SVENSKKOLLEN: Samuel Gustafsson i huvudrollen i Italien

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 0/0

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

Mikael Lustig, Gent – 0/0

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 0/0

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 0/0

Nästa säsong i Superligaen inleds den 11 september.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 0/0

Nästa säsong i Superligaen inleds den 11 september.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 0/0

Nästa säsong i Superligaen inleds den 11 september.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 0/0 nollor

Nästa säsong i Superligaen inleds den 11 september.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 0/0

Nästa säsong i Superligaen inleds den 11 september.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 0/0

Nästa säsong i Superligaen inleds den 11 september.

Simon Hedlund, Brøndby – 0/0

Nästa säsong i Superligaen inleds den 11 september.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 0/0

Nästa säsong i Superligaen inleds den 11 september.

Niklas Backman, Aarhus GF – 0/0

Nästa säsong i Superligaen inleds den 11 september.

William Eskelinen, Aarhus GF – 0/0

Nästa säsong i Superligaen inleds den 11 september.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 14/1

Egyptiska Premier League planerar en omstart den 7 augusti.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 0/0

Nästa upplaga av Premier League inleds den 12 september.

Emil Krafth, Newcastle United – 0/0

Nästa upplaga av Premier League inleds den 12 september.

Viktor Gyökeres, Brighton & Hove Albion – 0/0

Nästa upplaga av Premier League inleds den 12 september.

Pontus Jansson, Brentford – 33/0

Spelade när Brentford vände playoff-returen mot Cardiff och gick vidare med 3-2 sammanlagt. I tisdagens final på Wembley väntar Fulham och lagen ska göra upp om en plats i Premier League.

Niclas Eliasson, Bristol City – 39/3

The Championship 2020/21 börjar den 12 september.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 10/1

Forwarden startade när IFK föll med 2-1 borta mot Inter Åbo

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 9/0

Backen hoppade in i den 42:a minuten borta mot Inter Åbo. Fick gult kort i den 75:e minuten.

Jakob Tånnander, HJK - 2/0

Målvakten satt på bänken både mot TPS och Ilves under den gångna veckan.

Tatu Varmanen, TPS - 13/0

Har fått en ny tränare i den tidigare Malmö FF-forwarden Jonathan Johansson. Direkt vann TPS med 3-2 borta mot RoPS, och därmed har laget lämnat jumboplatsen i serien. Det här var TPS första poäng för året. Varmanen spelade hela matchen.

Yassin Housni, TPS - 1/0

Inte med i truppen mot RoPS.

GIBRALTAR

Lukas Corner, Europa Point FC 9/8

Gibraltars högstaliga är avslutad, efter beslut från fotbollsförbundet.

Hassan Kanneh, Europa Point FC 0/0

Gibraltars högstaliga är avslutad, efter beslut från fotbollsförbundet.

GREKLAND

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Säsongen är slut. Wernbloom är nära att bryta sitt kontrakt med Paok, skriver Metrosport.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 25/1

Säsongen är slut.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 29/10

Säsongen är slut.

Daniel Sundgren, Aris – 19/0

Säsongen är slut. Sundgren, som suttit i frysboxen den senaste tiden, förhandlar nu med Aris om att bryta sitt kontrakt. Det rapporterar flera grekiska medier, däribland Gazzetta. SDNA hävdar att den förre AIK-spelaren är fri att se sig som efter en ny klubb.

Simon Lundevall, Volos - 0/0

Precis skrivit på för Volos, efter att senast spelat i Indien.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 19/0

Samtliga matcher på Island har skjutits upp på grund av en ökad smittspridning av corona i landet.

Marcus Johansson, IA – 10/0

Samtliga matcher på Island har skjutits upp på grund av en ökad smittspridning av corona i landet.

ITALIEN

Robin Olsen, Roma – 18/3

Har lämnat Cagliari, som han var utlånad till.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 20/11

Forwarden avslutade säsongen på ett starkt sätt. Först två mål och en assist mot Sampdoria (seger med 4-1), och därefter ett mål i 3-0-segern över Cagliari. Milan slutade sexa i Serie A och är klart för Europa League-kval.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Juventus) – 39/9

Supertalangen startade i sina två sista matcher för Parma. Mot Atalanta i tisdags gjorde han ett mål när laget föll med 2-1 på hemmaplan. Då spelade Kulusevski hela matchen. I 4-3-segern över Lecce i söndags spelade han 71 minuter.

Riccardo Gagliolo, Parma – 34/1

Vänsterbacken spelade 83 minuter mot Atalanta och 90 minuter mot Lecce.

Albin Ekdal, Sampdoria – 33/0

En fotskada gjorde att mittfältaren missade de sista matcherna av säsongen. Men Sampdoria, som länge låg pyrt till, klarade sig till slut kvar i Serie A med sju poängs marginal.

Mattias Svanberg, Bologna – 25/1

Mittfältaren kan glädja sig över sitt första Serie A-mål den här veckan. I söndags nätade han i 1-1-mötet med Torino. Han startade matchen och blev sedan utbytt i den 72:a minuten. I 4-0-förlusten mot Fiorentina i onsdags hoppade Svanberg in i den 63:e minuten. Bologna slutade tolva i Serie A.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 33/2

Yttermittfältaren startade i både de två avslutande matcherna i Serie A. Först spelade han hela matchen i 2-1-förlusten hemma mot Lecce och därefter blev det 83 minuter borta mot Sassuolo (seger med 1-0). Udinese slutade på plats 13 i serien.

Sebastian Eriksson, Genoa - 0/0

Flyttade till Italien i vintras och väntar fortsatt på att få göra sin Serie A-debut för Genoa. Utanför truppen i de två sista matcherna. Serien är slut och Genoa säkrade nytt kontrakt, med fyra poängs marginal.

Samuel Gustafson, Cremonese – 19/0

Mittfältaren spelade 86 minuter i 2-2-matchen mot Pordenone i fredags och stod för två assist. Cremonese slutade tolva i Serie B.

Samuel Armenteros, Crotone (utlånad från Benevento) – 22/5

Forwarden missade de sista ligamatcherna. Crotone slutade tvåa i Serie B och är klart för Serie A till nästa säsong.

Marcus Rohdén, Frosinone – 25/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Frosinone med minsta möjliga marginal säkrade kval till Serie A i sista omgången. Det blev en poäng (1-1) hemma mot Pisa, efter en kvittering i 79:e minuten.

Jonathan Morsay, Chievo - 5/0

Hoppade in i den 86:e minuten när Chievo slog Pescara med 1-0 i fredags. Laget slutade sexa i Serie B och ska nu kvala upp till Serie A.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Mittbacken var inte med i truppen mot Pescara.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Efter att hans Forge FC blev kanadensiska mästare i slutet på 2019 förbereder sig Achinioti Jönsson och hans lagkamrater nu för en ny säsong. När tävlingsspelandet inleds? Den 13 augusti.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 0/0

På grund av den pågående viruspandemin har Erik Zetterbergs debutsäsong - blev klar för flytt till Edmonton i början på året - fått vänta. Snart ska dock ligaspelet kicka igång, men det blir under helt andra former än vanligt. Utan supportrar på plats ska en mästare koras genom turneringsspel på Prince Edward Island i Charlottetown.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 12/0

Tidigare i år anslöt 19-årige Sylvin Kayembe från Sirius till lettiska FS Metta, där han fått gott om speltid. Så sent som i måndags spelade Kayembe från start när hans grönklädda lag spelade 2-2 mot Jelgava.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 2/1

I säsongens första ligamatch blev det förlust för Sam Larssons Dalian Professional. Den tidigare Manchester United-mittfältaren Marouane Fellaini sänkte då svenskens lag med trippla mål. I ligaomgång två var det Larssons tur att måla, om än “bara” en gång. Göteborgaren skickade in 1-0 strax efter pausvilan i ett möte med Henan Jianye som slutade oavgjort.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 2/1

Till skillnad från nämnde Larsson hade Marcus Danielson en något tyngre eftermiddag i nordöstra Kina. Den tidigare Dif-backen blev i den andra halvlekens slutskede målchansutvisad efter en förseelse i eget straffområde. På den efterföljande straffen skickade Henan Jianyes Henrique Dourado in slutresultatet 1-1.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 29/9

På lite över 20 starter gjorde Simon Gustafson sex mål och lika många assist för Utrecht som slutade sexa i ligan. Nästa säsong ska sparkas igång i början på september, men så sent som i lördags träningsspelade Gustafsons lag. Mot AZ Alkmaar på hemmaplan blev det seger efter att svensken gjort matchens enda mål i inledningen av den första halvleken.

Emil Bergström, Utrecht (statistik från Basel-utlåningen) – 10/0

Den tidigare Dif-backen Emil Bergströms lånekontrakt med Basel löpte ut den sista juni i år. 28-åringen är därmed tillbaka i Utrecht.

Kristoffer Peterson, Swansea (statistik från Utrecht-utlåningen) – 8/2

Efter att ha varit utlånad till Utrecht i Eredivisie är Kristoffer Peterson tillbaka i Swansea. Nederländska rapporter gör däremot gällande att Utrecht är i förhandlingar med Swansea om en permanent övergång från Championship-klubben.

Sebastian Holmén, Willem II – 29/1

I den sedan tidigare avslutade nederländska ligasäsongen blev den förre Elfsborgsstjärnan prisad som lagets bäste spelare efter att ha fått flest röster av Willem II-supportrarna. Inför tävlingsspelandet senare i år spelar Holmens lag ett antal vänskapsmatcher. Nästa fajt spelas på lördag, då IJsselmeervogels står för motståndet.

Joel Asoro, Swansea (statistik från Groningen-utlåningen) – 17/3

Den tidigare Sunderland-spelaren Joel Asoro verkar spela matcher i Swansea-tröjan under den närmaste framtiden. Klassiska Groningen, som svensken var utlånad till från augusti i fjol till juni i år, meddelade att köpoptionen på svensken inte nyttjas. Tre mål på 17 tävlingsmatcher räckte inte för att få ett permanent avtal från klubben från norra Nederländerna.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 24/6

Den offensive mittfältarens Groningen slutade nia i Eredivisie under en säsong som Ramon Pascal Lundqvist hade nummer tio på tröjan. Det är dock ett nummer som 23-åringen inte kommer bära nästa säsong, då en viss Bayern München-ikon anslöt för en tid sedan.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 15/4

Som berört avslutades Eredivisie i förtid med anledning av coronapandemin. Den tidigare HBK-talangen, som anslöt från just västkust-klubben förra våren, gjorde under den gångna ligasäsongen två mål på fyra starter och sju inhopp.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 23/0

Tekie, som tidigare representerat Östersund och Norrköping i allsvenskan, fick gott om speltid i Fortuna Sittard. Den passningsskicklige innermittfältaren deltog i 20 ligamatcher, men laget slutade på 16:e plats. Då ligan avslutades och inte hann färdigspelas slapp laget kvala för överlevnad.

Pontus Dahlberg, Watford (statistik från Emmen-sejouren) - 0/0

Det blev långt ifrån en lyckad tid som utlånad för Pontus Dahlberg i FC Emmen. Målvakten gjorde inte något framträdande för klubben och framtiden i Premier League-nedflyttade Watford ser osäker ut.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 0/0

Hösten 2019 värvades Emil Hansson till Hannover, därefter har mittfältaren haft svårt att få ordentlig speltid. Nu kan det dock bli ändring på det; för drygt en månad sedan gick flyttlasset till Fortuna Sittard. I september månads ligapremiär ställs Sittard mot Twente.

Rami Hajal, Heerenveen - 7/0

Mittfältstalangen, som så sent som förra sommaren spelade i Falkenbergs U19, fick ett A-lagskontrakt med Heerenveen den första juli 2019 och har sedan dess deltagit i fem ligamatcher. Efter speltiden i den nederländska högstaligan hoppas Hajal på en kallelse till Roland Nilssons U21-landslag, berättade han för Fotbollskanalen tidigare i år.

Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 0/0

Under måndagen stod det klart att den tidigare Häcken-anfallaren Alexander Jeremejeff härnäst spelar fotboll i Twente, vilket Fotbollskanalen har skrivit om. Övergången från Dynamo Dresden är ett lån med köpoption.

Simon Tibbling, Emmen 0/0

Även mittfältaren Simon Tibbling blev för inte alltför lång tid sedan klar för en flytt till en nederländsk klubb. 25-åringen, som i och med övergången lämnade danska Brøndby för FC Emmen, har skrivit ett kontrakt till sista juni 2022.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 11/2

Mot Brann fanns han inte med i matchtruppen, men i drabbningen därefter var Liridon Kalludra glödhet. Efter att ha hoppat in med 25 minuter kvar, i underläge 0-1, spelade svensken fram till både utjämningsbaljan och 2-1-målet som fullbordade Kristiansunds vändning. I matchen därefter spelade 28-åringen från start när hans KBK tog tre nya poäng.

Andreas Linde, Molde – 12/4 nollor

Molde går starkt i norska Elitserien och återfinns för närvarande på andra plats. Det till trots har laget förlorat två av sina tre senaste matcher, men Andreas Linde har varit stabil i mål. Under föregående vecka blev det först klar seger, 4-1, mot Vålerenga och därefter uddamålsförlust, 2-1, mot tolfteplacerade Sandefjord.

Mattias Moström, Molde – 4/0

Mot Brann för drygt en vecka sedan fick trotjänare Mattias Moström spela 22 minuter, men efter det har det blivit dubbla bänkplatser för 37-åringen. Denna säsong kan bli mittfältarens sista då hans kontrakt går ut sista december.

Marcus Sandberg, Stabæk – 12/4 nollor

Stabæk, med den tidigare IFK Göteborg-keepern mellan stolparna, radade upp goda resultat under en period, men den senaste tiden har det gått något tyngre. Hemma mot Bodø/Glimt blev det oavgjort och senast mot Haugesund kammade Stabæk noll poäng. Marcus Sandberg tvingades i det bortamötet släppa tre bollar förbi sig.

Anton Kralj, Sandefjord - 12/0

Under förra veckan blev det blandad kompott för Anton Kralj och hans Sandefjord. Laget inledde med att förlora med 3-1 för att i lördags ta tre poäng. I den sistnämnda matchen spelade Kralj från start. Sandefjord ligger på tolfte plats.

William Kurtovic, Sandefjord - 12/0

Den 24-årige Karlskrona-sonen William Kurtovic får fortsatt gott om speltid i norska Sandefjord. Mittfältaren, som oftast innehar nummer tio-rollen, har hittills stått för tre assist på tolv ligamatcher.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 12/5 nollor

Efter en minst sagt trögstartad säsongsinledning med fem förluster på lika många matcher har det gått allt bättre för David Mitov Nilssons Sarpsborg. Med Mikael Stahre vid sidlinjen har de blåklädda börjat ta poäng allt oftare, samtidigt som Mitov Nilsson har spikat igen. Mot både Ålesund och Haugesund släppte inte målvakten en enda boll förbi sig.

Kevin Kabran, Start - 12/0

Start har haft vansinnigt svårt att ta trepoängare i den norska ligan. Under de elva första omgångarna lyckades laget inte segra en enda gång, men under helgen fick spelarna jubla. Efter en framspelning av bland annat Kevin Kabran blev det vinst mot Mjøndalen. Resultatet? Islossningssiffror, 3-0.

Dino Islamovic, Rosenborg - 11/1

Med anledning av ett gult kort mot Haugesund var Dino Islamovic avstängd för sitt Rosenborg mot Viking på hemmaplan. I den efterföljande matchen mot Odds BK fick anfallaren hoppa in, men gick av planen mållös.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 0/0

Ligan har ännu inte kickat igång, men inleds till helgen.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 0/0

Framöver kommer den 27-årige anfallaren bära Lech Poznans tröja. För ett antal veckor sedan blev flytten från tyska Nürnberg till den polska storklubben officiell, vilket Fotbollskanalen tidigare har skrivit om. Poznan spelar härnäst cupmatch mot ett andradivisionslag.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 0/0

Ekstraklasa avslutades den 19 juli, men snart är det fotboll från den polska högstaligan på schemat igen. Om knappt tre veckor spelar Pawel Cibicki ligapremiär mot en av Polens äldsta klubbar, Cracovia Kraków.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 14/1

Inte mycket har gått rätt för Valmir Berisha sedan bronset i U17-VM 2013. I januari tog han steget till sin åttonde klubb i karriären i och med övergången till rumänska Chindia Targoviste, som ser ut att åka ur högstaligan. Laget ligger sist i en nedflyttningsgrupp där de två sämst placerade lagen flyttas ner till andraligan. Som om inte det vore nog får Valmir Berisha dessutom knappt med speltid.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 29/1

I den ryska ligaavslutningen blev det seger för Kristoffer Olssons Krasnodar, som därmed säkrade spel till höstens Champions League-kval. Olsson stod i ligan för tre assist på 27 matcher.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Viktor Claesson är på väg tillbaka från sin knäskada.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 30/9

Landslagets Marcus Berg avslutade ligasäsongen i Ryssland på bästa sätt: med dubbla mål och assist. Den tidigare Blåvitt-spelaren förlängde kontraktet med Krasnodar för drygt en månad sedan och har numera ett avtal som sträcker sig till sista juni 2021.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 22/1

Rostov föll mot mästaren Zenit Sankt Petersburg, men Dennis Hadzikadunic behöver inte hänga läpp för det. Den talangfulle mittbacken avslutade med att spela fyra 90-minutersmatcher för sin ryska klubb. Dessutom jagas han av det bosniska landslaget.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 28/10

Speltiden har varit god och målskyttet godkänt. Men nästa säsong kan Jordan Larsson få det tuffare med tiden på planen och målgörandet. Anfallaren Aleksandr Kokorin, som tidigare dömts till ett fängelsestraff på 18 månader, presenterades i dagarna av huvudstadsklubben.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 10/0

Trots mardrömsinledningen med nära 20 matcher i följd utan speltid fick Carl Starfelt förtroendet från start i de sista ligamatcherna. Rubin Kazan slutade på tionde plats.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva (varit utlånad från Genoa, nu kontraktslös) – 11/0

Sejouren i Dynamo Moskva kan inte sammanfattas som någon succé. Blandat med speltid blev det för Hiljemark som nu står utan kontrakt, då avtalet med Genoa gick ut sista juli.

Anton Salétros, Rostov (statistik från Sarpsborg-utlåningen) - 10/0

Mittfältaren Anton Salétros var under en period utlånad till Mikael Stahres Sarpsborg, då han inte lyckades ta en startplats i Rostov. I förra veckan stod det dock klart att Salétros vänder tillbaka till den ryska klubben, trots att Sarpsborg mer än gärna hade behållit svensken.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem – 20/9

Ligan är avslutad.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 13/6

När Alexander Gerndt fick spela från start för Lugano mot Servette efter två matcher utan speltid slog han till direkt. På passning från Oliver Custodio da Costa sköt svensken in 2-0 strax efter paus i en match som slutade 3-1.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

Än en gång fanns Mattias Andersson inte med i Sions matchtrupp. Det är den elfte gången i ordningen. Hans lagkamrater segrade med 2-1.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 0/0

Filip Helander gjorde nyligen comeback i en träningsmatch efter en flera månader lång skadefrånvaro, men satt i helgen på bänken i 90 minuter i premiären i den skotska ligan. Då vann Rangers med 1-0 mot Aberdeen.

Melker Hallberg, Hibernian – 1/0

Hallberg hoppade i helgen in med en minut kvar av full tid när Hibernian premiärvann med 2-1 mot Kilmarnock i den skotska högstaligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 44/16

Den spanska ligasäsongen är avslutad. Isak fick gott om speltid, både från start och genom inhopp, och stod för totalt 16 mål i alla turneringar. Real Sociedad slutade samtidigt på sjätteplats i ligan och får därmed spela Europa League-fotboll nästa säsong. Isak uttalade sig i förra veckan, för SVT, om att det var speciellt att delvis få starta och delvis få agera inhoppare under förra säsongen: ”Det är inte kul, självklart. Man vill alltid spela, oavsett hur det går. Men när man känner att man är het och kanske sitter på bänken nästa, det känns inte optimalt för en spelare. Det är klart att det sved, och så, men det gav mig mer tändvätska. Det fick mig att vilja ännu mer. Och så har vi ett bra lag, en bred trupp med många spelare, så jag förstår det också”.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 20/3

Guidetti var under vårsäsongen utlånad från Alavés till tyska andraligalaget Hannover, men nu gäller ett kontrakt med Alavés till sommaren 2022. Alavés kom förra säsongen på 16:e-plats i La Liga. Guidetti sa nyligen till SVT att han inte vill gå tillbaka och sitta på bänken i Spanien: ”Jag är inne i en rytm nu. Jag vill inte döda den rytmen. Jag vill inte gå tillbaka till att sitta på bänken, jag vill spela”.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 3/0

Den thailändska högstaligan har inte dragit igång efter coronavirusets utbrott. Ligan planeras starta den 12 september i år och ska sedan pågå fram till den 15 maj 2021.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 22/6

Sparta Prag slutade förra säsongen på tredjeplats i den tjeckiska högstaligan. Moberg Karlsson fick i början av säsongen knapp speltid, men lyfte under vårsäsongen igen, då han tog en ordinarie startplats i laget och gjorde flera mål. Totalt blev det sex mål, i alla turneringar, förra säsongen.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 15/0

Den turkiska ligasäsongen är avslutad. Galatasaray slutade sexa i Süper Lig.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 18/5 nollor

Den turkiska ligasäsongen är avslutad. Genclerbirligi slutade på tolfteplats i högstaligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 31/2

Bundesliga-säsongen är avslutad. Wendt fick under säsongen gott om speltid och Mönchengladbach slutade på fjärdeplats i ligan, vilket innebär spel i Champions League under nästa säsong.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 15/1

Bundesliga-säsongen är avslutad. Augustinssons Werder Bremen kvalade sig kvar i högstaligan efter seger över två möten med Heidenheim. Augustinsson stod för ett av lagets mål i returen mot Heidenheim. Under säsongen fick vänsterbacken varierat med speltid på grund av återkommande skadebekymmer. Enligt tyska tidningen Bild har Bremen, vid eventuellt intresse för Augustinsson från andra klubbar, satt en prislapp på sju miljoner euro, drygt 72 miljoner kronor.

Felix Beijmo, Werder Bremen – 5/0

Beijmo var under våren i år utlånad från Werder Bremen till Greuther Fürth, men fick knapp speltid under lånesejouren med endast fem matcher i den tyska andraligan. Nu gäller ett kontrakt, för Beijmo, med Bremen till sommaren 2022. I förra veckan uttalade sig dock den tyska klubbens sportchef Frank Baumann, för tyska tidningen Bild, om att Beijmo kan lånas ut igen: ”Vi hoppas att vi inom kort kan hitta en klubb där Felix kan få spela. Det kan bli så att det blir ytterligare ett lån”.

Robin Quaison, Mainz – 33/13

Bundesliga-säsongen är avslutad. Quaison imponerade under säsongen med 13 mål och två assist, samtidigt som Mainz slutade på 13:e-plats i högstaligan. Nyligen sa han till SVT att han är redo för en flytt till en större klubb, då han bland annat vill vinna titlar: ”Jag är redo. 100 procent. Det är inget som skrämmer mig. Jag gillar utmaningar och jag har en förmåga att anpassa mig snabbt så jag ser fram emot den kommande perioden”. I förra veckan meddelade även Mainz att Quaison blivit utsedd till ”Årets spelare”, för förra säsongen, i klubben.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 31/10

Bundesliga-säsongen är avslutad. Forsberg fick under säsongen varierat med speltid, samtidigt som Leipzig slutade på tredjeplats i ligan och därmed åter är kvalificerat för spel i Champions League nästa säsong. Forsbergs lag är även kvar i den här säsongens CL-slutspel och ska spela kvartsfinal i cupen. Forsberg uttalade sig i måndags, för tyska tidningen Kicker, om att han vill stanna i Leipzig: ”Jag är inte färdig här. Jag har två år kvar på kontraktet och jag känner mig väldigt tillfreds. Vi har ett fantastiskt lag med många spelare som sitter på stor potential. Jag utgår ifrån att jag stannar”.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 36/13

Bundesliga-säsongen är över. Andersson imponerade med tolv mål och tre assist på 33 ligamatcher och gjorde dessutom ett mål på tre matcher i den tyska cupen. Union Berlin, som var nykomling, slutade på elfteplats i ligaspelet. Den 28-årige svensken, som har kontrakt till sommaren 2022, har under senaste tiden även kopplats ihop med en flytt till flera olika klubbar, däribland till Newcastle, Lille och Schalke 04.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 25/0

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Ohlsson var under sin första säsong i St. Pauli ordinarie när laget slutade på 14:e-plats i den tyska andraligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 32/10

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Hrgota fick gott om speltid och stod för tio mål, samtidigt som Greuther Fürth blev nia i den tyska andraligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 31/1

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Nilsson kan se tillbaka på en lyckad säsong som ordinarie i Bielefeld, samtidigt som laget blev uppflyttat och får spela i Bundesliga nästa säsong. Tyska tidningen Kicker rankade nyligen Nilsson som ligans bästa mittback under andra halvan av säsongen i andraligan. Nilsson blev även, av tidningen, rankad som ligans bästa mittback under höstsäsongen.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Linnér fick, efter flytten från AIK i vintras, inte speltid i någon tävlingsmatch med sin nya klubb under förra säsongen, men fick än dock vara med och fira uppflyttning till Bundesliga. Nyligen uppgav tyska tidningen Kicker att Serie A-klubben Sampdoria gjort en förfrågan om att låna Linnér, men ännu är inget bekräftat.

USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 0/0

Sjöberg blev i förra veckan kvar på bänken när Columbus kryssade mot Minnesota United (1-1) och föll efter straffar i MLS-åttondelsfinalen. Därmed blev Columbus utslaget ur MLS-slutspelet. Sjöberg kom inte till spel i någon match i år i MLS.

Tom Pettersson, Cincinnati – 4/0

Pettersson spelade i förra veckan hela matchen när Cincinnati spelade 1-1 mot Portland Timbers och sedan föll efter straffläggning i MLS-åttondelsfinalen. Cincinnati är nu utslaget ur MLS-slutspelet. Backen spelade i alla lagets matcher i år i ligan och skrev så här på Twitter efter uttåget: ”Trots allt en bra insats av laget i Orlando-bubblan. Man vill alltid ha mer, men vi är på rätt väg”.

Robin Jansson, Orlando City – 5/0

Jansson kom i förra veckan till spel i 80 minuter, då han blev utbytt skadad, mot Los Angeles FC i MLS-kvartsfinalen. Matchen slutade 1-1 efter full tid och sedan vann Orlando efter straffläggning. Härnäst väntar, natten till fredag, Minnesota United i semifinal. I måndags var Jansson med på träningsplanen igen.

Gustav Svensson, Seattle – 4/0

Svensson Seattle åkte ut i åttondelsfinalen i MLS-slutspelet. Mittfältaren har avtal med Seattle över 2020 och har tidigare kopplats ihop med en flytt till IFK Göteborg.

Anton Tinnerholm, New York City – 5/0

Tinnerholms New York City åkte i förra veckan ut ur MLS-slutspelet. Svensken gjorde 90 minuter på planen mot Portland Timbers, men förgäves, då New York City föll med 3-1 i kvartsfinalen.

Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 4/2

Eriksson gjorde i förra veckan 67 minuter på planen och ett mål på straff när San Jose föll med 4-1 mot Minnesota United i MLS-kvartsfinalen och därmed åkte ut ur slutspelet. Eriksson har kontrakt med San Jose över 2020, men enligt Expressen förhandlar svensken med Djurgården om ett kontrakt. Eriksson lämnade under 2018 just Djurgården för spel i San Jose.

Adam Lundqvist, Houston – 3/0

Lundqvists Houston åkte ut i gruppspelet i MLS. Svensken kom till spel från start i lagets samtliga matcher i år i ligan.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 11/4

Tanda kom i förra veckan inte till spel i någon match. Ligaspelet har pausats igen med anledning av coronapandemin.