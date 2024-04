PSG pikar Barça - med luftballong och tavla

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe noterar på morgonen pikarna efter PSG:s triumf (4-1 mot Barcelona). Barça hade efter segern i Paris lagt upp en bild på Mona Lisa med Barça-halsduk om halsen (se bild här). Ligue 1 svarade med en gigantisk Mbappé med PSG-flagga ovanför kyrkan Sagrada Família (se bild här). Även PSG pikade sent i natt Barças Mona Lisa-bild med en betydligt större tavla på Marquinhos bredvid, och budskapet ”Häng upp den i Louvren” (se klipp här). På morgonen kom ytterligare en pik. Tidigare la Barcelona även triumferande ut en Barça-luftballong som flyger över Paris (se klipp här). Nu svarar PSG med Barça-luftballongen som ligger och flyter i Seine under morgonsolen (se bild här). Text: ”Klockan är fem och Paris vaknar”. Tillbaka till papperstidningen: här firas PSG med en anspelning på OS-elden som också tändes i går. ”Fackelbärare”, skriver L’Equipe på förstasidan efter comebacken i Spanien (4-2 mot Barcelona). Kan CL-bucklan finnas på plats i Paris när OS-elden anländer? Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé, som skoningslöst utvisslade av Barça-fans, bar laget till seger. Båda får 8 av 10 i betyg. ”Mbappé var lagets odiskutable ledare”, fyller tränare Luis Enrique i. Mbappé är efter sina två mål i går uppe i 48 Champions League-mål – lika många som Zlatan Ibrahimovic och Andrij Sjevtjenko fick ihop under sina karriärer. De delar tionde plats. Cristiano Roanldo toppar med 140 mål. I semifinal ställs PSG mot Dortmund. ”Vi hade föredragit Spanien men det blir Dortmund och vi känner väl till deras nivå”, säger Luis Enrique, som firade sista målet i går minnesvärt (se klipp här). Spelarna fick ett varmt mottagande i Paris vid 04-tiden i morse (se klipp här).

Foot Mercato uppger att Liverpools samtal med Rúben Amorims agent fortsätter. Ett treårskontrakt ligger på bordet till Sportingtränaren. Trots att Amorim själv avvisat uppgifterna om direkta diskussioner, vidhåller Foot Mercato att ett avtal är nära.

RMC Sport uppger att två saudiska klubbar är ute efter Alexandre Lacazette. Den 32-årige anfallaren erbjuds ett lukrativt tvåårskontrakt med option på ytterligare ett år. Lacazette har kontrakt till 2025 med Lyon, som är informerade om situationen. RMC Sport-medarbetaren och transferjournalisten Sasha Tavolieri skriver att optimismen spirar i Anderlecht kring Ludwig Augustinsson. Sevilla vill ha en miljon euro, med det är svenskens lön som setts som största hinder. Men med en topp-två-placering kan ett tillfredsställande erbjudande läggas. Anderlecht leder för närvarande ligan, och Anderlecht tror på en lösning efter säsongen.

ENGLAND

Daily Telegraph bygger upp Bayern München-Arsenal i kväll med att Harry Kane är ute efter ”revansch”. Som nioåring gav Arsenals akademi upp på honom. Kane understryker att detta inte betyder något för honom längre, men Telegraph tar fast på ett annat citat, ”Jag är en spelartyp som genom karriären känt att jag haft saker att bevisa. Det släpper nog aldrig. Det kommer alltid att finnas i mitt DNA”. Telegraph följer också upp straffbråket i Chelsea. Till att börja med påpekar tidningen att det knappast var första gången den här säsongen. Sedan uppges att en anledning till Nicholas Jacksons uppträdande är han vill nå 15 mål den här säsongen. Men anfallaren har nu lovat bot och bättring. Mauricio Pochettino har inte straffat spelarna men påpekat att upprepas det är de ”ute”. Han har också klargjort att Cole Palmer är straffläggare.

The Guardian har fokus på kvällens andra CL-semifinal, Manchester City-Real Madrid. Just City var en av klubbarna som drog i Jude Bellingham när han skulle lämna Dortmund. ”Jag pratade med andra lag men när Real Madrid kom in i bilden var valet enkelt”, säger Bellingham. Det blir till den tillspetsade matchrubriken: ”Jude: City frestade mig aldrig”.

Daily Mail synar jakten på Golden Boot, priset till Premier Leagues bästa målskytt. Alexander Isak lyfts nu upp som en outsider. Tidningen påpekar att han snittar ett mål var 107:e minut. Det är det bästa. Daily Mail påtalar även formen för honom och för Newcastle, och lagets relativt enkla återstående spelschema. Även lokaltidningen Chronicle lyfter fram Isak som en utmanare. Erling Haaland och Cole Palmer har 20 mål, Ollie Watkins 19 medan Mohamed Salah och Isak har 17.

Inews drar störst på att Jadon Sancho inte gett upp sin Manchester United-karriär. Källor nära spelaren uppger att om en ny tränare tar över i klubben är 24-åringen öppen för en nystart. Sancho är för närvarande på lån i Dortmund.

The Argus uppger att Yasin Ayari kan ha spelat sin sista match i Blackburn. 20-åringen har varit i Championshipklubben på lån från Brighton men har dragit på sig en hamstringskada.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sätter allt ljus på en tränare. ”Pioli splittrar Milan”. Fansen är kluvna till Stefano Piolis framtid och klubben avvaktar. Men enligt tidningens journalist Luca Bianchin innebär en sorti ur Europa League på torsdag att tränarens öde redan är beseglat. Roma vann första mötet i Milano med 1-0. Om Milan tar sig vidare påtalas att Zlatan Ibrahimovic kommer att spela en viktig roll i Piolis öde. Matchen på Olimpico är för övrigt slutsåld (66 000). Även för Romas tränare Daniele De Rossi kan framtiden avgöras av resultatet. På annat håll uppges att Napoli har goda möjligheter att värva Jonathan David. Lilles anfallare vill till klubben. Sportchefen har haft samtal med Davids agenter. Det finns en överenskommelse på ett kontrakt värt tre miljoner euro om året. Lille vill ha 50 miljoner euro. Napoli kan tänka sig max 35 milj euro plus resultatbaserade bonusar. 24-åringen ses som en ersättare till Victor Osimhen som väntas säljas i sommar.

Il Mattino smyger i tisdagens artikel om Napolis drömmar om att låna tillbaka Kim Min-jae även in rad om Jens Cajuste. Napoli är intresserad av mittfältaren Tomas Suslov i Hellas Verona. Som en del i en affär kan spelare lånas ut och Il Mattino pekar på Natan och Cajuste. Nyligen rapporterades att Galatasaray hört sig för om svensken.

TuttoJuve hävdar att Juventus gjort förfrågningar kring Stina Blackstenius och Vivianne Miedema. Båda har utgående kontrakt med Arsenal. Men lönerna anses alltför höga.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo sörjer Barcelonas uttåg ur Champions League (4-1 till PSG). I fokus för båda tidningarna – och för en rasande Xavi – är utvisningen på Ronald Araújo redan efter en halvtimme. Ex-domaren Eduardo Iturralde González ger dem rätt i Cadena SER, ”Det var inte ens en förseelse, Barcola kastar sig”. Sport, som också tycker det var ”skandal” att Barça inte fick straff för en förseelse på Gündogan, har huvudrubriken ”Barcelona är utvisade ur Europa”. De skulle ha kunnat skriva ”ute ur världen”. För förlusten kostade även Barcelona en plats i det nya, utökade klubblags-VM 2025. Xavi tycker domaren ”var en katastrof”. Hans humör tröt under matchen (se klipp här) och han såg också rött. Cadena SER:s Sique Rodríguez gillar inte Xavis ton mot domaren, ”Det får honom att likna Mourinho”. Och när Sport lugnat sig lite summerar tidningen att ”PSG, domaren och egna misstag väcker Barça från Europadrömmen”. Även förspelet till matchen kantades av aggressivitet. Barça-fans stenade av misstag lagets spelarbuss i tron att det var PSG:s (se klipp här). Barça-fans sjöng också ”Dö, Vinicius” (se klipp här), vilket väckt reaktioner.

Marca beklagar sig över ”Svart afton” för de spanska lagen. Även Atlético åkte ut (4-2 till Dortmund). Liksom AS tycks enda ljuspunkt vara en blivande Real Madrid-spelare. ”Mbappé dödade Barça”, som AS har som dagens största rubrik. I kväll är det upp till Real Madrid att försvara landets färger. Då behövs en seger på ett eller annat vis borta mot Manchester City. Medan Barça missar klubblags-VM 2025 kan Atlético trösta sig med en plats. Real Madrid är givetvis redan klart.

TYSKLAND

Bild ger vänsterkrysset på nyhetsettan åt att ”Super-BVB är i semifinal!” (4-2 mot Atlético). Med knapp 20 minuter kvar avgjorde Dortmund med två mål inom loppet av 142 sekunder ”Sättet vi kom tillbaka på, wow”, säger tränare Edin Terzic. Bild menar också att Terzic nu sitter säkert. Kvällens stjärnor, som alla får högsta betyget 1 (skala 1-6), var enligt Bild Marcel Sabitzer, Julian Brandt – och Terzic. I kväll spelar Bayern München mot Arsenal (här troliga startelvor) Andra nyheter: I går kom beskedet att Werder Bremen stänger av Naby Keita resten av säsongen för att han vägrat sitta på bänken. Enligt Bild får han också böter på 100 000 euro. Uppmärksamhet får också beskedet från Leverkusen om att Florian Wirtz prislapp är 150 miljoner euro.

Sky Sport pratar med den förre Bayern München-backen Holger Badstuber. Han är skeptiskt till att hans gamla klubb håller på att återanställa Julian Nagelsmann. ”Tanken att Nagelsmann skulle komma tillbaka efter 15 månader är obegriplig för mig”, säger Badstuber. Enligt Abendzeitung är inget klart med Nagelsmann ännu. Samtal förs också med Ralf Rangnick och Unai Emery.

Sport Bild uppger att Bayern München är favorit att värva Chris Führich från Stuttgart. Dels vill 26-åringen själv dit, dels väntas Dortmund ha svårt att ihop till utköpsklausulen på 23,5 miljoner euro.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) nynnar på en gammal 80-talshit i ny tappning, ”Swede dreams are made of these”. För Aberdeens nya tränare Jimmy Thelin säger, ”I Elfsborg tog vi en småstadsklubb till toppnivå, och det är vår intention att göra detsamma med Aberdeen”. Tidningen uppger för Fotbollskanalen att Aberdeen betalade ett sexsiffrigt belopp i pund till Elfsborg för att säkra Thelin. Kontraktslängden har inte angetts men uttalanden från klubben är tydliga om att han kommer att få tid på sig att vända skutan. Nuvarande interimtränaren Peter Leven stannar och blir hjälptränare. Enligt danska Tipsbladet var även Norrköpings förre tränare Glenn Riddersholm aktuell för jobbet i Aberdeen.

TyC Sport (Argentina) är bara den senaste av en lång rad internationella medier att uppmärksamma en svensk ex-spelare, Kevin Lidin. 25-åringen nådde bara Serie C men hoppet från fotbollen till buddistisk munk kittlar rubrikmakarna. The Sun, Gazzetta dello Sport och Marca är andra som uppmärksammat Lidin de senaste dagarna. I Sverige är han knappt omskriven.