Chans till rysare - därför skulle Blågult kunna gå för 2-0 mot Österrike

Under tisdagen spelar Sveriges herrlandslag en ödesmatch i EM-kvalet mot Österrike. En seger behövs för att på allvar hålla liv i drömmen om ett avancemang till EM.

De två bästa lagen i gruppen går till slutspel och Blågult ligger just nu fyra poäng bakom Belgien och Österrike.

Skulle Sverige sluta på samma poäng som Österrike är det först inbördes målskillnad som avgör vilket landslag som tar sig vidare till EM. Eftersom Österrike vann sin hemmamatch mot Sverige med 2-0 kan en 1-0-seger för Blågult under tisdagen göra att Janne Anderssons mannar är tvungna att slå Belgien på bortaplan senare i höst för att ta klivet om tisdagens motståndare.

Därmed skulle en 2-0-seger - eller i en drömvärld en 3-0-vinst – smaka väldigt gott för Sverige.

Men det vill de blågula inte lägga för stor vikt vid inför tisdagens drabbning.

- Min ingång är att vi ska försöka vinna matchen. Det är ett antal matcher kvar som ska spelas till. Att chansa för att vinna med 2-0 om vi leder 1-0, det vore inte så bra om vi då släpper in ett, säger förbundskaptenen Janne Andersson.

- Det är väldigt svårt att sia hur matcher blir. Det kan vara helt naturligt att bara köra. Så det finns med någonstans i huvudet, målskillnaden, även om grunden är att vi ska försöka vinna matchen.

Ledarstaben har informerat spelarna om läget.

- I samband med matchgenomgången kommer jag påminna om det, sa Andersson inför genomgången.

- Det är viktigt att ha med sig det men det handlar om hur matchen blir som avgör.

Mittfältskuggen Albin Ekdal om läget:

- Det påverkar ingenting. Vi fokuserar på att försöka vinna. Men man får vara kvick med olika taktiska ändringar under matchens gång om vi skulle leda med 1-0 eller 2-0 och så vidare.

Lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf:

- Ska jag vara helt ärlig har jag inte tänkt någonting på just den biten. Vi går in för att vinna matchen och jag tror inte man kan gå in och tänka att vi måste pusha för ett mål till om vi leder med 1-0.