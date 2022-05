Blågults besked: Danielson tackar nej till landslaget

Svenska Fotbollförbundet meddelade under torsdagen att mittbacken Marcus Danielson tackar nej till spel i A-landslaget framöver.

Danielson berättar att han är glad över sin tid i Blågult.

- Att dra på sig den blågula tröjan och spela för Sverige har varit fantastiskt. Jag har känt en enorm stolthet och är tacksam att ha fått spela mästerskap och stora matcher med landslaget - det har varit en dröm och något jag alltid kommer att bära med mig, säger mittbacken på förbundets hemsida och fortsätter:

- Det har alltid känts väldigt kul att komma till samlingarna, vi har haft en grym stämning och sammanhållning i truppen. Jag vill rikta ett stort tack till alla i och runtomkring laget.

- Samtidigt har det tagit extremt mycket kraft att under de senaste åren tas sig in och ut från Kina under pågående pandemi. Jag har fått slita hårt för att komma i form till samlingarna och känner att jag inte har kraften att satsa vidare på det sättet mot EM 2024, vilket hade varit det naturliga målet

Sveriges förbundskapten Janne Andersson:

- Ett tråkigt besked, men självklart respekterar jag Mackans beslut. Jag vill tacka honom för hans värdefulla bidrag till landslaget under den tid han har varit med, och önska stort lycka till i framtiden.

Danielson har gjort tre mål på 19 A-landskamper med Sverige. Han var med och spelade i EM förra sommaren och spelade senast mot både Tjeckien och Polen i VM-playoffspelet, då landslaget föll mot Polen på bortaplan och därmed inte får spela Qatar-VM.