Bild: Här är klubbarna som jagar svenskarna

Sverige är mitt inne i ett EM, men det hindrar inte Silly Season från att rulla vidare. Robin Quaisons kontrakt med Mainz går ut i sommar, Ludwig Augustinsson kan lämna Werder Bremen nu när de åkte ur Bundesliga, och Jens Cajuste ryktas till flera storklubbar.

I onsdagens Bild-utvåga listar de klubbarna som är intresserade av de svenska landslagsspelarna. Enligt Bild kommer Quaison inte förlänga med Mainz (hans kontrakt går ut sista juni), en möjlig ny klubb för honom är Union Berlin.

När det gäller Alexander Isak kommer Borussia Dortmund, som de själva bekräftade nyligen, inte köpa tillbaka Isak. Nu jagas han i stället av Liverpool, och samtidigt har det ryktats om klubbar som Real Madrid, Manchester City och Chelsea.

Ludwig Augustinssons Werder Bremen åkte ur Bundesliga, och hans ska ha meddelat klubben att han kommer lämna. Lazio, Crystal Palace och Watford är intresserade.

Jens Cajuste, till vardags i Midtjylland, har dragit till sig intresse från flera europeiska klubbar, bland annat Lille, Monaco, Borussia Mönchengladbach och Augsburg.

Onsdagens matchen mellan Sverige och Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen.