Elfvendal om att jobba med Buffon i Parma - och nya uppdraget: "Här jag vill vara"

Efter att parallellt ha arbetat som målvaktstränare för damallsvenska Umeå IK och division ett-klubben Umeå FC blev Maths Elfvendal år 2015 allsvenskans yngste tränare. Då 27 år gammal.

På rekommendation från sin vän Daniel Bäckström, då ungdomstränare i IFK Norrköping, idag huvudtränare för IK Sirius, valde Janne Andersson att rekrytera Elfvendal till sin stab i Norrköping som ny målvaktstränare. Årets därpå vann de två SM-guld tillsammans och när Andersson blev ny svensk förbundskapten 2016 valde han att ta med sig Elfvendal till herrlandslaget som målvaktstränare.

Elfvendal kombinerade därefter sin roll i herrlandslaget med sin tidigare roll i Norrköping. Under sin tid i Östergötland tränade han målvakter som David Mitov Nilsson, Marcus Sahlman, Isak Pettersson, Michael Langer och Oscar Jansson. Den sistnämnde jobbade han bara med i några månader, dock, för inför EM 2020 (1) bekräftade Elfvendal att han lämnar Norrköping - och dagen efter var han presenterad som ny målvaktstränare för den klassiska italienska klubben Parma.

- Det har varit stor skillnad att jobba utomlands. Men det var också just därför jag ville komma testa det, för att passa på att jobba i en ny kultur, med ett nytt språk, lära mig en ny målvaktsstil. Det är inte jättestor skillnad men det finns ändå markant skillnad mellan en italienskt skolad målvakt och en svenskt skolad målvakt. Att då kunna vara i den miljön varje dag i ett år lärde man sig jättemycket av, säger Elfvendal till Fotbollskanalen och fortsätter:

- När de ringde och frågade hur det såg ut för mig och om det fanns något intresse så kände jag direkt att “den här chansen ska jag ta”. Man vet inte om den kommer igen, eller när den kommer i så fall. Sedan kände jag mig redo också för jag hade varit ganska många år i samma miljö, en fantastisk miljö, ska sägas, men det var dags att testa på en högre och en internationell nivå.

I samband med att Elfvendal skrev på för Parma, som säsongen innan blivit nedflyttad till den italienska andraligan Serie B, återvände den legendariske italienske målvakten Gianluigi Buffon hem till klubben han slog igenom hos på 1990-talet. Plötsligt var Elfvendal målvaktstränare till en av de bästa målvakterna i genom tiderna.

- Jag kommer väl ihåg första mötet mellan mig och Buffon. Vi diskuterade och då sa jag att "Du och jag har samma jobb", det handlar om att du ska prestera så bra som möjligt. Det är mitt jobb och det är ditt jobb. Sedan har vi olika uppgifter inom det, men det handlar om att du ska prestera på plan som uttalad etta. Därefter satte vi oss ner och diskuterade det: Vad funkar bäst för dig? Vad är du van vid? Vad tror du på? Jag tror på det här, och så vidare.

- Jag hade tagit med en hel del olika klipp på honom från matcher i Juventus och Paris Saint-Germain, och så diskuterade vi dem på ett väldigt öppet sätt. Han var också väldigt öppen och ödmjuk. Så vi sa att vi kör, han var glad att testa en ny metodik som han inte var van vid och det ville han köra på. Då sa jag att jag kör mitt race med det som jag tror på, med reservationen att vi kör avstämningar lite då och då för att diskutera vad som funkar och inte funkar. För någonstans handlar det om att inte förändra när man blir tränare för en sådan målvakt, utan snarare bibehålla nivån eller förfina vissa saker.

Trots tio Serie A-titlar och en Ligue 1-titel, samt ett VM-guld för Italien 2006, på cv:t var det någonting annat som Elfvendal främst imponerades av hos den 44-årige Buffon: Öppenheten att testa nya metodiker och filosofier i viljan om att fortsätta utvecklas.

- Efter några dagar sa han efter en träning att "Det här är bra. Svårt, men bra". Och det är en stor del i min filosofi att det ska vara svårt, för det är svårt att vara målvakt. Framför allt på en hög nivå och då är det lika bra att det är svårt på träning också, så får man lära sig av den miljön. En extrem förenkling.

- Den öppenheten är rolig att jobba med. Det kommer jag ta med mig under lång tid, de diskussionerna vi hade kopplat till olika matchsituationer, till exempel. Jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Jag lärde mig nog mer än han lärde sig, haha. Men han var öppen och han ville lära sig. Vi (målvaktsteamet) lärde honom en block-teknik som han använde senare i match. Det är ändå imponerande i den åldern, att vara öppen för det. Vi testade och ändrade saker, vilket han tyckte var motiverande och stimulerande.

Att det var en legendarisk målvakt som hjälpt Italien att vinna VM-guld som Elfvendal tränade var svårt att undgå. Oavsett klubbsympatier i Italien älskar alla Gianluigi Buffon. 44-åringen är brett ansedd som en av sportens stora gentlemän och hans insatser i landslagströjan har inte direkt fått populariteten att minska.

- När man reste på bortamatcher så märkte man hur stor han är. Fascinerande att se hur folk agerar och reagerar. Det var lite kul när vi var på ritiro, ett läger uppe i bergen, och han skulle göra sin första träning efter återkomsten till Parma. Då skulle vi börja enkelt. Det var bara jag och han - plus 350 supportrar som stod och kollade på vår målvaktsträning. Och jag tror inte att det ens bodde 350 personer i den byn vi var i totalt. Det hade samlats otroligt mycket folk bara för att se målvaktsträningen.

Jag kör en vild gissning och antar att du inte upplevt det tidigare?

- Nej, inte när man kör ett extrapass med målvaktsträning har det inte varit sådant tryck tidigare, haha.

I Sverige är Elfvendal hyllad för sin målvaktsfilosofi- och metodik, som 35-åringen strävar för ska ligga i framkant. Herrlandslagets assisterande förbundskapten Peter Wettergren har tidigare förundrats kring hur han jobbar med vinklar och positionering för att öka sannolikheten till räddningar, samtidigt som herrlandslagets förstemålvakt Robin Olsen pratat om ett imponerande detaljfokus och omfattande matchförberedelser. Detta upplevde 35-åringen god respons för även i Italien.

- Om vi börjar uppifrån så hade jag fullt stöd från ägare och sportchefer. De värvade mig och då värvade de även min filosofi och min metodik som jag vill jobba utifrån. Det var en ytterst noggrann rekryteringsprocess. Jag hade sex möten där jag även hade arbetsprover. "Nästa vecka vill vi att du lämnar en scoutrapport på den här målvakten", veckan efter ville de ha en inför match-rapport mot ett visst motstånd, eller vad det kunde vara, säger han och fortsätter:

- Så jag kände mig trygg, de värvade mig och hade gjort en gedigen rekryteringsprocess som gjorde att de visste vad de fick och jag ville jobba med dem, samtidigt som man även flyttar utomlands för att lära sig. Så det finns ju såklart en öppenhet, inte minst när man blir tränare för en av världens mest erfarna målvakter (Buffon). Så det måste finnas en ödmjukhet i det.

Upplever du att det är stor skillnad på den italienska målvaktsskolan och den svenska?

- Ja det gör jag, på många sätt och vis. På något sätt är det på en viss detaljnivå, men inte minst kulturdelen. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad som är "kultur" men det finns ett ganska tydligt sätt hur italienska målvakter spelar. I Sverige kan målvakter skilja lite i teknik, positionsspel och så. I andra länder är det ganska tydligt att man kan se exakt var målvakterna kommer ifrån, eller man blir i alla fall inte förvånad när man ser vilka akademier de kommit fram i eller så.

- Italienarna är ganska stolta i sin teknik, de tror stenhårt på den. Det är ganska intressant att jobba i en sådan miljö för mig som kommer in med en annan bakgrund. Det finns massa bra saker med italiensk målvaktskultur, men samtidigt finns det bra saker i engelsk, tysk och svensk målvaktskultur också som jag gillar. Så det handlar om att hitta en balans. Vad är bra med italiensk målvaktskultur? Det fortsätter vi med och uppmuntrar. Sedan kan man se vad man kan lära sig av från andra målvaktskulturer.

Jobbet i Italien har dock givit Elfvendal mycket mer än djupare insikt i olika målvaktskulturer. Det har bland annat även öppnat upp ett kontaktnätverk som han är tacksam för - och det är inte vilket kontaktnätverk som helst. Flera personer han jobbat med i Parma har tagit sig vidare till Europas största klubbar.

- Jag har fortfarande mycket kontakt med väldigt många inom Parma, och några som bytt miljöer därifrån. En är assisterande tränare i Atletico Madrid nu, som jag pratar med ofta, och Enzo Maresca som var huvudtränare i Parma är nu assisterande tränare till Pep Guardiola i Manchester City. Att kunna ha de kontakterna och diskutera med är riktigt bra. Javier Ribalta som var högsta sportsligt ansvarig i Parma är i Marseille nu som sportchef. Parma har öppnat upp ett nätverk som jag är väldigt tacksam över att jag har, där mycket av min kunskap och inspiration kommer ifrån.

Men i juli i år valde Elfvendal att lämna Parma för tjänsten Head of Goalkeeping and set pieces på StatsBomb, ett företag som ägnar sig åt att samla in och förädla data för sportsliga organisationer. Organisationerna använder i sin tur sedan datan för bland annat spelarrekrytering och prestationsanalys. I dagsläget har de över 100 kunder, så som Roma, Borussia Dortmund och Uefa.

Elfvendal berättar om hur det gick till.

- Det var av flera anledningar de hörde av sig till mig. En del av det var att ägaren, Ted Knutson, ville förbättra deras målvakts-metrics, olika statistiska mätinstrument inom målvaktsspelet. Sedan ville han ha min bakgrund som tränare och även till en vis del mitt nätverk där jag känner många målvaktstränare och fasta situations-experter, så vi kan få reda på vad som efterfrågas i världen. Genom dem och kontakter med tränare i England, Tyskland, Spanien och Sverige framställer jag ett dokument med framtida frågeställningar från den praktiska världen om vad tränare är i behov av att veta - ur ett data- och statistikperspektiv - på kort och lång sikt.

- En annan del var för att hjälpa till att besvara frågor som: Vad behöver scouter veta? Exempelvis, vad säger de här siffrorna egentligen? Scouterna kan ha mycket siffror om positioner, men om de inte kan kontextualisera ett positionsspel statistisk så spelar det inte så stor roll om det står att den här målvakten spelar längre ifrån målet än vad den här andra målvakten gör. För det finns olika situationer där det är olika mycket fördelaktigt att göra det. Så att kunna konkretisera och utveckla statistiken kring målvaktsdelen och fasta situationer var en annan del.

När de hörde av sig från Statsbomb, vad var det som lockade då?

- Att få en kunskap från en sfär som jag varit intresserad av, men inte varit inne i. Ted är en fantastisk person och grymt kunnig. En jäkla bra ledare, jag har haft kontakt med honom sedan en intervju jag gjorde med Statsbomb 2018. När han berättade hur han ville skapa den här rollen, Head of Goalkeeping and set pieces, och hörde av sig till mig, så var det ärofyllt. Då kände jag att så länge jag får ha kvar landslaget är det här jag vill vara.

- När jag var i Parma kunde det vara väldigt, väldigt mycket praktik. Jag kunde vara 30 dagar i rad på träningsplanen och i många, många timmar varje dag. Då blev det väldigt mycket praktiskt - samtidigt gillar jag också det här med att kunna ha tid att vara kreativ. Att komma på nya saker att förbättra och fördjupa. Det har jag tid att göra i min nya roll. Sedan har jag varit inom de praktiska verksamheterna under många år på en väldigt hög nivå. Nu får jag vara på den andra sidan, den teoretiska, och driva den framåt.

Idag kombinerar alltså Elfvendal teorivärlden hos Statsbomb med praktikvärlden genom sin roll i det svenska herrlandslaget. Det är enligt honom själv en nyckel för vidare personlig utveckling.

- Det är en nyckel att kunna jobba med landslaget och inte bara jobba med statistik och data. Jag vill verkligen ha en praktisk kontakt med verkligheten, för jag tror också att mitt jobb blir bättre då i form av att förbättra datan och vice versa med att implementera den nya kunskapen i praktik. Sedan så, det behöver man knappt säga, men att jobba i landslaget är det mest ärofyllda man kan göra. Speciellt när man i grunden är målvaktstränare som jag är.

Härnäst väntar även ett besök hos ett annat fotbollsförbund. Det engelska fotbollsförbundet, The FA, har pratat med Elfvendal om att åka över till England och besöka deras ansvariga målvaktstränare. Anledningen? De vill ha med Elfvendal som gäst medan de bedriver sin högsta målvaktstränarutbildning.