Ballon d'Or-rösterna avslöjade - så röstade Sverige

Rodri vann sitt första Ballon d’Or-pris för ett par veckor sedan. Det vann han framför brassen Vinicius Junior på andra plats och engelsmannen Jude Bellingham på tredjeplatsen.

Nu har röstresultaten offentliggjorts.

De avslöjar att Rodri fick 1170 poäng - 41 före Vinicius Junior som kom tvåa. Trean Jude Bellingham fick 917 poäng.

Samtidigt avslöjas även vilken spelare som fått de röstberättigade ländernas röster och Sverige gav sin röst till just Rodri. Bellingham kom tvåa på Sveriges röst, och Vinicius Junior hamnade trea.

På herrsidan lade Anders Bengtsson, chefredaktör och ansvarig utgivare på Offside, Sveriges röst.

Hundra journalister - en från varje av de 100 främsta länderna i Fifas världsranking - röstar om vem som vinner Ballon d'Or. Det var dock endast 99 som faktiskt lade sina röster i år, då Syrien inte deltog.

Rodri is our 2024 Ballon d’Or!



