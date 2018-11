Svenska comebacker och övertidshjältar i Tyskland

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 2/1

Var skadad de första matcherna, men efter det har Toivonen visat upp ett bra värde i Australien. Assist i sitt första inhopp följdes i veckan upp med ett 1-0-mål i första starten, i 2-1-segern mot Sydney FC. Klarade av knappt 70 minuter, och enligt tränaren Kevin Muscat kan det ta tid innan Toivonen är helt matchfit. Det här var Toivonens första matcher sedan VM.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 12/0

Det har åtminstone tillfälligt vänt för Zulte Waregem. Efter en usel start på säsongen har de tre segrar på de fyra senaste, efter att i helgen tagit en skrällseger mot topplaget Club Brügge (3-1). Demir blev dock kvar på bänken hela matchen.

Eric Smith, Gent – 0/0

Efter frakturen och rehabiliteringen så var Smith äntligen uttagen till match för Gents A-lag. Han såg hela matchen mot Royal Antwerp (0-0) från bänken.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 15/7

Mechelen spelade ligamatch under landslagsuppehållet, 3-2 mot Lommel där startande Engvall assisterade till Igor de Camargos 1-0-mål med ett inlägg. Engvall följde upp med en start även mot KSV Roeselare (0-0). Det var första matchen sedan mitten av september där Mechelen inte gjorde minst två mål.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 12/3

Ny start, ny seger. Atajic fick 80 minuter när Mladost tog sin femte seger på sju matcher. De är nu bara två poäng ifrån tredjeplatsen, som innebär Europa League-kval.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Alvbåge väntar fortfarande på debuten. Robert Veselovsky stod i målet även mot AEL Limassol (4-1).

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 9/1

Sa till Tipsbladet att han troligen har spelat sin sista match i Randers, och IFK Göteborg har bekräftat att de är intresserade av Allansson när hans avtal går ut vid årsskiftet. Har varit skadad.

Mikael Boman, Randers FC – 7/0

Fick hoppa in i halvtid mot Hobro (1-0). Var inblandad i tre stora situationer: dels fixade han en straff som Randers missade, dels missade han själv ett bra nickläge, och dels var han på väg att skapa ännu ett mål, men efter lite strul missade en lagkamrat.

Patrik Carlgren, Randers FC – 17/6 nollor

Efter en tyngre period har det gått bättre för Carlgren mot slutet. Bara ett insläppt på de tre senaste matcherna efter en bra hållen nolla mot Hobro (1-0). Hade några knepiga situationer att lösa i matchen, och fick 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 14/0

Fick starta mot Midtjylland (2-1) eftersom Nicolai Boilesen var fortsatt skadad. En helt okej match av Bengtsson, men inte mycket mer, var BT:s omdöme (5/10 i betyg). Ekstrabladet satte 3/6.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 14/0

Som vanligt kvar på bänken, den här gången mot Midtjylland (2-1). Har inte startat en ligamatch på tre månader.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 19/0

En av Anderssons sämre matcher efter flytten till Danmark, detta mot FCK (1-2). BT gav låga 4/10 i betyg, Ekstrabladet 3/6.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Med i 20-mannatruppen, men inte med på bänken mot FCK. Fick däremot 80 minuter i reservlagsmatchen mot Vendsyssel.

Johan Larsson, Bröndby – 20/3

Fixade 1-0-målet mot Sönderjyske (2-0) efter att ha drivit fram bollen, väggspelat, och slagit ett lågt och bra inlägg. BT satte Larsson som bäst på plan (7/10 i betyg), och även Ekstrabladet hade Larsson bland de bästa (4/6).

Simon Tibbling, Bröndby – 21/0

Fick åter bara hoppa in, detta med drygt tio minuter kvar, men det första han gjorde var att lirka fram en assist till det avgörande 2-0-målet mot Sönderjyske.

Gustaf Nilsson, Vejle – 13/3

Fortfarande borta på grund av skada. Har inte kunnat spela på drygt en månad.

Melker Hallberg, Vejle – 14/1

Var på ett eller annat sätt inblandad i flera chanser framåt för Vejle mot Ålborg, inkluderat en ”hockeyassist” till Vejles mål. Matchen slutade 1-1. 2/6 blev Hallbergs betyg i Ekstrabladet.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 17/5 nollor

Tredje raka 1-1-matchen för Ålborg, den här gången mot Vejle. Rinnes betyg blev 3/6 i Ekstrabladet. Kunde inte göra något på målet, och gjorde även ett par bra räddningar, inkluderat en oortodox benparad på ett avslut nära mål.

Niklas Backman, Århus – 9/0

Är igång i träning igen efter mer än två månaders frånvaro på grund av yrsel och huvudvärk. Tränar för fullt, men är ännu inte spelklar.

Tobias Sana, Århus – 15/3

Som vanligt i startelvan, men förlust mot Horsens (1-2). Sana fick 2/6 i betyg hos Ekstrabladet. Femte raka förlusten i alla tävlingar.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 15/0

Sjunde raka 90-minutaren för Nilsson Lindelöf, den här gången mot Crystal Palace (0-0) i lagets blott andra liganolla bakåt den här hösten. Svensken fick bra betyg i brittiska medier, där de flesta gav en sexa eller sjua av tio, som en av de bästa i United. Blev dessvärre muskelskadad och José Mourinho säger att han hoppas att Nilsson Lindelöf är tillbaka först till matcherna runt jul.

Ken Sema, Watford – 7/0

För andra matchen i rad fick han inte ens plats på bänken (0-3 mot Liverpool), och han har bara fått speltid i en match de senaste två månaderna. Sajten football.london gav betyg för Watfords spelare såhär långt den här säsongen, och Sema fick låga 4/10 i betyg, med motiveringen att han inte har visat tillräckligt mycket. Nu ökas konkurrensen då Adalberto Penaranda är spelklar efter visst administrativt arbete.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var som vanligt inte med A-laget eller U23-laget den här veckan. I U23 står istället fjärde- eller femtemålvakten, medan Dahlberg är tredjevalet.

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Var inte med A-laget den här veckan, men spelade med U23-laget och gjorde segermålet precis i slutet av matchen efter en vändning av en 0-2-underläge.

Joel Asoro, Swansea – 9/0

Åter utanför matchtruppen och har, precis som Sema, bara spelat i en match sedan andra halvan av september.

Martin Olsson, Swansea – 15/0

Olsson är inte helt given startspelare i Swansea, trots att truppen inte har många andra renodlade vänsterbackar. För sjätte gången på tolv ligamatcher inledde han på bänken, men hoppade in i halvtid mot Norwich (1-4). Fick, precis som de flesta i Swansea, 5/10 i betyg hos Wales Online.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 9/3 nollor

Var tillbaka på bänken, den här gången mot Norwich (1-4).

Pontus Jansson, Leeds – 15/0

Borta på grund av en mindre skada. Var inte med mot Bristol City (2-0).

Niclas Eliasson, Bristol City – 16/1

Eliasson har tappat lite momentum de senaste matcherna. Utbytt mot Leeds (0-2) efter en 5/10-insats (enligt Bristol Post), lagets fjärde raka förlust.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Inte tillbaka efter sin knäskada. Ska integreras med A-truppen igen i januari.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn – 20/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Philip Sparrdal–Mantilla, IFK Mariehamn – 18/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn – 26/2

Den finländska ligan är slutspelad.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn – 29/2

Den finländska ligan är slutspelad.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 26/7

Den finländska ligan är slutspelad.

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 23/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 22/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Anders Bååth, SJK – 33/1

Den finländska ligan är slutspelad.

FRANKRIKE

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 14/3 nollor

Guingamp åkte på en ny förlust i helgen, borta mot Reims (2-1). Johnsson stod mellan stolparna som vanligt. Laget ligger sist i Ligue 1 och har fem poäng upp till säker mark.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 14/1

Mittfältaren fick hoppa in i den 64:e minuten borta mot Paris Saint-Germain i lördags. Toulouse föll med 1-0.

Alexander Kacaniklic, Nantes – 0/0

Yttermittfältaren stod utanför truppen till matchen mot Angers.

Jakob Johansson, Rennes – 7/1

Efter en lyckad landslagssamling och två 90-minutersmatcher i den blågula tröjan fick mittfältaren ett inhopp i den 78:e minuten för Rennes i söndags. Laget spelade 2-2 borta mot Montpellier.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 13/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens föll med 3-1 hemma mot Marseille i söndags.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 27/3

Den färöiska ligan är slutspelad.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 10/8

Forwarden hittade nätet för sitt klubblag i helgen, återigen. I lördags gjorde han 1-0-målet i Al Ains 2-1-seger över Al Ittihad.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 6/4

Högerbackens målfacit bara bättras på. I lördags gjorde han 5-1-målet i Panathinaikos 5-1-seger mot Apollon Smirnis. Johansson spelade hela matchen.

Niklas Hult, AEK Aten – 18/0

Vänsterbacken spelade hela matchen när AEK föll med 2-1 borta mot Panetolikos. Förre Häcken-forwarden Alhassan Kamara satte avgörande 2-0-målet.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten – 1/0

Mittfältaren stod utanför truppen till matchen mot Panetolikos.

Pontus Wernbloom, Paok – 12/1

Mittfältaren har spelat två matcher sedan senaste svenskkollen. Först 90 minuter i cupen mot Ergotelis och då gjorde Wernbloom sitt första mål för Paok. I den 79:e minuten satte han det avgörande 2-1-målet. Därefter hoppade Wernbloom in i den 75:e minuten i ligamatchen mot Xanthi (seger med 2-0) i lördags.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 6/0

Skadad, enligt grekisk media. Missade helgens match mot AEK Aten.

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) – 20/4

Den isländska ligan är slutspelad.

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 14/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 11/1

Har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 15/5 nollor

Missade helgens match mot Udinese på grund av skada, som dock inte ska vara särskilt allvarlig.

Albin Ekdal, Sampdoria – 12/0

Mittfältaren spelade hela derbyt mot Genoa i söndags. Matchen slutade 1-1.

Filip Helander, Bologna – 9/0

Mittbacken spelade hela matchen när Bologna spelade 0-0 hemma mot Fiorentina i söndags.

Mattias Svanberg, Bologna – 8/0

Mittfältaren startade mot Fiorentina men blev utbytt i den 56:e minuten.

Oscar Hiljemark, Genoa – 12/0

Mittfältaren spelade hela derbyt mot Sampdoria. Matchen slutade 1-1.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 7/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Hellas kryssade mot Palermo (1-1) på hemmaplan i fredags.

Marcus Rohdén, Crotone – 13/2

Spelade hela matchen när Crotone föll med 1-0 hemma mot jumbon Cosenza under måndagen. Mittfältarens lag ligger på plats 14 i Serie B.

LETTLAND

Ricardo Gray, Valmiera – 13/3

Den lettiska ligan är nu helt färdigspelad och Valmiera trillade ur högstadivisonen efter att ha kammat ihop 8 poäng på 28 omgångar. Valmiera spelade sin sista match 10 november, då vann laget mot Jelgava med 1-0 och Gray fick hoppa in med 25 minuter kvar att spela.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Den lettiska ligan är nu helt färdigspelad. Nguesseu var utanför truppen i den sista matchen mot Jelgava.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 10/1

Äntligen lossande det för Nilsson! Anfallaren var utanför truppen i förra omgången Blazan, men nu mot Pieta Hostspurs var han tillbaka och spelade från start. Dessutom fick han göra sitt första mål för säsongen. Precis för halvtidsvilan höll sig Nilsson framme och satte dit 1-0. Tarxien vann matchen med 3-0 och anfallaren spelade 68 minuter innan han blev utbytt.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 15/1

Sam Larsson spelade åter från och var på planen i 78 minuter innan han byttes ut i 1-0-segern mot Groningen. Ytterforwarden fick av tidningen Algemeen Dagblad lägst betyg av samtliga Feyernoordspelare, 4,5/10.

Emil Bergström, Utrecht – 5/0

Mittbacken har svårt att ta plats i Utrecht och har mestadels suttit på bänken. I helgens 5-0-seger blev han kvar på bänken i 90 minuter.

Simon Gustafson, Utrecht – 13/2

Spelade i vanlig ordning från start och dessutom fick han 90 minuter på planen i 5-0-segern mot De Graafschaap. Av AD fick Gustafson 6,5 i betyg. Åtta Utrecht-spelare fick bättre omdömen.

Kristoffer Peterson, Heracles – 15/8

Inledde säsongen starkt och gjorde mål i var och varannan match, men på senare tid har det inte gått lika bra för ytterforwarden. Fick spela från start i helgens ligaomgång mot Fortuna Sittard. Dessvärre för Peterson och laget blev det förlust med 3-0.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 2/1

Ramon Pascal Lundqvist får framför allt sin speltid i PSV:s reservlag. I förra omgången när PSV besegerade AZ Alkmaar med 3-1 spelade 21-åringen 86 minuter.I helgens omgång mot Sparta Rotterdam var han utanför truppen.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 14/3

Den norsksvenske mittfältare spelade hela matchen för sitt RKC Waalwijk mot NEC Nijmegen. Waalwijk vann med 1-0 efter att Roland Bergkamp hållit sig framme i den 37:e minuten. Hanssons lag ligger på 15:e-plats.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 30/3

Amor Layouni och Bodö/Glimt kan andas ut efter den avslutande omgången i norska högstaligan. Laget riskerade att åka, men resultaten i de andra matcherna gick Bodös väg och dessutom tog man en poäng mot mästarna Rosenborg (1-1), vilket betydde säkrat kontrakt. Layouni 67 minuter mot Rosenborg och under säsongen framträdde han i samtliga av lagets ligamatcher.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 27/6

Kalludra var mer eller mindre given i startelvan under säsongen, men mot Lilleström i omgång 30 fick han nöja sig med ett inhopp med 13 minuter kvar av ordinarie speltid. Kristiansund förlorade matchen med 2-0 och klubben slutade femma i ligan.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 11/0

Utanför truppen förra andra gången i rad mot Lilleström.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Utanför truppen mot Lilleström.

Andreas Linde, Molde – 29/8 nollor

Startade i vanlig mellan stolparna när Molde mötte Sandefjord. Dock fick målvakten se sig överlistad redan i den åttonde minuten. Därefter vände Molde och vann med 3-1, vilket innebar att klubben bärgade silvret i Elitserien.

Mattias Moström, Molde – 20/2

35-åringen fick nöja sig med att sitta på bänken när Molde besegrade jumbon Sandefjord med 3-1. Sitter på utgående kontrakt med klubben.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Vänsterbacken har återvhämtat sig från skada, men i den sista omgången mot Sandefjord lämnades han åter utanför matchtruppen. Det blev bara två framträdanden den här säsongen.

Pawel Cibicki, Molde (utlånad från Leeds) – 12/3

Anfallaren var utanför truppen i den sista omgången mot Sandefjord. Därmed gjorde han troligtvis sin sista match för Molde i den förra omgången mot Haugesund. Cibickis låneavtal går ut och enligt Bergens Tidende bekräftar tränaren Ole Gunnar Solskjaer att det inte blir någon fortsättning för anfallaren i klubben.

Isak Ssewankambo, Molde – 4/0

Har haft svårt att slå sig in i Molde sedan återkomsten från MFF och 22-åringen har varit både skadad och petad. Mot Sandefjord fick Ssewankambo dock hoppa in med sex minuter kvar att spela. Det var första gången sedan september Ssewankambo fick speltid i liga.

Martin Broberg, Odd – 24/4

Skrev under landslagsuppehållet på för allsvenska Örebro, där han kommer att spela nästa säsong. Broberg var utanför truppen i 1-0-förlusten mot Brann.

Jonathan Levi, Rosenborg 23/4

Rosenborg blev norsk mästare redan i den förra omgången med sitt Rosenborg. Då fick han hoppa in med 14 minuter kvar att spela. I den avslutande omgången fick Levi på nytt speltid. 22-åringen blev inbytt med 12 minuter kvar av ordinarie matchtid.

Pontus Engblom, Sandefjord – 29/6

Startade förra matchen mot Sarpsborg. Nu, mot Molde, blev dock Engblom kvar på bänken i 90 minuter.

William Kurtovic, Sandefjord – 10/1

Kurtovic spelade 90 minuter när laget förlorade mot Molde med 1-3. Sandefjord var sedan tidigare klart för nedflyttning.

Marcus Sandberg, Stabaek – 11/3 nollor

Missade Stabaeks sista match på grund av skada. Stabaek tog en poäng mot Strömsgodset (2-2). Därmed slutade klubben före Start och knep den negativa kvalplatsen på målskillnad.

Kevin Kabran, Start – 23/7

Var tillbaka från skada i den sista matchen för säsongen. Dock blev det inte glädjefylld comeback eftersom Start förlorade mot Haugesund med 3-1, vilket innebar degradering.

Elliot Käck, Start – 28/2

Vänsterbacken har varit ordinarie under hela året, men i den sista ligaomgången mot Haugesund bänkades Käck. Start förlorade sina fem sista matcher av säsongen och blev degraderat.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 10/0

Den tidigare Kalmar- och Hammarbyspelaren har haft vissa bekymmer den senaste tiden och förra omgången missade han på grund av skada. Var även utanför truppen i Vålerengas 2-1-vinst mot Ranheim. Sitter på utgående låneavtal med Vålerenga.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 15/0

Mittbacken var som vanligt i Dynamos startelva när jumbon Yenisey Krasnoyarsk var på besök. Holmén spelade hela matchen när hans lag åkta på en tung förlust, 2-1. Dynamo Moskva är tolva i den ryska ligan.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 20/8

Claesson utgick skadad mot Ryssland när Sverige säkrade gruppsegern i Nations League. 26-åringen stukade foten och missade på grund av det Krasnodars möte med Arsenal Tula, vinst 3-0. Redan på torsdag kan Claesson dock vara tillbaka: ”Jag hoppas kunna återhämta mig till nästa match”, sa svensken efter söndagens segermatch.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 8/1

Efter en hel del speltid i början på säsongen har Salétros Jönsson fått finna sig i att vara på bänken de senaste matcherna. När Rostov förlorade med 2-0 borta mot Zenit var det fjärde matchen i rad utan några minuter för svensken.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 3/1

Före landslagsuppehållet fick Hadzikadunic göra ligadebut för Rostov. När den ryska ligan startade om igen efter uppehållet var svensken dock tillbaka på bänken, när Ragnar Sigurdsson åter tog plats i startelvan. Rostov föll med 2-0 borta mot Zenit.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Utanför truppen i både Benficas A- och B-lag. Däremot fick Rakip träna med A-laget under landslagsuppehållet, mycket på grund av att 13 spelare inte var tillgängliga.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 15/3

Den tidigare AIK-spelaren startade sin tredje match i rad när Grasshoppers besegrade St. Gallen med 2-1. Dessutom fick han spela 90 minuter. Däremot sågade tränaren Thorsten Fink Bahoui. Enligt Blick säger Fink att han inte var nöjd med Bahouis insats. Dock sa tränaren också: ”Det är en superspelare, men det måste han visa varje träning.”

Alexander Gerndt, FC Lugano – 16/5

Efter en tid på bänken var anfallaren åter i startelvan mot sin gamla klubb Young Boys. Lugano förlorade matchen med 2-1 och Gerndt spelade 75 minuter.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Mitrovic är skadad och missade även helgens möte med serieledaren Röda Stjärnan, som slutade 2-2 i den serbiska ligan. Anfallaren kom senast till spel genom ett inhopp den 30 september mot Partizan i ligan. Radnicki Nis är tvåa i ligatabellen och har nio poäng upp till just Röda Stjärnan i serieledning.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten är vanligtvis given i laget, men bröt för några veckor sedan ett finger och har sedan haft ljumskproblem. 31-åringen var i helgen utanför truppen och tränade senast i går på egen hand med lagets fysioterapeut. Laget föll i helgen med 4-1 mot Besiktas och är åtta i ligatabellen.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Khalili skadade sig i premiären och slet nyligen upp skadan igen, vilket ledde till att han behövde opereras och nu mest troligt missar hela höstsäsongen. I helgen tog hans Kasimpasa en trepoängare efter 3-0 mot Malatyaspor och är tvåa i ligan.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 9/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i helgen åter 90 minuter i ligan. Den här gången spelade Sivasspor 1-1 mot Rizespor och är placerat på tolfteplats i den turkiska högstaligan.

Daniel Larsson, Akhisar Belediyespor - 4/0

Anfallaren har i höst haft det tufft med speltid i Turkiet. Larsson satt i helgen på bänken i 90 minuter för fjärde matchen i rad, den här gången mot Bursaspor (4-2-förlust) i ligan. Det innebar att Akhisar föll till 16:e-plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 10/1

Ny vecka med knapp speltid för Kiese Thelin. Anfallaren var i helgen för tredje matchen i rad utanför Leverkusens matchtrupp i Bundesliga när laget tog en efterlängtad trepoängare genom 2-0-seger mot Stuttgart. Leverkusen är numera placerat på tolfteplats i ligatabellen. Kiese Thelin fick, detta till trots, trösta sig med två inhopp under landslagssamlingen, en minut mot Turkiet och 20 minuter mot Ryssland. Alltid något att glädjas åt.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren har under senaste tiden äntligen fått se solens ljus igen efter att ha varit i Frankfurts frysbox under säsongsstarten. I slutet av oktober fick han ett inhopp i ligan och den 2 november fick han en plats på bänken. Senast var han utanför matchtruppen, men i helgen tillbaka på bänken igen. Då blev det ingen speltid, men än dock 3-1-seger för hans Frankfurt mot Augsburg i Bundesliga. Laget är trea i tabellen.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 14/0

Vilken säsong det här kan bli för svensken! Wendt gjorde i helgen åter 90 minuter i Mönchengladbachs 4-1 seger mot Hannover och nu är laget tvåa i ligatabellen med endast fyra poäng upp till Borussia Dortmund i serieledning. Svensken har kontrakt fram till nästa sommar, men sa nyligen i en intervju att ”det är ingen hemlighet att jag gärna stannar”. Inte konstigt med tanke på klubbens säsongsstart!

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 14/0

Poängräddare på övertid! Vänsterbacken hade en trevlig helg, då han gjorde sitt andra Bundesligamål i karriären på övertid och räddade en poäng för Bremen till 1-1 mot Freiburg i Bundesliga. Det var också svenskens första mål i år. Bremen är numera på sjundeplats i den tyska högstaligan. Vänsterbacken spelade även från start för Blågult både mot Turkiet och Ryssland i Nations League.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Högerbacken var i helgen både utanför A-lagets trupp mot Freiburg (1-1) i Bundesliga, men spelade heller inte med B-laget mot Hamburg i den tyska fjärdeligan Regionalliga Nord. Däremot fick han under landslagssamlingen stöttning av lagkamraten Ludwig Augustinsson som sa: ”Hans tid kommer”.



Robin Quaison, Mainz - 12/3

Första målet i höst i Bundesliga! Quaison spelade i helgen från start i mötet med Borussia Dortmund och blev i den 72:e minuten målskytt till 1-1, hans första i ligan i år. Trots det blev han kort efter det utbytt och fick se Dortmund vinna med 2-1. Mainz är placerat på tiondeplats i ligatabellen. Quaison var även uttagen till Blågults Nations League-samling, men fick inte speltid mot varken Turkiet eller Ryssland.



Mikael Ishak, Nürnberg - 10/4

Assist i comebacken! Ishak var i veckan äntligen tillbaka från skada. Under landslagsuppehållet gjorde han en halvlek och blev målskytt efter två minuter i träningsmötet med FK Ust och i helgen blev det comeback från start mot Schalke 04 i Bundesliga. Ishak assisterade till Nürnbergs 2-1-reducering, men blev sedan utbytt i den 71:e minuten. Laget föll sedermera med 5-2 och är på 15:e plats i ligatabellen.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Forsberg missade landslagssamlingen på grund av ljumskproblem och var därefter i helgen utanför Leipzigs matchtrupp mot Wolfsburg (1-0-förlust) i Bundesliga. I veckan berättade han i en intervju med tyska tidningen Bild att han vill bli smärtfri först innan han vill börja snacka fotboll igen. Tidningen uppgav att han kan missa resten av höstsäsongen med anledning av skadeproblemen. Han tränade senast i går på egen hand. Laget är fyra i ligatabellen.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Anfallaren var i helgen inte välkommen i Dortmunds matchtrupp mot Mainz (2-1-seger) i Bundesliga, men gjorde under landslagsuppehållet 90 minuter med klubbens B-lag som föll med 2-0 mot Bonner i tyska fjärdeligan Regionalliga West. Vidare ryktas fortsatt Isak vara aktuell för en utlåning, men i veckan uppgav tyska tidningen Kicker att det finns ett problem vid en utlåning eller permanent flytt. Det är att Isak ”redan har en lön som en stor spelare”, vilket därmed kan bli svårt för en mindre klubb att betala ut varje månad.

Simon Hedlund, Union Berlin – 13/2

Svensken fick i går hoppa in för andra ligamatchen i rad efter tre matcher utan speltid i ligan. Yttern kom in i halvtid och var med och vände 2-1-underläge till 2-2 mot Hamburg i tyska andraligan. Union Berlin är trea i Zweite Bundesliga. Laget har hela nio kryss i år och är obesegrat.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 16/5

Fortsatt måltorka. Anfallaren fick för tredje matchen i rad inleda på bänken och hoppade endast in i den 64 minuten och var med och vände 2-1-underläge mot Hamburg till 2-2 i den tyska andraligan. Det var däremot sjunde matchen i rad som han lämnade planen mållös. Union Berlin är placerat på tredjeplats i Zweite Bundesliga. Nobbad av landslaget den här gången.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 14/0

Högerbacken gjorde i helgen åter 90 minuter för Dynamo Dresden i tyska andraligan. Efter förlust med 8-1 mot Köln senast, så studsade laget i helgen tillbaka med 2-0-seger mot Inglostadt. Dresden är på tiondeplats i ligatabellen.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 13/1

Matchhjälte på övertid! Efter tio raka starter i ligan, så fick mittbacken i helgen börja på bänken mot Magdeburg, men hoppade in med 13 minuter kvar av matchen och blev hjälte i den 93:e minuten med höstens första mål till 3-2-seger i andraligan. Laget lyfte därmed till sjätteplats i ligatabellen i Zweite Bundesliga.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Emir Kujovic är möjligen så långt ifrån en startelva det går att vara i Bundesliga. I helgen utanför lagets matchtrupp för tolfte ligamatchen i rad, när Düsseldorf skrällde och hämtade upp 1-3 till 3-3 mot Bayern München i Bundesliga. Laget är nästjumbo i ligatabellen. Anfallaren har kontrakt fram till nästa sommar med den tyska klubben.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 2/0

Nyman gjorde före landslagsuppehållet efterlängtad comeback och spelade i går från start i 3-0-förlusten mot Preussen Münster i tyska tredjeligan. Nyman blev utbytt efter 71 minuter, då vid ställningen 3-0. I veckan uttalade han sig i en intervju med klubbens Youtube-kanal och sa att han behöver tid för att komma i form efter skadan, men att han samtidigt vill hjälpa laget. Hjälp är också precis vad Braunschweig behöver, som efter den här omgången fortsatt är sist i den tyska tredjeligan.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 27/22

Ibrahimovics Galaxy missade slutspel i MLS. Han har under en längre tid ryktats vara aktuell för en flytt till Milan, men ännu är inget är klart. Senaste nytt är att parterna ska vara ”muntligt överens” om ett avtal från och med januari över sex månader, samtidigt som tränaren och förre lagkamraten Gennaro Gattuso i helgen sa att Zlatan ”kan vara användbar” för Milanoklubben.



Axel Sjöberg, Colorado - 17/0

Sjöbergs Colorado missade slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och tredje sist i hela MLS. Har kontrakt med Colorado fram till den sista december 2020.



Johan Blomberg, Colorado - 26/0

Blombergs Colorado slutade näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt fram till årsskiftet och kan därmed lämna klubben gratis.

Gustav Svensson, Seattle - 30/3

Svenssons Seattle fick nyligen lämna slutspelet efter förlust efter straffläggning mot Portland Timers i semifinalen i den västra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensson var aktuell för en återkomst till IFK Göteborg, men förlängde i stället sitt avtal med Seattle över nästa år. Var även uttagen till Blågults Nations League-samling och fick två korta inhopp både mot Turkiet och Ryssland.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Somis New England Revolution slutade åtta i den östra divisionen och missade därmed slutspel. Har kontrakt över 2019, men berättade nyligen att han planerar att prata med sin agent om framtiden i New England med anledning av knapp speltid.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/4

Tinnerholms New York City blev nyligen utslaget av Atlanta United i semifinalen i den östra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensken kan summera en bra säsong personligen med gott om speltid och totalt fyra mål och sex assist, men är säkerligen missnöjd med uttåget i slutspelet.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Qwibergs San José slutade sist i hela MLS. Backen fick under säsongen knapp speltid, men har kontrakt med San José även över nästa år. Nyligen sa han i en intervju med Helagotland.se att han förhåller sig till sitt avtal men att man aldrig kan veta vad som händer, då det har kommit in en ny tränare och MLS-lagen endast får ha åtta utländska spelare, vilket gör att det kan vända snabbt i fotbollen.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 33/6

Erikssons San José slutade sist i hela ligan och svensken blev totalt noterad för sex mål och tre assist på 33 matcher under sin debutsäsong i USA. Eriksson har kontrakt med klubben fram till den sista december 2020, men nyligen uppgav Expressen att svensken kan vara aktuell för att vända tillbaka till Djurgården.



Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 30/8

Armenteros har haft ljumskproblem var i helgen utanför truppen i första finalmötet med Kansas (0-0) i den västra divisionen, semifinal i hela MLS. Anfallaren kan möjligen vara tillbaka till returmötet den 30 november på bortaplan. Vidare är svensken utlånad till Portland från Benevento (i Serie B) över den här säsongen, men nyligen öppnade hans agent Fredrik Risk för att anfallaren är ”väldigt positivt inställd” till en fortsättning i Portland. Det återstår att se vad som händer efter säsongen.



Adam Lundqvist, Houston - 18/0

Lundqvists Houston missade slutspel och slutade på niondeplats i den västra divisionen. Däremot kan han i efterhand glädjas åt ett cupguld den här säsongen. Har kontrakt med Houston fram till den sista december 2020.

Pa Konaté, Cincinnati (utlånad från SPAL) - 5/0

Den amerikanska andraligan USL är slutspelad för Konates Cincinnati, som åkte ut i slutspelet i ligan.