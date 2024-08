SVENSKKOLLEN: Sonko kan lämna - innan fönstret stänger

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

Larsson skadad - missar matcher

Wahlstedt svarar om petningar

Nilsson nära att bli träffad av bengal

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 1/0

A-League inleds den 18 oktober.

Annons

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 4/0

Spelade hela matchen som högerytter i 1-3-förlusten mot Anderlecht. Tidningen Gazet van Antwerpen gav 30-åringen betyget 6/10. Mechelen är ett av tre vinstlösa lag i Jupiler Pro League, där de är på 14:e plats.

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 5/1

27-åringen gjorde det enda målet på straff och varnades mot Royal Antwerp. Nilsson hade dessförinnan en nick i ribban.

"För tredje gången den här säsongen. Det var riktigt frustrerande, men till slut kunde jag göra mål”, säger han enligt sajten Voetbalkrant.

Anfallaren var nära att träffas av en bengal från bortaklacken, som landade en bit från Nilssons huvud när han låg nere. Royal Antwerp har fördömt händelsen och riskerar att straffas, enligt Het Nieuwsblad.

Annons

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Reservmålvakten satt på bänken när Union åkte ur Champions League-kvalet mot Slavia Prag (1-4 totalt). 22-åringen fanns sedan inte med i truppen när Charleroi besegrades med 1-0. Hans lag är tabellfyra.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 2/1

30-åringen spelade 65 minuter och satte kvitteringsmålet mot Mechelen. Anderlecht leder tabellen efter fyra omgångar.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 4/3

Yttern spelade i hela förlustmatchen mot Club Brügge och gavs betyget 5/10 av Gazet van Antwerpen. Hans lag är sexa i tabellen.

Momodou Sonko, KAA Gent - 3/0

19-åringen bänkades i Europa Conference League-kvalreturen mot Silkeborg, som Gent vann efter förlängning. Vänsteryttern hamnade sedan utanför truppen mot Westerlo.

Annons

Transferjournalisten Sacha Tavolieri skriver på plattformen X att Sonko “lockar mycket intresse och kan lämna innan transferfönstret stänger”. Sonko blev Gents dyraste köp för ett halvår sedan men den tidigare Häcken-spelare har behövt en anpassningsperiod.

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 5/0

Mittbacken hoppade i under den sista förlängningskvarten när Ludogorets kollapsade i CL-kvalet mot Qarabag (2-7 efter förlängning). Han spelade sedan 90 minuter i 1-0-segern över Levski Sofia. Ludogorets har vunnit samtliga ligamatcher men är tabellsexa i en haltande tabell.

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 0/0

Den cypriotiska ligan drar igång den 24 augusti.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 0/0

Den cypriotiska ligan drar igång den 24 augusti.

Annons

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Den cypriotiska ligan drar igång den 24 augusti.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 6/2

29-åringen spelade 80 minuter och drog på sig en varning när Pafos gick vidare till ECL-playoff. Detta efter en förlängningsseger (4-0) mot bulgariska CSKA 1948.

Filip Helander, Omonia Nicosia - 1/0

Mittbacken bänkades i ECL-kvalet mot Fehérvár, som Omonia vann med 3-0 sammanlagt.

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 2/0

Den cypriotiska ligan drar igång den 24 augusti.

DANMARK

Hugo Andersson, Randers FC - 2/0

25-åringen satt på bänken i 1-2-förlusten mot SønderjyskE.

John Björkengren, Randers FC - 5/0

Mittfältaren spelade hela matchen senast och fick betyget 5/10 i danska TV2 Sport. 25-åringen stod för framspelningen till Randers mål.

Annons

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 0/0

22-åringen satt på bänken mot SønderjyskE.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

18-åringen rehabiliterar en korsbandsskada.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 4/1

Lagkaptenen missade förra veckans matcher med en skada.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 7/0

27-åringen byttes ut skadad efter en timme i ECL-kvalet mot Banik Ostrava. Hans frånvaro kommer sträcka sig till landslagsuppehållet i september, enligt FC Köpenhamns hemsida. FCK gick vidare till playoff efter straffläggning.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 8/0

Spelade hela matchen i CL-kvalet mot Ferencváros och drog på sig en varning när FCM gick vidare med 3-1 sammanlagt. Högerbacken hoppade sedan i mitten första halvlek mot Lyngby (2-1) och fick betyget fem av TV2. Midtjylland är tabelltvåa i Superligaen.

Annons

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0

Mittfältaren rehabiliterar sig efter vårens sjukdom, och la i förra veckan upp en Instagram-bild iförd fotbollsskor och en boll vid fötterna. Den handlar dock inte om att 28-åringen börjat träna med laget igen.

“Varje gång som Kristoffer gör framsteg och man ser något bra, så blir jag självklart glad. Han har varit ute och gjort lite, det är vad jag vet. Jag vet att han tränat lite, men jag var själv inte med”, säger tränaren Thomas Thomasberg enligt bold.dk.

Eric Kahl, AGF Århus - 5/0

22-åringen spelade 84 minuter i 5-1-vinsten över Velje, där han noterades för en assist. Betyget blev fina 7/10 i TV2.

Felix Beijmo, AGF Århus - 5/1

Wingbacken öppnade målskyttet mot Vejle och levererade även en assist. Även han fick betyget sju av TV2. Århus-klubben är tabellfyra efter fem omgångar.

Annons

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 0/0

Nyförvärvet från Blackburn har suttit på bänken under säsongsinledningen, vilket AGF-tränaren Uwe Rösler förklarat med att målvakten inte varit i matchform. 25-årige Wahlstedt sa till Jyllands-Posten att han har bra dialog med tränarna i fråga om speltiden.

“När jag kom hit hade jag haft sju veckors ledighet. Självklart har jag tränat men jag har inte varit i match på det sättet. Men nu känner jag att jag verkligen är bra med och väldigt fit. Jag är redo och väntar på min chans. Det är upp till Uwe att besluta”, säger Wahlstedt enligt tidningen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 5/0

Den mångsidige 22-åringen spelade 90 minuter som vänsterback i 1-4-förlusten mot Silkeborg. TV2 delade ut underkända 3/10 i betyg medan Tipsbladet var ännu hårdare. Bland många dåliga insatser utsåg tidningen Svenssons till “matchens värsta”, och skrev att “det i efterhand står klart att han är bäst som mittfältare”.

Annons

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 3/1

23-åringen gjorde sitt första mål för säsongen när han öppnade målskyttet mot Silkeborg. Tipsbladet utsåg honom till bäst i Nordsjælland medan anfallaren gavs betyget fem av TV2.

Ben Engdahl, FC Nordsjælland - 0/0

Högerbacken saknades senast. Nordsjælland är tabellsexa.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 8/1

24-åringen byttes ut skadad i den första förlängningskvarten när Silkeborg förlorade i ECL-kvalet mot Gent. Mittbacken missade därför serieledarens kross mot Nordsjælland.

Lukas Björklund, SønderjyskE - 5/0

Den offensive mittfältaren fick 83 minuter när Jyllandsklubben tog säsongen första seger, mot Randers. SønderjyskE är nia i tabellen.

Melker Widell, AaB Ålborg - 5/0

22-åringen byttes ut i den 86:e minuten i 0-4-förlusten mot Brøndby. Mittfältaren gavs en femma av TV2. AaB är tabellåtta i Superligaen.

Annons

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 0/0

Mittbacken missade Premier League-premiären mot Fulham (1-0) på grund av en skada.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 1/0

22-åringen byttes ut i minut 54 i 1-1-matchen mot Bournemouth. Tidningen Nottingham Post delade ut betyget 6/10 medan BBC lyfte yttern som ett av Forest utropstecken i matchen.

Emil Krafth, Newcastle United - 1/0

Försvararen hoppade in efter en halvtimmes spel och gavs betyget 8/10 i tidningen The Chronicle. 30-åringen hyllades efteråt av managern Eddie Howe.

“Emil kom in under en svår match och jag tycker att han gjorde det magnifikt. Han är så pålitlig och har har aldrig svikit oss. Det var en briljant prestation från honom”, säger Howe enligt sajten The Northern Echo.

Annons

Alexander Isak, Newcastle United - 1/0

24-åringen spelade hela matchen mot Southampton och assisterade till det enda målet. The Chronicle gav honom betyget sju.

Robin Olsen, Aston Villa - 0/0

Målvakten saknades i 2-1-vinsten mot West Ham. Han har tidigare missat träningsmatcher på grund av en huvudskada.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 1/0

24-åringen hoppade in i den 79:e minuten i 1-1-matchen mot Leicester. Tidningen Evening Standard gav honom betyget 6/10, lika högt fick han hos sajten Football London.

Lucas Bergvall, Tottenham - 1/0

Gjorde Premier League-debut när han hoppade in i den 78:e minuten mot Leicester. Betyget blev sju i Evening Standard medan Football London gav en sexa.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 1/0

Den 20-årige mittfältaren hoppade in i slutminuterna i 3-0-vinsten mot Everton.

Annons

Hjalmar Ekdal, Burnley - 0/0

25-åringen rehabiliterar en muskelskada.

Ken Sema, Watford - 2/0

Yttern spelade en timme i ligacuppremiären mot MK Dons (5-0) men hamnade på bänken i 3-0-vinsten över Stoke.

Viktor Johansson, Stoke City - 2/1 nolla

25-åringen vilades i ligacupvinsten mot Carlisle (2-0) men var tillbaka när laget föll mot Watford. Tidningen Stoke Sentinel gav målvakten betyget 5/10.

Oliver Dovin, Coventry City - 2/0

Målvakten var inte med när Bristol City besegrades med 1-0 i ligacupens första omgång. 22-åringen stod sedan i 3-2-segern över Oxford United. Betyget i tidningen Coventry Telegraph blev 6/10.

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 2/0

Saknades i 2-1-vinsten över Hull i ligacupen. Mittfältaren spelade sedan 90 minuter i 0-4-förlusten mot Sunderland, där han också blev varnad och fick ett mål bortdömt. 26-åringen klarade sig undan med betyget 5/10 i tidningen The Yorkshire Post.

Annons

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 25/2

Försvararen rehabiliterar en korsbandsskada.

Benjamin Hjertstrand, Ekenäs IF - 3/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot HJK (0-3). Nykomlingen är sist i Veikkausliiga.

Elton Hedström, Ekenäs IF (utlånad från HTFF) - 3/0

Den 21-årige anfallaren hoppade in i den 81:a minuten mot HJK.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 22/9

Nästjumbon bröt en sex matcher lång förlustsvit med att spela mållöst mot FC Lahti. Anfallaren spelade hela matchen och träffade stolpen två gånger.

Ousmane Diawara, KuPS (utlånad från Altach) - 9/1

24-åringen spelade 70 minuter i 1-0-vinsten mot Ilves. KuPS leder finska ligan fyra poäng före HJK.

Simon Bengtsson, AC Oulu (utlånad från Helsingborgs IF) - 7/0



Annons

Vänsterbacken byttes ut i den 72:a minuten mot Gnistan (0-2). Oulu är tabellnia.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 2/0

Vänsterbacken hoppade in i 83:e minuten mot Reims (2-0-seger) i Ligue 1-premiären.

Amin Sarr, Lyon - 0/0

Forwarden är tillbaka efter lån hos Wolfsburg men får inte träna med A-laget, enligt Le Progrès. Sarr är alltså på väg bort från Lyon.

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 1/0

Målvakten skrev nyligen på för sin nya klubb och debuterade mot Montpellier (1-1) i Ligue 1-premiären i helgen. Johnsson orsakade en straff men stod också för två ”värdsklassräddningar”, enligt L’Alsace.

Joel Asoro, Metz - 0/0

Metz har ramlat ner i Ligue 2 och under sommaren har Asoro ryktats bort från klubben, men även varit hemma i Sverige på grund av familjeskäl. Nu är dock forwarden tillbaka i träning med sin franska klubb. ”Vi trodde att vi aldrig skulle få se honom igen”, skriver supportersajten Socios FC Metz.

Annons

Amar Fatah, Troyes - 0/0

Var inte med i Ligue 2-premiären och nyligen uppgav tidningen L’Est Éclair att den tidigare AIK-talangen inte kommer spela för Troyes den här säsongen. SpartaNiuews kopplar ihop Fatah med Sparta Rotterdam i den nederländska högstaligan. Troyes och Manchester City har samma ägare. Under sommaren har Fatah tränat och spelat med just City.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 21/2

Backen spelade hela matchen mot IF (3-0-seger) i helgen. B36 ligger femma i ligan.

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 3/0

Backen klev av mot Vestur (3-0-förlust) redan i 43:e minuten.

Viktor Agardius, NSI Runavik - 4/1

Backen spelade hela matchen mot Vestur.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 18/2

Backen hoppade in i 86:e minuten mot NSI (3-0-seger) i fredags. Vestur ligger sexa i ligan.

Alexander Berntsson, KI - 11/0

Annons

Albert Ejupi, KI - 10/0

Mittfältaren hoppade in i 69:e minuten mot Borac Banja Luka.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, Al Jazira Club - 0/0

Mittbacken var inte med i truppen till ligacupmatchen mot Al Bataeh (3-1-seger) i helgen.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 1/0

Backen spelade hela ligapremiären mot Glacis United (4-0-förlust).

Simon Silverholt, Europa Point FC - 0/0

Var inte med i premiären mot Glacis United.

Joel Sundström, Europa Point FC - 0/0

Satt på bänken mot Glacis United.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 3/0

Ytterforwarden byttes ut i 63:e minuten mot Noah (1-0-seger, 3-2-förlust sammanlagt) i Conference League-kvalet i torsdags och missade sedan helgens ligamatch mot Kreta på grund av en skada, enligt grekiska medier.

Annons

Franz Brorsson, Atromitos - 1/0

Mittbacken tävlingsdebuterade i ligapremiären mot Aris (1-1) och gjorde då ett självmål.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 5/3

Forwarden hoppade in i 75:e minuten mot Ajax (uttåg efter straffar) i Europa League-kvalet i torsdags och satte två straffar i straffläggningen. Därefter spelade han hela ligamatchen mot Asteras Tripolis (1-0-förlust) i helgen.

Emil Bergström, Panserraikos - 1/0

Mittbacken spelade hela ligapremiären mot Paok (3-2-förlust) i helgen.

Filip Sidklev, Aris FC - 0/0

Målvakten satt på bänken i ligapremiären mot Atromitos (1-1).

Sebastian Ring, PAS Lamia - 1/0

Vänsterbacken hoppade in i 68:e minuten mot Panetolikos (1-0-seger) i ligapremiären.

Simon Sandberg, PAS Lamia - 0/0

Backen var inte med i truppen mot Panetolikos.

Nikolaos Dosis, Volos - 0/0



Annons

Satt på bänken i ligapremiären mot Olympiakos (2-0-förlust).

IRAK

Sumar Almadjed, Duhok SC - 0/0

Ligaspelet har inte startat än.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 15/0

Ytterbacken spelade hela matchen mot Sabah i Conference League-kvalet i torsdags. St Patrick’s Athletic vann med 1-0 och gick vidare med totalt 2-0, och ligger annars sjua i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 21/0

Mittbacken spelade 90 minuter gånger två under den gångna veckan. Mot Flora (2-1-seger och avancemang) i Europa Conference League-kvalet och mot IA (2-1-förlust) i ligan. Vikingur leder ligan.

William Eskelinen, Vestri - 11/3

Målvakten stod mellan stolparna i 2-0-segern mot KR i helgen. Vestri ligger tia, tredje sist, i ligan.

Johannes Vall, IA - 19/2

Backen spelade hela matchen mot Vikingur (2-1-seger) under måndagen. IA ligger fyra i ligan.

Annons

Albin Skoglund, Valur - 2/0

Har debuterat för sin nya klubb med två inhopp i ligan, mot Breidablik (2-0-förlust) och FH (2-2). Valur ligger trea i ligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 1/0

Högerbacken har sagts vara aktuell för en flytt i sommar men nu har han återvänt till Israel, hoppade in i 90:e minuten mot Maccabi Netanya (2-1-seger) i en cupmatch i helgen och enligt flera israeliska medier kan Sundgren nu stanna i Maccabi Haifa. Återstår att se vad som händer framöver.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 2/0

Mittbacken startade både mot Real Madrid (2-0-förlust) i supercupfinalen och Lecce (4-0-seger) i ligapremiären under den gångna veckan.

Samuel Dahl, Roma - 0/0

Vänsterbacken satt på bänken i ligapremiären mot Cagliari (0-0).

Emil Holm, Bologna - 0/0

Högerbacken köptes loss av Bologna tidigare under sommaren men har ännu inte gjort tävlingsdebut för sin nya klubb.

Annons

Jesper Karlsson, Bologna - 0/0

Ytterforwarden satt på bänken i ligapremiären mot Udinese (1-1).

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren var inte med i truppen mot Udinese.

Zinedin Smajlovic, Lecce - 0/0

Inte med i truppen till ligapremiären mot Atalanta.

Jonas Rouhi, Juventus - 0/0

Backen satt på bänken i ligapremiären mot Como (3-0-seger).

Pontus Almqvist, Parma - 1/0

Forwarden hoppade in i 65:e minuten i ligapremiären mot Fiorentina (1-1), och debuterade därmed för sin nya klubb.

Jesper Karlström, Udinese - 2/0

Mittfältaren hoppade in i 58:e minuten i ligapremiären mot Bologna (1-1).

Emmanuel Ekong, Empoli - 2/0

Forwarden hoppade in i 85:e minuten i ligapremiären mot Monza (0-0).

Isak Vural, Frosinone - 2/0

Mittfältaren hoppade in i 85:e minuten i Serie B-premiären mot Sampdoria (2-2).

Annons

Joseph Ceesay, Cesena FC (utlånad från Malmö FF) - 3/0

Högerbacken spelade 69 minuter i Serie B-premiären mot Carrarese (2-1-seger).

Alexander Jallow, Brescia - 2/0

Ytterbacken spelade hela Serie B-premiären mot Palermo (1-0).

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 21/2

Mittfältaren spelade 83 minuter mot Kashima Antlers (0-0) i helgen. Urawa Red Diamonds ligger tia i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 25/1

Får fortsatt stort förtroende och spelade först 90 minuter som mittback i 2-0-segern mot HFX Wanderes. Därefter blev det 90 nya minuter, denna gång som central mittfältare i en ny trepoängare (2-1) mot Vancouver FC. De båda segrarna gör att Forge nu kliver upp i ensam serieledning av Canadian Premier League, två poäng före Atlético Ottawa.

NEDERLÄNDERNA

Annons

Mayckel Lahdo, AZ - 0/0

Yttern, som fick stora delar av våren förstörd av en skada, har återigen drabbats av en skada och saknades i matchtruppen mot NEC. AZ har ännu inte kommunicerat någon specifik information gällande skadans omfattning.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 2/0

Startade återigen när Go Ahead Eagles gästade Willem II. Go Ahead Eagles fick dock inte till offensiven och Edvardsen blev utbytt efter en timmes spel i en 0-2-förlust.

Simon Olsson, Heerenveen - 0/0

Spelade hela matchen på det centrala mittfältet när Heerenveen säkrade säsongens första poäng genom att spela 1-1 på hemmaplan mot Utrecht.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 24/3

Yttern har återvänt till Feyenoord efter sin utlåning till Heerenveen förra säsongen. Men i Feyenoords 5-1-seger mot Zwolle saknades Wålemark återigen i matchtruppen.

Annons

De nederländska medier Rijnmond och Football Transfers har tidigare att Wålemark inte finns med i planerna inför den kommande säsongen och att en flytt är aktuell innan sommarfönstret stänger.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 2/1

Yttern följde upp sin assist i premiären med att svara för ett av målen i Fortuna Sittards 3-0-seger mot Almere City på hemmaplan. Målet var Petersons första i Fortuna Sittard och efter matchen fick han frågor om avslutet (?) från snäv vinkel var menat som just ett avslut.

- Till hundra procent, jag sköt på mål. Ett fint mål, flinade Peterson till nederländska ESPN.

Adam Kaied, Nac Breda - 1/0

Den tidigare Helsingborg-spelaren blev kvar på bänken i 90 minuter när Nac tog en rejäl skalp genom att besegra Ajax med 2-1 på hemmaplan.

NORGE

Annons

Leon Hien, Odd - 1/0

Mittbacken har haft skadeproblem under säsongen, men i bortamötet med HamKam var han tillbaka i matchtruppen och byttes in med en knapp kvart kvar att spela. Detta var dock en klen tröst när nästjumbon föll med 0-1.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Rehabiliterar alltjämt sin skada och saknades när Rosenborg besegrade Viking med 2-1 på hemmaplan. I veckan publicerade klubben ett klipp från träningsplanen som visar att ytterbacken gör framsteg och åtminstone deltar i delar av den kollektiva träningen.

Adam Andersson, Rosenborg - 4/0

Tvingades kliva av i den senaste ligamatchen och var osäker till spel på förhand. När tränare Alfred Johansson presenterade matchtruppen till Viking stod det också klart att Andersson saknades i matchtruppen.

Filip Ottosson, Sandefjord - 19/1

Annons

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 8/1

Sandefjord har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Darrell Tibell, Sandefjord – 1/0

Sandefjord har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Elias Jemal, Sandefjord - 2/0

Sandefjord har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 6/0

Mittfältaren saknades i matchtruppen i 2-2-mötet med Haugesund på grund av en skada. Sarpsborg är tabelltia i Eliteserien.

Aimar Sher, Sarpsborg – 22/0

Mittfältaren är fortsatt bofast i startelvan och spelade 90 nya minuter när Sarpsborg fick med sig 2-2 från hemmamötet med Haugesund.

Marcus Sandberg, HamKam - 19/4

Målvakten är alltjämt bofast mellan stolparna och fick återigen chansen i mötet med Odd. Då höll Sandberg sin andra raka nolla i en 1-0-seger.

Annons

Sandberg har fått fina vitsord under säsongen, men med ett utgående kontrakt råder det nu osäkerhet kring huruvida han blir kvar i framtiden. Nyligen norska HA har nämligen två allsvenska klubbar kommit med anbud för Sandberg, som dock sägs vara positivt inställd till en fortsättning i HamKam.

William Kurtovic, HamKam - 16/0

Mittfältaren blev kvar på bänken i hela 1-0-segern mot Odd. HamKam är för närvarande tabellsjua i Eliteserien.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Fortsätter att agera andraval bakom Marcus Sandberg i ligaspelet och blev således kvar på bänken i matchen mot Odd.

Oscar Krusnell, Haugesund - 17/0

Spelade på nytt hela matchen till vänster i Haugesunds backlinje i matchen mot Sarpsborg. Efter en sen kvittering på straff fick gästerna med sig ett kryss, vilket gör att laget kliver upp på den negativa kvalplatsen.

Annons

Moonga Simba, Brann - 1/0

Brann stormar fram på dubbla fronter. Men Simba var inte med i matchtrupperna när laget tog sig till playoff till Europa Conference League, eller besegrade Fredrikstad med 4-0 i den efterföljande ligamatchen.

August Karlin, Lillestrøm – 11/0

Mittfältaren byttes in efter 83 minuters spel när Lillestrøm föll med 2-3 mot Strømsgodset efter ett mål på stopptid. Lillestrøm har nu två poäng ner till negativ kvalplats.

Eric Larsson, Lillestrøm – 10/0

Spelade hela matchen när Lillestrøm föll med 2-3 mot Strømsgodset på bortaplan. Lillestrøm har nu två poäng ner till negativ kvalplats.

Jabir Abdihakim Ali, Lilleström (lån från Västerås SK) - 0/0

Anfallaren har inte fått någon drömstart på sin utlåning till Lillestrøm. I 2-3-förlusten mot Strømsgodset blev det återigen bänkplats i 90 minuter.

Annons

Hampus Finndell, Viking - 5/0

Mittfältaren spelade från start och byttes ut efter 64 minuters spel när Viking föll med 1-2 i bortamötet med Rosenborg.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Blev kvar på bänken i hela matchen när Bodø/Glimt besegrade det polska mästarlaget Jagiellonia med 4-1 på hemmaplan och således tog sig vidare till playoff till Champions League. Där väntar Röda Stjärnan i ett dubbelmöte som inleds under tisdagskvällen. 21-åringen väntar alltjämt på debuten i sin nya klubb.

Nikolaj Möller, Strømsgodset - 1/1

Anfallaren hämtades nyligen in på lån från St. Gallen och har fått en drömstart i sin nya klubb. I debuten mot Lillestrøm byttes Möller in efter 65 minuters spel och sex minuter senare skickade han in sitt första mål i klubben. Strømsgodset vann till sist matchen med 3-2 efter ett stopptidsavgörande.

Annons

- Det har varit intensivt, men grabbarna har hjälpt mig jättemycket. De har tagit in mig i laget direkt och jag måste säga tack till alla i föreningen, det har gått snabbt, men de har hjälpt mig så mycket. Det känns jättebra, säger Möller i en intervju med klubben och fortsätter:

- Jag hade en tanke att komma in och ge mycket energi till laget. Vi låg under med 2-1, så det jag kan göra är att ge energi från bänken. Men jag vill såklart också göra mål. Grabbarna slog fina inlägg och jag var redo i boxen. Jag tycker att jag kunde ha gjort ett eller två mål till, men ett mål är också jättefint.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 3/4

Anfallaren saknades i den senaste ligamatchen på grund av en lättare skada, men var tillbaka inför mötet med Zaglebie Lubin. Ishak klev direkt in från start, men lämnade planen mållös efter 85 minuters spel när Lech Poznan säkrade en 1-0-seger. Trepoängaren innebär att Lech Poznan är tabelltrea efter fem spelade omgångar.

Annons

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Precis som under stora delar av fjolårssäsongen har Dagerståls säsongsupptakt kantats av skadeproblem. Således har mittbacken ännu inte spelat någon match under den nya säsongen.

Det har under en period varit oklart kring hur omfattande ankelskadan är, men Lech Poznan har nu gått ut med att Dagerstål "genomför en tremånadersplan". Denna har påbörjats med lättare löpning och det kommer att dröja åtminstone fyra till sex veckor innan Dagerstål är tillbaka i träning. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Dagerstål spelade sin senaste match för Lech Poznan den 28 oktober 2023. Hans nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2025.

Elias Andersson, Lech Poznan - 2/0

Vänsterbacken blev kvar på bänken i 90 minuter i 1-0-segern mot Zaglebie Lubin.

Annons

Alex Douglas, Lech Poznan - 5/0

Fortsätter att få förtroende efter sin flytt från allsvenskan och spelade 90 minuter på nytt när Zaglebie Lubin besegrades med 1-0.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 5/0

Spelade hela matchen när Widzew Lodz besegrades med 2-0 på hemmaplan. Pogon Szczecin är tabelltvåa efter fem spelade omgångar.

Gustav Berggren, Rakow - 5/0

Spelade hela matchen på Rakows centrala mittfält i det oavgjorda mötet med Gornik Zabrze. Rakow ligger sexa i Ekstraklasa.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 3/0

Blev kvar på bänken när Jagiellonia föll med 1-4 i returen mot Bodø/Glimt i kvalet till Champions League. Förlusten innebär att den polska mästaren nu kommer att ställas mot Ajax i playoff till Europa League.

Haliti spelade sedan 90 minuter när Jagiellonia gästades av Cracovia i ligan. Detta blev dock ingen munter historia för Jagiellonia, som föll med 2-4.

Annons

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 4/0

Mittbacken startade och byttes ut efter 80 minuter i Lechias 1-4-förlust mot Puszcza Niepolomice.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 5/1

Startade på det centrala mittfältet och spelade 58 minuter i 1-4-förlusten mot Puszcza Niepolomice.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 3/0

Byttes in efter 88 minuters spel när Braga avancerade till Europa League-playoff efter bortaseger mot Servette. Fick sedan chansen från start och spelade 69 minuter i 1-0-segern mot Boavista i ligan. Härnäst ställs Braga mot Rapid Wien i playoff till Europa League.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 3/3

Anfallaren har inlett ligaspelet precis som han avslutade förra säsongen: genom att göra mål. Bortamötet med CD Nacional skulle visa sig bli en enkel match för Gyökeres, som svarade för två av målen i 6-1-segern, där det ena benämndes som en "missil" av portugisiska Record.

Annons

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 4/0

Lämnades utanför truppen när Young Boys ställdes mot Printse-Nendaz i den första omgången schweiziska cupen. Matchen fungerade som en aptitretare inför matchen mot Galatasaray i playoff till Champions League och Bern-laget vann med hela 10-0.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 4/1

Även Lausanne-Sport har klivit in i den inhemska cupen och då fick laget en behaglig resa. Slutresultatet mot Champel skrevs till komfortabla 7-0 och Roche svarade för ett av målen när han fastställde slutresultatet tio minuter från slutet.

Jesper Löfgren, FC Luzern – 3/0

Byttes in i paus när Luzern avverkade Mendrisio med betryggande 4-1 i den första omgången av schweiziska cupen.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 0/0

Lagerbielke har inte varit med i Celtics matchtrupper under den här säsongen. Mittbacken har, enligt den brittiska tidningen Daily Record, fått grönt ljus att lämna storklubben - efter en tuff första säsong med knapp speltid. Svensken har bland annat kopplats ihop med olika klubbar i Serie A, däribland Lecce, Genoa och Udinese. Mittbacken har kontrakt med Celtic till 2028. Celtic toppar den skotska högstaligan.

Annons

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 7/6

Svensken, som har fått en fin start på säsongen med flera mål, stod i helgen för 90 minuter i 2-0-förlusten mot Rangers borta i andra rundan i skotska ligacupen. St. Johnstone är femma i ligan.

SLOVAKIEN

Hugo Ahl, Spartak Trnava - 7/0

Ahl stod i förra veckan för 74 minuter, då Spartak åkte ut mot polska Wisla Krakow på bortaplan i tredje rundan i Europa Conference League-kvalet. Efter ordinarie tid låg Spartak under med 2-0, och därmed gick matchen till förlängning, där lagen gjorde ett mål var, och sedermera blev det ett straffavgörande. I straffrysaren satte Ahl sin straff, men till slut blev det alltså ändå förlust. Svensken hoppade in i den 46:e minuten. Vidare gjorde Ahl i helgen 45 minuter, då han blev utbytt i halvtid, mot MSK Zilina (0-0) hemma i ligan. Spartak är på nionde plats i ligaspelet.

Annons

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 0/0

Burke har inte spelat så här långt under den här säsongen. Spartak är på nionde plats i ligan.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo – 1/1

Swedberg imponerade i förra veckan, då han stod för ett mål och en assist när det blev seger med 2-1 mot Alavés hemma i La Liga-premiären. Talangen hoppade in i halvtid i matchen, då Celta var i underläge. Efteråt skrev spanska tidningen AS följande om Swedberg: ”Han har gått från utfrysning till stjärnstatus på två år. Från att ha varit kritiserad för att inte spela till att vara en av publikens favoritspelare. Och han är bara 20 år...”.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 1/0

Starfelt stod i förra veckan för 45 minuter, då Celta Vigo slog Alavés med 2-1 hemma i La Liga-premiären. Mittbacken blev utbytt, vid underläge, i halvtid. Enligt spanska nättidningen Relevo vill Celta Vigo sälja Starfelt innan transferfönstret stänger. Anledningen uppges vara att Celta Vigo anser sig ha gott om backar med liknande kvaliteter.



Annons

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 24/2

Bojanic stod i förra veckan för 73 minuter, då det blev 1-2-förlust mot Suwon City hemma i ligaspelet. Ulsan är på tredje plats i ligan.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 24/8

Ludwigson hoppade i förra veckan in i halvtid och gjorde ett mål i 1-2-förlusten mot Suwon City hemma i ligaspelet. Ulsan är på tredje plats i ligan.



THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani - 2/0

Weidersjö gjorde i förra veckan 90 minuter mot Ratchaburi (1-1) på bortaplan i ligan. Uthai Thani är på 13:e-plats i högstaligan.

Emil Roback, Muangthong United - 2/0

Den tidigare Hammarby IF-talangen gjorde i förra veckan elva minuter i 1-0-segern mot Lamphun Warrior hemma i ligan. Muangthong United är på sjunde plats i ligaspelet.

Annons

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 1/0

Svensken är skadad och var i förra veckan utanför truppen i 1-2-förlusten mot Bohemians 1905 hemma i ligan. Karvina är nästjumbo i ligaspelet.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 2/0

Larsson svarade i förra veckan för en assist och 66 minuter i 4-2-förlusten mot Besiktas borta i ligan. Antalyaspor har en poäng efter två omgångar i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 2/0

Strandberg stod i måndags för 62 minuter mot Kasimpasa (1-1) hemma i Süper Lig. Hatayspor har en poäng efter två omgångar i ligan.

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 1/0

Larsson blev under måndagen noterad för en assist och 86 minuter i 4-1-segern mot Eintracht Braunschweig på bortaplan i första rundan i tyska cupen.

Annons

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 1/0

Mittfältaren gjorde i måndags 81 minuter i 1-0-segern mot TuS Koblenz borta i första rundan i tyska cupen.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 0/0

Mittbacken var i helgen utanför truppen på grund av ryggproblem, då det blev seger med 3-2 mot Alemannia Aachen borta i första rundan i tyska cupen.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 1/0

Bernhardsson stod i helgen för 90 minuter, då det blev seger med 3-2 mot Alemannia Aachen borta i första rundan i tyska cupen.

Eric Smith, St. Pauli - 1/0

Smith stod i helgen för 120 minuter, då St. Pauli slog ut Hallescher med 3-2 på bortaplan efter förlängning i första rundan i tyska cupen.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Mittfältaren var i helgen utanför truppen, då St. Pauli slog ut Hallescher med 3-2 på bortaplan efter förlängning i första rundan i tyska cupen.

Annons

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 3/2

Talangen noterades i helgen för ett mål och 77 minuter i 3-1-segern mot Teutonia 05 borta i första rundan i tyska cupen. Darmstadt har noll poäng efter två omgångar i 2. Bundesliga.

Isac Lidberg, Darmstadt - 1/0

Forwarden gjorde i helgen debut med ett 30 minuter långt inhopp och stod för en assist i 3-1-segern mot Teutonia 05 borta i första rundan i tyska cupen. Darmstadt har noll poäng efter två omgångar i 2. Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 3/0

Hrgota, som är lagkapten, svarade i förra veckan för 90 minuter i 2-0-segern mot Schott Mainz borta i första rundan i tyska cupen. Fürth har fyra poäng efter två omgångar i andraligan.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hussein har varit utanför Herthas matchtrupper under säsongsinledningen. Enligt den tyska tidningen Berliner-Kurirer har Hussein ingen framtid i Hertha, samtidigt som den tyska tidningen Bild har skrivit om intresse från Nederländerna och Sverige.

Annons

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 0/0

Johansson blev i måndags kvar på bänken i 1-4-förlusten mot Eintracht Frankfurt hemma i första rundan i tyska cupen. Braunschweig har vidare åkt på två raka förluster under säsongsinledningen i andradivisionen.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 0/0

Oudenne har varit utanför Hannovers A-lags matchtrupper under säsongsinledningen, och har i stället spelat med klubbens reservlag i tyska tredjeligan. Hannover har fyra poäng efter två omgångar i 2. Bundesliga.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 5/2

Levi svarade i förra veckan 26 minuter mot armeniska Ararat (3-3) hemma i tredje rundan i Europa Conference League-kvalet. I och med krysset (4-3 över två möten) blev Levis lag klart för Conference League-playoff. Vidare stod han i helgen för ett nickmål och 73 minuter i 1-0-segern mot MTK Budapest hemma i ligan. Därmed blev han stor hjälte. Puskás Akadémia toppar ligan med tolv poäng efter fyra spelade omgångar.

Annons

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 15/7

Forsberg, som är kapten i Red Bulls, har under senaste tiden slitit med skadeproblem. I förra veckan spelade inte laget någon match. Red Bulls är på fjärde plats i östra divisionen.

Noah Eile, New York Red Bulls - 24/0

Eiles lag spelade inte i förra veckan. Red Bulls är på fjärde plats i östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City - 27/1

Janssons lag spelade inte i förra veckan. Orlando är på sjunde plats i östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 16/1

Mittbacken var i förra veckan utanför truppen, då det blev förlust med 4-2 mot America borta i åttondelsfinal i ligacupen. St. Louis är nästjumbo i västra divisionen i MLS.

Rasmus Alm, St. Louis City - 12/1

Alm var i förra veckan utanför truppen, då det blev förlust med 4-2 mot America borta i åttondelsfinal i ligacupen. St. Louis är nästjumbo i västra divisionen i MLS.

Annons

Christopher McVey, DC United - 21/1

Just nu är det uppehåll i MLS. DC United är på 13:e-plats i östra divisionen.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 7/1

Jansson stod i förra veckan för 86 minuter i 2-0-segern mot Trabzonspor hemma i tredje rundan i Europa League-kvalet, och i och med segern blev Rapid Wien klart för playoff. Vidare stod han i helgen för 78 minuter i 2-0-segern mot Tirol hemma i ligan. Rapid Wien är tvåa i ligaspelet.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 6/0

Perez Vinlöf svarade i förra veckan för 90 minuter mot TSV Hartberg (1-1) på bortaplan i ligaspelet. Austria Wien är på sjunde plats i ligan.

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 3/0

18-åringen, som är son till Olof Mellberg, gjorde i förra veckan ett kort inhopp i 1-0-segern mot LASK på bortaplan i österrikiska högstaligan. Vidare var han utanför lagets matchtrupp mot Twente (3-3) borta i tredje rundan i Champions League-kvalet. Salzburg vann med 5-4 över två möten, och gick därmed vidare till Champions League-playoff. Salzburg har nio poäng efter tre ligaomgångar. Under årets säsong har Mellberg även gjort en match med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i andraligan.