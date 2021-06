Förre Blåvitt-talangen kryptisk om framtiden: "Kan inte svara på det"

Det nya U21-landslaget, under ledning av Poya Asbaghi, är nu på plats i Falkenberg för sin första samling tillsammans. På schemat står först en träningslandskamp mot Finland på torsdag och därefter EM-kvalpremiär mot Luxemburg på tisdag nästa vecka.

En av de 23 uttagna spelarna är förre IFK Göteborg-anfallaren Benjamin Nygren, född 2001, som nyss avslutat en säsong i Heerenveen på lån från belgiska Genk. Ett Heerenveen som slutade tolva i nederländska Eredivisie.

- Jag tycker jag har presterat väldigt bra när jag spelat. Jag gjorde tredje mest poäng i laget, sju mål och fem assist, och spelade hälften så mycket som de som gjorde fler poäng. Sedan hade jag gärna spelat mer. Jag blev utbytt i varje match jag spelade förutom en, säger Nygren efter tisdagens träning.

ANNONS

Han fortsätter:

- I slutet av matcher tenderar det att öppna upp sig lite mer och jag är en spelare som är väldigt bra på att utnyttja det. Jag vill vara en spelare som avgör matcher i slutet, så det är frustrerande att jag inte får lov att vara det.

Nygren fick speltid i sammanlagt 32 matcher under säsongen, men starterna blev färre under våren.

- Tränaren har väl inte sagt något speciellt och jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Under våren var jag på bänken och hoppade in sista 30. Jag kände att jag gjorde det riktigt bra och skapade mer lägen då när jag hoppade in än jag hade gjort i matcherna tidigare när jag startat, säger han och fortsätter:

- Jag kom in i ett väldigt bra flow, men sedan spelade jag nästan bara mindre och mindre, fick hoppa in med tio minuter eller en kvart kvar i stället för en halvtimme. Jag fattade faktiskt ingenting då. Då tyckte jag att jag borde börja starta igen när jag kom in och gjorde det väldigt bra.

ANNONS

19-åringen har ett år kvar på lånet i Heerenveen, men det är inte säkert att han stannar över nästa säsong.

- Det får vi se.

Du har inte bestämt dig än?

- Nej, vi får se vad som händer.

Men du kan bryta lånet om du skulle vilja det?

- Det kan jag inte svara på.

Vad vill du göra då?

- Jag vill jättegärna vara kvar om jag får spela mer. Jag kom ju dit för att spela och då är det segt att man får hoppa in tio minuter i en match när man gör det bra. Det funkar inte, det är jag inte nöjd med.

Det kan vara aktuellt med en flytt?

- Jag kan inte svara på det, jag vet inte.

Göteborgssonen Nygren lämnade IFK för Genk sommaren 2019, men hamnade snabbt i frysboxen efter att bara ha fått spela de två första ligamatcherna. Men beslutet att lämna Blåvitt är inget han grämer sig över.

- Jag ångrar verkligen ingenting. Det var jag medveten om när jag tog beslutet, att oavsett hur det går så kommer jag inte ångra det här. Jag hade ångrat mig om jag inte tog möjligheten, för man vet aldrig vad som händer. Alla får inte den möjligheten, så jag kände att jag verkligen ville ta vara på den, säger Nygren.

ANNONS

När Nygren värvades till Genk skrev han på ett kontrakt som sträcker sig till juni 2024.