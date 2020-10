SVENSKKOLLEN: Från bäst till petad - Joakim Nilsson bänkad i fyra raka ligamatcher

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan. BELGIEN Gustav Engvall, KV Mechelen – 5/0

Det går fortsatt tungt för Mechelen. Engvall spelade 71 minuter när de föll mot Kortrijk med 1-2 och laget ligger först på 14:e plats av 18 lag i Jupiler Pro League. Kerim Mrabti, KV Mechelen – 4/1

Anfallaren spelade hela matchen mot Kortrijk. Victor Wernersson, KV Mechelen – 0/0

Nyförvärvet har ännu inte debuterat för Mechelen. Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Högerbacken har saknats i matchtrupperna den här säsongen. BOSNIEN-HERCEGOVINA Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 1/0

På bänken hela matchen när Sloboda förlorade mot Velez Mostar med 3-0. CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 4/1

Anfallaren byttes ut i paus när Apollon bortavann mot Olympiakos Nicosia med matchens enda mål. Segern tar laget upp i serieledning. DANMARK Patrik Carlgren, Randers FC – 5/1 nollor

Randers förlorade borta mot FC Nordsjælland efter ett sent insläppt mål. Målvakten fick betyget 2/6 i tidningen Ekstra Bladet. Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 7/0

32-åringen bänkades mot Aalborg (1-2) i den nye tränaren Hjalte Bo Nørregaards första match efter att Ståle Solbakken sparkats. Bengtsson spelade dessförinnan 72 minuter i träningslandskampen mot Ryssland (2-1) och hela matchen när Sverige föll i Nations League mot Portugal med 3-0. Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 8/1 nollor

Spelade mot Aalborg och fick betyget 3/6 i Ekstra Bladet. Johnsson stod också i Sveriges match mot Ryssland. Joel Andersson, FC Midtjylland – 6/0

23-åringen spelade i 3-1-vinsten mot Odense och fick betyget tre. Jens Cajuste, FC Midtjylland – 6/0

Mittfältaren fick 72 minuter och blev varnad mot Odense. Till Tipsbladet förklarar 21-åringen sin spikraka utvecklingskurva med att han blivit modigare med bollen och tackar återvändaren Pione Sisto för råden som anfallaren gav honom. - Messi själv tappar bollen, många gånger, säger Cajuste som lämnade återbud till U21-landslagets senaste samling. Simon Hedlund, Brøndby – 5/2

Anfallaren spelade en dryg timme mot SønderjyskE när Brøndby förlorade med 2-0. Hedlund fick betyget två i Ekstra Bladet men hans lag är fortsatt i serieledning. Jacob Rinne, Aalborg BK – 5/2 nollor

Stod i vinsten mot FCK och fick en fyra i betyg. Tim Prica, Aalborg BK – 3/0

Anfallaren hoppade in under slutminuterna mot FC Köpenhamn. Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 1/0

28-åringen byttes ut mot Prica och gjorde en stark debutmatch där han också blev varnad. Ekstra Bladets betyg var 4/6 och mittfältaren sa efteråt till bold.dk att han “kommit hit för att försöka vinna Superligaen”. Niklas Backman, Aarhus GF – 3/0

Mittbacken är fortsatt skadad. William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

I 3-0 vinsten mot Horsens bänkades Eskelinen för andra matchen i rad sedan AGF lånat in den Liverpool-ägda målvakten Kamil Grabara. Alexander Milosevic, Velje BK – 4/0

Mittbacken startade för första gången i Superligaen när hans lag besegrade Lyngby med 3-2. Till klubbens officiella hemsida säger Milosevic att han är “uppriktigt glad över att vara i Velje”. Diego Montiel, Velje BK – 6/2

Den offensive mittfältaren kom in efter en timmes spel mot Lyngby och bidrog när Velje vände 1-2-underläge till seger. Nykomlingen ligger trea efter fem omgångar, bara två poäng ifrån förstaplatsen. EGYPTEN Amor Layouni, Pyramids – 19/1

27-åringen satt på bänken i 1-0 vinsten mot Masr och var utanför truppen i det mållösa mötet med El Ahly. Hans lag ligger på tredje plats i egyptiska Premier League som fortfarande inte avslutat 2019/20-säsongen. ENGLAND Robin Olsen, Everton – 0/0

Romalånet satt på bänken i Merseyside-derbyt mot Liverpool (2-2). Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 3/0

Mittbacken var tillbaka i United-elvan när laget besegrade Newcastle med 1-4. Ledningsmålet kom dock sent och VNL hade vissa besvär. Han gavs betyget 4/10 i tidningen Manchester Evening News. Nilsson Lindelöf spelade också i Nations League-förlusterna mot Kroatien (2-1) och Portugal (3-0). Emil Krafth, Newcastle United – 4/0

Högerbackens inspel styrdes in av Man Uniteds Luke Shaw efter två minuter och Krafth fick en hel Premier League-match för andra omgången i rad. 26-åringen spelade en halvlek mot Ryssland innan det men bänkades både mot Kroatien och Portugal. Viktor Gyökeres, Swansea City – 5/1

Anfallaren gjorde sin första match från start sedan lånet från Brighton. 22-åringen spelade en dryg timme när walesarna förlorade mot Huddersfield med 1-2 och fick betyget 5/10 i tidningen Wales Online. Pontus Jansson, Brentford – 5/0

Lagkaptenen spelade 90 minuter när Brentford besegrade Coventry med 2-0. Jansson vilade i landskampen mot Ryssland men startade mot Kroatien och Portugal. Ken Sema, Watford – 6/1

Sema var med hela matchen när Derby bortabesegrades med matchens enda mål och han gavs betyget 6,5/10 i tidningen Watford Observer. Vänsteryttern spelade även 77 minuter mot Ryssland men blev kvar på bänken under Nations League-matcherna. Viktor Johansson, Rotherham United – 0/0

Målvakten återfanns på bänken när Rotherham förlorade med 1-2 mot Norwich.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 24/4

Forwarden spelade 90 minuter både mot Honka (förlust med 1-0) och SJK (förlust med 3-2) under den gångna veckan. Backaliden gjorde också ett mål mot SJK.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 14/0

Inte med i truppen mot Honka eller SJK.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 12/2

En bra vecka för Tånnander, som är tillbaka mellan Hakas stolpar. Först vann laget med 2-1 i bottenmötet med TPS och därefter höll keepern nollan borta mot Lahti (0-0).

Tatu Varmanen, TPS - 25/0

Backen satt på bänken i förlusten mot Haka, men spelade sedan hela matchen mot jumbon RoPS (seger med 4-1) under måndagen.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 1/0

Yttern fick en mardrömsdebut i sin nya klubb i fredags. Nimes fick en man utvisad tidigt mot PSG och föll med hela 4-0. Eliasson startade matchen men blev utbytt i 85:e minuten.

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Satt på bänken under hela helgens match mot Grenoble. Amiens tog en viktig 1-0-seger och är nu på säker mark.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den 18-årige forwarden, som tidigare spelat för Brommapojkarna, var inte med i truppen till mötet med Niort i helgen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 2/1

Forwarden gjorde debut för sin nya klubb i ligacupen mot Ajman (seger med 1-0) genom att hoppa in i den 71:a minuten. Därefter spelade Armenteros från start i ligan mot Sharjah och redan efter 37 minuter nätade han. Fujairah föll dock med 4-2 och svensken blev utbytt i den 88:e minuten (då stod det 2-2).

GIBRALTAR

San Mustafa, Europa Point FC 0/0

Den förre AIK-målvakten lämnade FC Stockholm för Europa Point i september. 19-åringen satt på bänken när ligan drog igång i helgen. Då föll Europa Point med 3-0 mot Lynx FC.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 2/0

Högerbacken är verkligen tillbaka i värmen. Gjorde sin första start för säsongen mot Apollon Smirnis i helgen. Aris vann med 1-0 och Sundgren spelade hela matchen.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Valur har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Marcus Johansson, IA – 17/1

IA har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 3/5

Forwarden är tillbaka efter att ha testat positivt för covid-19. Gjorde comeback i derbyt mot Inter i lördags och bjöd då på två mål, när Milan vann med 2-1. Zlatan spelade hela matchen.

Dejan Kulusevski, Juventus – 3/1

Startade när Juventus åkte på ett poängtapp borta mot Crotone (1-1) i lördags. Kulusevski byttes ut i den 70:e minuten. Han varnades i den 45:e minuten.

Riccardo Gagliolo, Parma – 2/0

Spelade hela matchen mot Udinese i söndags, som mittback. Parma föll med 3-2.

Albin Ekdal, Sampdoria – 4/0

Mittfältaren spelade 58 minuter i 3-0-segern över Lazio i lördags.

Mattias Svanberg, Bologna – 3/1

Mittfältaren startade mot Sassuolo i söndags och gjorde 2-1 i den 39:e minuten. Men Bologna föll till slut med 4-3. Svanberg blev utbytt i 65:e minuten.

Joel Asoro, Genoa (utlånad från Swansea) 0/0

Den offensive 21-åringen satt på bänken under hela 0-0-matchen mot Hellas Verona under måndagen. Väntar fortsatt på Serie A-debuten för sin nya klubb.

Samuel Gustafson, Cremonese – 3/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Venezia (0-0) i lördags. Cremonese ligger på plats 15 i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 3/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Ascoli (seger med 1-0) i helgen.

Jonathan Morsay, Chievo - 3/0

Satt på bänken under hela helgens match mot Reggiana (seger med 1-0).

Joseph Colley, Chievo - 0/0

På bänken mot Reggiana.

John Björkengren, Lecce - 1/0

Nu är Serie B-debuten avklarad för den förre Falkenberg-spelaren. Mittfältaren startade i 3-0-förlusten mot Brescia i fredags. Byttes ut i den 52:a minuten.

Nikola Vasic, Reggina - 1/0

Forwarden skrev nyligen på för Reggina och mot Virtus Entella i lördags fick Vasic göra Serie B-debut. Han hoppade in i den 93:e minuten i 1-1-matchen.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 11/3

Kanadensiska ligasäsongen är över. Alexander Jönssons Forge FC försvarade titeln från i fjol. Säsongen i kanadensiska Premier League blev annorlunda då alla lag åkte till en ö i Noba Scotia och spelade ett turneringsspel. 40 dagar och elva matcher på en ö i Noba Scotia och Forge FC är återigen mästare i Canadien Premier League. Forge FC vann med 2-0 mot HFX Wanderers där Jönsson var den som satte 1-0 i 60:e minuten.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Kanadensiska ligasäsongen är över. Tyngre säsong för Erik Zetterberg och FC Edmonton som efter fyra raka förluster missade slutspelet i turneringsspelet på Noba Scotia. Mittfältaren Zetterberg blev mållös denna säsong.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 17/0

Sylvin Kayembe fick starta helgens möte med mot tabellåttan BFC Daugavpils men byttes ut i den 70:e matchminuten. Metta föll med 1-0.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 14/3

Tung helg för Sam Larssons Dalian då laget tappade en ledning mot Shijiazhuang och föll med 1-2. Larsson var den som spelade fram till Guowen Sun vid 1-0-målet. Dalian står nu med fyra raka förluster.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 12/1

Marcus Danielson var tillbaka i matchtruppen i helgens match mot Shijiazhuang. Den förre Djurgårdsspelaren spelade 90 minuter när Dalian föll mot Shijiazhuang med 1-2.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 4/0

Simon Gustafson spelade 90 minuter när Utrecht spelade oavgjort den tredje matchen i följd. Helgens möte med Groningen slutade mållöst och 0-0.

Emil Bergström, Utrecht – 0/0

Försvararen Emil Bergström satt för den fjärde ligamatchen i rad återigen på bänken, denna gång när Utrecht mötte Groningen. Istället spelare unge talangen Tommy St. Jago. Fick speltid när Utrecht spelade en träningsmatch mot Zwolle. Då orsakade Bergström en straff.

Sebastian Holmén, Willem II – 5/0

Sebastian Holmén Villem föll i helgen tungt mot tabellfemman Twente. Holmén spelade 90 minuter, i kaptensbindeln, och drog på sig ett gult kort.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 4/0

Spelade 75 minuter när Groningen spelade 0-0 mot Utrecht. Groningen placerar sig sjua efter fem omgångar spelade.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 1/0

I helgen var Gabriel Gudmundsson tillbaka på fotbollsplanen. Den tidigare HBK-talangen, som anslöt från just västkust-klubben förra våren, skadade sig illa i en vänskapsmatch mot Werder Bremen inför säsongen. En obehaglig situation där Gudmundsson blev utburen på bår. I helgens match mot Utrecht byttes Gudmundsson in med tre minuter kvar av matchen. Hans första minuter denna säsong.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 3/0

Spelade hela matchen när Fortuna Sittard spelade 2-2 mot FC Emmen. Fortuna placerar sig näst sist efter fem spelade omgångar.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 5/1

I Sittard finns även mittfältaren Emil Hansson. 22-åringen fick hoppa in i helgens ligamatch mot FC Emmen med tio minuter kvar vid ställningen 2-2. Hansson nickade in ett avgörande mål i slutminuterna men domaren blåste bort målet för offside.

Rami Hajal, Heerenveen - 3/0

Satt på bänken hela matchen mot Ajax. Heerenveen föll med 1-5.

Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 4/1

Den förre BK Häcken-spelaren Alexander Jeremejeff var tillbaka i matchtruppen tills helgens match mot Villem och fick hoppa in med sju minuter kvar. Twente vann matchen med hela 3-0.

Simon Tibbling, Emmen 5/0

Tibbling spelade 90 minuter mår Emmens match mot Fortuna Sittard slutade 2-2. Tibbling tilldelades ett gult kort.

Jesper Karlsson, AZ 2/1

Den förre Elfsborg-spelaren Jesper Karlssons debut i nederländska AZ blev succé då 22-åringen stod för två assist när klubben spelade 4-4 mot Sparta Rotterdam. Under helgen fortsatte framgången då Karlsson även slog till med sitt första mål i klubben - och snyggt var det. Redan i den andra spelminuten skruvade Karlsson, från en position utanför straffområdet, in bollen intill den bortre stolpen. Matchen mot Venlo slutade 2-2. Karlsson blev utbytt efter 62 minuters spel. Under landslagssamlingen som var noterades Jesper Karlsson även för fem mål på två U21-EM-kvalmatcher med det svenska U21-landslaget.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 19/4

Målskytt senast men i helgen fick den 28-årige mittfältaren Liridon Kalludra lämna planen mållös. Matchen mot Rosenborg slutade 0-0 . Kalludra spelade hela matchen. Kristiansund placerar sig femma.

Andreas Linde, Molde – 21/6 nollor

Stod hela matchen i Moldes mål när laget plockade viktiga poäng i jakten på tabelltoppen. Molde besegrade nämligen serieledaren Bodo/Glimt - med 4-2. Mer eller mindre en hopplöst jakt på Bodo/Glimt leder med hela 16 poäng.

Mattias Moström, Molde – 5/0

I Molde finns även trotjänare Mattias Moström som har haft det svårt med speltiden då anfallaren endast har spelat fem matcher denna säsong. Satt hela matchen mot Bodo/Glimt på bänken.

Marcus Sandberg, Stabæk – 21/6 nollor

Den tidigare IFK Göteborg-keepern Marcus Sandberg stod för en insats utöver det vanliga denna helg. Detta när Aalesunds FK besegrades med hela 4-0. Inte nog med att Sandberg höll nollan - på Oliver Edvardsen 2-0-mål var det svensken som fick assisten. På Sandbergs långa inspark studsade bollen till slut fram till Edvardsen som kunde sätta bollen i nätmaskorna.

Anton Kralj, Sandefjord - 16/0

Försvararen Anton Kraljs Sandefjord är tillbaka i spel. I helgens match mot Vålerenga fick Kralj hoppa in med sex minuter kvar. Värre var resultat som skrevs till förlust och klara 3-0 till Vålerengen.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Saknades i Sandefjords trupp i helgens match mot Vålerenga. Laget föll med 3-0.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 18/9 nollor

Det har gått bra den senaste tiden men i helgen föll David Mitov Nilssons Sarpsborg mot Haugesund med 2-0. Mitov Nilsson tilldelades även ett gult kort.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 2/0

Den tidigare Malmöanfallaren Guillermo Molins jagar fortfarande sitt första mål i norska Sarpsborg. I helgen föll laget mot Haugesund där Molins spelade 69 minuter.

Kevin Kabran, Start - 20/0

Kevin Kabrans Start spelade i helgen oavgjort 1-1 mot Strömsgodset. Kabran spelad hela matchen men fick lämna planen mållös.

Dino Islamovic, Rosenborg - 19/8

Dino Silamovic blev tvåmålsskytt senast men i helgen fick Åge Hareides Rosenborg och Islamovic det svårare när man gästade Kristiansund. Mötet slutade 0-0.

Anton Salétros, Sarpsborg - 11/0

Mittfältaren Anton Salétros är tillbaka i Mikael Stahres Sarpsborg och fick i helgen 35 minuter speltid när Sarpsborg föll mot Haugesund med 2-0.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 1/0

Den tidigare Gais-spelaren och 21-åringen Filip Trajanovski har debuterat för Borec. I helgens ligamatch mot Makedonija spelade Trajanovski 90 minuter när laget vann med 2-1. Drog även på sig ett gult kort

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 6/4

Mikael Ishaks Lech Poznan har stormat fram i den polska tabellen men i helgen åkte laget på sin första förlust i ligaspelet sedan den 21 augusti. Det när Jagiellonia vann med 2-1. Ishak spelade hela matchen.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Pawel Cibicki fanns inte med i matchtruppen när Pogon föll mot Lechia med 0-1.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 6/1

I helgens match byttes Valmir Berisha in i den 64:e matchminuten när Chindia Targoviste besegrade Gaz Metan med 1-0. Laget femma i ligatabellen.

Admir Bajrovic, Sepsi - 2/0

Bänkad hela matchen mot FC Arges men i helgens match mot Poli Iasi var Bajrovic tillbaka i startelvan - en chans han tog direkt. Detta då Bajrovic var den som spräckte nollan redan i den 24:e minuten. I den 59:e matchminuten blev han utbytt.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 10/1

Kristoffer Olsson fortsätter att imponera i ryska Krasnodar. I helgens ligamatch mot Kazan var det den tidigare AIK-spelaren som stötte in 2-0-målet i den 52:a matchminuten. 25-åringens första balja denna säsong. Under tisdagen ställs laget mot franska Rennes i gruppspelet i Champions League.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 9/2

Inbytt i paus – utbytt tio minuter innan slutsignalen. I helgen skadade sig Viktor Claesson i ljumsken och var tvungen att kliva av helgens match mot Kazan. Krasnodar vann matchen med 3-1.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 10/4

Marcus Berg fick hoppa in i helgens ligamatch mot Kazan - med 14 minuter kvar. Den svenske anfallaren behövde inte mer tid för att sätta prägel på matchen. I den tredje tilläggsminuten stötte han in 3-0-målet. I den femte tilläggsminuten reducerade Rubin Kazan genom svensken Carl Starfeld, men Bergs Krasnodar vann stabilt.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 10/0

Dennis Hadzikadunic spelade hela helgens match mot Akhmat Grozny när Rostov vann med 3-0.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 11/5

Anfallaren Jordan Larsson blev uttagen till landslagssamlingen under Nations League-mötena med Kroatien och Portugal - en chans han väntat länge på. När svensken kom tillbaka till Ryssland slog Larsson till direkt. I den 63:e matchminuten var det anfallaren som assisterade fram till 2-1-målet innan han själv satte dit 3-1. Matchen vann med Spartak med 3-2.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 10/0

Efter att ha återvänt från landslagssamlingen slog Carl Starfelt i helgen till med sitt första mål för säsongen. Tyvärr föll Rubin Kazan mot Krasnodar med 3-1 men det var 25-åringen som satte lagets enda mål.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem – 27/13

Det blev en tung ligavslutning för Carlos Strandbergs Al-Hazem då laget föll med 2-0 mot Al Wehda. Fyra raka förluster gjorde att laget slutade näst sist i tabellen och därmed åkte ur högstaligan. En säsong som summeras med sju vinster, sex oavgjorda och hela 17 förluster. Enligt Fotbolltransfers går 24-åringens kontrakt ut sista juni 2023.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 4/2

Alexander Gerndts säsong med schweiziska Lugano har inletts starkt då laget är obesegrade på de fyra inledande omgångarna. 34-åringen Gerndt står redan på två gjorda mål men i helgens möte med Vaduz fick han lämna planen mållös. Matchen slutade 1-1.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Den 22-åriga försvararen fanns inte med i matchtruppen som spelade 0-0 mot Lausanne. Sion sjua i tabellen efter fyra omgångar.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 10/1

Helander gjorde i helgen 90 minuter på planen i Rangers 2-0-seger mot Celtic i den skotska högstaligan. Därmed toppar fortsatt Rangers tabellen, men nu med fyra poäng ner till Celtic på andraplats. Celtic har dock en match färre spelad.

Melker Hallberg, Hibernian – 11/0

Hallberg satt i helgen på bänken i 90 minuter mot Ross County (0-0) i ligaspelet. Hibernian är trea i ligan med åtta poäng upp till Rangers i serieledning.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 3/0

Berisha satt i helgen på bänken i 90 minuter i 2-1-förlusten mot Ruzomberok på hemmaplan i den slovakiska högstaligan. Senica är nästjumbo i ligaspelet.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 6/0

Isak hoppade under söndagen in i den 69:e minuten mot Real Betis på bortaplan i La Liga. Det var första matchen i höst som svenskan inte fick spela från start, men däremot stod han för ett starkt inhopp. Isak ordnade först en straff och spelade sedan fram till det sista målet i ”La Reals” 3-0-seger. Efteråt fick Isak beröm i spansk media. Diario Vasco beskrev Isaks inhopp som ”en orkan” och gav svensken toppbetyget fem. Samtidigt skrev även spanska tidningen Mundo Deportivo så här om anfallarens insats: ”Det går inte att göra mer på 22 minuter. Han förstörde Betis med sin fart in i öppna ytor och genom att skapa utrymme för instick. Han fick straff med sig till 2-0 och spelade fram till 3-0”. Real Sociedad toppar nu den spanska högstaligan.



John Guidetti, Deportivo Alavés – 2/0

Guidetti blev i helgen, för andra matchen i följd, kvar på Alavés bänk i 90 minuter i 2-0-förlusten mot Elche i den spanska högstaligan, La Liga. Guidetti har endast fått 27 minuter på planen under den här ligasäsongen.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 7/0

Hansson satt i helgen på bänken i 90 minuter när Chonburi kryssade mot Suphanburi (0-0) på bortaplan i den thailändska högstaligan. Chonburi är på sjätteplats i ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 4/1

Moberg Karlssons Sparta Prag har inte spelat någon tävlingsmatch sedan förra svenskkollen. Härnäst väntar på torsdag spel mot Lille på hemmaplan i Europa League-gruppspelet. Sparta Prag toppar samtidigt den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 4/0

Durmaz kan nu se tillbaka på en tung match i helgen. Svensken hoppade in i den 69:e minuten mot Kasimpasa (1-1), men blev sedan utvisad fem minuter senare. Mittfältaren åkte på en tackling bakifrån av Mickael Tirpan och sparkade sedan ner motståndaren med en ful eftersläng. Fatih Karagümrük är trea i Süper Lig.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 4/2 nollor

Nordfeldt gjorde i måndags 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Denizlispor i den turkiska högstaligan. Genclerbirligi är på 19:e-plats i ligatabellen.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 4/0

Johansson gjorde i måndags 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Denizlispor i den turkiska högstaligan. Genclerbirligi är på 19:e-plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 4/0

Den 34-årige vänsterbacken gjorde i helgen 77 minuter på planen när Gladbach kryssade mot Wolfsburg (1-1) i Bundesliga. Den tyska klubben är nu på elfteplats i ligatabellen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 5/0

Augustinsson gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Freiburg (1-1) i Bundesliga. Dessutom blev han varnad i den 44:e minuten. Bremen är sjua i ligan.



Robin Quaison, Mainz – 5/2

Quaison började i helgen på bänken, men fick hoppa in med 32 minuter kvar av full tid i 1-0-förlusten mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Det var Mainz fjärde raka förlust i ligan den här säsongen. Mainz är jumbo i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 5/2

Forsberg spelade i helgen från start och fick 66 minuter på planen när Leipzig besegrade Augsburg med 2-0 i Bundesliga. Leipzig toppar ligan med en poäng ner till Bayern München på andraplats.

Sebastian Andersson, Köln – 4/1

Andersson missade senaste landslagssamlingen på grund av knäproblem, men startade under söndagen mot Eintracht Frankfurt i Bundesliga och gjorde 90 minuter på planen när matchen slutade 1-1. Andersson vann, enligt Kölns Twitter-konto, 71 procent av sina luftdueller under matchen, vilket var flest i matchen. Köln skrev så här om Andersson: ”Sebastian Andersson var ett monster i luften”. Köln är på 16:e-plats i Bundesliga.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 4/0

Ohlsson gjorde i måndags 90 minuter på planen mot Nürnberg (2-2) och blev även varnad efter 31 minuter. St. Pauli är sjua i andraligan.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 3/0

Ingelsson gjorde i helgen sin tredje raka match från start och kom till spel i 90 minuter när Paderborn besegrade Hannover 96 med 1-0 i den tyska andraligan. Padeborn är på 14:e-plats i andraligan.

Niklas Hult, Hannover 96 – 5/1

Hult gjorde i helgen 90 minuter på planen när Hannover föll med 1-0 borta mot Svante Ingelssons Paderborn i den tyska andraligan. Hannover är fyra i ligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 2/0

Peterson lämnade nyligen Swansea City för spel i Uwe Röslers Fortuna Düsseldorf och gjorde i helgen debut med ett inhopp i halvtid mot Jahn Regensburg (2-2) i ligan. Düsseldorf är på tolfteplats i den tyska andraligan. Inför matchen gjorde han även en intervju med Westdeutsche Zeitung. Då berättade han bland annat att han vill göra mål och vara en lojal lagkamrat. Han sa även att Emil Forsberg rekommenderade honom att flytta till Düsseldorf: ”Vi pratade på telefon nyligen, och naturligtvis pratade vi om Fortuna-erbjudandet. Emil rådde mig att ta steget. Emil Forsberg sa att Fortuna skulle vara en bra klubb för mig”. Peterson kommenterar även sin relation till Uwe Rösler: ”Jag kände inte honom innan, men jag kände igen hans namn från hans tid i Sverige och i Malmö FF. När vi pratade första gången på telefon, så jag fick jag bra känsla direkt”.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 5/1

Hrgota, som är ny lagkapten i Greuther Fürth, gjorde i helgen 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Hamburg i den tyska andraligan. Hrgota blev även varnad efter 34 minuter. Fürth är på 16:e-plats i ligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 1/0

Nilsson, som förra säsongen hade en ordinarie plats i Bielefelds startelva, har ännu inte fått speltid i år i Bundesliga. I helgen satt han på bänken för fjärde matchen i följd. Då föll Bielefeld med 4-1 mot Bayern München hemma i Bundesliga. Nykomlingen är på 14:e-plats i högstaligan. Enda matchen som Nilsson fått spela i år är mot RW Essen i den tyska cupen den 14 september. På sätt och vis kan det tyckas vara märkligt att han nu är i kylan, då han förra säsongen också blev utsedd till bästa försvarare och bästa nyförvärv i tyska andraligan av Kicker.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, satt i helgen på bänken i 90 minuter i 4-1-förlusten mot Bayern München i Bundesliga. Han har ännu inte fått spela någon tävlingsmatch med Bielefeld. Nykomlingen är på 14:e-plats i den tyska högstaligan.

USA

Axel Sjöberg, DC United – 1/0

Sjöberg satt natten till måndagen på bänken i 90 minuter i 2-1-segern mot Cincinnati på bortaplan i MLS. DC United är ändå fortsatt jumbo i den östra divisionen och ser därmed ut att missa slutspel.

Tom Pettersson, Cincinnati – 9/0

Pettersson gjorde natten till måndagen 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot DC United på hemmaplan i MLS. Cincinnati är nästjumbo i den östra divisionen och ser därmed ut att missa slutspel.

Robin Jansson, Orlando City – 14/0

Jansson gjorde natten till måndagen 90 minuter på planen mot New York Red Bulls på bortaplan i MLS. Orlando är fyra i den östra divisionen i USA.

Gustav Svensson, Seattle – 6/0

Svensson var natten till måndagen utanför Seattles trupp mot San Jose (0-0) i MLS. Svensson missade även mötena med Los Angeles FC och Real Salt Lake, då han var med på svenska landslagets Nations League-samling. Seattle toppar den västra divisionen i MLS.

Anton Tinnerholm, New York City – 16/4

Tinnerholm gjorde natten till måndagen 90 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Columbus på bortaplan i MLS. New York City är nu sexa i den östra divisionen.

Adam Lundqvist, Houston – 16/0

Lundqvist spelade natten till måndagen från start och blev utbytt i den 94:e minuten mot Minnesota United (2-2) i MLS. Houston är tia i den västra divisionen i USA.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 15/4

Tanda spelade i förra veckan från start, men blev utbytt efter 72 minuter i 1-0-förlusten mot Nam Dinh i den vietnamesiska högstaligan. Da Nang är på andraplats i nedflyttningsserien i Vietnam.