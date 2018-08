Efter VM-succén: Janne Andersson förlänger kontraktet

Janne Andersson gjorde stor succé med det svenska landslaget under VM i Ryssland. Sverige stod för sin bästa insats sedan VM i USA 1994 – och tog sig hela vägen till kvartsfinal där England blev för svårt.

Andersson har hyllats unisont för sitt arbete – och nu står det klart att han förlänger sitt nuvarande avtal, som gick ut efter EM 2020, till 31 december 2022. Alltså över VM-slutspelet i Qatar.

- Jag trivs fantastiskt bra i min roll, både som förbundskapten när ni ser mig, det vill säga när jag jobbar med mina kära kollegor, medarbetare och laget, men också all annan tid när jag ingår i Svenska Fotbollförbundets all annan verksamhet som jag tycker är fantastiskt bra. Jag trivs jättebra med mina kollegor, med Håkan i spetsen så det här är roligt. Vi har många stora utmaningar framför oss och jag är enormt hungrig. Jag ser fram emot att ta mig an det tillsammans med mina kollegor, säger Andersson själv.

SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand:

- Vi är väldigt nöjda med det sätt som Janne Andersson leder vårt herrlandslag. Vi siktar alltid på framförhållning och långsiktigt. Det ger oss en stabilitet och långsiktighet och det tycker vi är viktigt.

Under hela sitt första år som förbundskapten tjänade Janne Andersson nära fyra miljoner kronor, vilket var en fördubbling jämfört med tiden i IFK Norrköping. På frågan om hur mycket han nu fått upp sin lön svarar han:

- Tillräckligt bra, annars jag inte skrivit på.

- Vi tog upp den här diskussionen ganska snart efter VM. Det var ganska självklart. Jag har inte brytt mig om andra eventuella samtal. Jag är jätteglad för det här