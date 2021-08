Ilska i Australien: "Jag är fortfarande förbannad"

Sverige blev under måndagen klart för OS-final. I början av andra halvlek avgjorde Fridolina Rolfö semifinalen mot Australien till seger med 1-0 och därmed ställs Sverige nu mot Kanada i finalen i Japan.

I första halvlek trodde dock många att Australien hade tagit ledningen i matchen.

Storstjärnan Sam Kerr slog till efter en frispark och fick se bollen gå i mål. Trots det dömdes sedan målet bort, vilket väckt ilska i Australien.

"Sam Kerr rånades av ett fruktansvärt domslut", skriver den australiska sajten News.com.au.

Tidigare australiska tennisspelaren Rennae Stubbs:

"Jag vet inte hur det är med er, men jag är fortfarande förbannad över att det målet blev bortdömt för Sam Kerr", skriver hon på Twitter.

Australien ställs nu mot USA i en bronsmatch i OS.

