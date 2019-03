Förre storspelaren om Isak: "Den nye Zlatan"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 17/11

En match i Asiens Champions League (Sanfrecce Hiroshima, förlust 1-2) och en match i ligan (Brisbane Roar, vinst 2-1). Toivonen startade bägge, blev mållös i bägge, och byttes ut efter ungefär en timme i bägge. Han var också sjuk i samband med matchen mot Emil Salomonssons Sanfrecce Hiroshima.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 15/1

Demir var som vanligt inte med i Zulte Waregems matchtrupp (nu 3-3 mot Genk). Zulte Waregem går nu in i fas två av säsongen, där nio lag gör upp om en Europa League-plats.

Eric Smith, Gent – 3/0

Fick inte hoppa in från bänken den här gången heller (2-0 mot St. Truiden). Gent slutade femma och går in i fas två av säsongen, där de sex topplagen ska slåss om ligatiteln, två CL-platser, och tre EL-platser.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 33/10

Mechelen blev uppflyttade till högstadivisionen efter seger över två matcher mot KFCO Beerschot. Den sista matchen spelades i veckan, där Engvall fick 90 minuter och hade ett lågt inspel till 1-0-målet (matchen slutade 2-1 efter ett sent segermål). Han berättade inför matchen i en intervju med Gazet van Antwerpen att han mycket väl kan tänka sig att stanna i Mechelen.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 2/0

Montiel var fortsatt inte med i matchtruppen, den här gången när KFCO Beerschot missade uppflyttning efter förlust mot Mechelen (1-2). Västerås SK:s sportslige ansvarige Ado Sadzak sa till VLT att de försöker att värva Montiel. GP har tidigare skrivit om intresse från Dalkurd.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 17/3

Tung 0-3-förlust hemma mot Radnik Bijeljina. Atajic spelade hela matchen.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 5/0

Efter att ha fått starta de inledande matcherna så har Figueroa hamnat på bänken de senaste veckorna. Han fick bara ett sent inhopp mot Coquimbo Unido (1-1).

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 11/0

Boman blev kvar på bänken mot OB (0-1) och hans speltid över de 26 ligamatcherna i grundserien blev endast 140 minuter.

Patrik Carlgren, Randers FC – 26/10 nollor

Carlgren gjorde en 3/6-insats mot OB enligt Ekstrabladet, men det blev 0-1-förlust. Därmed får Randers kvala för att stanna kvar i danska högstadivisionen. Hade de tagit tre poäng till hade de istället spelat om kval till Europacupplatserna.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 20/0

Fick en start mot Hobro (3-1) och passade då på att göra en assist. Hans prestation gav 3/6 i betyg av Ekstrabladet, 5/10 av BT.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 23/0

Då Andreas Bjelland var skadad så fick Papagiannopoulos starta mot Hobro (3-1). 4/6 i betyg av Ekstrabladet, 6/10 av BT. Han blev också uppkallad till landslaget.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 28/1

2-1-seger hemma mot Sönderjyske. Andersson startade och fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Var inte med i matchtruppen i säsongens sista grundseriematch.

Simon Tibbling, Bröndby – 32/2

Tibbling fick hoppa in sista kvarten (3-1 mot Horsens) när Bröndby säkrade en plats bland de sex bästa lagen, och därmed spelar om Europacupplatserna i vår.

Simon Hedlund, Bröndby – 6/0

Hedlund startade mot Horsens (3-1). Utbytt i minut 66 och fick 2/6 i betyg av Ekstrabladet och 7/10 av BT.

Gustaf Nilsson, Vejle – 18/4

Var avstängd i säsongens sista grundseriematch, efter fyra gula kort under säsongen.

Melker Hallberg, Vejle – 21/1

Tillbaka i startelvan mot Esbjerg (1-2). Hallberg spelade 90 minuter och fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet. Vejle ska nu spela för att kvala sig kvar i högstadivisionen, då de slutade på sista plats i grundserien.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 26/6 nollor

Ålborg vann mot Århus (3-1), men med nästan minsta möjliga marginal så missade de kvalplatserna till Europacuperna. De slutade sjua, på samma poäng och med samma målskillnad som sexan, men med färre gjorda mål. Rinne spelade 90 minuter mot Århus och fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet, 6/10 av BT.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Var inte med matchtruppen till sista grundseriematchen. Backman har haft problem med hjärnskakningar den här säsongen.

Tobias Sana, Århus – 22/5

Förlust mot Ålborg (1-3) och Århus måste kvala för att hålla sig kvar i högstadivisionen. Sana startade som anfallare i matchen, och fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet, 5/10 av BT.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 32/1

Andra raka förlusten för Manchester United, då de blev utslagna av Wolves i FA-cupen (1-2). Nilsson Lindelöf spelade hela matchen. Flera brittiska medier, bland annat The Independent och Daily Mirror, gav Nilsson Lindelöf 5/10 i betyg. Han drog sig också ur den här landslagssamlingen av privata skäl.

Ken Sema, Watford – 19/1

Var inte med i matchtruppen mot Crystal Palace (2-1) i FA-cupen.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Dahlberg satt på bänken när Watford vann med 2-1 mot Crystal Palace i FA-cupen. Det var sjätte gången Dahlberg satt på bänken i Watfords A-lag, samtliga gånger har varit i cuperna.

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Var inte när Brighton åkte ur FA-cupen mot Millwall.

Joel Asoro, Swansea – 13/0

Var inte på bänken i ligan mot West Brom (0-3), men hoppade in sista halvtimmen i FA-cupen mot Manchester City (2-3). Dessvärre tappade Swansea 2-0 till 2-3 under den halvtimmen. Wales Online gav svensken 6/10 i betyg.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Långtidsskadad och lär inte spela mer den här säsongen.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 15/4 nollor

Två nya starter för Nordfeldt i veckan: 0-3 mot West Brom och 2-3 mot Manchester City i FA-cupen. Wales Online gav svensken 5/10 i betyg för första matchen, 7/10 för andra.

Pontus Jansson, Leeds – 33/2

Jansson startade i 3-0-segern mot Reading, där lokala medier gav svensken 7/10 respektive 8/10 i betyg. Det var mer händelserikt mot Sheffield United (0-1). Åter en bra insats av Jansson, men han fick stå i mål sista minuterna och åkte även på en knäskada som håller honom borta i några veckor.

Niclas Eliasson, Bristol City – 29/2

Eliasson fick äntligen en start i ligaspelet igen, hans första sedan i början av december. 1-1 mot Ipswich, och han blev utbytt i slutskedet. Bristol Post gav Eliasson 6/10 i betyg. Han hade som vanligt några bra inlägg.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 8/0

Fyra raka förluster för Birmingham City gör att de troligen inte kommer kvala till Premier League nästa år. I veckan blev det 0-2 mot Millwall och 0-1 mot Preston. Mrabti spelade första 60 minuterna mot Millwall. Gjorde ett par bra saker, men inte tillräckligt enligt Birmingham Mail, som gav svensken 5/10 i betyg, näst lägst i laget.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 8/0

Ingen bra vecka för Nottingham i kampen om kvalplatserna till Premier League. 1-3-förlust mot Aston Villa och 1-1 mot Ipswich. Milosevic startade mot Aston Villa, men bänkades mot Ipswich. Han fick, precis som många lagkamrater, ett lågt betyg för Aston Villa-matchen. 5/10 av Nottingham Post.

Jonas Olsson, Wigan – 2/0

Olsson startade mot Blackburn (0-3) och satt på bänken mot Bolton (5-2). Ingen vidare match mot Blackburn för Olsson, som tillsammans med två lagkamrater fick låga 4/10 i betyg av Wigan Today. Detta framför allt efter att Olsson slagit en för hård pass hem mot målvakten, så att en motståndare kunde hinna före och göra 0-3-målet. Med åtta omgångar kvar har Wigan tre poäng ner till nedflyttningsstrecket.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Den senaste uppdateringen var för knappt två veckor sedan, då Olsson syntes i lagträning med Derby efter sin långtidsskada.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 2/1

Forwarden startade i 2-0-segern över TPV i åttondelsfinalen av finska cupen i helgen, men blev utbytt i den 65:e minuten.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 3/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot TPV.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 5/0

Backen satt på bänken under hela matchen mot TPV.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 5/2

Forwarden hoppade in i den 65:e minuten mot TPV.

Erik Törnros, FC Lahti - 3/0

Forwarden stod utanför Lahtis trupp i 5-0-segern över Kiisto i finska cupen i helgen. Lahti är klart för kvartsfinal.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Högerbacken stod utanför truppen när Guingamp vann med 1-0 mot bottenkollegan Dijon i lördags. Segern innebär att laget går om Dijon och nu ligger på kvalplats.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Målvakten satt på bänken mot Dijon.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 28/3

Landslagsmittfältaren hoppade in i den 70:e minuten när Toulouse spelade 1-1 borta mot Nice i fredags.

Jakob Johansson, Rennes – 16/1

Landslagsmittfältaren har haft ryggproblem och stod över båda den gångna veckans matcher, mot Arsenal i Europa League (förlust med 3-0 och uttåg) och Bordeaux i ligan (1-1).

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 28/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens fick med sig 0-0 borta mot Angers i lördags. Krafth varnades i den 55:e minuten.

Jack Lahne, Amiens (utlånad från Brommapojkarna) – 0/0

Utanför truppen till matchen mot Angers.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 23/13

Landslagsforwarden har inte gjort mål på åtta matcher. Mot Esteghlal i asiatiska Champions League i tisdags hoppade Berg in i den 73:e minuten när Al Ain kryssade (1-1).

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos -19/4

Högerbacken startade i derbyt mot Olympiakos i söndags. Det avbröts i den 69:e minuten efter stökigheter på läktaren. Olympiakos ledde med 1-0.

Niklas Hult, AEK Aten - 31/0

Vänsterbacken är ljumskskadad.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren har slitit av sin ena hälsena och blir borta under en längre period.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 10/4

Forwarden fortsätter att leverera mål. Mot serieledaren Paok i lördags satte han en straff till 1-0, men Panetolikos förlorade till slut med 2-1. Bajrovic spelade hela matchen.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 7/0

Forwarden stod utanför truppen när Kreta slog Levadiakos med 2-0 i söndags.

Daniel Larsson, Aris - 9/2

Startade i Aris 5-0-seger över Apollon Smirnis under måndagen. Varnades i den första halvleken och byttes ut i den 78:e minuten.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 6/0

Backen hoppade in i den 89:e minuten i 1-0-förlusten borta mot Panionios i söndags.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 10/0

Mittbacken hoppade in i paus när Valur slog Afturelding med 6-0 i ligacupen. Segern räcker dock inte till vidare avancemang.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 26/1

Grundserien är slut och det blev ingen mästerskapsserie för Haifa, som precis hamnade på fel sida sträcket. Istället spelar klubben nu i en serie där de två sämsta lagen kommer åka ur. Haifa har dock elva poäng ner till nedflyttning. Mot Beitar Jerusalem i helgen kryssade man (0-0). Sjöstedt spelade hela matchen.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 33/7 nollor

Olsen stod i mål när Roma överraskande föll med 2-1 mot bottenlaget Spal i lördags.

Albin Ekdal, Sampdoria - 27/0

Landslagsmittfältaren spelade hela den målrika matchen mot Sassuolo i lördags. Sampdoria vann med 5-3 och Ekdal imponerade. Gazzetta dello Sport gav svensken åtta av tio i betyg för insatsen och Corriere dello Sport utsåg honom till bäst på planen.

Filip Helander, Bologna - 21/0

Mittbacken stod över matchen mot Torino i helgen. Det på grund av skada, enligt Bolognas hemsida. Laget tog andra raka segern. 3-2-vinsten innebär att det bara är en poäng upp till säker mark. Helander är uttagen i det svenska A-landslaget, som samlats för EM-kvalmatcher mot Rumänien och Norge.

Mattias Svanberg, Bologna - 20/0

Mittfältaren fick hoppa in i den 82:a minuten i segern mot Torino. Uttagen i Roland Nilssons nya U21-landslagstrupp.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Skadad och blir borta en längre tid.

Svante Ingelsson, Udinese - 2/0

Mittfältaren fick hoppa in i den 64:e minuten borta mot Napoli i söndags. Men Udinese föll med 4-2. Ingelsson är uttagen i Roland Nilssons nya U21-landslagstrupp.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Atalanta kryssade (1-1) mot Chievo på hemmaplan i söndags. Kulusevski är uttagen i Roland Nilssons nya U21-landslagstrupp.

Samuel Armenteros, Benevento - 4/1

Forwarden fick hoppa in i den 63:e minuten hemma mot Spezia i lördags och då tackade han för förtroendet. Med två minuter kvar av ordinarie tid reducerade han till 3-2, men det blev också slutresultatet. Därmed tappar Benevento viktiga poäng i toppen av Serie B.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 21/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Hellas kryssade (1-1) hemma mot Ascoli i lördags. Gustafson varnades i den första halvleken.

Marcus Rohdén, Crotone - 27/4

Mittfältaren startade när Crotone kryssade (2-2) mot Lecce i söndags. Rohdén varnades i den 21:a minuten och byttes ut i den 73:e minuten.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 19/2

Anfallaren bröt i torsdags en sju matcher lång måltorka då han gjorde ett av målen i Tarxiens 2-1-seger mot Qormi. Segern innebar också att Tarxien satte punkt för en fem matcher lång förlustsvit i ligan. Laget ligger tia, av fjorton lag, i ligan.

MAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Akademija Pandev, 4/0

Backen fick hoppa in efter 22 minuter i Akademija Pandevs 2-0-seger mot Sileks. Laget ligger på andraplats i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 31/5

Larsson spelade hela matchen för Feyenoord mot Willem och stod för en assist. Feyenoord förlorade matchen med 3-2 efter att man tappat ledningen i andra halvlek. Ytterforwarden togs också ut i landslaget till EM-kvalmötena med Rumänien och Norge.

Emil Bergström, Utrecht – 9/1

Fotskadad och missade helgens möte med NAC Breda (seger med 4-0).

Simon Gustafson, Utrecht – 28/8

Mittfältaren visade återigen näsa för mål. I 4-0-segern mot NAC Breda satte han dit 2-0-målet från elva meter. Gustafson belönades också med en plats i "Omgångens lag" av Voetbal International.

Kristoffer Peterson, Heracles – 25/10

Ytterforwarden stod för en målgivande passning när Heracles besegrade Vitesse med 3-2. Dessutom spelade Peterson 90 minuter och han noterades även för ett gult kort.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 9/6

Alexander Isak har onekligen fått det att lossna i Willem II. I helgens omgång mot Feyenoord blev han stor matchhjälte för Tilburgklubben då han gjorde matchavgörande 3-2 med en läcker soloprestation. "Ett riktigt klassmål", sa förbundskapten Janne Andersson om målet. "Jag fick göra allt själv, men det var inget problem", sa anfallaren till Fox Sports efter fullträffen.

Isak blev även uttagen i "Omgångens lag" av De Telegraaf och Algemeen Dagblad samt att han fick lovord från tränaren Adrie Koster. Den kanske allra finaste komplimangen fick Isak från den tidigare storspelaren Ronald de Boer. "All kredd till Isak. Eller den nye Zlatan, som vi kallar honom", sa han till Fox Sports enligt voetbalprimeur.nl.

Den svenske talangen togs också ut i det svenska A-landslaget förra veckan till EM-kvalmatcherna mot Rumänien och Norge.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 3/0

Den tidigare Elfsborg-mittbacken spela 90 minuter för andra matchen i rad när Heerenveen föll med 3-0 hemma mot De Graafschap.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 2/0

Den nyligen anlände offensive pjäsen var utanför truppen när De Graafschap slog Heerenveen med 3-0 på bortaplan. Enligt De Gelerlander var yttern höftskadad.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 10/1

Mittfältaren spelade 90 minuter när NAC Breda förlorade mot Utrecht med 4-0 och Pascal Lundqvist lag har fortsatt inte tagit en trepoängare sedan den 22 december 2018.

Den KFF-fostrade talangen berättade också nyligen för Fotbollskanalen att han trots resultaten tycker att han fått ett lyft i NAC Breda efter flytten från PSV i vintras. "För mig personligen har jag varit en av de bättre spelarna i varje match", sa han.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 27/9

Hansson blev utbytt i den 73:e minuten när RKC vann mot Maastricht med 4-1. Mittfältaren, som också har norskt påbrå, blev under den gångna veckan uttagen i det svenska U21-landslaget för första gången någonsin.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Brann och Löfgren har varit på träningsläger i Marbella, Spanien. Under den gångna vecken spelade laget en träningsmatch mot Bodö/Glimt och den förlorade laget med 2-1. Mittbacken Löfgren spelade andra halvlek i det mötet.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 0/0

Layouni var tillbaka från skada i träningsmötet med Brann, som spelades Marbella, Spanien. Layouni startade i matchen som slutade i 2-1-seger till Brann.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Kristiansund har varit på träningsläger i Spanien och spelat två träningsmatcher mot Sogndal respektive Dinamo Brest. Kalludra startade i bägge mötena, som båda två slutade 0-0.

Haris Cirak, Kristiansund – 0/0

Cirak hoppade in i träningsmötet med Sogndal (0-0) och mot Dinamo Brest var han med i truppen (0-0)

Daniel Gustavsson, Lilleström – 0/0

Yttermittfältaren gjorde ett av målen i Lillströms seger i träningsmatchen mot Hamkam (2-0).

Andreas Linde, Molde – 0/0 nollor

Molde skulle spelat "mästarfinal", segraren i cupen mot ligamästaren, mot Rosenborg i fredags. Men matchen fick skjutas upp på grund av kraftig nederbörd på arenan Ullevål. I stället för en titelmatch spelade då de berörda klubbarna en träningsmatch inomhus och den tillställningen vann Molde med 1-0 och Linde spelade hela matchen.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Moström startade när Molde besegrade Rosenborg med 1-0 i ett träningsmöte.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Vänsterbacken fick hoppa in i vinsten mot Rosenborg (1-0).

Marcus Sandberg, Stabæk – 0/0 nollor

Målvakten släppte in ett mål när Stabaek vann med 2-1 i träningsmatchen mot Ull/Kisa.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 0/0

Den tidigare Kalmar FF- och Hammarbyspelaren var på planen i 78 minuter innan han blev utbytt mot Strömsgodset. Matchen slutade 1-1.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 20/0

Mittbacken blev utbytt i den 74:e minuten när Dynamo Moskva föll mot FC Orenburg med 1-0. Holmén varandes även i matchen.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 8/0

FC Krasnodar åkte ur Europa League i torsdag mot Valencia efter ett snöpligt slut. Olssons lag gjorde mål med bara minuter kvar av matchen och vid det läget hade man varit vidare. Men då svarade Valencia genom att trycka in ytterligare en boll i nät och vinna dubbelmötet med sammanlagt 3-2. "En av de tuffare förlusterna i karriären", skrev han i ett sms till Fotbollskanalen. I söndagens ligamatch mot Lokomotiv Moskva blev mittfältaren utbytt med 20 minuter kvar att spela, matchen slutade 1-1.

Olsson kunde under den föregående veckan glädjas åt han togs ut i den svenska EM-kvaltruppen.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 31/9

Den offensive pjäsen var något olycklig när FC Krasnodar förlorade Europa League-mötet med Valencia. Claesson tappade i slutet av matchen bollen på mittplan och det straffade spanjorerna det ryska laget med att göra 3-2 och vinna åttondelsfinalen. När Krasnodar i helgen kryssade mot Lokomotiv Moskva (1-1) spelade Claesson 90 minuter. Ytterforwarden är med i den svenska landslagstruppen som ställs mot Rumänien och Norge.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 7/1

Mittbacken bänkades när Rostov vann med 2-0 mot Rubin Kazan på bortaplan.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 4/0

Al-Feiha har inte spelat någon tävlingsmatch under den gångna veckan.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 22/7

Anfallaren stod för ett mål ett en assist när Lugano i lördags besegrade St. Gallen med 2-0. Lugano ligger sjua i ligan. För insats blev Gerndt också uttagen i "Omgångens lag" av tidningen Blick.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 8/4

Mitrovic hoppade i helgen åter in och den här gången i halvtid mot Backa Palanka i ligan. Då blev svensken debutmålskytt för Dinamo Vranje med ett straffmål på övertid. Laget förlorade än dock med hela 5-1. Dinamo Vranje är därmed fortsatt nästjumbo i ligatabellen i den serbiska högstaligan.

Petar Petrovic, Radnicki Nis - 7/0

Petrovic fick i veckan speltid i två matcher. Först fick han ett inhopp med 23 minuter kvar av cupkvartsfinalen mot Vodvodina (2-1-seger) och därefter blev det inhopp i den 70:e minuten i bortamötet med Zemun (1-0-seger) i ligan. Nis är fortsatt tvåa i ligatabellen och nu även i semifinal i cupen.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 36/1

Lustig gjorde i helgen första ligastarten sedan den 2 mars. Svensken spelade 90 minuter som mittback i Celtics 1-0-seger mot Dundee FC i ligan. Celtic toppar därmed fortsatt ligatabellen i Skottland. Lustig har utgående kontrakt, men det finns en option för förlängning med ytterligare ett år. I veckan berättade han för Celtics tv-kanal att han haft samtal med nye tränaren Neil Lennon om framtiden i klubben.

Lustig sa bland annat så här till tv-kanalen om framtiden: ”Jag försöker att inte tänka så mycket på framtiden, men det är hela tiden i ditt huvud, speciellt när du har familj. Du vill naturligt veta vad framtiden har att erbjuda, men i fotbollen är det inte alltid så och det är jag van vid. Jag har varit här länge och jag har älskat varje sekund av min tid här”. I förra veckan blev även Lustig uttagen till EM-kvalsamlingen.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) - 3/0

Hadenius inledde med tre raka matcher från start, men fick i helgen sitta på bänken under 90 minuter för fjärde matchen i rad. Då fick han se Dundee förlora för fjärde matchen i rad, den här gången med 1-0 mot Celtic i ligan. Dundee är nästjumbo i ligatabellen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 18/1

Äntligen målskytt! John Guidetti var inför helgens möte med Huesca mållös den här säsongen och med endast 56 minuter på planen under 2019. Då fick han ett inhopp med 18 minuter kvar av matchen och satte det viktiga 2-1-målet i den 80:e minuten innan Alvés kunde vinna med 3-1. Guidetti slog till på volley från nära håll efter att en medspelare nickade vidare bollen i straffområdet efter ett långt inkast. Det var möjligen ett extra skönt mål för Guidetti som blev petad till EM-kvalsamlingen.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson var i helgen åter utanför Chonburis matchtrupp i säsongens fjärde ligamatch. Då blev det 3-0-förlust mot Suphanburi på bortaplan. Chonburi är därmed jumbo i ligatabellen med en poäng efter fyra matcher i högstaligan.

Elias Dolah, Port MTI FC - 4/0

Mittbacken spelade i helgen från start när Port kryssade i säsongens fjärde match mot PTT Rayong (1-1). Nu har lagt åtta poäng efter fyra matcher och är trea i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 5/1

Moberg Karlsson var i helgen tillbaka i startelvan när Sparta Prag vände 0-1 till 2-1-seger mot Sigma Olomouc i ligan. Efter att Prag tog ledningen, så blev Moberg Karlsson i den 81:a minuten utbytt. Det var lagets sjätte raka seger efter vinteruppehållet och laget är därmed fortsatt på tredjeplats i ligatabellen.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa - 7/2

Målskytt! Khalili var i helgen tillbaka i Kasimpasas startelva efter två raka matcher med inhopp och tackade för förtroendet. Svensken blev målskytt till 2-2 när Kasimpasa vände 2-1-underläge till 3-2-seger sent mot Akhisar i ligan. Kasimpasa är numera placerat på tiondeplats i ligatabellen.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 22/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i helgen 90 minuter i 2-1-förlusten mot Fenerbahce i ligan. Sivasspor är på niondeplats i ligatabellen.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Isaac Kiese Thelin fick i helgen åter inte speltid när Bayer Leverkusen föll med 3-1 mot Werder Bremen i Bundesliga. Anfallaren var dessutom utanför lagets matchtrupp efter fyra raka ligamatcher på bänken. Senast svensken fick speltid i en ligamatch var den 20 oktober i fjol och i veckan blev han även petad till EM-kvalsamlingen. Leverkusen är placerat på sjätteplats i ligatabellen.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. I förra veckan var han utanför Frankfurts trupp i Bundesliga och i Europa League. Tidigare i vinter kopplades han ihop med kroatiska klubben Dinamo Zagreb, men även AIK har uppgetts vara intresserat av anfallaren. Frankfurt är placerat på femteplats i Bundesliga, samtidigt som laget även är vidare till kvartsfinal i Europa League.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 28/1

Wendt är given i Mönchengladbachs startelva och gjorde i helgen 90 när Mönchengladbach kryssade mot Freiburg (1-1) i Bundesliga. Mönchengladbach är därmed fortsatt placerat på fjärdeplats i ligatabellen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 29/1

Augustinsson är given i Bremens startelva och gjorde i helgen åter 90 minuter i 3-1-segern mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Bremen är placerat på åttondeplats i ligatabellen. Augustinsson blev även i förra veckan uttagen till EM-kvalsamlingen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo har ännu inte fått speltid i Bundesliga, men fick i helgen sitta med på bänken för tredje gången under den här säsongen i 3-1-segern mot Bayer Leverkusen. Beijmo väntar däremot allt jämnt på att få göra debut i klubbens A-lag. Bremen är placerat på åttondeplats i ligatabellen.



Robin Quaison, Mainz - 24/7

Quaison har under den här säsongen varit given i Mainz startelva, men satt i helgen på bänken i 90 minuter i 6-0-förlusten mot Bayern München i Bundesliga. Det var lagets tredje raka förlust och nu är Mainz på 13:e-plats i ligatabellen. Quaison blev även i förra veckan uttagen till den här EM-kvalsamlingen.



Mikael Ishak, Nürnberg - 23/5

Mikael Ishak är åter ordinarie i Nürnberg och gjorde i söndags tredje raka matchen från start. Då blev det åter förlust med 1-0 mot Eintracht Frankfurt, samtidigt som svensken blev utbytt efter 68 minuter på planen. Nürnberg är fortsatt jumbo i ligatabellen och nu mer tio poäng upp till säker mark i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig - 19/3

Forsberg gjorde i helgen andra starten sedan comebacken efter skadeproblemen. Då blev det 67 minuter på planen i Leipzigs 1-0-seger mot Schalke 04 i Bundesliga. Det var lagets åttonde raka ligamatch utan förlust och Leipzig är fortsatt trea i den tyska ligatabellen. Forsberg blev som förväntat i veckan uttagen till EM-kvalsamlingen.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 28/11

Andersson gjorde i helgen åter 90 minuter på planen, men lämnade den här gången för första gången sedan den 22 februari en ligamatch mållös. Union Berlin föll då med 2-1 borta mot Heidenheim i den tyska andraligan. Union är trea i ligatabellen. Andersson belönades även i veckan för sin fina form med att komma med i Janne Anderssons svenska trupp till kommande två landskamperna i EM-kvalet.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 21/0

Högerbacken gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när Dresden kryssade mot Magdeburg (2-2) i den tyska andraligan. Det var lagets sjunde raka ligamatch utan seger. Dresden är på 14:e-plats i den tyska andraligan.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 23/1

Magyar spelade i går åter från start i ligan. Den här gången blev det 2-0-seger mot Jahn Regensburg, men däremot en varning i den 69:e minuten. Greuther Fürth är på 13:e-plats i den tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic gjorde i slutet av februari första matchen för säsongen med Düsseldorfs reservlag i tyska fjärdeligan, men kom i förra veckan inte till spel med varken A- eller B-laget. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf.

Joseph Baffo, Duisburg – 0/0

Baffo kom i helgen inte till spel, då Duisburgs bortamöte med Köln blev uppskjutet med anledning av att Kölns plan inte bedömdes hålla måttet, då den ansågs vara riskabel att spela på med hänsyn till att spelare kan skada sig.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan kom i veckan inte till spel när Dynamo Brest besegrade Bate Borisov med 3-1 och därmed vann den vitryska supercupen efter två sena mål. Han var utanför lagets matchtrupp.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 1/1

Ibrahimovic blev i första omgången hjälte med det avgörande målet i 2-1-segern mot Chicago, men missade i helgen ytterligare en match med anledning av hälproblem. Galaxys tränare Guillermo Barros Schelotto berättade i förra veckan att Ibrahimovic förhoppningsvis kan vara tillbaka till ligamötet med Portland Timbers den 31 mars, men att det ännu är oklart. I Ibrahimovics frånvaro, så blev det 3-2-seger för Galaxy i en sväng drabbning med Minnesota United i MLS.



Axel Sjöberg, Colorado - 2/0

Sjöberg var i helgen tillbaka efter avstängning och gjorde 90 minuter när Colorado kryssade mot Sporting Kansas City (1-1) i MLS. Nu har laget två poäng efter tre matcher.



Johan Blomberg, Colorado - 1/0

Blomberg satt på bänken i 90 minuter i säsongens två första ligamatcher, men fick i helgen göra säsongsdebut med ett inhopp mot Sporting Kansas City. Det blev en tung kväll för svensken med inhopp i 79:e minuten, gult kort minuten efter när han stoppade en omställning och sedan gult och rött kort i den 87:e minuten efter att han kort efter en avblåsning sköt i väg bollen. På den efterföljande frisparken, som Blomberg däremot inte orsakade, kvitterade Kansas till 1-1.

Mittfältaren uttryckte efteråt besvikelse och förvåning över det andra gula kortet till Fotbollskanalen och sa bland annat så här:

- Det andra gula kortet är nog det sjukaste jag fått i hela mitt liv.

Gustav Svensson, Seattle - 3/0

Svensson har fått en bra start på säsongen. I helgen blev det åter 90 minuter på planen i 4-2-segern mot Chicago, lagets tredje raka seger den här säsongen. Svensson blev även i sedvanlig ordning uttagen till EM-kvalet.

Joel Rydstrand, Seattle (just nu i Seattles USL-lag Tacoma Defiance) - 0/0

Rydstrand blev i vinter draftad till Seattle Sounders, men nyligen meddelade Seattles USL-lag Tacoma Defiance att Rydstrand framöver kommer att spela USL-fotboll med klubben. I veckan blev det debut med ett 22 minuter långt inhopp i 3-0-förlusten mot Galaxys reservlag i ligan. Svensken blev även varnad i den 79:e minutern.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har i vinter sett över sin situation i New England, men är i dagsläget kvar i klubben och inställd på en ny säsong i MLS. I helgen var han utanför lagets matchtrupp för tredje matchen i rad när New England föll med 3-2 mot Toronto.



Anton Tinnerholm, New York City - 3/0

Tinnerholm gjorde i helgen åter 90 minuter när New York City kryssade för tredje matchen i rad, den här gången mot Los Angeles FC (2-2) i MLS. Innan matchen fick också högerbacken ett trevligt besked, då han blev uttagen som ersättare till skadade Pontus Jansson i svenska landslaget till kommande EM-kvalmatcherna.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes - 3/1

Eriksson gjorde i helgen åter 90 minuter på planen och stod för en framspelning till matchens första mål, men därefter gick det tyngre. San Jose tappade i andra halvlek 1-0 till 4-1-förlust och har nu tre raka förluster i MLS.



Adam Lundqvist, Houston - 4/0

Lundqvist fick i förra veckan 71 minuter på planen när Houston åkte ut mot Tigres UANL efter 1-0-förlust (totalt 3-0) i kvartsfinalen i CONCACAF Champions League. Därefter blev det 90 minuter - för tredje ligamatchen i rad - i 3-2-segern mot Vancouver i MLS. Nu har laget två raka segar och ett kryss på tre ligamatcher.