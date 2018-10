Duon som Sverige varnar för - gjorde sju mål i VM: "Har gjort succé"

Inför VM var det ryska folket kritiska till sitt landslag och förväntningarna var små. Något som ändrade sig snabbt. Efter 5-0 i premiären mot Saudiarabien så var fansen lyriska och därefter fortsatte succén. Ryssland besegrade bland annat Spanien och tog sig, precis som Sverige, till kvartsfinal. Framgångarna har fortsatt och det blev en fin start på Nations League när Turkiet besegrades med 2-1. Sverige har stor respekt för torsdagens motståndare.

- Ett lag som gjorde ett bra VM och som har vuxit enormt mycket sedan dess. Var väldigt kritiserade inför VM men växte i match efter match under VM och har ett stort självförtroende nu och ett väldigt tydligt sätt att spela, säger scouten Roger Sandberg till Fotbollskanalen.

- Ryssland har hittat en trygghet i försvarsspelet som man inte hade inför VM då man släppte in många mål på ganska enkla sätt. Nu känns det som att det är väldigt svårt att göra mål på ryssarna. Det kommer bli en tuff match för Ryssland är ett väldigt bra lag. Det kommer att krävas mycket.

Hur ser du på deras anfallsspel?

- I och med att ryssarna har tryggheten i försvarsspelet så ger det mycket till anfallsspelet i kontringar och så. Man använder sig väldigt bra av sin stora forward i Artiom Dziuba (tre mål i VM) som är en klassisk targetforward, och det måste jag säga att man har imponerat med. Därefter är man väldigt skickliga på att flytta upp sitt lag och få understöd till honom. Duktiga på att flytta in sina yttermittfältare som ger understöd till anfallaren. Sista tredjedelen är ryssarna ett väldigt skickligt lag och kan göra mål på många olika sätt.

Vilka spelare förutom Dziuba varnar du för?

- En annan är väl Tjerysjev (Denis, mittfältare från Valencia och som gjorde fyra mål i VM) som gjorde succé under VM. Han började på bänken i första matchen och kom in och gjorde två mål. Sedan var han tillbaka på bänken i tredje matchen men kom in och gjorde mål igen. Och han gjorde mål senast, i Nations League mot Turkiet.

- Det är en spelare med väldigt gott självförtroende. Han är väldigt löpstark som har bra tillslag med båda fötterna, kan göra mål med både vänstern och högern, och från distans. Är också en spelare som alltid fyller på i straffområdet. Ganska lurig när han får bollen i straffområdet.

Det kommer att vara fullsatt - vad betyder publikstödet för Ryssland?

- Publikstödet i VM och nu har betytt mycket för laget. Jag såg Ryssland i fyra matcher live under VM och från premiären där man kände att publiken var kritisk och nästan uppgivna på förhand, från den matchen och framåt för varje match som gick så blev det nästan en kultstatus runt laget. Det var väldigt intressant att se och följa hur publiken ändrade synen på det här landslaget. Jag tror att spelarna växte av det.

Kan ni såra Ryssland?

- Alla lag har sina utmaningar och brister. Absolut har även Ryssland det. Men det är inga jätteuppenbara utan det är ett ganska stabilt lag. Men jag tror att vi har hittat några saker.

Kan du peka på någon?

- Nej egentligen inte utan det får visa sig när det är dags för match.