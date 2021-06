Mbunga Kimpioka om framtiden i England - och allvarliga skadan: "Tuffaste jag gått igenom"

Benjamin Mbunga Kimpioka föddes i februari 2000 och är därmed en av de äldsta spelarna i det nya U21-landslaget som nu gör sin första samling tillsammans. Med sina åtta U21-landskamper är det bara Bilal Hussein (nio) som gjort fler än Sunderland-anfallaren.

- Det är kul att få vara med igen såklart. Jag har varit här ett tag. Det är många väldigt duktiga yngre spelare som man vill hjälpa och låta dem känna sig välkomna, som de äldre spelarna gjorde mot mig när jag först kom hit, säger Mbunga Kimpioka till Fotbollskanalen.

Hur känns det att vara en av de äldre spelarna i ett lag?

- Det börjar bli så nu, tiden går fort. Man kan inte alltid vara en av de yngsta spelarna. Men det är alltid en välsignelse att få spela fotboll och speciellt för Sverige, så det är väldigt roligt.

Mbunga Kimpioka flyttade till Sunderland redan 2016 när han lämnade IK Sirius. I höstas spelade han för klubbens U23-lag, där han åkte på en allvarlig skada på ena benet i matchen mot Aston Villa i slutet av oktober. Svensken opererades för skadan och var därefter borta från spel fram till mitten av mars.

- Personligen skulle jag nog säga att det är bland det tuffaste, om inte det tuffaste, jag gått igenom i mitt liv. Jag hade precis flyttat in, jag bodde själv och ingen av föräldrarna kunde komma och hjälpa mig. Du vet… demonerna i huvudet, man tänker, man kan inte spela fotboll på ett halvår, det går inte att förklara, säger Mbunga Kimpioka, som ändå tar med sig något positivt från den tunga perioden:

- Jag är tacksam för att jag gick igenom det, för det gjorde mig mycket starkare som människa. Man måste gå igenom sådana saker i livet om man vill ta sig framåt. Jag är väldigt troende och jag tror att detta är en av Guds planer för mig, så jag klagar inte.

Efter att ha kommit tillbaka från skadan under våren blev Mbunga Kimpioka utlånad till Torquay United i den engelska femtedivisionen. Som jämförelse spelar Sunderland just nu i tredjedivisionen League One.

- Sunderland-tränarens pappa har ett lag i National League (Torquay) som pushar för uppflyttning till League Two, så han har velat ha ner mig där och hjälpa dem nå uppflyttning. Jag kände det var perfekt att få en annan utmaning och jag älskar utmaningar. Jag fick flytta ner till den engelska Rivieran och kriga där nere i några månader, säger Mbunga Kimpioka.

Torquay har kvalificerat sig för playoff, så efter samlingen med U21-landslaget åker svensken ner till den engelska sydkusten för att försöka spela upp laget till fjärdedivisionen. Sedan är planen att återvända till Sunderland.

Mbunga Kimpioka har ett kontrakt med League One-klubben som går ut till sommaren, men ser ut att aktivera optionen och förlänga med ytterligare ett år.

- Ja, det är någonting jag känner. Nye tränaren (Lee Johnson) har gett mig väldigt mycket förtroende. Jag gillar honom och den nye ägaren (Kyril Louis-Dreyfus), så jag ser fram emot min tid där. Sedan får vi se vad som händer.

I september 2020 bekräftade anfallarens agent Martin Klette för Fotbollskanalen att Mbunga Kimpioka hade tackat nej till tre allsvenska klubbar för att stanna i Sunderland. En flytt tillbaka till Sverige verkar inte vara aktuell i sommar heller, berättar den förre Sirius-spelaren.

- Jag tror att jag stannar kvar i Sunderland, jag känner mig väldigt bekväm med tränaren där. Jag har fortfarande mål som jag satt för mig själv och inte uppnått ännu. Jag måste verkligen kriga för de här målen för att sedan känna mig redo för nästa steg, säger Mbunga Kimpioka.

Kan du säga vilka tre allsvenska klubbar du nobbade?

Kan du säga vilka tre allsvenska klubbar du nobbade?

- Jag vet inte om det spelar någon roll. Jag minns inte heller exakt vilka klubbar det var. När det kom upp så hade jag fortfarande mina mål, så det var inte optimalt för mig att komma tillbaka till allsvenskan då.

Sunderland slutade fyra i League One den gångna säsongen men föll mot Lincoln i playoff-semifinalen. Därmed väntar ännu en säsong i tredjedivisionen för klubben som spelade i Premier League så sent som 2016/2017. Nästa säsong är det bara en sak som gäller: uppflyttning.

- Vi har sagt det i många år och kommer fortsätta säga det. Det här är en Premier League-klubb, det är inte ens en Championship-klubb, vi ska vara högst upp. Men det är lättare att säga än att göra. Vi måste låta vårt spel sköta snacket, säger Mbunga Kimpioka.

Känner du att du vill hjälpa klubben upp till Premier League innan du är färdig i Sunderland?

- Ja, 100 procent.

Sveriges U21-landslag tar emot Luxemburg med start 16:45 på tisdagen. Du ser matchen på Sportkanalen och cmore.se.