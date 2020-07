Sebastian Andersson jagad – Newcastle och Schalke hetast

Rubrikämne i rött.

TYSKLAND

Bild klämmer in ett ”Så spelar Bayern med Sané” på nyhetsettan. Sané, som anlände till München i går, placeras till vänster av det offensiva mittfältet med Müller i mitten, Gnabry till höger samt med Lewandowski längst fram. Tidningen plockar ut en a-elva och en b-elva. Ett namn saknas: Thiago Alcântara. Enligt Bild är det ”nästan säkert” att spanjoren kommer att sälja

Kicker har en intervju med en annan Bayernspelare som omgärdats av flyttrykten, David Alaba. Han har inte bråttom, säger att han inte funderat på framtiden ännu. Kicker: ”När tar du ett beslut?”, Alaba: ”Jag vet inte. Men jag måste bestämma mig förr eller senare”. Kicker har längre in i tidningen en artikel om Sebastian Andersson. Rubrik: ”Även Schalke vill ha Andersson”. Men den tyska klubben har hård konkurrens om svensken, som gjorde tolv mål för Union Berlin i ligan. Celtic, Newcastle, Bournemouth, Leeds, West Brom och Brentford är också intresserade, skriver Kicker. Newcastle och Schalke är i dagsläget hetaste alternativ. Pengarna talar för Newcastle och tiden talar för Schalke. Newcastle betalar mer. Utköpsklausulen kan i Kicker-texten utläsas som någonstans kring fem miljoner euro, med tillägget att utländska klubbar betalar cirka 30 procent mer än tyska. Men med tanke på att säsongen är slut väntas Schalke kunna agera snabbare, vilket skulle tilltala Union Berlin. ”Om en sådan spelare (Andersson) lämnar den 1 oktober så blir det svårt”, säger Unions vd Oliver Ruhnert, och syftar på viljan att sätta den egna truppen till kommande säsong så snart som möjligt. Kicker slår på annat håll fast att RB Leipzig är överens med RB Salzburg om ett köp av Hwang Hee-chan. Priset för Timo Werners ersättare är ungefär 15 miljoner euro. Affären vänas bli kla inom en vecka. Däremot har RB Leipzig svårt att komma överens med Roma om Patrick Schick, som den italienska klubben hårdnackat vill ha 25 milj euro för. Mer än svårigheter, snarare ett krig, väntar om Jean-Kévin Augustin. Fiaskoanfallaren lånades ut till Leeds. Där har han inte heller fått spela. Men det finns en obligatorisk köpklausul på hela 21 miljoner euro om Leeds går upp till Premier League. Leeds ser nu chansen att komma undan den genom att skicka hem fransmannen när lånekontraktet gick ut i månadsskiftet, med hänvisning till att Leeds ännu inte är klara för PL. RB Leipzig kommer att gå till juridisk strid, menar Kicker. I kväll spelar Werder Bremen den viktiga kvalmatchen mot Heidenheim om en plats i Bundesliga nästa säsong. Kicker har inte med Ludwig Augustinsson i startelvan.

Weser Kurier har inte heller med Augustinsson. ”Eftersom (Marco) Friedel spelat bra under den senaste tiden, och även gjorde ett lyckat inhopp mot Paderborn, så talar mycket för honom”, motiverar lokaltidningen sin uppfattning om varför Augustinsson lär få sitta på bänken.

ENGLAND

Daily Mirror levererar ett pärlband av tabloidrubriker av klassiskt snitt. ”Auba and out for fly-away Canaries” (Arsenal-Norwich 4-0), ”Orange is the new black & white stripes” (Bournemouth-Newcastle 1-4), ”It’s a lockdown to a dressing down” (Everton-Leicester 2-1). Budskapet är rakare och i större stil för West Hams seger (3-2 mot Chelsea): ”Justice”. För det är som rättvist tidningen ser det sena segermålet, sedan West Ham tidigare i matchen fått ett mål tveksamt bortdömt för offside.

Manchester Evening News lyssnar till Victor Nilsson Lindelöf om Man Uniteds senaste seger. ”Vi vill göra många mål och förstås hålla nollan, så det är jag väldigt glad över”, säger svensken, som passade på att backa den emellanåt kritiserade David De Gea, ”Ännu en gång visade han vilken stor målvakt han är, det är alltid skönt att ha honom bakom sig”.

Daily Telegraph bygger sin sportetta på ”Guardiola slår tillbaka samtidigt som BLM-klyftan vidgas”. Symboler för Black Lives Matter är accepterade vid matcher, men Man City-tränaren har tidigare bötfällts för att ha burit ett gult band till stöd för fängslade katalanska ledare. ”Jag tycker att alla mänskliga värden ska försvaras, och mitt gula band var avsett för det”, säger Guardiola. Telegraph följer sedan upp en debatt om antisemitism inom den brittiska BLM-rörelsens ledning, där Tottenhams judiska ordförande Daniel Levy hamnat i skottgluggen. I dagens tidning finns också rubriken, ”Jamie Carragher intervjuar Trent Alexander-Arnold: ’Vi vill vara som Ronaldo och Messi – en titel räcker inte’”. Bakgrunden är att Liverpoolstjärnan gillar vinnarinstinkten hos Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Han pekar också på dokumentären om Michael Jordan som inspiration.

Daily Mail uppmärksammar en annan inspirationskälla: All Blacks. Liverpools tränare har enda sedan tiden i Mainz använt det nya zeeländska rugbylandslagets vilja och målmedvetenhet som motivation för sina spelare, så även i Liverpool. ”Så länge du bär denna tröja så är inte mindre än 100 procent tillåtet. Det är inte min fras, den kommer från All Blacks”, nämner Klopp.

The Guardian hävdar att Manchester City hoppas på David Alaba. Att Bayern München-stjärnan både kan spela som mitt- och vänsterback gillas.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport leker fram ”Inter ci 6” (betydelse: ”Inter, ni är där”), för att fira svartblåa lagets målfrossa (6-0 mot Brescia). Tränare Antonio Conte levererade några beska ord till kritiker. ”En del vill bara se glaset som halvtomt inte halvfullt. Det är okej. Men attackera mig, och inte den här klubben eller lagets spelare”, säger han. Matchens lirare? Alexis Sánchez, 8 av 10 i betyg. Målskytten Dejan Kulusveski var kanske inte matchens lirare men enligt GdS bäst i ett Parma som föll (2-3 mot Hellas Verona). Mittfältaren och Riccardo Gagliolo, landsman och också målskytt, får båda 6,5 i betyg. Det får också Albin Ekdal i Sampdorias segermatch (2-1 mot Lecce). Zlatan Ibrahimovic får 6/10 för sin comeback, ett inhopp där Milan lyckades få in en kvittering med hjälp av motståndarna (2-2 mot Spal). För GdS är det ingen slump, ”Kalla det Ibra-effekten: tända det egna lagets spelare, skrämma det andra lagets spelare”. Tidningen påpekar sedan att tränare Pioli fått tillbaka sin ledare.

Corriere dello Sport har också Kulusevski som bästa Parmaspelare, 7/10. Hans insatser ses i ljuset av ”en för honom strålande vecka: han är den yngsta spelaren i de fem stora ligorna som gjort minst sju mål och minst sju assist under säsongen”. Övriga svenskbetyg Gagliolo 6,5, Ibrahimovic 6, Ekdal 6. Förstasidan stannar på San Siro. Med ”Här kommer vi också” signalerar tidningen att Inter vill blanda sig i scudettostriden.

SPANIEN

Marca ser Real Madrid som ”Halvvägs till ligatiteln” om laget tar vara på sin ”guldläge” genom att slå Getafe i kväll. Då är klubben fyra poäng för Barcelona. Vinicius kommer att starta till vänster i anfallet. Hazard vilas. En annan rubrik är ”Familjen Griezmann har fått nog”. Både Antoines pappa och bror har beklagat sig över situationen med tränare Setién i Barcelona. Setién sa efter senaste matchen att han skulle prata med Antoine Griezmann, som bara fick spela ett par minuter, men inte be om ursäkt. Pappa Alain kommenterar det på Instagram: ”För att tala måste man ha nycklarna till lastbilen, och du är endast en passagerare”.

Diario AS har strålkastarljuset riktat på Barcelona. ”Ohållbart”, beskrivs läget i klubben. ”Barcelonas trupp tror inte på Quique Setién, och hans hjälptränare och klubbledning är också desillusionerade med situationen”, fortsätter AS.

Sport skriver om en ”Osäker framtid” för Setién. Tidningen menar att Barças klubbledning fortsatt tror på tränaren, vill behålla honom säsongen ut ”men om chansen på titeln försvinner kommer debatten om hans framtid att börja”.

Mundo Deportivo kör däremot på i gamla spår. ”Två olika måttstockar”, beklagar sig tidningen, med bild och statistisk på Barças frontfigur Gerard Piqué och Real Madrids frontfigur Sergio Ramos. Exempel: Piqué har dragit på sig 30 frisparkar och fått 14 kort. Ramos har dragit på sig 46 frisparkar och bara fått 8 kort. Liksom Marca har MD Willian José i statelvan och Alexander Isak på bänken i kväll. Real Sociedad möter Espanyol.

Super Deporte, sporttidningen i Valencia, deppar. Tidningen menar att det finns Champions League och det finns Europa League, platser som Valencia borde slåss om, och så finns ”Rest-ligan”. Det är där kaosklubben befinner sig, i ingenmansland, efter ännu en förlust (0-2 mot Athletic).

FRANKRIKE

L’Equipe följer upp en fransman med problem, ”Griezmann – rädslan att floppa”. Tidningen påpekar att relationen till Barcelonas tränare Quique Setién är spänd, att Griezmann närmaste är upprörda över behandlingen men att Antoine själv vill stanna. Från transferfronten rapporterar L’Equipe att 19-åriga vänsterbacken Niels Nkounkou nobbat proffskontrakt från Marseille och kan nu hamna i Juventus, Everton eller RB Leipzig. Ett besked väntas innan veckans slut.

Le 10 Sport uppger att Barcelona återupptagit kontakten med Ronald Koeman. Den nederländska förbundskaptenen toppar, tillsammans med Xavi, Barcelonas lista över möjliga ersättare till Setién.

La Voix du Nord menar att Lille ringat in en ersättare till Victor Osimhen, som väntas säljas. Klubben är ute efter Gents 20-årige kanadensare Jonathan David, delad skytteligavinnare i Belgien senaste säsongen.