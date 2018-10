SVENSKKOLLEN: Hattrick av svenskdoldis i Serbien

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 0/0

Drygt två veckor kvar innan ligaspelet sätter igång.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 8/0

När kommer botten för Zulte Waregem? Sjätte raka förlusten, 0-4 mot Malmö FF:s EL-motståndare Genk, och ligans klart sämsta lag defensivt sett med 16 insläppta på de fyra senaste matcherna. Demir fick 90 minuter mot Genk, i en match där Genk var flera klasser bättre även spelmässigt. Zulte Waregems tränare Francky Dury kallade 0-4 för att ”komma undan” med ett värre resultat.

Eric Smith, Gent – 0/0

Ännu inte tillbaka från sin skada. Åkte på ett mindre bakslag, men kanske snart är i matchspel. Gent har haft en lite tyngre säsongsstart än väntat.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 7/2

Efter en tung säsongsstart kanske det har tagit sig för Engvall? Startspelare och med ett snyggt mål i skrällsegern mot storsatsande Royal Antwerp (3-1). Startade även efterföljande ligamatch, där han blev utbytt efter knappt 70 minuter (vinst 3-0 mot Lommel).

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 6/1

Fick 90 minuter borta mot regerande mästarna Zrinjski Mostar (förlust 0-1), och Atajic hade ett mål korrekt bortdömt för offside. Inhoppare mot Zvijezda (vinst 2-0) under sista halvtimmen.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Ingen tävlingsmatch den här veckan. Däremot startade Alvbåge i en träningsmatch.

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 9/1

120 minuter som central mittfältare i en cupskräll, fast skräll i fel bemärkelse för Randers' del. Randers hade 1-0 mot tredjedivisionslaget Kolding redan efter sex minuter, och Kolding fick en utvisad efter 30 minuter, men Randers förlorade ändå efter förlängning (1-2). Allansson var därefter bänkad mot Vejle (1-1) för andra ligamatchen i rad.

Mikael Boman, Randers FC – 3/0

Också han en startspelare i cupförlustskrällen. Boman hade flera målchanser, bland annat en stor i slutsekunderna av ordinarie tid, men inget mål. Hans insats definierades som ”dålig” av Randers Amtsavis. Kom in sista minuterna i ligan mot Vejle (1-1).

Patrik Carlgren, Randers FC – 11/4 nollor

Vilades i cupen, och hade ett insläppt i ligan mot Vejle (1-1), ett lågt avslut nära främre stolpen. Höll på att släppa in ett dråpligt mål efter vissa problem att med en svår hemåtpass. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 8/0

FCK gav några reserver och U19-spelare chansen mot Viby i cupen (vinst 3-0), och Bengtsson fick äntligen 90 minuter som vänsterback, för tredje gången den här säsongen. Noterbart att 16-åringen Mohammed Daramy blev FCK:s yngsta målskytt genom tiderna. Bengtsson blev sedan kvar på bänken i ligan mot Vendsyssel (förlust 1-2).

Sotiris Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 11/0

Även Papagiannopoulos fick 90 minuter i cupen mot Vidy (3-0), och hela matchen på bänken i ligan mot Vendsyssel (förlust 1-2).

Joel Andersson, FC Midtjylland – 12/0

Vilades i cupen (2-1 efter förlängning mot Dalum). Gjorde två assist mot Hobro (5-2). Den första hann han upp precis innan kortsidan och slog in snyggt lågt och bakåt, det andra var ett långt inlägg. Anderssons matchprestation gav 5/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Fick sin andra match, och första start, i cupen mot Dalum (2-1 efter förlängning). Byttes dock ut redan i halvtid, i underläge 0-1. Har tagit sig upp ett snäpp i Midtjylland efter en inkörningsperiod utanför matchtrupperna. På bänken i ligan mot Hobro (5-2), ett Hobro vars tränare Allan Kuhn har väldigt stora problem att få ihop det.

Johan Larsson, Bröndby – 14/1

Vilades i cupen, och kom inte upp i stark standard i ligaförlusten mot Horsens (förlust 1-2). 2/6 i betyg hos Ekstrabladet, 6/10 hos BT.

Simon Tibbling, Bröndby – 15/0

Gjorde en assist och fixade även ett annat mål i cupen mot Hilleröd (4-1). I ligan går det dock fortsatt uselt för Bröndby. Tränaren säger att det är en mental fråga efter att ha missat guldet i sista omgångarna förra året, och nu blev det 1-2-förlust mot Horsens. Svag match av Tibbling. 2/6 i betyg hos Ekstrabladet, 5/10 i BT.

Gustaf Nilsson, Vejle – 10/1

Följde inte upp målet från veckan innan, utan han hade drygt 70 mållösa minuter mot Randers (1-1). Hade ett par okej nicklägen. 2/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Melker Hallberg, Vejle – 7/0

Spelade för första gången 90 minuter i danska ligan, mot Randers (1-1) som central mittfältare i en 3-5-2. ”Hockeyassist” till målet, men gjorde enligt Ekstrabladet inte mycket av högt värde. 2/6 i betyg.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 11/5 nollor

0-1-förlust mot Ålborg, men Rinne gjorde vad han kunde. Målet var otagbart vid bortre krysset, och Rinne gjorde någon fin räddning på alla kontringar som följde. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 9/0

Fortfarande inte tillbaka efter att ha blivit utbytt med yrsel för ett par veckor sedan.

Tobias Sana, Århus – 8/2

Kvar på bänken i cupen (5-1 mot Århus Fremad), utbytt efter 60 minuter Esbjerg (0-0). Det stämde inte alls för Sana i den matchen. 1/6 i betyg hos Ekstrabladet.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 8/0

Floppvecka för Manchester United. Nilsson Lindelöf vilades i ligacupen mot Derby (2-2, förlust efter straffar). Laget testade 3-5-2 i ligan mot West Ham, men förlorade med 1-3. Svensken byttes ut efter knappt en timme, där han under tiden gjort ett olyckligt självmål. Fick väldigt låga betyg av brittiska medier efter matchen.

Ken Sema, Watford – 6/0

Startade och fick drygt 80 minuter i ligacupen mot Tottenham (2-2, förlust efter straffar). 6,5 i betyg av Watford Observer, bland de lägre i laget. Fick beröm för sin arbetskapacitet, men slutprodukten var inte där. Kvar på bänken mot Arsenal i ligan (förlust 0-2).

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Spelade varken med A- eller U23-laget den gångna veckan.

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Inte med i A-laget, men spelade som vanligt 90 minuter i U23-laget (0-1-förlust mot Derby).

Joel Asoro, Swansea – 8/0

Gjorde en bra U23-match i veckan, men skadade sig och kunde därför inte vara med A-laget mot QPR. Ska inte vara en allvarlig skada, utan snart tillbaka.

Martin Olsson, Swansea – 9/0

Fick bara ett kort inhopp i segern mot QPR (3-0). Graham Potter valde istället egentliga centrala mittfältaren Matt Grimes till vänster.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 3/1 nollor

Fortsatt bänkad, och det finns inga cupmatcher förrän i januari som Nordfeldt kan testas i. Ersättaren Erwin Mulder har på nio matcher hållit nollan fem gånger, bara släppt in fem mål, och får ofta bra betyg i lokalmedia.

Pontus Jansson, Leeds – 9/0

1-1 borta mot Sheffield Wednesday gör att Leeds bara har en seger på de sex senaste matcherna, efter en innan det stark start på säsongen. Lite olika bedömningar av Janssons matchinsats. Yorkshire Evening News gav 8/10 och berömde att motståndarnas anfallare knappt kunde göra något mot Jansson. Leeds-Live gav 6/10 med motiveringen att Jansson var defensivt bra, men att hans passningsspel är en svag länk i backlinjen sett till Marcelo Bielsas spelsystem.

Niclas Eliasson, Bristol City – 9/0

Han var okej och kom igång lite i andra andra halvlek, men Eliasson har gjort bättre prestationer den här hösten än den han gjorde mot Aston Villa (1-1). Fick dock spela nästan hela matchen. 6/10 i betyg hos Bristol Post.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Korsbandsskada och frågan är om han spelat mer under 2018. Berättade i en intervju med Fotbollskanalen att han snart ska träffa en specialist för att få en hint om ungefär när han är tillbaka.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn – 17/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Mariehamn kryssade (1-1) borta mot Inter Åbo. IFK har ramlat ner på kvalplats i och med att TPS vann i helgen.

Philip Sparrdal–Mantilla, IFK Mariehamn – 16/0

Avstängd mot Inter Åbo.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn – 25/2

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Inter Åbo.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn – 27/1

Startade mot Inter Åbo, men blev utbytt i den 66:e minuten.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 24/7

Forwarden spelade hela matchen mot Inter Åbo och gjorde Mariehamns mål i 1-1-matchen. På Mariehamns hemsida beskrivs målet på följande sätt: "Först drog han tre gubbar för att sedan falla och i själva fallet chippa in 1-1 bakom en Moisander som inte trodde sina egna ögon".

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 20/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot Inter Åbo.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 21/0

Utanför truppen till matchen mot Mariehamn.

Anders Bååth, SJK – 31/1

Bänkad i SJK:s 1-0-seger över RoPS.

FRANKRIKE

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 8/2 nollor

Efter en riktig tung inledning på säsongen har nu Johnsson och Guingamp hållit två raka nollor. Först blev det 0-0 mot Nimes och i helgen vann laget med 1-0 borta mot Angers. Därmed har Guingamp plockat sina första fyra Ligue 1-poäng för säsongen.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 7/1

Agerade inhoppare i veckans båda matcher. Först hoppade han in i den 72:a minuten hemma mot Saint-Etienne och gjorde mål sex minuter senare (Toulouse föll dock med 3-2). Därefter byttes han in i den 64:e minuten borta mot Rennes i helgen och var alltså på planen när Toulouse kvitterade till 1-1 i den 88:e minuten.

Alexander Kacaniklic, Nantes – 0/0

Yttermittfältaren var utanför truppen till båda matcherna som Nantes spelat sedan senaste svenskkollen, mot Nice (förlust med 2-1) och Lyon (1-1).

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har hämtat sig från sin knäskada och tränar med laget, men väntar fortfarande på att kunna göra debut i A-laget.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 7/1

Högerbacken spelade från start i onsdags mot Rennes (seger med 2-1), men fick sedan nöja sig med ett inhopp i den 73:e minuten mot Caen (förlust med 1-0) i helgen.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 24/2

Vestur åkte under veckan som gått på två förluster och med tre omgångar kvar att spela har man sju poäng upp till säker mark. Laget kan dock räddas kvar i högstaligan om något reservlag till ett lag i högstaligan landar på uppflyttningsplats i andraligan, vilket ser ut att bli fallet just nu. Fagerberg hoppade in i 2-0-förlusten mot B36 och spelade hela matchen i 7-1-förlusten mot NSI i helgen. För podcasten Tilläggstid har forwarden berättat att han skrivit på för två nya år med Vestur och att han framöver ska bli spelande ungdomstränare i klubben.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 4/3

För ovanlighetens skull gick landslagsforwarden poänglös ur en match i fredags. Berg spelade 90 minuter hemma mot Shabab Al Ahli Dubai och Al Ain vann med 2-1.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 3/3

Högerbacken är, enligt grekisk media, lårskadad.

Niklas Hult, AEK Aten – 8/0

Vänsterbacken hoppade in i den 72:a minuten när AEK i lördags besegrade Ofi med 3-0 på bortaplan.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten – 0/0

Mittfältaren fick sitta på bänken för första gången den här säsongen när AEK slog Ofi. Ajdarevic fick dock inte hoppa in.

Pontus Wernbloom, Paok – 6/0

Mittfältaren spelade hela cupmatchen mot Aris mitt i veckan. Då blev han varnad när Paok spelade 1-1. Mot Olympiakos i ligan i helgen hoppade Wernbloom in i den 72:a minuten när hans lag segrade med 1-0 på bortaplan. Paok leder den grekiska ligan i och med vinsten.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 5/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Panetolikos föll borta mot Larissa med 1-0 i lördags.

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) – 20/4

Forwarden hoppade in i den 88:e minuten när Fjölnir förlorade med 7-0 borta mot Fylkir i lördags. Nu är den isländska ligan slut och Fjölnir ramlar ur högsta serien.

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 14/0

Spelade som vanligt hela matchen när Valur slog Keflavik med 4-1 i lördags. Segern innebär att Valur är isländska mästare 2018. Nu är säsongen slut.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 8/1

Satt på bänken för andra matchen i rad när Hapoel Haifa spelade 1-1 borta mot Maccabi Petah Tikva.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 7/2 nollor

En bra vecka blev det för Roma och Olsen, som tog två segrar på två försök. Först slog man Frosinone med 4-0 i onsdags och därefter blev det seger med 3-1 i derbyt mot Lazio i lördags.

Albin Ekdal, Sampdoria – 6/0

Landslagsmittfältaren fick två 90-minutersmatcher i benen under den gångna veckan. Ekdal spelade nämligen både mot Cagliari i onsdags (0-0) och mot Spal under måndagen (seger med 2-1). Mot Spal tilldelades han ett gult kort.

Filip Helander, Bologna – 4/0

Mittbacken är knäskadad för tillfället. Förväntas vara tillbaka inom några veckor.

Mattias Svanberg, Bologna – 3/0

Mittfältaren satt på bänken mot Juventus (förlust med 2-0) men startade i 2-1-segern hemma mot Udinese i helgen. Då bjöd Svanberg på assisten till 1-1-målet innan han blev utbytt i den 79:e minuten.

Oscar Hiljemark, Genoa – 7/0

Landslagsmittfältaren startade både mot Chievo (seger med 2-0) och Frosinone (seger med 2-1) under veckan som gått. Mot Chievo blev det 78 minuter, medan han spelade hela matchen mot Frosinone.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 4/0

Mittfältaren fick sin första start i Serie B den här säsongen i tisdags, när Hellas Verona slog Spezia med 2-1 på hemmaplan. Gustafson byttes ut efter en timmes spel och i lördags satt han på bänken under hela matchen mot Salernitana (förlust med 1-0 på bortaplan).

Marcus Rohdén, Crotone – 7/2

Startade i tisdags mot Pescara (förlust med 2-1 på bortaplan) men blev utbytt i den 69:e minuten och därefter fick mittfältaren nöja sig med ett inhopp i den 75:e minuten mot Brescia i fredags (2-2 på hemmaplan).

Ricardo Gray, Valmiera – 7/3

Startade hemma i förslutmatchen mot Liepaja (3-0), matchen innan hoppade han in när Valmiera föll med 6-1 mot Ventspils.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Utanför truppen mot Liepaja och Ventspils.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 3/0

Nilsson startade mot Silema Wanders. Svenskens lag, Tarxien, förlorade dock och Nilsson gick mållös från matchen.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 9/0

Larsson Inledde matchen mot Vitesse på bänken. Men vid ställning 1-0 till Vitesse i fick ytterforwarden hoppa in halvtid och vara med och vända matchen till 2-1.

Emil Bergström, Utrecht – 4/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen när Utrecht spelade oavgjort mot Groningen på bortaplan.

Simon Gustafson, Utrecht – 8/0

Gustafson startade mot Groningen, men fick inte spela 90 minuter. I den 66:e gick mittfältaren in för bryskt i en närkamp med Samir Memisev och blev utvisad. Utrecht-Tränaren Dick Advocaat tyckte det röda kortet var feldömt.

Kristoffer Peterson, Heracles – 8/8

Ytterforwarden fortsätter att leverera i sitt Heracles. När laget ställdes mot Emmen gjorde han mål på nytt och står nu noterad för åtta fullträffar på sju matcher i ligan. Med det är han ensam skytteligaledare, ett mål före Adenasser Nasser El Khayati.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 0/0

Får sin speltid i PSV:s reservlag, i den holländska andraligan. Mittfältaren spelade hela matchen mot Twente (2-1-förlust).

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 7/1

Den norsksvenske mittfältaren spelade hela matchen, och blev varnad, när RKC föll borta mot topplaget Almere City med 2-1.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 27/2

Startade och spelade 79 minuter när Bodö/Glimt förlorade med 1-0 mot Haugesund. Bodö är nu placerat på elfteplats i tabellen och ligger fyra poäng över kvalstrecket i Tippeligan.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 20/4

Mittfältaren spelade startade återigen för Kristiansund mot Ranheim. Kalludra spelade dock inte 90 minuter, då han blev utbytt i den 86:e minuten. Kristiansund förlorade matchen efter att Ranheim fått två straffar inom loppet av sex minuter. Båda gångerna nätade Michael Karlsen.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 6/0

Anfallaren fick inleda matchen på bänken för andra matchen i rad. Alexandersson hoppade in i 78:e minuten när Kristiansund jagade kvittering mot Ranheim. Han är såhär långt mållös i Tippeligan.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Är tredjemålvakt och var åter utanför matchtruppen i 2-1-förlusten mot Molde. Kristiansund är tia i Tippeligan.

Andreas Linde, Molde – 22/5 nollor

Given mellan stolparna i Molde. Linde startade sin 22:a match för säsongen när laget ställdes mot serieledaren Rosenborg. Molde besegrade Rosenborg och Linde höll nollan i 1-0-segern. Det var hans femte nolla för säsongen.

Mattias Moström, Molde – 14/2

35-åringen fick hoppa in senast mot Strömsgodset och det följdes upp av ett inhopp även mot Rosenborg. Veteranen fick komma in i stället för Pawel Cibicki i den 88:e minuten när Molde ledde med 1-0, vilket också blev slutresultatet. Molde är trea i ligan.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Åter utanför truppen i 1-0-segern mot Kristiansund. Det har bara blivit två matcher och den senaste var i maj. Har plågats av skador.

Pawel Cibicki, Molde (utlånad från Leeds) – 8/1

Cibicki startade i 1-0-segern mot Rosenborg. Har speltid åtta matcher sedan ankomsten till klubben, varav att han startat i sju. Mot Rosenborg blev Cibicki utbytt i 88:e minuten till förmån för Mattas Moström. Har gjort ett mål och assist sedan han anlände.

Isak Ssewankambo, Molde – 3/0

Allroundspelaren satt på bänken hela matchen när Molde vann mot Rosenborg. Står noterad för tre inhopp efter återkomsten från Malmö FF och allsvenskan.

Martin Broberg, Odd – 19/4

Satt på bänken för andra matchen i rad när Odd spelade oavgjort, 1-1, mot Sandefjord. Anfallaren fick dock komma in i den 72:a minuten, men lyckades inte lämna något avtryck i from av mål eller assist. Startade för två omgångar sedan i 2-1-seger mot Sarpsborg på bortaplan

Jonathan Levi, Rosenborg 16/4

Levi blev kvar på bänken i 90 minuter när Rosenborg förlorade mot Molde med 1-0. För två ligaomgångar sedan startade han Sarpsborg och gjorde mål. Rosenborg toppar Tippeligan och har fyra poäng ned till Brann.

Pontus Engblom, Sandefjord – 24/6

Startade, men blev utbytt i den 70:e minuten mot Odd (1-1). Anfallaren har inte gjort mål sedan i mitten av augusti mot Ranheim. Sandefjord är sist i ligan med tio poäng upp till säker mark i tabellen.

William Kurtovic, Sandefjord – 6/1

Kurtovic har haft svårt att ta plats i Sandefjords elva, men mot Odd fick han förtroende från start och spelade 90 minuter. 22-åringen har gjort sex framträdanden för Sandefjord under säsongen.

Marcus Sandberg, Stabaek – 7/1 nollor

Målvakten spelade hela matchen för Stabaek när laget förlorade mot Ranheim med 3-2. Stabaek ligger på en fjortondeplacering i Tippeligan, vilket innebär kvalplats.

Kevin Kabran, Start – 22/7

Anfallaren är skadad och var inte med när Start förlorade mot Vålerenga (3-2). I och med skadan missar han flera viktiga möten i bottenstriden. Har gjort sex mål i år i Tippeligan.

Elliot Käck, Start – 23/2

Given i startelvan och har bara missat en match under säsongen då han var avstängd. Spelade hela matchen mot Vålerenga, men det tyvärr för Start blev det förlust med 3-2.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 8/0

29-åringen gjorde sin åttonde match från start när Vålerenga vann mot Start med 3-2 efter att den tidigare Djurgårdenspelaren Sam Johnson gjort två mål. Israelsson fick dock inte spela 90 minuter, då han blev utbytt i 78:e minuten. Vålerenga ligger på en sjätteplats i Tippeligan och Israelsson står än så länge inte noterad för något poäng.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Fortfarande tyst när det gäller Rakip. Spelar inte och syns inte till i matchtrupperna.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 9/0

Spelade hela matchen fär sitt Dynamo Moskva i 3-0-förlusten mot Krasnodar. Har spelat åtta ligamatcher för sitt Dynamo den här säsongen.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 11/5

Claesson är het i Ryssland! Landslagsmittfältaren gjorde två mål när Krasnodar vann mot Dynamo Moskva med 3-1. Fullträffarna var Claesson tredje och fjärde för den här säsongen i ligan. Därmed ligger han på en delad andraplats i skytteligan. Claesson står också noterad för tre assist.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 6/1

Gjorde sitt första mål Rostov när klubben ställdes mot Syzran i cupen. När Rostov var tillbaka i ligan åsidosattes dock Salétros, istället fick han se sitt lag besegra Spartak Moskva med 1-0 från bänken.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 1/0

Mittbacken debuterade, och spelade hela matchen, när Rostov vann med 4-0 mot Syzran i cupen. I ligaspelet har det alltjämt inte blivit någon speltid för Hazikadunic. I den senaste ryska Premier League-matchen satt han på bänken i 90 minuter.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 5/3

Vilken vecka för Mitrovic! När Radnicki Nis ställdes mot Bezanija i cupen började han på bänken. Men vid ställningen 1-1 fick han hoppa in när det återstod 25 minuter av matchen. Då gjorde han mål 74:e, 79:e och 88:e minuten. Därmed stod han för ett äkta hattrick (läs en intervju med Mitrovic här). När klubben var tillbaka i ligaspel och mötte Partizan blev det dock inte ett nytt succéinhopp. Mitrovic kom i 69:e minuten och matchen slutade 2-2 efter att Partizan gjort två mål i slutskedet.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 9/3

Nabil Bahoui hade startat alla matcher till och med helgens omgång – då blev han petad från startelvan. 27-åringen hoppade in i den 88:e minuten i 2-1-St. Gallen, men lämnade inget avtryck i poängprotokollet. Grasshoppers kräftgång fortsätter i den schweiziska ligan och klubben ligger sist.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 9/3

Spelar från start vecka ut och vecka in i FC Lugano. Gick mållös från lagets 2-2-kryss mot Basel. Gjorde dock sitt andra ligamål för säsongen förra veckan mot Neuchatel Xamax. Gerndt har såhär långt gjort två mål på sju matcher i ligan. Lugano ligger på en sjätteplats.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 7/3 nollor

Målvakten är given och startade som vanligt i gårdagens möte med Antalyaspor (1-0-förlust). Ankaragücü är elva i den turkiska högstaligan.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Efter succépremiären med ett avgörande mål på frispark, så var Khalili åter utanför truppen för sjätte matchen i rad med anledning av skadeproblem. Han fick i stället från sidan se sitt lag förlora för tredje matchen i rad, den här gången med 4-2 mot Trabzonspor. Kasimpasa är femma i Süper Lig. Svensken förväntas snart vara redo för spel igen.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 2/0

Äntligen spel från start, gjorde i helgen första starten för säsongen i lagets 2-0-seger mot Bursaspor i ligan. Det var första segern sedan i premiären i ligan. Sivasspor är placerat på tolfteplats i tabellen i Turkiet.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 6/1

Anfallaren får fortsatt blandat med speltid i sin nya klubb. I veckoomgången spelade han från start i 2-1-segern mot Fortuna Düsseldorf och i helgen satt han på bänken i 90 minuter i 4-2-förlusten mot Borussia Dortmund i ligan. Leverkusen är tolva i Bundesliga.



Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 0/0

Åter utanför truppen i förra veckans två ligamatcher mot Borussia Mönchengladbach (3-1-förlust) och mot Hannover (4-1-seger) i Bundesliga. Verkar inte finnas med i tränaren Adi Hütters planer för säsongen. Har kontrakt med Frankfurt över den här säsongen, som är placerat på tiondeplats i Bundesliga.



Oscar Wendt, Mönchengladbach - 7/0

Vänsterbacken spelade från start i båda veckans matcher mot Frankfurt (3-1-seger) och mot Wolfsburg (2-2) i Bundesliga. Är ordinarie i laget. Laget är fyra i tabellen i Tyskland.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 7/0

Vänsterbacken är som bekant ordinarie startman i Werder Bremen och spelade i veckan från start både mot Hertha Berlin (3-1-seger) och mot Stuttgart (2-1-förlust). Augustinsson blev däremot utbytt i den 68:e minuten mot Stuttgart. Bremen åkte därmed på pumpen för första gången den här säsongen och är nu femma i tabellen i Bundesliga.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Högerbacken var för femte och sjätte matchen i rad utanför truppen i ligan, när Bremen slog Hertha Berlin med 3-1 och föll mot Stuttgart med 2-1. Beijmo uttalade sig nyligen för Fotbollskanalen om att han inte känner oro över den knappa speltiden.



Robin Quaison, Mainz - 7/1

Anfallaren är given i Mainz startelva och gjorde i veckan 90 minuter mot både Wolfsburg (0-0) och mot Schalke (1-0-förlust). Mainz har nu tre raka framträdanden utan seger och är just nu placerat på niondeplats i Bundesliga.



Mikael Ishak, Nürnberg - 7/4

Målskytt - men speciell vecka. Först hoppade han in i veckoomgångens 7-0-förlust mot Borussia Dortmund och blev därefter målskytt i 3-0-segern mot Fortuna Düsseldorf i ligan. Nürnberg är tia i tabellen på åtta poäng efter sex matcher i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 11/3

Blågult-stjärnan spelade i veckoomgången från start i 2-0-segern mot Stuttgart, men var i helgen utanför lagets matchtrupp mot Hoffenheim (2-1-seger) med anledning av ljumskproblem. Däremot råder det oklarhet kring hur allvarliga ljumskproblem är för mittfältaren, som på onsdag kan bli uttagen i Janne Anderssons landslagstrupp till mötet med Ryssland i Nations League och träningsmatchen mot Slovakien i oktober.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Anfallaren var som vanligt utanför Dortmunds trupp i veckans två ligamöten med Nürnberg (7-0) och med Bayer Leverkusen (4-2). Han fick i stället speltid med U23-laget i tyska fjärdeligan mot Kölns B-lag och blev målskytt i 3-0-segern. Det var hans andra mål den här säsongen på fem matcher i fjärdeligan i Tyskland.



Simon Hedlund, Union Berlin - 9/2

Yttern får blandat med speltid genom inhopp och spel från start. I veckan startade han i 2-0-segern mot Holstein Kiel och hoppade i går in med 16 minuter kvar av matchen mot Inglostadt (2-0). Ännu inget mål eller assist den här säsongen i ligan, endast två fullträffar i tyska cupen. Union Berlin är fortsatt obesegrat och är tvåa i andraligan.



Sebastian Andersson, Union Berlin - 9/5

Anfallaren spelade från start i båda veckans matcher mot Holstein Kiel (2-0) och i går mot Inglostad (2-1). Han blev dessutom målskytt från straffpunkten mot Inglostadt, hans första mål efter fyra mållösa matcher. Union Berlin är obesegrat och är tvåa i andraligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 8/0

Svensken är given i Dresdens startelva. Han spelade i veckan från start både mot Bochum (1-0-seger) och mot Greuther Fürth (0-1-förlust). Är noterad för två assist den här säsongen. Laget är åtta i den tyska andraligan.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 7/0

Mittbacken gjorde i veckan fjärde och femte raka matchen från start mot Hamburg (0-0) och mot Dynamo Dresden (1-0-seger). Laget har fått en bra start på säsongen med endast en förlust på de åtta inledande matcherna av säsongen och är tvåa i tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Utanför truppen för femte och sjätte ligamatchen i rad i Tyskland. Verkar inte finnas med i tränaren Friedhelm Funkels planer för säsongen i Bundesliga. Düsseldorf är placerat på 15:e-plats i den tyska högstaligan.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 0/0

Nyman rehabiliterar ännu sin långtidsskada i Norrköping och ser ut att bli borta ett tag till innan comeback. Norrköpings tränare Jens Gustafsson ville dock nyligen inte berätta för NT hur långt fram Nyman är i processen, men sade att ”det kommer dröja en längre tid” och att han ”behöver tid för att komma tillbaka”. Braunschweig går tungt i tyska tredjeligan och är jumbo i tabellen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 24/20

Ibrahimovic hade i helgen show med två mål, varav ett en fullträff rakt upp i nättaket i 3-0-segern mot Vancouver. Han blev även fälld i straffområdet, men gav straffen till Romain Alessandrini till 3-0-målet. Nu lever åter lagets hopp om att bli kvalificerat för slutspel, då laget är sjua i den västra divisionen och har två poäng upp till Real Salt Lake på slutspelsplats. Tre matcher återstår för Galaxy av grundserien i USA.



Axel Sjöberg, Colorado - 13/0

Mittbacken fick i helgen för andra matchen i rad sitta på bänken efter att han kom tillbaka från en drygt två månader lång skadefrånvaro. Laget föll åter i ligan, den här gången med 4-0 mot Seattle Sounders. Det var Colorados sjätte raka förlust och innebär att laget fortsatt är näst sist i den västra divisionen. Endast Magnus Erikssons och Joel Qwibergs San Jose är sämre.



Johan Blomberg, Colorado - 24/0

Blomberg startade senast, men fick i helgen hoppa in med 20 minuter kvar av 4-0-förlusten mot Seattle Sounders i MLS. Det var Colorados sjätte raka förlust och innebär att laget är näst sist i västra divisionen. Endast Magnus Erikssons och Joel Qwibergs San Jose är sämre.



Gustav Svensson, Seattle - 26/2

Svensson är given i Seattles startelva och gjorde i helgen 85 minuter i lagets 3-0-sger mot Blombergs och Sjöbergs Colorado i ligan. Det var Seattles första seger på tre matcher. Laget är femma i den västra divisionen med sju poäng ner till Galaxy på sjundeplats, samtidigt som Seattle har en match mindre spelad. Mycket ska till om laget ska missa slutspel.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Utanför truppen för åttonde matchen i rad i helgen mot Toronto (4-1-förlust). Vänsterbacken satt senast på bänken den 5 augusti och fick senast speltid den 19 juli mot MLS. Laget är åtta i den östra divisionen i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City - 29/4

Tinnerholm är given i startelvan och spelade i veckan 90 minuter i både 2-0-segern mot Chicago och i 2-1-förlusten mot Minnesota. Det var en efterlängtad seger efter sex raka matcher utan en trepoängare i ligan. Laget är trea i den östra divisionen och är redan klart för slutspelet i höst.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Backen spelade senast från start, men var den här helgen utanför truppen i 3-2-förlusten mot Houston på bortaplan. Det var lagets femte raka förlust. San Jose är sist i hela MLS.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 30/6

Var senast utanför lagets matchtrupp, men åter tillbaka från start den här veckan och gjorde 82 minuter på planen i 3-2-förlusten mot Houston på bortaplan. Det var lagets femte raka förlust. San Jose är sist i hela MLS.



Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 29/8

Armenteros startade i förra veckan mot Dallas (0-0) och blev därmed utbytt efter 74 minuter mållös. Blev senast målskytt i mitten av augusti. Portland lär gå till slutspel i MLS.



Adam Lundqvist, Houston - 15/0

Cupmästare! Lundqvist var visserligen inte med i truppen i 3-0-segern mot Philadelphia i finalen i US Open Cup, men fick trots det vara med och fira seger i amerikanska cupen. I helgen fick han 90 minuter i 3-2-segern mot San Jose. Houston är tia i den västra divisioner och missar den här säsongen slutspel i MLS.

Pa Konaté, Cincinnati (utlånad från SPAL) - 5/0

Vänsterbacken gjorde i veckan ett inhopp med en minut kvar av matchen i 4-1-segern mot Richmond och spelade i helgen 53 minuter före han blev utbytt i 3-0-segern mot Indy Eleven. Cincinnati toppar USL med 18 poäng ner till Louisville City på andraplats i ligan.