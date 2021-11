Finndell om genombrottet i Djurgården: "Ska inte ljuga..."

Hampus Finndell var utlånad från Djurgården till Dalkurd förra säsongen och förväntade sig inte det förtroende han har fått den här säsongen av tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. 21-åringen har spelat 22 matcher hittills i allsvenskan och har blivit kallad till U21-landslaget tre gånger under året.

- Jag har fått spela alla matcher jag har varit tillgänglig. Det är jag väldigt glad över samtidigt som jag vet att jag har några förbättringspunkter som jag måste slipa på, säger han till Fotbollskanalen.

Vad är det du tycker behövs slipas på?

- Det är min första säsong och en säsong där jag lär mig väldigt mycket. Jag försöker komma in och finna min roll, vilket jag har gjort mer på slutet tycker jag. Men som sagt, jag är väldigt glad över min första säsong här och hoppas fortsätta så.

Vad var dina förväntningar när du kom tillbaka från ditt lån i Dalkurd? Du lär inte ha förväntat dig så här mycket speltid som du fått antar jag?

- Nej verkligen inte. Jag ska inte ljuga, jag hade inte alls förväntat mig få spela så mycket som jag har gjort. Men det kan gå fort i fotboll, både upp och ner. När jag fick chansen ville jag inte lämna den åt slumpen.

Vad är det som har klickat så bra som gör att du fått så pass mycket speltid enligt dig?

- Jag tror att det är för att jag har så bra medspelare runt om mig. Inte minst på mittfältet med Mange (Magnus Eriksson) och Rasmus (Schüller) som tar hand om mig där. Men jag tycker också att allihopa har klickat väldigt bra som lag. Det har vi visat och det är därför vi har varit så framgångsrika under det här året. Det gör det också lättare för mig att komma in i det.

Vad har Lagerlöfs och Bergstrands förtroende betytt för dig?

- Extremt mycket. Jag trivs väldigt bra med dem och jag får väldigt mycket förtroende. De ger mig den coachningen jag behöver. Så jag trivs väldigt bra.

Finndell har blivit kallad till U21-landslaget vid tre tillfällen men har fått lämna återbud två gånger. Huvudfokuset är Djurgården och titelstriden, men förhoppningen om en januariturné som närmar sig, finns där.

- Jag försöker inte tänka på något som komma skall. Jag har fullt fokus på Djurgården och vi har fyra matcher kvar med vad allt det innebär. De tankarna får jag ta någon gång efter säsongen. Mitt fokus är på Djurgården och avsluta med flaggan i topp.

Men efter en bra säsong så finns ju drömmen där…

- Ja ja, såklart. Det är såklart en dröm. Men det är bara november nu, så det är lite för tidigt att säga något om det. Men det är klart att det alltid är en ära att få representera landslaget och jag får göra det på U21-nivå. Det är något som jag inte heller förväntade mig innan säsongen.

- Jag har bara varit på en samling (med U21-landslaget) och tyvärr fått lämna återbud till två. Det är klart att det är en stor skillnad mellan U21 kontra A-landslaget, men om man ser på många som går via U21 direkt upp till A-landslaget är det ett steg jag också vill ta i framtiden. Man inspireras och drömmer.



Efter en bra säsong i allsvenskan som ung kommer det alltid att spekuleras om framtiden. Är du öppen för en ytterligare flytt utomlands i framtiden?

- Jag stänger inga dörrar, men jag trivs otroligt bra här i Djurgården. Jag älskar att vara här och jag älskar mitt liv just nu så jag har inga problem med att spela kvar här. Men det har såklart varit en barndomsdröm sedan jag varit liten. Det får man ta där och då, men just nu är jag i Djurgården och trivs väldigt bra.

Inför lördagens match mot Halmstad ser Finndell fram emot att få spela på Tele2 Arena igen, men är dessutom redo för en tuff match mot ett försvarsstarkt lag.

- Det ska bli väldigt roligt att spela hemma igen och framför vår publik. Förhoppningsvis blir det en rolig match att få spela, men vi vet att det kommer bli tufft också.

Hur ser du på den kommande slutspurten?

- Det är otroligt tight. Det är tolv poäng kvar att spela om så vi går för vinster i varje match. Det är otroligt jämnt och vi vet vad vi behöver göra.

- Det har varit poängtapp från alla lag i toppen och det är så säsongen har sett ut. Det går inte alltid spikrakt upp, men vi vet vad vi behöver göra de sista matcherna.

Och det är?

- Vinna alla matcher.