Berg inne i måltorka - kan gå miste om ligatiteln

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 15/11

Borta på grund av skada mot Newcastle Jets (0-2), men var under tisdagsförmiddagen tillbaka i lagets startelva mot koreanska klubben Daegu i AFC Champions League. Då stod Toivonen för ett volleymål till 1-0 innan hans Melbourne släppte in tre mål och föll med 3-1 i första gruppspelsmatchen i turneringen.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 15/1

Enligt Nieuwsblad missade Demir matchen mot Gent (1-3) på grund av ryggproblem. Han har bara spelat två matcher sedan början av november.

Eric Smith, Gent – 3/0

Inte med i 19-mannatruppen mot Zulte Waregem (3-1).

Gustav Engvall, KV Mechelen – 31/10

1-1 mot Lommel i den sista grundseriematchen. Engvall var tillbaka efter att ha fått en smäll mot huvudet senast, och spelade 55 minuter. Mechelen har tre matcher kvar den här säsongen: cupfinal mot Eric Smiths Gent, och dubbelmöte om uppflyttning mot Diego Montiels KFCO Beerschot.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 2/0

2-2 mot OH Leuven i sista omgången, men Montiel var fortsatt inte ens med i matchtruppen. Enligt GP är Montiel aktuell för en flytt tillbaka till Sverige då flytten till Belgien inte har gått bra. KFCO Beerschots säsong pågår ett par veckor till, med ett dubbelmöte mot Mechelen där vinnaren blir uppflyttade.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 15/3

Förlust borta mot topplaget Zeljeznicar (1-2). Atajic var tillbaka i startelvan och spelade 90 minuter, och gjorde assist till lagets enda mål. Atajic kom i en fin löpning på vänsterkanten, och slog ett lågt och fint inlägg till en lagkamrat som hade öppet mål.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 4/0

Vinst mot Cobresal (2-1). Figueroa blev kvar på bänken.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 1/0 nollor

Slutspelet har nu satt igång på Cypern, och de sex bästa lagen spelar nu mot varandra i en serie där lagen behåller sina poäng från grundserien. Nea Salamis fick lite överraskande oavgjort mot ettan Apoel (1-1). Alvbåge satt på bänken.

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 11/0

Boman fick spela sista 35 minuterna mot Sönderjyske, men då stod det redan 0-3 vilket också blev slutresultatet.

Patrik Carlgren, Randers FC – 24/9 nollor

Carlgren stod mot Sönderjyske (0-3) och fick spela en av årets svåraste matcher. Tre insläppta mål, där alla var luriga och Carlgren såg ut att vara utan chans att ta något av skotten. Ekstrabladet tyckte han gjorde så gott han kunde, och gav 3/6 i betyg.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 19/0

Ett par avbräck gjorde att den vänstra delen av FCK:s backlinje var svensk mot Vejle (2-0). Bengtsson fick 90 minuter som vänsterback, och fick 6/10 i betyg av BT och 2/6 av Ekstrabladet.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 22/0

Papagiannopoulos fick 90 minuter som mittback mot Vejle (2-0). En okej prestation, med 5/10 i betyg hos BT och 3/6 hos Ekstrabladet. Papagiannopoulos sa i en intervju med Fotbollskanalen att flytten till FCK inte riktigt blivit som han hade tänkt sig, då han är första mittbacksreserv snarare än ordinarie. Han ska vänta fram till sommaren för att känna av om han ska stanna kvar.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 26/1

3-3 mot Nordsjälland och Andersson spelade 90 minuter. Han fick 6/10 i betyg av BT, 3/6 av Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Var inte med mot Nordsjälland (3-3).

Simon Tibbling, Bröndby – 30/2

Med bara två omgångar kvar innan slutspelen så måste Bröndby ta poäng för att ens vara säker på att sluta bland de sex bästa lagen, och därför kvala till Europacuperna snarare än att slåss för överlevnad. Det blev förlust mot Odense i veckan (0-2). Tibbling fick starta den här gången, men byttes ut efter drygt 70 minuter. 5/10 i betyg hos BT, 2/6 hos Ekstrabladet.

Simon Hedlund, Bröndby – 4/0

Hedlund valdes till Bröndbys bästa spelare i februari, men det var ändå en tung vecka. 0-2-förlust mot Odense och Hedlund spelade 90 minuter som släpande anfallare. 6/10 i betyg hos BT, 2/6 hos Ekstrabladet.

Gustaf Nilsson, Vejle – 17/3

Nilsson fick sitta hela matchen på bänken mot FCK (0-2). Vejle ligger sist i ligan och det är redan klart att de måste kvala för att kunna stanna kvar.

Melker Hallberg, Vejle – 20/1

Förlust mot FCK (0-2). Hallberg fick spela hela matchen och gjorde enligt Ekstrabladet en fin match, med 4/6 i betyg. BT var mer återhållsamma och gav 5/10.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 24/6 nollor

1-1 mot Hobro med Rinne i mål. Han fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet, 6/10 av BT.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Backman har åter en huvudskada och spelade inte mot Vendsyssel (2-2). Han fick en boll i huvudet på en träning nyligen, och tränaren David Nielsen sa till Stiften tar de Backmans situation från dag till dag.

Tobias Sana, Århus – 20/5

Hoppade in på stopptid mot Vendsyssel (2-2), och var därmed tillbaka efter den skadan han drog på sig matchen innan.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 29/1

Två nya vinster i veckan: 3-1 mot Crystal Palace, 3-2 mot Southampton. Nilsson Lindelöf spelade totalt 180 minuter. Han gjorde assist till ett av målen mot Crystal Palace, och fick fortsatt mycket beröm av brittiska medier för sina insatser.

Ken Sema, Watford – 19/1

Sema fick ett kort inhopp mot Liverpool (0-5), och det följdes upp med att han inte var med på bänken mot Leicester (2-1). Det var första ligamatchen på tre månader – och fjärde ligamatchen totalt – som Sema inte ens var med bland de 18 i matchtruppen.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var inte med i någon av veckans A-lagsmatcher. Däremot stod Dahlberg i en U23-match mot Millwall U23 (0-1) och fick beröm av tränaren Hayden Mullins.

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Var inte med i någon av veckans A-lagsmatcher, utan spelade 90 minuter i en U23-match mot Derbys motsvarighet (2-1).

Joel Asoro, Swansea – 12/0

Inte med i truppen mot Bolton (2-0).

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Långtidsskadad och lär inte spela mer den här säsongen.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 12/4 nollor

Fick fortsätta att stå och höll nollan mot Bolton (2-0). Nordfeldt fick göra några fina räddningar, och Wales Online gav svensken 7/10.

Pontus Jansson, Leeds – 30/2

0-1-förlust mot QPR på tisdagen, 4-0-vinst mot topplaget WBA på fredagen. Ner-och-upp-vecka för Leeds och Jansson startade i bägge. Yorkshire Evening Post, som är generösa med sina betyg, gav Jansson 9/10 för sin insats mot WBA och 6/10 mot QPR.

Niclas Eliasson, Bristol City – 28/2

Bristol City har tappat lite ånga och inte vunnit på fyra matcher, och därmed börjar lagen nerifrån att komma ikapp. 1-2 mot Birmingham City och 1-1 mot Preston i veckan. Eliasson hoppade in i halvtid mot Birmingham, och var kvar på bänken mot Preston. Bristol Post gav Eliasson 5/10 i betyg för hans inhopp.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 6/0

Flåset är uppe igen och Mrabti startade bägge matcherna i veckan: 2-1 mot Bristol City (där Mrabti var inblandad i ett av målen efter en hög bollvinst) och 0-2 mot Hull City. Mrabtis betyg i Birmingham Mail var 7,5/10 respektive 6/10 för de matcherna. En bra start för svensken såhär långt.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 6/0

0-2-förlust mot Stoke. Milosevic spelade 90 minuter, men gjorde sin kanske svagaste match hittills enligt Nottingham Post. 5/10 i betyg. Nottingham Forest-sajten Seat Pitch kallade dock Milosevic, innan matchen, för den kanske bästa Bosmanvärvningen som klubben har gjort på flera år.

Jonas Olsson, Wigan – 0/0

Väntar på sin debut. Blev kvar på bänken mot Middlesbrough (0-0).

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Fortfarande inte helt klart när Marcus Olsson kan göra comeback efter sin långtidsskada.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 1/1

Vilken årsdebut! Efter skade- och sjukdomsproblem spelade forwarden sina första tävlingsminuter för säsongen mot HIFK i finska cupen i söndags. Silverholt hoppade in i den 62:a minuten och tolv minuter senare satte han 3-0-målet, efter att ha tagit sig förbi HIFK:s försvar och avslutat stenhårt i ena hörnet. Mariehamn vann med 3-0 och är nu klart för nästa omgång i cupen.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 3/0

Hoppade in i den 62:a minuten när Mariehamn vann med 3-0 över HIFK.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 5/0

Hoppade in i den 82:a minuten i 3-0-segern över HIFK.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 5/2

Spelade hela matchen mot HIFK och stod för assisten till 1-0-målet.

Erik Törnros, FC Lahti - 3/0

Lahti har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Högerbacken stod utanför truppen när Guingamp spelade 0-0 mot Nantes i söndags.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Målvakten satt på bänken mot Nantes.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 26/3

Landslagsmittfältarens Toulouse hade en tung dag i söndags. Då blev det förlust med 5-1 borta mot Lyon. Durmaz hoppade in i den 61:a minuten.

Jakob Johansson, Rennes – 16/1

Landslagsmittfältaren är tillbaka efter sin knäskada och satt på bänken för tredje matchen i rad, när Rennes slog Orleans med 2-0 i franska cupen i onsdags.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 26/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens tappade en 2-0-ledning till 2-2 borta mot Reims i lördags.

Jack Lahne, Amiens (utlånad från Brommapojkarna) – 0/0

Utanför truppen till matchen mot Reims.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 22/13

Landslagsforwarden har inte gjort mål på sex matcher. Mot Shabab Al Ahli Dubai i torsdags blev det förlust med 2-0 på bortaplan och just nu ser Al Ain ut att gå miste om ligatiteln den här säsongen. Det regerande mästarlaget har åtta poäng upp till Al Sharjah, som leder ligan.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos -17/4

Högerbacken spelade hela matchen när Pao föll med 2-0 hemma mot Paok i helgen. Johansson blev varnad tidigt in i den andra halvleken.

Niklas Hult, AEK Aten - 31/0

Vänsterbacken är ljumskskadad.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren har slitit av sin ena hälsena och blir borta under en längre period.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 8/2

Forwarden fick hoppa in i den 30:e minuten borta mot Asteras Tripolis i söndags. Panetolikos föll med 3-0.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 6/0

Forwarden hoppade in i den 46:e minuten när Kreta kryssade (0-0) hemma mot Larissa i helgen.

Daniel Larsson, Aris - 7/2

Satte sitt andra mål för nya klubben när Aris slog AEK Aten med 2-0 i lördags. Startade matchen, men blev utbytt i den 78:e minuten.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 5/0

Backen blev inbytt i den 73:e minuten när Xanthi spelade 0-0 borta mot Giannina i lördags.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 8/0

Mittbacken spelade hela matchen när Valur vann med 1-0 borta mot HK i ligacupen.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 24/1

Startade när Hapoel Haifa föll med 2-0 borta mot Hapoel Be'er Sheva. Med en omgång kvar av grundserien har laget en poäng upp till en slutspelsplats.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 30/7 nollor

Landslagskeepern har haft en tung helg. I derbyt mot Lazio i lördags blev det förlust med 3-0.

Albin Ekdal, Sampdoria - 25/0

Landslagsmittfältaren var avstängd när Sampdoria besegrade Spal med 2-1 i söndags.

Filip Helander, Bologna - 21/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen när Bologna föll med 2-1 borta mot Udinese i söndags.

Mattias Svanberg, Bologna - 18/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Udinese.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Skadad. Genoa bekräftade nyligen på sin officiella hemsida att Hiljemark har opererats och blir borta i sex månader.

Svante Ingelsson, Udinese - 1/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Udinese slog Bologna med 2-1 i söndags.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Atalanta spelade mot Fiorentina två gånger om under den gångna veckan. Först blev det kryss (3-3) i italienska cupen och därefter vann Atalanta med 3-1 i ligan. 18-årige Kulusevski satt på bänken i 90 minuter under båda matcherna.

Samuel Armenteros, Benevento - 3/0

Forwarden har inte fått mycket speltid sedan återkomsten till Benevento. Men mot Livorno under måndagen fick han sitt längsta inhopp i år (20 minuter). Benevento föll dock med 2-0. Mot Pescara i tisdags (seger med 2-1) satt Armenteros på bänken under hela matchen. I förra veckan berättade forwardens agent Fredrik Risp för Fotbollskanalen att Armenteros är inställd på att stanna i Serie B-klubben fram till åtminstone sommaren.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 19/1

Mittfältaren spelade 90 minuter i båda den gångna veckans matcher. Först föll Verona med 2-1 i toppmötet med Lecce och därefter blev det en 1-0-seger hemma mot Venezia.

Marcus Rohdén, Crotone - 25/4

Crotone slog, överraskande, topplaget Palermo med 3-0 i tisdags och därefter blev det kryss (0-0) mot jumbon Padova i lördags. Rohdén startade båda matcherna, gjorde ett mål mot Palermo och blev utbytt i den 83:e respektive 76:e minuten. Crotone ligger fortsatt på nedflyttningsplats.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 17/2

Anfallaren spelade 90 minuter i 5-0-förlusten mot Hibernians på bortaplan. Nederlaget var Tarxiens femte i rad.

MAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Akademija Pandev, 1/0

Försvarsspelaren, med ett förflutet i Gais och Häcken, blev klar för det makedonska topplaget Akademija Pandev i slutet av januari. Under de tre första matcherna i sin nya klubb har den tidigare Oddevold-backen inte fått spela överhuvudtaget - men i helgens omgång fick 19-åringen förtroende start mot Shkupi. Debuten vill nog helst 19-åringen glömma. Precis före halvtid gjorde han självmål och 20 minuter in i andra halvlek blev han utbytt. Akademija Pandev förlorade matchen med 2-0.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 30/5

Feyenoord har under den gångna veckan spelat två matcher - en i cupen och en i ligan - och den tidigare Blåvitt-yttern startade båda av dem. I cupmatchen mot Ajax hade inte Feyenoord en suck. Larsson, som spelade 90 minuter i den matchen, och hans lagkamrater förlorade med 3-0. Men man studsade snabbt tillbaka och i helgen vann man mot bottenlaget Emmen med 4-0 och i segern svarade Larsson för ett assist fram till Robin Van Persie, som gjorde sitt 200:e mål i karriären.

Emil Bergström, Utrecht – 9/1

Den tidigare Djurgården-spelaren har fått sparsamt med speltid under säsongen. När Utrecht i helgen vann mot Heracles med 5-1 så var Bergström utanför truppen. Tränaren Dick Advocaat flaggade redan inför mötet att mittbacken var tveksam till spel på grund av skada.

Simon Gustafson, Utrecht – 26/7

Utrecht-kuggen stod för ett straffmål när hans lag triumferade mot Heracles. Slutresultatet skrevs till hela 5-1 och Gustafson spelade 90 minuter och hade faktiskt möjlighet att bli tvåmålsskytt. Utrecht fick ytterligare en straff i matchen, men den gav den tidigare Häcken-spelaren bort till lagkamraten Riechedly Bazoer. "Han sa: 'Om det blir en andra straff så kan du ta den'. Det är verkligen en bra vän", sa Bazoer med ett leende på läpparna till Fox Sports efter matchen.

Kristoffer Peterson, Heracles – 25/10

Svenskmötet med Utrecht blev inte som väntat för Peterson. Inte nog med att Heracles förlorade med 5-1, utan ytterforwarden fick före paus tvingas utgå skadad med ett brutet näsben. Trots skadan så gav Peterson lugnande besked. "Jag hoppas vara tillbaka redan till helgen", skrev han i ett sms till Fotbollskanalen.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 7/3

Isak har fått det att lossna! I torsdagens cupmatch mot AZ Alkmaar gjorde han ett sent kvitteringsmål som innebar att matchen togs till förlängningen och sedermera straffar. I straffläggningen satte han en elvametersspark och den var bidragande till Willem II nu är i final i holländska cupen och där ställs man mot Ajax.

I helgens ligaspel blev det förlust för Willem II med 4-2 mot Heerenveen, men även i den tillställningen gjorde Isak mål och det var hans tredje på de fyra senaste matcherna. För sin insats mot Heerenveen fick också Isak höga betyg av nederländska medier.

Anfallaren gjorde under den gångna veckan också en intervju med Fox Sports och där berättade han bland annat att han tror att nivån i ligan passar honom väl.

"Den passar mig bra. Jag är väldigt nöjd med nivån", sa han till tv-kanalen.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 2/0

Mittbacken fick inleda på bänken i mötet med Willem II. Men när Heerenveen var i 3-2-ledning och bara minuter återstod fick den tidigare Elfsborg-backen hoppa in. Matchen slutade därefter 4-2 till Heerenveen.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 1/0

Bahoui tog i den förra omgången mot Zwolle plats i truppen för första gången sedan ankomsten i De Graafschap. Däremot fick han inte debutera i den matchen då han blev kvar på bänken i 90 minuter i 3-0-vinsten. Men i helgen var det ett annat scenario. Den tidigare AIK-spelaren fick förtroende från start mot Ado den Haag, dock fick Bahoui lämna planen poänglös efter 70 minuter. Matchen slutade 1-1.

Inför mötet med Ado den Haag fick dock Bahoui lovord av tränaren Henk de Jong. "Han kan vara avgörande i allt. Man kan se att han spelat på en mycket hög nivå, exempelvis i det svenska landslaget. Det är verkligen en lagspelare", sa tränaren till Omroep Gelderland . Även i Gelderlander framhävde han svenskens kvalitet. "Jag måste låta honom spela. Han är en spelare med exceptionella kvaliteter och han har ju spelat i det svenska landslaget med Zlatan Ibrahimovic av en anledning", sa de Jong till Gelderlander.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 8/1

Mittfältarens lag fortsätter gå tungt. I helgen förlorade laget med 4-1 mot Vitesse och därmed har man inte vunnit på sju raka matcher - och den senaste segern kom i december. Lite glädjande för Ramon Pascal Lundqvist var dock att han noterades för en poäng. 22-åringen spelade fram till Giovanni Kortes 1-0-mål med en läcker skarv. NAC Breda ligger sist i ligan.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 25/9

Mittfältaren spelade 90 minuter när RKC föll mot topplaget Sparta Rotterdam med 2-1. Hanssons lag ligger på elfteplats i nederländska andraligan.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Bergenavisen uppgav för lite mer än vecka sedan att Nest-Sotra var intresserat av att låna in mittbacken. Men än är han kvar i Brann. När klubben i helgen ställdes mot Haugesund i ett träningsmöte spelade han första halvlek innan han blev utbytt. Brann vann matchen med 3-0.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 0/0

Layouni lämnades utanför truppen med anledning av lättare skada när Bodö/Glimt förlorade mot Vålerenga med 3-2 i en träningsmatch.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Kristiansund har inte spelat någon match den gångna veckan.

Haris Cirak, Kristiansund – 0/0

Kristiansund har inte spelat någon match den gångna veckan.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 0/0

Nyförvärvet inför säsongen stod för en assist när Lilleström förlorade i ett träningsmöte med Helsingborgs IF på Valhalla IP, Göteborg. Matchen slutade 2-1 till skåningarna. Gustavsson fick i dagarna också en nygammal lagkamrat i Lilleström då det blev klart Alex Dyer lånas in till den norska klubben från Elfsborg, klubben som Gustavsson tidigare spelade i.

Andreas Linde, Molde – 0/0 nollor

Molde befinner sig på träningsläger i Spanien och spelade i fredags träningsmatch mot lettiska Ventspils. Linde, som är förstemålvakt, var inte med i det mötet. Molde förlorade matchen med 2-1.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Moström startade i träningsmötet med Ventspils, som slutade i 2-1 förlust för veteranens lag.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Vänsterbacken startade i träningsmatchen mot Ventpils, som spelades i Malaga, Spanien. Matchen slutade i Moldeförlust (2-1)

Marcus Sandberg, Stabaek – 0/0 nollor

Stabaek är nyss hemkommet från träningsläger i Spanien och spelade i onsdags förra veckan en träningsmatch mot Strömsgodset. I det mötet startade den tidigare IFK Göteborg-målvakten, men fick se sig överlistad en gång och matchen slutade 1-0.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 0/0

Vålerenga spelade i fredags träningsmatch mot Bodö/Glimt. Vålerenga vann matchen med 3-2 och Israelsson spelade andra halvlek.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 18/0

Efter ett långt uppehåll återupptogs den ryska ligan i helgen. I söndags mötte Dynamo Moskva Ufa och det var till slut den ryska huvudstadsklubben som fick jubla. I den 94:e minuten höll sig Vyacheslav Grulyov framme och satte dit 2-1 för Dynamo och tre poäng var därmed säkrade. Homéns spelade hela matchen. Mittbackens lag ligger på tiondeplats i ligan och härnäst ställs man mot Spartak i ett Moskvaderby.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 3/0

Mittfältarens lag åkte ur ryska cupen förra veckan. När nu ligan återupptogs ställdes Krasnodar mot Spartak Moskva i ett toppmöte och då fick Olsson inledningsvis sitta på bänken. Men vid ställning 1-1 efter dryga 65 minuter spelade fick mittfältaren hoppa in. Olssons lyckades dock inte göra skillnad poängmässigt och mötet slutade oavgjort. Krasnodar ligger tvåa i ligan.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 28/8

Claesson spelade 90 minuter när Krasnodar kryssade mot topplaget Spartak Moskva (1-1) i ligan i helgen. Krasnodar ligger på andraplats i ligan och möter på torsdag Valencia i Europa League.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 7/1

Den tidigare MFF-backen fick åter förtroende från start när Rostov i helgen spelade oavgjort mot Yenisey Krasnoyarsk (1-1) i ligaspelet. Rostov ligger sjua i Premjer-Liga.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 3/0

Mittfältaren var utanför truppen i den förra omgången. Nu fick han sitta på bänken i 90 minuter när Al-Feiha vann mot Al-Hazm, där de allsvenska bekantingarna Kennedy Igboananike och Zurab Tsiskaridze spelar. Matchen slutade 1-0.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 18/5

När FC Lugano i torsdags förlorade mot FC Thun i kvartfinalen av schweiziska cupen spelade anfallaren 90 minuter. Förlusten innebar att Lugano var utslaget cupen. I söndags, när laget mötte Zürich, revanscherade sig dock både laget och Gerndt. I den 30:e minuten höll sig svensken framme och gjorde 1-0 och det räckte för seger, trots att man spelade med en man mindre i hela andra halvlek. Efter matchen fick han gott betyg av tidningen Corriere Del Ticino, som bland annat lyfte fram att han stod för ett vitalt arbete i andra halvlek och att han var nära ytterligare en fullträff.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 6/3

Mitrovic hoppade i helgen in i den 66:e minuten när Dinamo Vranje imponerade och slog Napredak med 4-0 på hemmaplan i ligan. Dinamo Vranje lyfte därmed en placering och är numera nästjumbo i den serbiska högstaligan.

Petar Petrovic, Radnicki Nis – 3/0

Petrovic fick i helgen hoppa in för tredje matchen i rad, den här gången med 25 minuter kvar av full tid. Då vann Radnicki Nis med 4-1 mot Radnik och är fortsatt tvåa i ligatabellen med sju poäng upp till ettan Röda Stjärnan.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 35/1

Lustig fick i förra veckan speltid i två matcher. Svensken gjorde fyra minuter på planen i 2-1-seger mot Heart of Midlothian i ligan och 90 minuter i 2-0-segern mot Hibernian i den skotska cupen. Högerbacken har under senaste tiden haft tuffare att få speltid i konkurrens med Jeremy Toljan som blev inlånad i januari. Lustig fick dessutom i veckan en ny tränare, då Brendan Rodgers lämnade för Leicester City, medan Neil Lennon kom in som tillfällig tränare. Det återstår att se vad det betyder för Lustigs framtid i klubben. Svensken har utgående avtal, men med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) – 3/0

Hadenius inledde med tre raka matcher från start, men fick i helgen sitta på bänken under 90 minuter för andra matchen i rad. Då fick han se Dundee förlora med 4-0 mot Rangers i ligan. Dundee är fortsatt nästjumbo i ligatabellen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 16/0

Guidetti var i helgen tillbaka på bänken efter två raka matcher utanför lagets matchtrupp. Även den här gången blev det inte spel. Alavés vann med 2-1 mot Villarreal och är fortsatt med i jakten på en Champions League-plats till nästa säsong. Senast Guidetti fick speltid var den 3 februari.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson var i helgen utanför Chonburis matchtrupp i säsongens andra ligamatch. Då blev det 2-0-förlust mot Samut Prakan City på hemmaplan.

Elias Dolah, Port MTI FC - 0/0

Mittbacken spelade i helgen från start när Port vann i säsongens andra match med 1-0 mot Ratchaburi på hemmaplan. Nu har laget fyra poäng på två ligamatcher.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 3/1

Moberg Karlsson slog förra helgen till med både mål och assist, men hade i helgen inte samma lycka. Anfallaren spelade från start, men blev utbytt i den 65:e minuten i 1-0-segern mot Slovan Liberec i ligan. Laget är fortsatt trea i ligatabellen.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten har under den här säsongen haft stora skadeproblem och kom senast till spel i början av oktober. I förra veckan var han åter utanför lagets matchtrupp mot Antalyaspor (4-2-seger) i ligan. Ankaragücü är placerat på tolfteplats i Süper Lig.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 5/1

Efter två raka starter, så fick Khalili i går börja på bänken mot Trabzonspor, men hoppade in med nio minuter kvar av matchen. Under svenskens tid på planen, så kvitterade Kasimpasa till 2-2 på övertid, vilket också blev slutresultatet. Kasimpasa är placerat på elfteplats i den turkiska högstaligan.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 20/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i helgen 90 minuter i 3-2-förlusten mot Bursaspor i ligan. Sivasspor är placerat på niondeplats i ligatabellen.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Ingen speltid i veckan. Kiese Thelin satt för tredje matchen i rad på bänken i ligan, men fick följa hela 2-0-segern mot Freiburg från sidan. Senast anfallaren kom till spel i en ligamatch var i slutet av oktober i fjol. Leverkusen är sexa i Bundesliga. s

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. I förra veckan var han utanför Frankfurts trupp i Bundesliga. Tidigare i vinter kopplades han ihop med kroatiska klubben Dinamo Zagreb, men även AIK har uppgetts vara intresserat av anfallaren. Frankfurt är placerat på femteplats i Bundesliga.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 26/1

Wendt fick under inledningen av veckan nytt kontrakt fram till sommaren 2020, men hade en desto tyngre helg med 90 minuter på planen i 5-1-förlusten mot Bayern München i Bundesliga. Mönchengladbach är därmed numera fyra i ligatabellen. Laget har fyra raka ligamatcher utan seger. Trendbrott nästa vecka?

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 27/1

Augustinsson är given i Bremens startelva och gjorde i helgen åter 90 minuter i Bundesliga. Den här gången blev det kryss (1-1) mot Wolfsburg. Bremen är placerat på tiondeplats i ligatabellen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo har ännu inte fått speltid i Bundesliga och var i förra veckan utanför lagets matchtrupp mot Wolfsburg (1-1) i Bundesliga. Beijmo fick heller inte speltid i tyska fjärdeligan Regionalliga Nord. Bremens andralag kryssade i helgen mot Weiche Flensburg, men alltså utan Beijmo på planen eller bänken.



Robin Quaison, Mainz - 23/7

Quaison stod över ligamatchen mot Schalke på grund av skada, men var i helgen tillbaka i lagets startelva i 2-1-förlusten mot Hertha Berlin i Bundesliga. Anfallaren gjorde 90 minuter på planen. Mainz är på tolfteplats i ligatabellen



Mikael Ishak, Nürnberg – 21/5

Ishak gjorde i helgen första ligastarten sedan i slutet av januari och fick 90 minuter på planen. Det slutade åter med förlust, den här gången med 1-0 mot RB Leipzig på hemmaplan. Nu har Nürnberg 18 raka matcher utan seger i ligan och är fortsatt placerat sist i tabellen i den tyska högstaligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 17/3

Forsberg gjorde nyligen första ligastarten sedan den 7 oktober i fjol, men blev i helgen kvar på bänken för andra ligamatchen i rad. Leipzig klarade sig bra utan svensken och besegrade Nürnberg med 1-0 i Bundesliga. Leipzig passerade därmed Borussia Mönchengladbach och är nu trea i ligatabellen.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 26/10

Andersson gjorde i helgen för femte ligamatchen i rad 90 minuter på planen och blev dessutom målskytt i 2-0-segern mot Holstein Kiel i ligan. Det var dessutom en viktig seger, då Holstein Kiel är placerat på femteplats, medan Union Berlin i dagsläget är tre i ligatabellen, vilket innebär uppflyttningskval till Bundesliga.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 20/0

Högerbacken gjorde i helgen 90 minuter på planen när Dresden kryssade mot Bochum (2-2) i den tyska andraligan. Dresden är på 13:e-plats i ligatabellen.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 22/1

Magyar gjorde i helgen femte raka matchen från start i ligan när hans Greuther föll med 1-0 mot Hamburg i andraligan. Greuther Fürth är placerat på tolfteplats i ligatabellen.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic gjorde förra helgen första matchen för säsongen med Düsseldorfs reservlag i tyska fjärdeligan. I förra veckan var han åter utanför A-lagets matchtrupp i Bundesliga, men fick heller inte speltid i reservlaget, då fjärdeligan hade uppehåll. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf.

Joseph Baffo, Duisburg – 0/0

Baffo var i helgen utanför lagets matchtrupp i 1-0-segern mot Magdeburg i den tyska andraligan. Det var en efterlängtad seger, då Duisburg tampas i botten av ligatabellen.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan var i helgen utanför lagets matchtrupp när Dynamo Brest besegrade Bate Borisov med 3-1 i den vitryska supercupen, vilket innebar att laget tog hem vårens första titel.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 1/1

Ibrahimovic blev i helgen hjälte mot Chicago i ligapremiären, då han satte det avgörande målet med pannan efter en retur till 2-1 i MLS. Målet gjordes sent, i den 80:e minuten, men räckte förstås för seger. Efter matchen sa Ibrahimovic bland annat så här till Fox Sports: ”Jag tycker att det var en bra match. Det var inte bra att vi låg under, men vi fajtades, trodde på det och fortsatte. Vi är inte hundra procent ännu, vilket är normalt, men vi jobbar och tog tre poäng i första matchen hemma, så det är bra för självförtroendet. Nu fortsätter vi framåt”.



Axel Sjöberg, Colorado - 1/0

Sjöberg spelade i helgens ligapremiär mot Portland Timbers (3-3) från start, men fick rött kort efter 27 minuter. Svensken täckte ett skott mot mål i eget straffområde med ena armen, vilket resulterade i att han fick lämna planen. Trots detta lyckades ändå Colorado få med sig ett kryss efter kvittering i den 94:e minuten.



Johan Blomberg, Colorado - 1/0

Blomberg satt i helgen på bänken i 90 minuter när Colorado kryssade mot Portland Timbers till 3-3. I fjol fick svensken varierat med speltid, men oftast från start.

Gustav Svensson, Seattle - 1/0

Svensson spelade i helgen 90 minuter i premiärsegern med 4-1 mot nykomlingen Cincinnati i MLS. En bra start på säsongen för Svenssons manskap.

Joel Rydstrand, Seattle – 0/0

Rydstrand var i helgen utanför Seattles matchtrupp i 4-1-segern mo Cincinnati.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har i vinter sett över sin situation i New England, men är i dagsläget kvar i klubben och inställd på att gå in i en ny säsong i MLS. I helgen var dock backen utanför lagets matchtrupp när det blev kryss mot Dallas (1-1) borta i premiären.



Anton Tinnerholm, New York City – 1/0

Tinnerholm gjorde i helgen 90 minuter i MLS-premiären mot Orlando City. Då blev det 2-2 för hans manskap på bortaplan.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 1/1

Eriksson spelade i helgen från start för San Jose i premiären mot Montreal Impact. Svensken stod för ett mål till 1-0 med ett skott från en position i höjd med straffområdeslinjen. Därefter blev han utbytt i den 69:e minuten. Eriksson blev även i förra veckan av med svenske lagkamraten Joel Qwiberg som lämnade klubben.



Adam Lundqvist, Houston - 1/0

Lundqvist var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i returen mot Deportivo Guastatoya i åttondelsfinalen CONCACAF:s Champions League. Houston vann med 2-1 och gick därmed vidare till kvartsfinal i turneringen. I helgen fick han däremot spela från start i ligapremiären och stod för en framspelning när Houston kryssade mot Real Salt Lake (1-1) i MLS.