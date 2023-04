Gult kort för One Love-bindel - då har Seger en lösning: "Lämnar bara över den"

Det var först under VM i Qatar som Fifa meddelade nationerna att man inte skulle få använda sig av regnbågsfärgade bindlar. I stället var det endast tillåtet att använda sig av Fifas egna kaptensbindlar, och de nationerna som trotsade förbudet hade straffats med ett gult kort.

Ett straff som hade kunnat drabba lag långsiktigt i turneringen i och med att man endast fick dra på sig två gula kort innan man åkte på en avstängning. Det ledde till att inga nationer valde att trotsa Fifa.

Just nu är det under diskussion om Fifa även kommer att förbjuda One Love-bindlarna under VM i Australien och Nya Zeeland - inget beslut är taget men det svenska landslaget är sedan tidigare tydliga med sin ståndpunkt.

- Det är en simpel sak att göra för att visa att alla är lika mycket värda. Så vi vill så klart spela med det och kommer att försöka göra det vi kan för att spela med den, sade Nathalie Björn till Fotbollskanalen tidigare under veckan.

- Som jag förstått är beskedet inte helt klart ännu. Men jag hoppas självklart på att vi ska kunna bära den och vi vet vad vi står för. Det är klart att vi vill att det ska gå igenom, jag är oförstående till varför det skulle vara ett problem. Förhoppningsvis behöver vi inte komma dit (där man tvingas till ett kort). Jag hoppas och tror att det kan lösas innan, sedan får vi se vilka konsekvenser vi får ta om det skulle vara så, sade Johanna Rytting Kaneryd.

Dagen innan matchen mot Danmark fick Caroline Seger frågan om sin syn på saken svarar hon:

- Det är egentligen som vi har sagt hela tiden. Just nu ligger det lite på Fifas bord och

de håller på och diskuterar vad som händer framöver. Vi har inte fått mer information om det, ni alla känner oss som individer och landslag och vad vi står för och har kämpat för under årens gång. Och det är många landslag som gör det också och står bakom. Sedan vad det leder till eller hur det kommer se ut inför VM det kan vi bara spekulera om just nu.

Hon fortsätter:

- Vi som landslag vet vad vi står upp för och vet hur många kamper vi har fått ta längs vägen. Och jag hoppas vi slipper komma dit, men skulle vi det så blir det en diskussionsfråga för oss som lag och dit har vi inte kommit än. Jag vill inte att vi ska behöva vara där i våra tankar när vi nu ska fokusera oss inför ett VM. Men kommer det dit så lovar jag att ni kommer få reda på det då.

Lagkaptenen menar vidare att man hoppas att Fifa tar rätt beslut och förstår innebörden av vad det skulle innebära att ha en bindel som representerar mänskliga rättigheter.

- Vi har alla sett vad Fifa går för i många lägen, men hoppet är det sista som överger en. Man är ju lite trög som människa ibland, men på ett positivt sätt, annars slutar man nog tro på världen.

Hur redo är du att ta ett gult kort?

- Jag lämnar bara över den, så blir det bara ett på en annan och ett på en annan och ett på en annan. Jag har lösningar, var inte orolig, säger hon och skrattar innan hon fortsätter:

- Men vi får se, det är svårt att spekulera. Det är lätt att sitta och tycka och tänka en massa saker när man är på skyddad plats, men det kommer ändå en dag där man kanske måste ta tuffa beslut och då får man ta de då. Det finns tusen lösningar och den enda lösningen som inte kommer fungera är om man inte löser det.

Men om det skulle vara så att lagkaptenen skulle behöva ta ett gult kort stöttas hon av sina lagkamrater.

- Jag hade det, sade Nathalie Björn.