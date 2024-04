Andreasson bekräftar - köpte Hiljemark och sålde Thelin: "Unikt tillfälle"

Hiljemark bryter in: "Prutade du?"

Hiljemark bryter in: "Prutade du?"

IF Elfsborg gick under tisdagen ut med att managern Jimmy Thelin lämnar för skotska Aberdeen i sommar, och ersätts av Oscar Hiljemark, som kommer in från danska Ålborg.

Klubbchefen Stefan Andreasson bekräftar att Elfsborg sålde Thelin, och köpte loss Hiljemark.

- Vi har haft förhandlingar. Vi har både köpt en tränare, och har sålt en tränare. Det är ett unikt tillfälle, och det är spännande framtida möjligheter. Vi har givetvis fått en rimlig ersättning från Aberdeen och har betalat en skälig ersättning för att få loss Oscar, säger Andreasson under en presskonferens.

När Hiljemark sedan bryter in, på skämtsamt vis, med en fråga till Andreasson om klubbchefen prutade är svaret följande:

- Ja, du vet ju vad de bjöd först.

Vidare vill Andreasson inte uttala sig om summorna.

- Vi går plus, säger klubbchefen kort.