FEM SPANINGAR: "De borde ha fått plats i VM-truppen"

Säkert känslomässigt att peta Lindahl

Det var säkert sentimentalt och svårt att peta Hedvig Lindahl med tanke på hur mycket hon har betytt för landslaget och svensk fotboll. Nu har hon blivit 40 år, haft skadeproblem och bara spelat två allsvenska matcher den här säsongen. Gissar att det var därför hon inte blev uttagen i VM-truppen. För det är inte så att Tove Enblom som i stället kom med har glänst i KIF Örebro som är tredje sist i serien.

Saknade några spelare

Rosa Kafaji och Matilda Vinberg är två spelare som sticker ut och som har dominerat i Damallsvenskan. Det hade varit spännande med en eller båda i truppen. Det hade inte varit orättvist utan det hade absolut gått att motivera. Tycker att båda har presterat på en tillräckligt hög nivå för att komma med i en VM-trupp. Nu tror jag att det blev nobben för att Gerhardsson känner att båda är för oerfarna och för att spelarna som i stället kom med har mer erfarenhet och har varit med längre. Men har alla förtjänat att komma med? Tänker bland annat på Sofia Jakobsson och Hanna Bennison som båda har varit med längre. Men det var ett tag sedan det blixtrade om den duon i landslaget och i matcherna har det hänt lite för lite. En tredje spelare som har gjort det bra i Damallsvenskan och som också borde ha varit nära är Julia Roddar.

Två frågetecken

Hur är det med Caroline Seger och Elin Rubensson? Vilken form har båda med sig in i VM? Båda har problem med skador. På ett år har Seger bara startat i en match för Rosengård och den var i mars. Rubensson har inte spelat på nästan en månad i Häcken. När landslaget åker till VM så måste spelarna vara i form annars finns det anledning att vara orolig.



Ett tredje frågetecken

Hanna Glas har varit given som högerback men är skadad och kan inte vara med i VM. Vem blir då högerback? Den senaste tiden har Peter Gerhardsson sökt efter svaret men frågan är om han har hittat det? Stina Lennartsson startade mot Tyskland, Hanna Lundkvist mot Danmark och Nathalie Björn mot Norge. Lennartsson kom inte med i truppen, trots en bra landskamp mot Tyskland. Björn var given i truppen och kan användas på flera olika positioner (högerback, mittback och centralt mittfält) och så nöp Lundkvist också en plats. Dessutom finns även mittbacken Amanda Ilestedt som också har använts som högerback i några matcher. Ja, högerbacken är en intressant fråga och kanske att Gerhardsson helst vill ha Nathalie Björn där. Men om han inte får igång Caroline Seger på det centrala mittfältet så lär Björn behövas där.

Vilken resa av Sandberg

Under våren 2021 tog vänsterbacken Anna Sandberg klivet upp i KIF Örebros A-lag. Där gjorde hon det så bra att hon sommaren 2022 värvades till Häcken. Även där gjorde hon det väldigt bra och blev uttagen till landslagets januaritrupp. Även där imponerade hon och har nu tagit en plats i VM-truppen. Imponerande.