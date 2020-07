SVENSKKOLLEN: Tidigare Blåvitt-mittfältare fast på läktaren i Serie A - väntar på att få göra debut

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

Mikael Lustig, Gent – 30/0

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/2

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

BULGARIEN

Mirza Hasanbegovic, Lokomotiv Plovdiv – 0/0

Den bulgariska ligan är tillbaka i veckan efter ett kortare uppehåll.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 31/10 nollor

Randers vann med 3-1 mot Esbjerg och 2-1 mot Odense. Målvakten fick betyget 4/6 i tidningen Ekstra Bladet i den senare matchen.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 42/1

Vänsterbacken spelade både mot Midtjylland (1-3) och i det mållösa derbyt mot Brøndby. I Ekstra Bladet fick han betyget 3 respektive 2.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 38/0

"Sotte" var tillbaka i FCK:s elva. Mittbacken spelade 63 minuter mot Midtjylland och hela matchen mot Brøndby. I förlustmatchen blev det en fyra och efter derbyt gavs han en trea i betyg.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 37/10 nollor

​Stod för FCK och fick betyget 3/6 efter båda matcherna av Ekstra Bladet.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 32/1

Midtjylland är danska mästare säsongen 2019/20. Andersson spelade hela matchen mot FCK och fick betyget 3/6 men bänkades mot Aarhus när hans lag förlorade med 3-1.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 26/2

​Mittfältaren byttes ut i halvtid mot Aarhus men fick 90 minuter mot FC Köpenhamn. Han gavs betyget 2 mot FCK och sedan en trea efter förlusten mot Aarhus.

Simon Tibbling, Brøndby – 26/2

Tibbling spelade 65-70 minuter både mot Nordsjælland (4-0) och i Köpenhamnsderbyt. I den förra matchen kom dessutom 25-åringens första mål i säsongens Superligaen. Mittfältaren fick högst betyg av alla på planen, 5/6, mot Nordsjælland och en trea mot FCK av Ekstra Bladet.

Simon Hedlund, Brøndby – 36/6

Anfallaren har tidigare testat positivt för covid-19 och stod utanför truppen i lagets två senaste matcher.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 30/12

​Stod i 1-0-vinsten mot Aarhus och det mållösa mötet med Nordsjælland. 27-åringen fick betyget 4/6 respektive en trea hos Ekstra Bladet.

Niklas Backman, Aarhus GF – 24/0

Mittbacken har inte återhämtat sig från en skada och saknades i förra veckans matchtrupper.

William Eskelinen, Aarhus GF – 29/11

Målvakten fick en fyra efter insatsen mot Aalborg och en trea mot Midtjylland.

Franz Brorsson, Esbjerg – 7/1

Malmö FF-lånet var inte med när redan nedflyttade Esbjerg förlorade säsongens sista match mot Randers (1-3).

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 14/1

Egyptiska Premier League planerar en omstart den 7 augusti.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 41/1

Spelade 90 minuter både i 3-0-vinsten mot Aston Villa och 2-2-mötet med Southampton. Mittbacken fick betyget 6/10 av Manchester Evening News efter bägge insatserna.

Emil Krafth, Newcastle United – 17/0

Högerbacken fick en ny start i laget mot Manchester City. Tyvärr för Krafth så förlorade Newcastle mot ligatvåan med 5-0. Krafth byttes ut efter 84 minuter och fick sedan ett elva minuter långt inhopp i 1-2-förlusten mot Watford.

Viktor Gyökeres, Brighton & Hove Albion – 0/0

Anfallaren har saknats i Brightons matchtrupper sedan utlåningen till tyska St. Pauli.

Pontus Jansson, Brentford – 31/0

Succén fortsätter för Janssons Brentford. Mittbacken fick 90 minuter både mot Charlton (2-1) och Derby (3-1). Laget är tre poäng bakom andraplacerade West Bromwich med tre omgångar kvar av The Championship.

Niclas Eliasson, Bristol City – 38/3

Laget är ur en djup formsvacka efter vinster mot Hull (2-1) och Middlesbrough (3-1). Eliasson blev fast på bänken vid båda tillfällena.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 7/1

Forwarden spelade hela matchen mot Honka i onsdags. Mariehamn fick nöja sig med ett 0-0-resultat på hemmaplan.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 6/0

Backen satt på bänken under hela matchen mot Honka.

Jakob Tånnander, HJK - 2/0

Målvakten fick återigen sitta på bänken när HJK slog Haka med 3-1 i onsdags.

Tatu Varmanen, TPS - 9/0

Spelade hela matchen när TPS föll med 1-0 hemma mot Ilves förra tisdagen.

Yassin Housni, TPS - 1/0

Var inte med i truppen mot Ilves.

GIBRALTAR

Lukas Corner, Europa Point FC 9/8

Gibraltars högstaliga är avslutad, efter beslut från fotbollsförbundet.

Hassan Kanneh, Europa Point FC 0/0

Gibraltars högstaliga är avslutad, efter beslut från fotbollsförbundet.

GREKLAND

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 25/1

Har varit skadad men var tillbaka i truppen mot jumbon Panionios i helgen. Sjöstedt fick dock inte hoppa in. Panetolikos tog en viktig 2-0-seger och klev upp på säker mark. Man har tre poäng ner till kvalplatsen.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 28/10

Forwarden startade mot Panionios, och gjorde mål. I den 40:e minuten satte han en straff till 1-0. Bajrovic blev sedan utbytt i den 64:e minuten.

Daniel Sundgren, Aris – 19/0

Högerbacken har varit i frysboxen länge och är fortsatt utanför Aris matchtrupper, trots att en rad spelare lämnade klubben vid senaste månadsskiftet.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 16/0

Backen spelade 90 minuter gånger två under den gångna veckan, när Valur slog Vikingur med 5-1 och kryssade mot Stjarnan (0-0). I den andra matchen drog han på sig ett gult kort.

Marcus Johansson, IA – 7/0

Backen startade i båda den gångna veckans matcher. Mot HK fick laget nöja sig med en poäng (2-2). Då spelade Johansson hela matchen. Mot Grotta blev det seger med 4-0 och den gången blev svensken utbytt i 76:e minuten.

ITALIEN

Robin Olsen, Roma – 18/3

Har lämnat Cagliari, som han var utlånad till.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 14/6

Forwarden startade i Milans båda matcher under den gångna veckan. Först stod laget för en makalös vändning hemma mot Juventus, från 0-2 till 4-2. Då gjorde Zlatan ett mål (på straff) och en assist innan han blev utbytt i den 67:e minuten. Mot Napoli i söndags blev det 61 minuters speltid för Ibrahimovic, när Milan fick med sig en poäng på bortaplan. Med sex omgångar kvar att spela har laget två poäng upp till just Napoli på sjätteplatsen, som innebär en kvalplats till Europa League.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Juventus) – 33/7

I onsdags föll Parma med 2-1 borta mot Roma. Då startade Kulusevski men blev utbytt i den 81:a minuten. I söndags hoppade han sedan in i paus hemma mot Bologna, och var med och vände 0-2 till 2-2. En hörna från svensken i den 93:e minuten ledde fram till reduceringen och två minuter senare kvitterade Parma.

Riccardo Gagliolo, Parma – 30/1

Vänsterbacken satt på bänken under hela matchen mot Roma, men spelade hela matchen mot Bologna och stod för assisten till 2-2-kvitteringen i den 95:e minuten.

Albin Ekdal, Sampdoria – 30/0

Mittfältaren startade i båda den gångna veckans matcher. Först föll Sampdoria med 2-0 borta mot topplaget Atalanta (Ekdal utbytt i 83:e minuten) och därefter blev det en 3-1-seger borta mot bottenkollegan Udinese. Då spelade Ekdal hela matchen och bjöd på en assist. De tre poängen innebär att laget fortsatt håller ett avstånd ner till en nedflyttningsplats. Gapet är nu sex poäng stort.

Mattias Svanberg, Bologna – 20/0

Mittfältaren fick en start och ett inhopp under den gångna veckan. Mot Sassuolo (förlust med 2-1) spelade Svanberg i 61 minuter, och mot Parma (2-2) hoppade han in i den 77:e minuten.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 27/2

Yttermittfältaren var avstängd när Udinese slog jumbon Spal med 3-0 på bortaplan, men spelade sedan hela matchen mot Sampdoria (förlust med 3-1) i helgen. Laget har sex poäng ner till en nedflyttningsplats.

Sebastian Eriksson, Genoa - 0/0

Flyttade till Italien i vintras och väntar fortsatt på att få göra sin Serie A-debut för Genoa. Eriksson var utanför truppen både mot Napoli och Spal under den gångna veckan. Efter förlust mot det förstnämnda laget och därefter en 2-0-seger hemma mot jumbon har Genoa bara en poäng ner till en nedflyttningsplats.

Samuel Gustafson, Cremonese – 16/0

Cremonese plockade sex väldigt viktiga poäng under den gångna veckan. Först besegrade man jumbon Livorno med 2-1 på bortaplan och därefter blev det seger med 1-0 hemma mot Chievo. Laget är på säker mark i Serie B och har två poäng ner till kval. Mittfältaren Gustafson startade mot Livorno (utbytt i 61:a minuten) och hoppade in (41:a minuten) mot Chievo.

Samuel Armenteros, Crotone – 22/5

Forwarden fick nöja sig med ett inhopp på två matcher under den gångna veckan. I fredags kom han in i den 72:a minuten när Crotone slog Cittadella med 3-1. Därefter satt han på bänken under hela toppmötet med Pordenone (seger med 1-0) under måndagen. Crotone ligger tvåa i Serie B och innehar därmed en direktplats upp till Serie A. Man har fem poäng ner till trean, med fyra omgångar kvar att spela.

Marcus Rohdén, Frosinone – 23/2

Mittfältaren spelade 90 minuter både mot Empoli (förlust med 2-0) och Juve Stabia (2-2) under den gångna veckan. Fram till corona-uppehållet var Frosinone med och slogs om en direktplats upp till Serie A, men hoppet om att sluta tvåa är nu mer eller mindre borta. Laget har nio poäng upp och det återstår fyra omgångar. Just nu ser det ut att bli kval upp till högstaserien för Alessandro Nestas gäng.

Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Satt på bänken under hela matchen mot Trapani (1-1) i fredags men fick ett inhopp i den 87:e minuten borta mot Cremonese (förlust med 1-0) under måndagen.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Mittbacken var inte med i truppen varken mot Trapani eller Cremonese.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Den kanadensiska ligan har inte dragit igång än.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Sam Larsson är på plats och tränar med resten av laget. Det kinesiska ligaförbundet har meddelat att premiären är satt till den 25 juli.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 0/0

Marcus Danielson är på plats och tränar med resten av laget. Det kinesiska ligaförbundet har meddelat att premiären är satt till den 25 juli.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 29/9

Den nederländska ligan är avslutad då den blåstes av i förtid. Utrecht slutade sexa och missade playoff. Det blev sex mål och sex assist på 23 starter.

Kristoffer Peterson, Utrecht (Utlånad från Swansea) – 8/2

Den nederländska ligan är avslutad. Utrecht slutade sexa och missade playoff. Det blev sex mål och sex assist.

Sebastian Holmén, Willem II – 29/1

Willem II blev femma i ligan. Den förre Elfsborgsstjärnan prisad till säsongens spelare, framröstad av fansen.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 17/3

Groningen har kommunicerat att Joel Asoros köpoption inte kommer att utnyttjas. Svensken har därmed återvänt till Swansea. I Groningen svarade Asoro för tre mål och två assist på 15 ligamatcher. Groningen slutade nia efter 26 omgångars spel.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 24/6

Eredivisie blåstes av i förtid på grund av coronapandemin där Groningen slutade nia. Svensken Ramon Pascal Lundqvist noterades för fem mål och två assist på 20 ligamatcher.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 15/4

Eredivisie blåstes av i förtid på grund av coronapandemin där Groningen slutade nia. Fyra starter och sju inhopp med facit två mål blev det för Gabriel Gudmundsson i ligaspelet.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 23/0

Tesfaldet Tekies Fortuna Sittard slutade på en 16:e plats i ligaspelet. Den nederländska sajten FCUpdate.nl uppgav tidigare att Tesfaldet Tekie är tillbaka från semester men att 23-åringen saknades på lagets träning av ”disciplinära skäl”.

Pontus Dahlberg, FC Emmen (Utlånad från Watford) - 0/0

Pontus Dahlberg hann inte stå en enda match i FC Emmen. Nu har låneavtalet gått ut och Dahlberg är tillbaka i England och tränar med Watford FC.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 0/0

Har haft det lite stökigt och ska nu försöka få ordning på det. Var utlånad från Hannover till Waalwijk som slutade sist i ligan. Svensken gjorde ett mål på sju starter. Nu lämnar han klubben och är presenterad som ny spelare i Fortuna Sittard. Blir därmed lagkamrat med Tesfaldet Tekie.

Rami Hajal, Heerenveen - 7/0

Eredivisie blåstes av i förtid på grund av coronapandemin. Mittfältaren gjorde fem inhopp i ligan och två i cupspelet.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 7/2

Efter två omgångar med reducerad speltid var Kalludra tillbaka i startelvan för Kristiansund mot Stabek. Svensken inledde start då han redan i den tolfte matchminuten spelade fram lagkamraten Bent Sörmo till 1-0. Stabek vände och vann sedan till 1-2.

Andreas Linde, Molde – 7/2 hållna nollor

Det går bra för målvakten Andreas Lindes Molde. Under helgen plockade laget sin sjätte vinst denna säsong när Haugesund besegrades med 3-0. Lindes andra hållna nolla denna säsong. Fick ett starkt betyg av norska tidningen VG.

Mattias Moström, Molde – 2/0

Utanför truppen i två raka matcher. Nu mot Haugsund var Moström tillbaka i truppen då han i den 71:a matchminuten fick hoppa in och noterades för en assist på 3-0-målet.

Marcus Sandberg, Stabæk – 7/3 nollor

Stod hela matchen och släppte in ett mål i 1-2-vinsten mot Kristiansund. Fick godkänt betyg i norska VG.

Anton Kralj, Sandefjord - 7/0

Förlusterna fortsätter att dugga tätt för Anton Kraljs Sandefjord. Under helgen åkte laget på sin femte raka förlust då man föll mot Brann med 3-1. Kralj spelade hela matchen.

William Kurtovic, Sandefjord - 7/0

Spelade 73 minuter i 3-1-förlusten mot Brann. Tilldelades även ett gult kort.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 7/2 hållna nollor

Vinden han vänt för David Mitov Nilsson och Mikael Stahre-tränade laget Sarpsborg. Under helgen säkrade laget sin andra raka vinst när Start besegrades med 1-0. Mitov Nilssons andra raka nolla. Svensken stod hela matchen.

Anton Salétros, Sarpsborg (Utlånad från Rostov) - 7/0

Spelade 90 minuter när Sarpsborg besegrade Start med 1-0.

Kevin Kabran, Start - 7/0

Föll tungt mot Sarpsborg med 1-0. Kevin Kabran spelade 90 minuter.



Dino Islamovic, Rosenborg - 7/1

Helgen följdes upp av en ny vinst men tyvärr inget nytt mål. Dino Islamovics Rosenborg besegrade Strömsgodset med 3-0 och placerar sig nu femma i ligan.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 11/1

Ligan är inte igång.

POLEN

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 13/3

Ingen vinst på de sju senaste matcherna för Pawel Cibickis Pogoń Szczecin. Senast satt svensken på bänken hela matchen och denna gång fanns Cibicki inte ens med i truppen.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 11/0

Sist i ligan med nio poäng upp till säker mark. Helgen resulterade i en 2-0-förlust mot Sepsi Sf. Gheorghe där Valmir Berisha satt på bänken hela matchen.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 26/1

Efter flera matcher utan en vint skulle trepoängaren tillslut komma. I helgen besegrades Ural med 3-0 där Kristoffer Olsson spelade 90 minuter.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Viktor Claesson är på väg tillbaka från sin knäskada.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 27/7

Marcus berg var den som inledde målskyttet när Krasnodar besegrade Ural med 3-0. I den trettonde matchminuten nickskarvade 33-åringen in 1-0.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 16/1

I mötet med Ufa var det Hadzikadunic som spräckte nollan när han i den 27:e matchminuten gav Rostov ledningen på hemmaplan. Gästerna skulle därefter vända och vinna matchen. I helgens match mot Orenburg, som slutade 0-0, spelade Hadzikadunic 90 minuter.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 27/9

Det går fortsatt tungt för Jordan Larssons Spartak Moskva. Efter 1-1 mot Lokomotiv Moskva och 1-0-förlust mot Sochi står laget nu på fem raka ligamatcher utan vinst. Larsson spelade 33 minuter mot Sochi.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 9/0

Starfelt fortsätter att få förtroende i Rubin Kazan. Tredje raka 90-minuters matchen slutade 1-1 mot CSKA Moskva.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva (lånad från Genoa) – 9/0

Efter en förlust mot Ural studsade Oscar Hiljemarks Dynamo Moskva tillbaka i helgens ligamatch mot PFK Krylja Sovetov Samara då man vann med 2-0. Hiljemark spelade hela matchen.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem – 20/9

Ligan avslutades i mars och Strandbergs lag kom trea från slutet.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 23/6

Efter att ha saknats i matchtruppen var Alexander Gerndt tillbaka i matchtruppen mot St. Gallen. Gerndt spelade 75 minuter och var den som låg bakom 2-2-målet i 46:e minuten. I helgens 3-3-match mot Luzern spelade Gerndt 33 minuter.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

I helgen säkrade Mattias Anderssons Sion den första vinsten sedan uppehållet. Sjätte raka matchen där Andersson inte fanns med i truppen.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 10/0

Försvararen Emil Bergströms kontrakt gick ut den sista juni och har därmed återvänt till Utrecht.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 17/2

Den skotska ligan avslutades i förtid till följd av coronapandemin. Rangers slutade på andraplats i högstaligan. Helander fick under säsongen en hel del speltid, men var skadad från mitten av december och framåt och gjorde därmed senast en tävlingsmatch med laget den 8 december i fjol mot Celtic i den skotska ligacupen.

Melker Hallberg, Hibernian – 25/2

Den skotska ligan avslutades i förtid till följd av coronapandemin. Hibernian slutade på sjundeplats i högstaligan. Hallberg fick under säsongen gott om speltid.

SLOVAKIEN

Malkolm Moenza, Spartak Trnava – 9/0

Moenza gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Slovan Bratislava (0-0) i den slovakiska högstaligan. Spartak Trnava slutade därmed på fjärdeplats i ”mästerskapsserien” och nu väntar sålunda play off-spel mot Trencin om kval till Europa League i sommar. Mötet med Trencin är en play off-semifinal och vid seger där väntar även en play off-final om kvalplatsen.

Dijan Vukojevic, Spartak Trnava – 6/1

Vukojevic spelade i helgen från start och gjorde 79 minuter på planen mot Slovan Bratislava (0-0) i den slovakiska högstaligan. Spartak Trnava slutade därmed på fjärdeplats i ”mästerskapsserien” och nu väntar sålunda play off-spel mot Trencin om kval till Europa League i sommar. Mötet med Trencin är en play off-semifinal och vid seger där väntar även en play off-final om kvalplatsen.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 42/16

Isak har, sedan senaste Svenskkollen, kommit till spel i en match. Anfallaren satt nämligen i förra veckan på bänken i 90 minuter mot Granada (3-2-förlust) innan han i måndags spelade från start, men blev utbytt i halvtid i 2-1-segern mot Villarreal i ligan. Isak var bland annat nära ett konstmål i första halvan av matchen, då han tog ner ett inspel i straffområdet på bröstet och sedan slog till mot mål direkt, men blev alltså sedan utbytt i halvtid. Isak fick 3 av 5 i betyg av spanska tidningen Diario Vasco efteråt. Real Sociedad är på sjundeplats i ligaspelet.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 20/3

Guidetti har under våren varit utlånad från Alavés till tyska andraligalaget Hannover. Den 28 juni avslutade han den tyska ligasäsongen med 69 minuter på planen i Hannovers 2-0-seger mot Bochum. Därefter tackade han för sig i klubben. Guidetti har just nu avtal med Alavés till sommaren 2022. Alavés kryssade senast i måndags mot Getafe (0-0) i La Liga och är på 17:e-plats i ligatabellen. Senast Guidetti gjorde en tävlingsmatch med Alavés var i december i fjol i spanska cupen.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 3/0

Den thailändska högstaligan har inte dragit igång efter coronavirusets utbrott. Ligan planeras starta den 12 september i år och ska sedan pågå fram till den 15 maj 2021.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 22/6

Moberg Karlsson spelade i förra veckan från start och gjorde 70 minuter på planen mot Slavia Prag (0-0) i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag slutade därmed på tredjeplats i år i den tjeckiska högstaligan, som är över för den här gången.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 13/0

Durmaz får fortsatt knappt med speltid i Turkiet. 31-åringen fick i förra veckan ett tio minuter långt inhopp mot Alanyaspor (4-1-förlust) i ligan och satt sedan på bänken i 90 minuter i 1-0-förlusten mot Ankaragücü i ligan. Galatasaray är på femteplats i den turkiska högstaligan.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 17/5

Nordfeldt kom inte till spel i förra veckan mot Fenerbahce (1-1) och mot Göztepe (3-1-seger) i Süper Lig. Genclerbirligi är tolva i den turkiska högstaligan. Detta på grund av skada. Svensken skadade sig under uppvärmningen inför mötet med Fenerbahce.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 31/2

Bundesliga-säsongen är avslutad. Wendt fick under säsongen gott om speltid och Mönchengladbach slutade på fjärdeplats i ligan, vilket innebär spel i Champions League under nästa säsong. GP rapporterade därefter i förra veckan att Wendt håller igång med IFK Göteborg. Blåvitt-sportchefen Kennet Andersson sa så här, till tidningen, om det: ”Som vanligt är det kul när de vill titta in och hälsa på, så är det ju. En fjäder i hatten till hela staben varje gång”.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 15/1

Bundesliga-säsongen är avslutad. Augustinssons Werder Bremen kvalade sig nyligen kvar i högstaligan efter seger över två möten med Heidenheim. Augustinsson stod för ett av lagets mål i returen mot Heidenheim. Under säsongen fick vänsterbacken varierat med speltid på grund av återkommande skadebekymmer.

Felix Beijmo, Greuther Fürth (utlånad från Werder Bremen) – 5/0

Beijmo var under vårsäsongen utlånad från Werder Bremen till Greuther Fürth, men fick knapp speltid under lånesejouren med endast fem matcher i den tyska andraligan. Framöver gäller ett kontrakt, för Beijmo, med Bremen till sommaren 2022. Tyska tidningen Weser-Kurirer skrev dock nyligen att det inom de ”kommande veckorna” kommer att tas ett beslut om Beijmos framtid i klubben. Beijmo har ännu inte fått speltid med Bremens A-lag i Bundesliga och var så sent som under andra halvan av 2019 utlånad till Malmö FF. Möjligen kan han lämna Bremen i sommar, permanent eller på lån igen.

Robin Quaison, Mainz – 33/13

Bundesliga-säsongen är avslutad. Quaison imponerade under säsongen med 13 mål och två assist, samtidigt som Mainz slutade på 13:e-plats i högstaligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 31/10

Bundesliga-säsongen är avslutad. Forsberg fick under säsongen varierat med speltid, samtidigt som Leipzig slutade på tredjeplats i ligan och därmed åter är kvalificerat för spel i Champions League nästa säsong. Forsbergs lag är även kvar i den här säsongens CL-slutspel och kommer senare i sommar att få spela kvartsfinal i cupen. Ännu är det dock oklart om Forsberg är kvar i klubben då. Svensken, som har avtal till sommaren 2022, har under en längre tid rapporterats vara på väg bort från Leipzig och kan möjligen lämna för en ny klubbadress i sommar.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 36/13

Bundesliga-säsongen är över. Andersson imponerade med tolv mål och tre assist på 33 ligamatcher och gjorde dessutom ett mål på tre matcher i den tyska cupen. Union Berlin, som var nykomling, slutade samtidigt på elfteplats i ligaspelet. Den 28-årige svensken, som har kontrakt till sommaren 2022, har under senaste tiden även kopplats ihop med en flytt till flera olika klubbar. Tyska tidningen Kicker skrev nyligen att Schalke 04 vill ha anfallaren, men att även Celtic, Newcastle, Bournemouth, Leeds, West Bromwich och Brentford är intresserade av svensken. Newcastle och Schalke är dock, enligt tidningen, de hetaste alternativen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 25/0

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Ohlsson var under sin första säsong i St. Pauli ordinarie när laget slutade på 14:e-plats i den tyska andraligan.

Mikael Ishak, Nürnberg – 15/1

Ishak kom i helgen till spel i 79 minuter i 3-1-förlusten mot Ingolstadt i kvalet om nytt kontrakt i den tyska andraligan. Nürnberg vann dock första mötet med 2-0 på hemmaplan och klarade sig därmed kvar i andraligan. Nu är han samtidigt på väg att skriva på för polska storklubben Lech Poznan, som tidigare under tisdagen bekräftade att Ishak är på plats hos klubben för en läkarundersökning.

Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 24/4

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Jeremejeff fick under säsongen varierat med speltid i Dynamo Dresden, som slutade som jumbo i den tyska andraligan och därmed får spela tredjeligafotboll nästa säsong. Jeremejeffs kontrakt, som är till sommaren 2022, gäller trots nedflyttningen. Tyska tidningen Kicker uppgav nyligen att tyska Bochum (andraligan), ryska Rostov (högstaligan), nederländska Twente (högstaligan) och engelska Hull (andraligan) följer svensken.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 32/10

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Hrgota fick gott om speltid och stod för tio mål, samtidigt som Greuther Fürth blev nia i den tyska andraligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 31/1

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Nilsson kan se tillbaka på en lyckad säsong som ordinarie i Bielefeld, samtidigt som laget blev uppflyttat och får spela i Bundesliga nästa säsong.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Linnér fick, efter flytten från AIK i vintras, inte speltid i någon tävlingsmatch med sin nya klubb under den här säsongen, men fick än dock nyligen vara med och fira uppflyttning till Bundesliga. I måndags uppgav tyska tidningen Kicker att Serie A-klubben Sampdoria gjort en förfrågan om att låna Linnér, men ännu är inget bekräftat.

USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 0/0

Sjöberg satt i helgen på bänken i 90 minuter i Columbus försenade MLS-premiär mot Cincinnati. Då fick han från sidan se Columbus vinna matchen med 4-0.

Tom Pettersson, Cincinnati – 1/0

Pettersson gjorde i helgen 90 minuter på planen i Cincinnatis försenade MLS-premiär mot Columbus Crew, då det blev förlust med 4-0. Det var svenskens debutmatch i MLS och förstås en tung sådan.

Robin Jansson, Orlando City – 1/0

Jansson gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i Orlandos försenade MLS-premiär, som slutade med 2-1-seger mot Inter Miami.

Gustav Svensson, Seattle – 1/0

Svensson stod i förra veckan för 90 minuter på planen i Seattles försenade MLS-premiär mot San Jose Earthquakes, som slutade 0-0.

Anton Tinnerholm, New York City – 1/0

Tinnerholm kom i förra veckan till spel i 90 minuter i New York Citys försenade MLS-premiär mot Philadelphia Union, som slutade med en 1-0-förlust. I 82:a minuten drog han även på sig ett gult kort.

Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 1/0

Eriksson gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i San Jose Earthquakes försenade MLS-premiär mot Seattle Sounders, som slutade 0-0.

Adam Lundqvist, Houston – 1/0

Lundqvist kom natten till tisdagen till spel i 81 minuter i Houston Dynamos försenade MLS-premiär mot Los Angeles FC, som slutade 3-3. Svensken startade matchen.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 9/4

Tanda gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Ha Noi, men lämnade dock den här gången planen mållös. I 80:e minuten blev han varnad. Da Nang är åtta i högstaligan.