Coronasmitta bland svenska fans: "Diskuterar om vi ska gå"

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.

Under onsdagskvällen avgörs Sveriges öde i gruppspelet i EM. Polen står för motståndet och Sverige är klart för åttondelsfinal – men det kan bli som gruppsegrare, grupptvåa och grupptrea beroende på resultaten ikväll.

Risken finns dock att Sveriges match mot Polen spelas inför lite mindre svenska supportrar än vad som var tänkt. På Instagram skriver den svenska supportersamlingen Gula väggen att två svenska supportrar smittats med coronaviruset.

Den tänkta marschen till arenan är därmed inställd. Dessutom säger organisationens vd, Andreas Richt, att man nu överväger hur man ska göra.

- Vi diskuterar om vi ens ska gå matchen, säger han till tidningen.

Personerna kommer nu isoleras, enligt Richt.

- Det är ju isolering i tio dagar. Om jag har förstått det rätt kommer de att bli omhändertagna till en isolering. Den svenska polisen har varit i kontakt med den ryska.

Enligt tidningen är knappt 2000 svenska fans på plats i Ryssland.