Extrema ökningen: Från noll utlandsproffs till klar majoritet i EM-truppen

LÄS MER: Bengtsson om utlandsäventyren - och plötsliga klubbytet i USA: "Var som boskapsdjur"

Senaste åren har det blivit en förändring i svenska mästerskapstrupper på damsidan. Under mästerskapen mellan 1984 och 1997fanns det inga utlandsproffs i de svenska mästerskapstrupperna, och sedan dess har det skett en liten ökning i flera år med en rejäl svängning senaste åren, då det för första gången var fler utlandsproffs än spelare i svenska klubbar i den blågula OS-truppen 2021.

Inför sommarens EM i England var det åter en majoritet vad gäller utlandsproffs - 17 spelare tillhörde utländska klubbar och endast sex spelare höll till i klubbar i damallsvenskan. Dessutom tillhör flera svenska spelare de största klubbarna i Europa, som Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Paris Saint-Germain och Wolfsburg.

ANNONS

Ämnet har varit på tal under en längre tid, då allt fler svenska spelare väljer att flytta utomlands med anledning av att det satsas mer pengar på damfotboll än någonsin tidigare ute i Europa, samtidigt som flera ligor har gått om damallsvenskan.

Landslagsmålvakten Hedvig Lindahl, som spelat i Chelsea, Wolfsburg och Atlético Madrid, tycker att det är positivt med flera landslagsspelare i de största klubbarna i Europa.

- Jag tror att det betyder jättemycket att man får spela viktiga roller, har olika erfarenheter och känner olika spelare. Man kan komma in med olika synvinklar och har information om spelare från olika länder. Just att det är många i toppklubbar tror jag är viktigt, då spelare är vana vid att spela under pressade situationer och ha ledande roller.

Samtidigt menar Lindahl att svenska landslagsspelare i flera år tillhört de bästa klubbarna i Europa, då damallsvenska lag, som Umeå IK, tidigare gjort bra resultat i Europa.

ANNONS

- Vi spelade ju i stora klubbar i Sverige under många år och Sverige hade den bästa ligan under många år. Det var kanske inte de klassiska herrklubbarna, men visst hade vi riktigt stora, starka spelare i toppskiktet i damfotbollsvärlden. Det ska man komma ihåg, men nu är det en annan verklighet. Nu heter klubbarna Chelsea, Barcelona och Juventus.

Sofia Jakobsson om sommarens EM-truppsammansättning:

- Jag ser det bara som positivt att många spelar utomlands. Det betyder att vi har många väldigt bra spelare i Sverige, och att man kommer från många olika miljöer bidrar också. Samtidigt ska vi komma ihop här som ett lag och spela fotbollen, som vi vill göra här. Alla kommer från olika, men när vi kommer hit går vi in i landslagsrollen och spelar ihop här, säger landslagsforwarden.

EM-truppen 2022:

ANNONS

6 spelare från svenska klubbar: Jennifer Falk (BK Häcken), Jonna Andersson (Hammarby IF), Caroline Seger (FC Rosengård), Johanna Rytting Kaneryd (BK Häcken), Olivia Schough (FC Rosengård), Elin Rubensson (BK Häcken).

17 spelare från utländska klubbar: Hedvig Lindahl (Atlético Madrid, gick till Djurgården under EM), Zecira Musovic (Chelsea), Magdalena Eriksson (Chelsea), Nathalie Björn (Everton), Linda Sembrant (Juventus), Hanna Glas (Bayern München), Amanda Ilestedt (Paris Saint-Germain), Emma Kullberg (Brighton & Hove Albion), Amanda Nildén (Juventus), Kosovare Asllani (Milan), Fridolina Rolfö (Barcelona), Stina Blackstenius (Arsenal), Filippa Angeldahl (Manchester City), Sofia Jakobsson (San Diego Wave), Hanna Bennison (Everton), Lina Hurtig (Juventus), Rebecka Blomqvist (Wolfsburg).

OS-truppen 2021:

ANNONS

8 spelare från svenska klubbar: Jennifer Falk (BK Häcken), Emma Kullberg (BK Häcken), Filippa Angeldahl (BK Häcken), Hanna Bennison (FC Rosengård), Stina Blackstenius (BK Häcken), Madelen Janogy (Hammarby), Olivia Schough (FC Rosengård), Caroline Seger (FC Rosengård).

14 spelare från utländska klubbar: Hedvig Lindahl (Atlético Madrid), Jonna Andersson (Chelsea), Magdalena Eriksson (Chelsea), Hanna Glas (Bayern München), Amanda Ilestedt (Paris Saint-Germain), Kosovare Asllani (Real Madrid), Lina Hurtig (Juventus), Sofia Jakobsson (Real Madrid), Fridolina Rolfö (Wolfsburg), Zecira Musovic (Chelsea), Julia Roddar (Washington Spirit), Rebecka Blomqvist (Wolfsburg), Anna Anvegård (Everton), Nathalie Björn (Everton).

VM-truppen 2019:

14 spelare från svenska klubbar: Zecira Musovic (FC Rosengård), Jennifer Falk (Kopparbergs/Göteborg), Nathalie Björn (FC Rosengård), Caroline Seger (FC Rosengård), Julia Roddar (Kopparbergs/Göteborg), Elin Rubensson (Kopparbergs/Göteborg), Julia Zigiotti Olme (Kopparbergs/Göteborg), Kosovare Asllani (Linköpings FC), Stina Blackstenius (Linköpings FC), Mimmi Larsson (Linköpings FC), Olivia Schough (Djurgården), Anna Anvegård (Växjö DFF), Lina Hurtig (Linköpings FC), Madelen Janogy (Piteå).

ANNONS

9 spelare från utländska klubbar: Hedvig Lindahl (Chelsea), Linda Sembrant (Montpellier), Magdalena Eriksson (Chelsea), Amanda Ilestedt (Turbine Potsdam), Nilla Fischer (Wolfsburg), Hanna Glas (Paris Saint-Germain), Jonna Andersson (Chelsea), Fridolina Rolfö (Bayern München), Sofia Jakobsson (Montpellier).

EM-truppen 2017:

16 spelare från svenska klubbar: Hilda Carlén (Piteå), Emelie Lundberg (Eskilstuna United), Emma Berglund (FC Rosengård), Jessica Wik (Linköpings FC), Magdalena Eriksson (Linköpings FC), Jonna Andersson (Linköpings FC), Hanna Glas (Eskilstuna United), Lisa Dahlkvist (Kif Örebro), Elin Rubensson (Kopparbergs/Göteborg), Olivia Schough (Eskilstuna United), Hanna Folkesson (FC Rosengård), Julia Spetsmark (Kif Örebro), Josefin Johansson (Piteå), Pauline Hammarlund (Kopparbergs/Göteborg), Lotta Schelin (FC Rosengård), Mimmi Larsson (Eskilstuna United).

ANNONS

7 spelare från utländska klubbar: Hedvig Lindahl (Chelsea), Nilla Fischer (Wolfsburg), Linda Sembrant (Montpellier), Kosovare Asllani (Manchester City), Caroline Seger (Lyon), Stina Blackstenius (Montpellier), Fridolina Rolfö (Bayern München).

OS-truppen 2016:

13 spelare från damallsvenskan: Hilda Carlén (Piteå), Jonna Andersson (Linköpings FC), Emma Berglund (FC Rosengård), Magdalena Eriksson (Linköpings FC), Jessica Wik (Linköpings FC), Emilia Appelqvist (Djurgården), Lisa Dahlkvist (Kif Örebro), Elin Rubensson (Kopparbergs/Göteborg), Stina Blackstenius (Linköpings FC), Fridolina Rolfö (Linköpings FC), Lotta Schelin (FC Rosengård), Olivia Schough (Eskilstuna United), Pauline Hammarlund (Kopparbergs/Göteborg, blev inkallad).

6 spelare från utländska klubbar: Hedvig Lindahl (Chelsea), Nilla Fischer (Wolfsburg), Linda Sembrant (Montpellier), Kosovare Asllani (Manchester City), Caroline Seger (Paris Saint-Germain), Sofia Jakobsson (Montpellier).

ANNONS

Reserver: Amanda Ilestedt (FC Rosengård), Hanne Gråhns (Kif Örebro), Emelie Lundberg (Eskilstuna United).

VM-truppen 2015:

16 spelare från svenska klubbar: Charlotte Rohlin (Linköpings FC), Emma Berglund (FC Rosengård), Sara Thunebro (Eskilstuna United), Lisa Dahlkvist (Kif Örebro), Jenny Hjohlman (Umeå IK), Hilda Carlén (Piteå), Malin Diaz (Eskilstuna United), Amanda Ilestedt (FC Rosengård), Therese Sjögran (FC Rosengård), Lina Nilsson (FC Rosengård), Jessica Wik (Linköpings FC), Emma Lundh (AIK), Emilia Appelqvist (Piteå), Carola Sjöberg (Kif Örebro), Olivia Schough (Eskilstuna United), Elin Rubensson (Kopparbergs/Göteborg).

7 spelare från utländska klubbar: Hedvig Lindahl (Chelsea), Linda Sembrant (Montpellier), Nilla Fischer (Wolfsburg), Lotta Schelin (Lyon), Kosovare Asllani (Paris Saint-Germain), Sofia Jakobsson (Montpellier), Caroline Seger (Paris Saint-Germain).

ANNONS

EM-truppen 2013:

19 spelare från svenska klubbar: Kristin Hammarström (Kopparbergs/Göteborg), Charlotte Rohlin (Linköpings FC), Stina Segerström (Kopparbergs/Göteborg), Amanda Ilestedt (LdB FC Malmö), Nilla Fischer (Linköpings FC), Sara Thunebro (Tyresö FF), Lisa Dahlkvist (Tyresö FF), Hedvig Lindahl (Kristianstads DFF), Emmelie Konradsson (Umeå IK), Josefine Öqvist (Kristianstads DFF), Therese Sjögran (LdB FC Malmö), Lina Nilsson (LdB FC Malmö), Caroline Seger (Tyresö FF), Jessica Wik (Linköpings FC), Elin Magnusson (Kif Örebro), Marie Hammarström (Kopparbergs/Göteborg), Sofia Lundgren (Linköpings FC), Olivia Schough (Kopparbergs/Göteborg), Jenny Hjohlman (Umeå IK).

4 spelare från utländska klubbar: Lotta Schelin (Lyon), Kosovare Asllani (Paris Saint-Germain), Sofia Jakobsson (Chelsea), Antonia Göransson (Turbine Potsdam).

ANNONS

OS-truppen 2012:

14 spelare från svenska klubbar: Hedvig Lindahl (Kristianstads DFF), Linda Sembrant (Tyresö FF), Emma Berglund (Umeå IK), Annica Svensson (Tyresö FF), Nilla Fischer (Linköpings FC), Lisa Dahlkvist (Tyresö FF), Kosovare Asllani (Kristianstads DFF), Marie Hammarström (Kif Örebro), Lina Nilsson (LdB FC Malmö), Johanna Almgren (Kopparbergs/Göteborg), Caroline Seger (Tyresö FF), Madelaine Edlund (Tyresö FF), Malin Levenstad (LdB FC Malmö), Sofia Lundgren (Linköpings FC).

4 spelare från utländska klubbar: Sara Thunebro (1. FFC Frankfurt), Lotta Schelin (Lyon), Sofia Jakobsson (Rossijanka), Antonio Göransson (Turbine Potsdam).

Reserver: Susanne Moberg (Kristianstads DFF), Stina Segerström (Kopparbergs/Göteborg), Jessica Landström (Djurgården), Kristin Hammarström (Kopparbergs/Göteborg).

ANNONS

VM-truppen 2011:

15 spelare från svenska klubbar: Hedvig Lindahl (Kristianstads DFF), Charlotte Rohlin (Linköpings FC), Linda Sembrant (Kopparbergs/Göteborg), Annica Svensson (Tyresö FF), Sara Larsson (Kif Örebro), Sofia Jakobsson (Umeå IK), Kristin Hammarström (Kopparbergs/Göteborg), Lina Nilsson (LdB FC Malmö), Josefine Öqvist (Tyresö FF), Linda Forsberg (LdB FC Malmö), Lisa Dahlkvist (Kopparbergs/Göteborg), Nilla Fischer (LdB FC Malmö), Madelaine Edlund (Tyresö FF), Marie Hammarström (Kif Örebro), Sofia Lundgren (Linköpings FC).

6 spelare från utländska klubbar: Caroline Seger (Western New York Flash), Sara Thunebro (1. FFC Frankfurt), Lotta Schelin (Lyon), Jessica Landström (1. FFC Frankfurt), Antonia Göransson (Hamburg), Therese Sjögran (Sky Blue FC).

EM-truppen 2009:

20 spelare från svenska klubbar: Hedvig Lindahl (Kopparbergs/Göteborg), Charlotte Rohlin (Linköpings FC), Stina Segerström (Kopparbergs/Göteborg), Anna Paulson (Umeå IK), Caroline Seger (Linköpings FC), Sara Thunebro (Djurgården), Jessica Landström (Linköpings FC), Kosovare Asllani (Linköpings FC), Victoria Sandell Svensson (Djurgården), Kristin Hammarström (Kif Örebro), Karin Lissel (Hammarby), Louise Fors (AIK), Therese Sjögran (LdB FC Malmö), Petra Larsson (Linköpings FC), Lisa Dahlkvist (Umeå IK), Nilla Fischer (LdB FC Malmö), Sara Lindén (Kopparbergs/Göteborg), Linnea Liljegärd (Kopparbergs/Göteborg), Ulla-Karin Rönnlund (Umeå IK), Lina Nilsson (LdB FC Malmö).

ANNONS

2 spelare från utländska klubbar: Sara Larsson (Saint Louis Athletica), Lotta Schelin (Lyon).

OS-truppen 2008:

20 spelare från svenska klubbar: Hedvig Lindahl (Linköpings FC), Caroline Jönsson (LdB FC Malmö), Karolina Westberg (Umeå IK), Stina Segerström (Kif Örebro), Anna Paulson (Umeå IK), Sara Thunebro (Djurgården), Sara Larsson (Linköpings FC), Charlotte Rohlin (Linköpings FC), Caroline Seger (Linköpings FC), Frida Östberg (Umeå IK), Josefine Öqvist (Linköpings FC), Therese Sjögran (LdB FC Malmö), Linda Forsberg (Djurgården), Nilla Fischer (LdB FC Malmö), Lotta Schelin (Kopparbergs/Göteborg), Jessica Landström (Linköpings FC), Hanna Ljungberg (Umeå IK), Victoria Sandell Svensson (Djurgården), Maria Aronsson (LdB FC Malmö, blev inkallad), Johanna Almgren (Kopparbergs/Göteborg, blev inkallad).

ANNONS

0 spelare från utländska klubbar: -

Reserver: Lisa Dahlkvist (Umeå IK), Madelaine Edlund (Umeå IK), Kristin Hammarström (Kif Örebro).

VM-truppen 2007:

21 spelare från svenska klubbar: Nilla Fischer (LdB FC Malmö), Linda Forsberg (Djurgården), Sara Johansson (Hammarby), Hedvig Lindahl (Linköpings FC), Hanna Ljungberg (Umeå IK), Therese Lundin (LdB FC Malmö), Hanna Marklund (Sunnanå SK), Anna Paulson (Umeå IK), Lotta Schelin (Kopparbergs/Göteborg FC), Caroline Seger (Linköpings FC), Stina Segerström (Kif Örebro), Therese Sjögran (LdB FC Malmö), Victoria Sandell Svensson (Djurgården), Sara Thunebro (Djurgården), Karolina Westberg (Umeå IK), Frida Östberg (Linköpings FC), Kristin Hammarström (Kif Örebro), Sofia Lundgren (AIK), Sara Larsson (Linköpings FC), Charlotte Rohlin (Linköpings FC), Madelaine Edlund (Umeå IK).

ANNONS

0 spelare från utländska klubbar: -

EM-truppen 2005:

20 spelare från svenska klubbar: Caroline Jönsson (Malmö FF), Hedvig Lindahl (Linköpings FC), Maja Åström (Djurgården/Älvsjö), Karolina Westberg (Umeå IK), Jane Törnqvist (Djurgården/Älvsjö), Hanna Marklund (Sunnanå SK), Kristin Bengtsson (Djurgården/Älvsjö), Sara Larsson (Linköpings FC), Anna Paulson (Umeå IK), Malin Moström (Umeå IK), Frida Östberg (Umeå IK), Malin Andersson (Malmö FF), Maria Karlsson (Linköpings FC), Therese Sjögran (Malmö FF), Caroline Seger (Linköpings FC), Anna Sjöström (Umeå IK), Hanna Ljungberg (Umeå IK), Victoria Sandell Svensson (Djurgården/Älvsjö), Lotta Schelin (Kopparbergs/Göteborg), Josefine Öqvist (Linköpings FC).

0 spelare från utländska klubbar: -

OS-truppen 2004:

18 spelare från svenska klubbar: Caroline Jönsson (Malmö FF), Kristin Bengtsson (Djurgården/Älvsjö), Sara Larsson (Malmö FF), Hanna Marklund (Umeå IK), Jane Törnqvist (Djurgården/Älvsjö), Karolina Westberg (Malmö FF), Frida Östberg (Umeå IK), Malin Andersson (Malmö FF), Linda Fagerström (Djurgården/Älvsjö), Malin Moström (Umeå IK), Therese Sjögran (Malmö FF), Anna Sjöström (Umeå IK), Hanna Ljungberg (Umeå IK), Salina Olsson (Hammarby IF), Victoria Sandell Svensson (Djurgården/Älvsjö), Josefine Öqvist (Bälinge IF), Lotta Schelin (Kopparbergs/Göteborg), Hedvig Lindahl (Linköpings FC).

ANNONS

0 spelare från utländska klubbar: -

Reserver: Anna-Maria Eriksson (Kolbotn IL), Frida Nordin (Malmö FF), Sara Thunebro (Djurgården/Älvsjö), Maja Åström (Djurgården/Älvsjö).

VM-truppen 2003:

21 spelare från svenska klubbar: Caroline Jönsson (Malmö FF), Sofia Lundgren (Umeå IK), Hedvig Lindahl (Malmö FF, målvaktsreserv), Karolina Westberg (Malmö FF), Jane Törnqvist (Djurgården/Älvsjö), Hanna Marklund (Umeå IK), Kristin Bengtsson (Kopparbergs/Landvetter IF), Sara Larsson (Malmö FF), Frida Östberg (Umeå IK), Sara Call (Bälinge IF), Malin Moström (Umeå IK), Frida Nordin (Malmö FF), Malin Andersson (Malmö FF), Sara Johansson (Djurgården/Älvsjö), Linda Fagerström (Djurgården/Älvsjö), Therese Sjögran (Malmö FF), Anna Sjöström (Umeå IK), Hanna Ljungberg (Umeå IK), Victoria Sandell Svensson (Djurgården/Älvsjö), Salina Olsson (Hammarby), Josefine Öqvist (Bälinge IF).

ANNONS

0 spelare från utländska klubbar: -

EM-truppen 2001:

19 spelare från svenska klubbar: Caroline Jönsson (Malmö FF), Ulla-Karin Thelin (Umeå IK), Karolina Westberg (Malmö FF), Jane Törnqvist (Älvsjö), Hanna Marklund (Umeå IK), Malin Moström (Umeå IK), Sara Larsson (Malmö FF), Tina Nordlund (Umeå IK), Malin Andersson (Malmö FF), Hanna Ljungberg (Umeå IK), Victoria Sandell Svensson (Älvsjö), Sofia Eriksson (Umeå IK) Linda Fagerström (Älvsjö), Therese Sjögran (Malmö FF), Elin Flyborg (Djurgården), Therese Lundin (Malmö FF), Frida Östberg (Umeå IK), Sara Call (Bälinge IF), Sara Johansson (Djurgården).

1 spelare från utländska klubbar: Kristin Bengtsson (San Diego Spirit).

OS-truppen 2000:

Samtliga spelare från svenska klubbar.

VM-truppen 1999:

Samtliga spelare från svenska klubbar, utöver Kristin Bengtsson som var i FK Athene Moss i Norge.

ANNONS

EM-truppen 1997:

Samtliga spelare från svenska klubbar.

OS-truppen 1996:

Samtliga spelare från svenska klubbar.

VM-truppen 1995:

Samtliga spelare från svenska klubbar.

EM-truppen 1995:

Samtliga spelare från svenska klubbar.

VM-truppen 1991:

Samtliga spelare från svenska klubbar.

EM-truppen 1989:

Samtliga spelare från svenska klubbar.

EM-truppen 1987:

Samtliga spelare från svenska klubbar:

EM-truppen 1984:

Samtliga spelare från svenska klubbar.