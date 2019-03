Isak hyllas stort efter debuten: "Kan förstå att många tycker jag är spännande"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. Lagkamraterna hyllar honom stort efter tävlingsdebuten i Blågult. Och när Alexander Isak, 19, hoppade in möttes han av stort jubel på Friends Arena. - Det var en galen känsla, säger han till Fotbollskanalen.

Namnen på två tidigare AIK-spelare fanns på mångas läppar efter Sveriges 2-1-seger mot Rumänien i EM-kvalet under lördagen. Dels startade forwarden Robin Quaison bredvid Marcus Berg, och gjorde mål i sin tävlingsdebut för A-landslaget. Dels hoppade 19-årige supertalangen Alexander Isak in i 88:e minuten (också det tävlingsdebut) och hann snurra upp Rumäniens försvar på ett sätt som imponerade på Friends Arena. Isak var nära att näta, men motståndarlagets målvakt fick fingrarna på ett avslut som såg ut att gå in i det bortre hörnet.

Lagkaptenen Andreas Granqvist fortsätter att imponeras av Quaison och Isak.

- Jättekul, jättekul. Som jag har sagt tidigare: jag tycker att han (Quaison) och Isak varit väldigt duktiga på träningarna och visat framfötterna. Jag tycker Robin gjorde en jättebra första halvlek och han fick göra mål också. Det känns jättebra för framtiden. Isak kom in i några minuter och man ser direkt vilken touch han har och vilken fin spelare han är. Han bara flyter med bollen. Han har också en fantastisk framtid och vi kommer få följa honom under många år framöver, säger Granqvist.

AIK-mittfältaren Sebastian Larsson gläds också åt Quaisons mål och insats mot Rumänien.

- Kul att se. Jag sa till honom innan matchen: ”När du får läge så avsluta”. Han har haft väldigt bra avslut i veckan (på träning). Man ser att han spelar med ett bra självförtroende och han är en rivig och snabb spelare. Avslutet var kanske inte de som han har dragit in på träning men han var på rätt plats och det var skönt för honom att göra mål, säger Larsson.

Om Isaks inhopp säger Larsson:

- Jättekul. Jag är en av de äldre men det är jättepositivt när det fylls på med unga spelare. För att utveckla svensk fotboll och landslagsfotbollen behövs det. Jag tycker att de som kommit in nu är intressanta spelare. Isak är en av de spelarna. Han har något som vi kanske inte riktigt haft i truppen tidigare. Han är jättenära att göra ett mål också. Kul att se att han och Robin tog för sig.

- Vi har intressanta spelare som kan göra saker lite på egen hand och det börjar fyllas på med ännu fler sådana. Det är jättepositivt för oss.

Isak själv är glad efter sitt inhopp på sin tidigare hemmaarena med AIK, Friends Arena. 19-åringen är uppvuxen alldeles intill området där arenan ligger.

- Det var en speciell känsla. Det var ändå ett ganska bra läge att komma in i, även om vi var tvungna att tänka lite taktiskt. Jag känner att jag fick lite boll att jobba med och på de få minuterna som var hann jag ändå göra lite saker, säger Willem II-spelaren om sin insats.

Hur känner du kring att det blev så mycket jubel på läktarna när du fick hoppa in?

- Det var en galen känsla, faktiskt. Jag hade inte förväntat mig stående ovationer och att de skulle vara så högljudda. Men jag är otroligt tacksam och det var en speciell känsla att få ett sådant stöd.

På frågan om hur han förklarar sin popularitet säger Isak:

- Dels är jag hemma i Stockholm och jag vet att det är många som gillar mig här. Sen kan jag förstå att många tycker att jag är spännande, med tanke på min ålder. Jag är tacksam över det och jag ska visa vad jag går för och fortsätta kämpa på.

Nu hoppas Isak på mer speltid mot Norge i EM-kvalet på tisdag.

- Vi får se hur det blir med laguttagning och så, men självklart hoppas jag på att få spela, säger forwarden.