Fransson: "Schweiz är rädda för Sverige"

Den svenske mittfältaren Alexander Fransson lämnade i januari 2016 Norrköping för spel med Basel i Schweiz. Efter två och en halv säsong med knapp speltid, så blev han i januari utlånad till bottenlaget Lausanne-Sport under den gångna vårsäsongen, men återvände efter säsongens slut till Basel.

Han blev imponerad av landslagets 3-0-seger mot Mexiko, som innebar gruppvinst och avancemang till åttondelsfinal mot Schweiz, men även trodde på förhand på vinst.

- Jag hade dubbelträning, men jag hann i varje fall se andra halvlek. Det var en riktigt bra match. Jag förväntade mig att de (Sverige) skulle vinna, men jag trodde aldrig att de skulle vinna med 3-0. Det kändes som att de var taggade, så jag trodde ändå på seger, säger han till Fotbollskanalen.

Svensken befinner sig just nu på träningsläger med Basel utanför München och berättar att mötet mellan Schweiz och Sverige förstås hamnat på tapeten i omklädningsrummet.

- Det är väl lite speciellt eftersom att jag tillhör ett lag i Schweiz och känner några killar i laget som är med mot Sverige. Alla i laget är nervösa faktiskt, de har stor respekt för Sverige, vilket de också ska ha. Jag tror även att Schweiz landslag har det, säger han.

- Jag känner sedan tidigare Michael Lang, Breel Embolo och Manuel Akanji. De är alla riktigt bra spelare. Embolo är en ung spelare med riktigt mycket fart i sig som gillar att utmana och är fysiskt stark. Det gäller även Akanji, som är fysiskt stark och lugn och trygg med boll. Lang har haft en fantastisk säsong med Basel och gjort mycket mål i ligan, men även varit bra i Champions League. Han är riktigt duktig på offensiv planhalva och har mycket att tillföra i anfallsspelet. Det är också en duktig spelare. Liechsteiner har väldigt mycket erfarenhet, men Lang är absolut ingen dålig ersättare till honom, fortsätter han och syftar på att Lang lär ersätta Arsenal-backen med anledning av avstängning.

Är schweizarna imponerade av Sverige?

- Jo, det är dem. De säger att Sverige är ett fysiskt och duktigt defensivt lag som kan straffa allt motstånd. De är faktiskt rädda, säger han.

- Jag tror att de själva ser sig som favoriter, så det är ingen nackdel för Sverige. Det är bara att gå ut och köra över dem, fortsätter han.

Hur tor du att matchen slutar och vilka gör målen?

- Jag tror att vi vinner med 2-0. Vågar man säga Granen igen? Jag tar nog Ganen igen och sedan får Mackan Berg sätta ett mål också. Det kommer för honom nu.

Mötet med Schweiz sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More den 3 juli med matchstart klockan 16.00.