Efter fjolårssuccén - så vill AIK ta sig an damallsvenskan: "Vi tänker annorlunda - vill hitta balansen"

AIK stod för ett succéartat fjolår och gick obesegrat genom elitettan och tog sig tillbaka till damallsvenskan.

Flera lag har sedan tidigare på ett jojo-likt sätt förflyttats mellan de två högsta serierna. Stockholmsklubbarna har inte varit ett undantag.

Men AIK:s sportchef Herish Sadi har en plan för hur han vill jobba på ett hållbart sätt för att AIK ska kunna etablera sig i den högsta ligan.

- En del av utmaningen är att hitta balansen i att inte trycka på för mycket för snabbt så att vi inte åker på skador. Det vi tagit höjd på i truppbygget är att vi nu har en bredare trupp med täckning på varje position. Blir det bortfall har vi en bra spelare vi kan sätta in på samma position. Det kommer skilja sig lite, vissa lag har femto - sexton bra spelare och så kör man på med dem. Vi tänker annorlunda, vi vill ha täckning överallt så vi håller hela säsongen, säger han till Fotbollskanalen.

Sadi fortsätter:

- Vi kommer stå inför utmaningar som är beroende av vilka vi möter. Vissa matcher kommer vi föra spelet och andra inte. Sen är det mycket mentalt men vi vill att den tuffaste miljön oavsett om vi spelar i elitettan eller i damallsvenskan ska vara vår träningsmiljö. Det ska vara tuffare än matcherna och det trycker vi på.

En del av strategin handlar om en tydlig plan att hela tiden kunna utveckla sina spelare, vare sig man är äldre eller yngre.

- I slutändan är det elva spelare som spelar en match - men vi måste kunna hantera spelare tolv till tjugotvå. Vi har gjort det genom att öka volymen i träning så att de känner att det ä givande och att de har något att göra. Och de som inte spelar tränar hårdare - för säg att vi har en yngre spelare spelar i landslaget om hon inte spelar 90 minuter under en helg, då kommer hon halka efter. Det är vår uppgift att se till att det inte händer.

Vad kommer man att se för förändringar i truppen?

- Många som tar sig upp från en serie och får lite framgångar vill ofta göra om och tror att man måste bygga om jättemycket. Jag ser många falla in i den där fällan och känner inte ett jättebehov av det. Jag vill spinna vidare på det vi har. Det kommer inte vara jättemånga förändringar. Det primära är att förlänga med de vi har och sen fylla ut med spets.

Har det varit det viktigaste i den här processen?

- Jag är en människokännare och vet att personer som känner stabilitet, trygghet och att man har backning och förtroende vågar göra mer än man är van vid, ofta i alla fall. Är man i en miljö som alltid har resultatkrav, man känner sig pressad och det är mycket anspänningar så blir det att man alltid oroar sig. Det vill jag inte ha. Jag vill att de ska känna sig trygga och att fotbollen ska vara central så att de kan växa utifrån det och bli bättre fotbollsspelare.

Du tar fasta på att man inte behöver förändra - hur förmedlar man ut det till truppen att alla är lika viktiga?

- Det enklaste är att ha en dialog och visa uppskattning och ge uppmärksamhet. Det här är din plan, så ser vi på din individuella utveckling och vi vill att du tar de här stegen. Vi förhåller oss till allt som är mätbart så vi inte sitter och lovar saker vi inte kan hålla. Vi diskuterar utefter mål och om man kommer upp i dessa så ökar chanserna till spel - det är grundat på det som är sant. Vi målar inte upp en bild vi inte kan uppfylla.

Sadi fortsätter:

- De vi pratar med tävlar alltid med den som startar på dennes position och då berättar vi vad den spelaren gör bättre. Kommer man upp i det så konkurrerar man och då får de battla med varandra.

Flera nyckelspelare har valt att stanna, bland dessa - Jennie Nordin och Adelisa Grabus. Det är något som uppskattas av sportchefen samtidigt som han lyfter kollektivet och betydelsen av att få ha kvar stommen.

- Ingen enskild person ska hyllas för det vi åstadkommit. Kollektivet och vad vi är överens om vad vi vill. Vi har knutit handen i fickan och bestämt att vi ska köra hela vägen tillsammans och när man ger varandra ett löfte gäller det att vara trogen det löftet efter man sagt det, säger Sadi till Fotbollskanalen.

En spelare som man dock ännu inte kommit fram till något med är Matilda Nildén som enligt uppgifter till Fotbollskanalen jagas av flera andra damallsvenska klubbar efter fjolårssuccén.

- Från mitt perspektiv kommer vi erbjuda Matilda allt klubben kan erbjuda. Hon har ett utgående avtal och behöver ta ställning till det vi erbjudit. Jag har inga besked kring henne just nu, men det är en förhandling som pågår.

Det är en spelare jag antar att ni vill ha kvar?

- Ja, så är det. Jag vill verkligen ha kvar henne.

Och det är först när damallsvenskan avslutas nästa år - som AIK kommer att ha facit i hand efter sitt första år tillbaka i damallsvenskan. Men en sak är tydlig - begränsningar på laget, det vill inte Herish Sadi sätta.

- Jag gillar inte att sätta begränsningar för oss, när man gör det så blir det ofta utfallet. Ska jag diskutera en mittenplacering hamnar vi där och är nöjda. Vi kommer tävla varje match och om det räcker till en topp fem, so be it. Om vi precis håller oss kvar får det bli så. Ambitionen är att tävla varje match, avslutar han.