Hiljemark om Genoas tränarcirkus: ”Speciell situation"

Det är alltså tredje gången som Ivan Juric anställs av Genoa och det är tredje gången Ballardini får foten av klubben. Under samtliga tre tillfällen har Enrico Preziosi, 70, varit president för klubben. Efter den här gången valde Preziosi att ge Ballardini rejält med kritik.

- Jag ser honom som en usel tränare. Under karriären har han fått sparken 13 gånger på 14 säsonger. Det var bara i Sambenedettese i Serie C som han lyckades stanna kvar en hel säsong. Jag kan inte förneka att han hjälpte oss till säker mark under fjolårssäsong, men han är bara en person som kan städa upp i komplicerade situationer. Han är inte kapabel att träna ett lag från början av en säsong, han lyckas aldrig höja lagets kvalité, sa Preziosi till Corriere della Sera.

På söndagen träffade Genoas mittfältare Oscar Hiljemark svensk media i Stockholm och Fotbollskanalen passade givetvis på att fråga om Ballardini är en usel tränare?

- Haha, nej det skulle jag verkligen inte säga. Men jag är nog inte rätt person att fråga. Jag ställer in mig i ledet och så händer det som händer. Jag hade ingen aning om det så det kom som en överraskning, säger Hiljemark.

Tog du del av klubbpresidentens uttalande om att Ballardini är en usel tränare?

- Nej jag har inte tagit del av det. Jag hörde av vår team manager att Ballardini fick gå.

Hur ser du på situationen – det är tredje gången som Ballardini får sparken och tredje gången som Ivan Juric blir tränare?

- Det är lite speciellt men vi får hoppas att det blir bra den här gången. Vi har haft en väldigt fin start och jag tror bara att det är målskillnad som skiljer oss från att ligga åtta. Vi har släppt in lite mer mål än tidigare så det är något vi får försöka reda ut, men framåt ser vi starka ut.

Blir man påverkad av att vara i en sådan miljö?

- Nej, det är väl klart att det kan påverka. Det beror väl på hur tränaren ser på en och vad som händer. Jag hade en väldigt fin start i Genoa med Juric och sedan när han kom tillbaka andra gången så blev det inte lika bra och då hade jag ett halvår i Panathinaikos och så får vi se hur det går den här gången. Förhoppningsvis har saker och ting förändrats och det blir en bra sejour i Genoa.

- Jag har haft många olika tränare. Det är bara att borra ner huvudet och köra. Det har inte påverkat mig så mycket innan, det har bara varit lite olika taktik, men speltiden har alltid varit samma egentligen under alla år i Italien. Vi får hoppas att det fortsätter.

Hur är relationen med Juric?

- Det var han som ville köpa mig till Genoa och vi hade en fin start, men tyvärr fick han gå efter några resultat som inte var så bra. Sedan när han kom tillbaka försökte väl han hitta något annat sätt och annan taktik och anfallsvinkel, och då var jag en av spelarna som inte fick lika stort förtroende. Sådan är fotbollen. Det var längesedan nu och vi får se hur det ser ut när vi kommer tillbaka. Men jag har haft ett stort förtroende nu och spelat nästan alla matcher från start.

Blir du orolig?

- Om jag hade oroat mig varje gång man ska få en ny tränare så hade jag behövt vara en väldigt orolig människa. Nej det gör jag inte. Man försöka se allt positivt. Jag hade en väldigt bra blid med Ballardini och nu är det nytt byte och så får vi se vad det ger. Men jag är positivt inställd.

