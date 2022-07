Agentkampen om stjärnorna - ger sin syn på marknaden: "Första åren tjänade vi ingenting"

Damfotbollen har vuxit, och fortsätter att växa i raketfart. Och flera svenska landslagsspelare väljer nu att gå utomlands - under EM 2017 spelade 16 av 23 spelare i Sverige. Nu ser den situationen annorlunda ut, endast sex EM-truppspelare huserar i damallsvenskan.

I och med det växande intresset för spelare att gå utomlands blir transfersummorna större vilket i sin tur innebär att fler agenter vill ge sig in på dammarknaden då man nu börjat inse att det är en bra investering affärsmässigt. Fotbollskanalen har gått igenom vilka agenturer som tampas om spelarna i den svenska EM-truppen - och där dominerar Connect Management Group, Global Soccer Management och Neverland Management med flest spelare.

Något som kan bero på att alla tre var tidiga när det kom till att representera damspelare. CMG arbetar uteslutande med damspelare och har gjort det sedan 2015 - medan Neverland tidigare jobbat med herrfotboll och gav sig in på dammarknaden 2014. GSM kommer också från herrfotbollen, och började representera även damspelare 2019.

- Jag skulle säga att det fortfarande finns lite av en kultur av att klubbar väntar in fria spelare och att man gärna signar spelare när deras kontrakt går ut, då man slipper betala en övergångssumma. Men känslan är att klubbarna som gör så kommer att hamna på efterkälken väldigt fort. Förr upplevde jag att klubbarna frågade om kontraktets utgångsdatum och att man planerade sina transfers lite efter det, men det fungerar inte längre för då kommer en större klubb och värvar den spelaren. Man måste nästan investera i övergångssummor för att få de spelarna som man vill ha, säger Linus Gunnarsson som representerar GSM och som arbetar som biträdande jurist på MAQS Advokatbyrå.

Rekorden krossas - och under 2021 var Hanna Bennison den dyraste övergången då hon uppges ha sålts för 1,5-2,3 miljoner kronor. Dessförinnan talar man om en "boom" som efter VM 2019 och när Pernille Harder såldes från Wolfsburg till Chelsea uppges hon ha kostat runt 3,7 miljoner svenska kronor och är således den dyraste övergången på damsidan någonsin.

- Det ökar ju succesivt och tar steg hela tiden. Desto större intresset är desto mer pengar kommer det in i det och desto mer pengar det kommer in för klubbar desto mer kan man investera. Vilket i sin tur leder till att det blir desto högre transfersummor och högre löner. Det trissas ju upp fortfarande. Man kommer aldrig komma ikapp herrarna där för där har det skjutit i höjden och det handlar om orealistiska summor. Och det är ju bara positivt för när det bara handlar om pengar då tappar man lite själen i fotbollen, säger Kallbäck.

- Man ska inte sticka under stolen att man jobbar för att tjäna pengar. Men de första åren tjänade vi ingenting - vi gick snarare back och om man räknar överlag ända fram till nu har vi nog gått back på att jobba med damspelare. Hade vi lagt den tiden och energin på bara herrspelare, så hade vi tjänat brutalt mycket mer. Det är klart att arvodena stiger i samband med att löner och transfersummor stiger. Men att göra en transfer i superettan går att jämföra med vad du tjänar på en europeisk transfer på damsidan. Hade vi gått in med fokus på att tjäna pengar på damerna för åtta år sedan, så hade vi inte jobbat med dem, då inkomsterna har varit lika med noll fram till nyligen, säger Kallbäck.

Samtliga agenturer är överens om att fler agenter börjar ge sig in på dammarknaden då man märkt att det nu kommit in pengar. Men alla är överens om att det bara är positivt med konkurrens då det bidrar till att man själv pushas hårdare för att utvecklas.

- Vi välkomnar in all konkurrens så länge det inte blir fult och smutsigt även om jag alltid kommer vara den som spelar hårdast. Men det är en fine line mellan att spela fult och hårt och det kanske man är lite orolig över när det kommer in agenter från herrsidan - de har ett rykte om sig att vara en smutsig bransch, säger Ek.