matchen som vinna-eller-försvinna för Milantränaren. Zlatan Ibrahimovic, som drar i trådarna, övervakade träningen i går och samspråkade med Pioli (se klipp här). Atalantas uppgift är på pappret enklare, hålla fast i en 3-0-ledning på hemmaplan. Men motståndaren är Liverpool. På nytt väntas Isak Hien starta. På nytt väntas Emil Holm sitta på bänken. I Conference League tar Fiorentina emot Viktoria Plzen. Bara 18 000 biljetter var sålda sent i går kväll, skriver Corriere dello Sport. Den innebär knappt halvfullt. Onsdagens besked att Juventus ska betala Cristiano Ronaldo motsvarande 110 miljoner kronor tar också plats.

Sempre Milan uppdaterar läget med Kosovare Asllani. Det finns inget avtal om en förlängning med Milan. Asllani har ett utgående kontrakt och har varit kryptisk om framtiden. Flera amerikanska klubbar ska ha visat intresse, däribland San Diego Wave och Kansas City Current.

SPANIEN

Marca firar med ”Länge leve kungen!!!”, AS med ”Real Madrid ger sig aldrig!”. Madridtidningarna har vittring på en ny Champions League-buckla efter gårdagens triumf (1-1, 4-3 e str mot Man City). AS skriver om en ”heroisk Lunin”. Kanske ska Kepa Arrizabalaga också läggas till. Den petade målvakten, som kan City från Premier League, kom med tips till Lunin (se klipp här). Även Antonio Rüdiger kom med goda råd (se klipp här). Marca påpekar i en krönika att Real Madrid är mästare på att lida – och ändå hitta ett sätt att ta sig vidare. Carlo Ancelotti påtalade också Real Madrids förmåga att ”alltid hitta en väg där det inte tycks finnas någon”. Nu väntar Bayern München i semifinal.

Sport lider med Pep Guardiola. ”Otroligt”, skriker tidningen ut, och grämer sig över att City inte kunde sparka ut Barcelonas ärkerival trots 34 skott. Men det är annars problem på hemmaplan som tar utrymme. Marca skriver om en spricka i Barcelonas omklädningsrum efter Ilkay Gündogan öppenhjärtiga intervju i CBS efter uttåget mot PSG (se klipp här). Han tolkas som kritisk mot Ronald Araújo som drog på sig en utvisning och att Barça ”gav bort matchen på enklaste vis”. Jules Koundé skrev sedan i sociala medier, ”Vi vinner som ett lag och förlorar som ett lag, alltid”. Det ses som en svar på Gündogan, och lajkades av Marcos Alonso, Sergi Roberto och Vitor Roque. Men det är inte bara Madridtidningen ser som läser in en spricka. Även Sport skriver om det, och tycker Ilkays fru Sara häller bensin på elden. I sociala medier försvarar hon sin man mot kritik, bland annat med en hyschande emoji, allt till en bild på honom i Man City-tröja med CL-bucklan i händerna.

Mundo Deportivo har fokus på tränarfrågan. ”Xavi eller Rafa Marquez”. Svaret kommer efter El Clásico på söndag. Även Sport lyfter detta på sin förstasida. Xavi får uppmärksamhet också av andra skäl: utvisningen mot PSG. För övrigt hans tredje utvisning för säsongen. En matchs avstängning är given. Det kan bli två-tre matcher om domarrapporten inkluderar beskrivningar om kränkande kommentarer. Araújo, som också blev utvisad, får en matchs avstängning per automatik. Men han gjorde ett flertal gånger en gest för ”stöld”, vilket kan förlänga avstängningen. Araújo har bett om ursäkt för sin utvisning i sociala medier. På annat håll återberättar MD uppgifter från Jijantes: både Barçaoch Man City har fört samtal med representanter för Dani Olmo den senaste veckan. Den 25-årige spanjoren har en utköpsklausul på 60 miljoner euro hos RB Leipzig.

FRANKRIKE

L’Equipe menar att Marseille ha ”Korten i handen” när Europa League-returen mot Benfica (1-2) väntar i kväll. ”Framburen av sin publik tror OM på sin lyckliga stjärna”, skriver tidningen. Även Lille hoppas bäras fram av sin publik för att vända sin Conference League-retur mot Aston Villa (1-2). Gabriel Gudmundsson väntas på nytt starta som vänsterytter. Andra nyheter: Ivan Gazidis, tidigare vd i Milan och Arsenal, leder jakten på att köpa Sant-Étienne. I ryggen har han en utländsk investeringsfond. Ett hett namn på transfermarknaden är Messi. Dijons ytter Rayane Messi. Chelsea, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Lille och Marseille uppges alla jaga 16-åringen. Messi har redan hunnit bli Dijons yngste målskytt någonsin.

RMC Sport uppmärksammar PSG-spelarnas segersång på innerplan i Barcelona i tisdags kväll. ”Trop facile, trop facile”, ungefär ”så lätt, så lätt” (se klipp här). Kaxigt, noterar många. Ramsan har hängt med från träningsplanen (se klipp här). RMC Sport noterar vidare att Lyons norska stjärna Ada Hegerberg förlängt kontraktet till 2027.

TYSKLAND

Kicker känner sig i ”Feststämning” efter Bayern Münchens avancemang (1-0 mot Arsenal). Tyskland har som enda nation två lag i Champions League. Tyskland säkrade fem platser i Champions League nästa säsong. ”En heltysk final vore en dröm. Men det är två svåra semifinaler först. Drömmen om Wembley är stor”, säger segerskytten Joshua Kimmich. ”Ett taktiskt mästerverk av Thomas Tuchel”, säger Bayerns president Herbert Hainer efter matchen om tränaren som ska bort från klubben efter säsongen. Bild ger Kimmich och Raphaël Guerreiro högsta möjliga betyg (skala 1-6) – se betyg här. Långt in i tidningen konstaterar Kicker att Wolfsburgs Amin Sarr som nödlösning fått chansen från start på sistone, ”men varit en besvikelse och lämnar klubben efter säsongen”. Tillbaka till en oviss framtid i Lyon. Wolfsburg har inga planer på att utnyttja köpoptionen.

Sky Sport kommer med flera uppgifter under tisdagen. Frankfurt uppges ha beslutat under inga omständigheter släppa Hugo Larsson i sommar. Därmed ligger den ursprungliga planen om att behålla 19-åringen minst två säsonger fast. Sky Sport uppgav också att Arsenal är intresserad av Martín Zubimendi. Tidigare har Bayern München pekats ut som en möjlig destination för Real Sociedad-mittfältaren. Dessutom bekräftade under kvällen förbundskapten Julian Nagelsmanns rådgivare Volker Struth samtal med Bayern München. ”Ett beslut kommer snart, inom de närmaste fem, sex, sju dagarna”, säger Struth.

Hamburger Morgenpost rapporterar att Eric Smith är skadad. Allt pekar på en hamstring och därmed finns risken att säsongen kan vara över för svensken. Smith är en nyckelspelare för St Pauli, som jagar uppflyttning från Zweite Bundesliga.