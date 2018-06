Älvsjö utbildade alla sina spelare och ledare kring normer: ”Fotbollen är väldigt konservativ"

Förra året sökte Älvsjö AIK pengar för SvFF-projektet Alla är olika - olika är bra, som ger bidrag till olika projekt som rör mångfaldsarbete kring exempelvis jämställdhetsarbete, hbtq-frågor, funktionsnedsättning eller utanförskap. I oktober fick klubben på Friends arena ta emot 100 000 kronor - det högsta bidraget - som oavkortat har gått till projektet Normmedveten fotboll.

Lars Johansson var då ordförande i Älvsjö AIK och han ville att klubbens spelare och ledare skulle utbilda sig i hur en beter sig mot varandra.

- Jag hade hört talas om Normmedveten fotboll som drivs av Charlotte Ovefelt. Hon har barn i klubben och har själv spelat här, så vi hade ett möte och jag blev väldigt positiv. Fotbollen är precis som byggbranschen, som jag arbetar inom, väldigt konservativ, det är många gubbar, säger han.

- Jag var med på några av utbildningarna i början och det var speciellt en sak som gjorde att jag fick upp ögonen och som fastnade hos mig. Det var att våra 15-åriga tjejer spelade match och den var försenad. Då gick ett lag med killar som skulle spela efteråt in och började värma upp nere vid ena hörnflaggan, inne på planen. Men ingen sa något. Då blev Charlotte arg och gick dit och frågade va fan de höll på med. Killarna tyckte att hon var konstig. Då sa hon: vad tror ni hade hänt om tjejerna gått in när ni spelade? Det hade aldrig hänt och om det hade hänt så hade det blivit ett jävla liv.

- Det var ett bra exempel för den här typen av frågor. Då har man en del att jobba med och jag blev så upprörd när jag hörde detta.

Är det främst killar som har problem med detta?

- Det handlar om värderingar och respekt för varandra. Främst respekt från killar till tjejer. Det är viktigt att utbilda killar, men också hur tjejer möter killar, hur tjejer möter tjejer och killar möter killar. Alla måste känna en trygghet. Vi ville ge alla en utbildning att ta med sig i resten av livet, säger Lars Johansson.

- Man ska känna sig välkomna i vår förening och vara delaktiga. Man ska trivas. Det har varit vår drivkraft. Därför är det så skönt att vi har gjort det här. I vår klubb Älvsjö såg man tidigare att det bara var herrlaget som var viktigt, men så är det inte längre.

Charlotte Ovefelt jobbar till vardags som jämställdhetsstrateg på Stockholms läns landsting och hon har länge haft idén om att ta fram ett utbildningspaket kring normer och fotboll. Under slutet av 2017 fram till våren 2018 utbildade hon alltså alla inom Älvsjö AIK.

- Det är ju mycket machoattityder inom fotbollen och på många läktare skriker fans, föräldrar, ledare ofta saker som är helt galna. Om jag är och lyssnar på en kör och ett barn sjunger dåligt, skulle jag då skrika att ett barn sjunger dåligt? Men så kan man göra i fotbollen, kritisera barn. Så upplever jag det när jag lyssnar. Fotbollen är lite fråntagen normerna. Folk kan få frispel, där kan man skylla på att man var så engagerad så att man skrek något sjukt, säger hon.

När Fotbollskanalen i april var på plats under en utbildning i deras klubbhus hade ungefär 20 ungdomsspelare och ett par ledare samlats. Många sade att de inte tidigare tänkt på normer eller genus och alla hade inte hört talas om ”han, hon hen”. En sa bland annat att han inte hade tänkt på att en kvinna kan vara förebild för honom som kille.

Charlotte Ovefelt delade in deltagarna i små grupper där varje grupp fick varsin Normbollen-kortlek. En och en drog ett kort och läste upp frågeställningen som kortet tog upp, därefter fick alla i gruppen kommentera och sedan blev det samtal och diskussion.

- Många kort handlar om kön. Först pratade jag om könsidentitet men då fick jag backa, deltagarna var inte redo för det. Det kan vara om sexuell läggning och då säger de flesta killarna att alla tjejer som spelar är lesbiska. Men det jag vill prata om är till exempel armbindeln som är i regnbågsfärger. Då kan jag fråga varför den är i regnbågsfärger och fråga lagkaptenen varför den har en sådan bindel och då blir standardsvaret för att föreningen har sagt, eller att det är gayfärger. Ingen har sagt varför utan bara att lagkaptenen ska ha den, säger hon.

- Bindeln är fantastiskt fin men ingen vet varför man har den. Man sätter på sig den för att någon har sagt det. Det här är fotbollen i ett nötskal, man ifrågasätter inte utan bara gör.

- Om personerna som har gått utbildningen tar med sig sakerna in i livet så är det ju väldigt bra.

- Men det finns massa saker kvar att göra. Inom fotbollen är normerna gammaldags. Samhället i övrigt har gått framåt men fotbollen står kvar.

Innan avspark på San Siro i Sveriges VM-play off mot Italien skrek Mikael Lustig att italienarna var ”jävla fittor”, något som fångades rakt in i teve-kamerorna, och dagen efter var högerbacken väldigt ångerfull och bad om ursäkt. Just det här med nedvärderande ord är något som tas upp i Normbollen.

- Deltagarna sätter sig i en grupp och skriver ner nedvärderande ord, både som är nedvärderande mot män och mot kvinnor. Resultaten blir alltid att det bara finns kvinnliga. Det folk skriver ner är hora, fitta och så vidare. Även kvinnor skriver bara saker som är nedvärderande mot kvinnor och det intressanta är att de kvinnliga nedvärderande orden sägs av båda könen, säger Ovefelt.

- Kan jag skrika det i teatersammanhang eller i andra sammanhang? Nej. Fotbollen är så fråntaget.